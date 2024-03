Da Ternana - Cosenza é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!15:59

Si riapre la lotta alla salvezza, Serie B che regala sempre finali di stagione molto emozionanti.15:58

Tre punti fondamentali per la Ternana nella lotta alla salvezza, decide il sinistro di Pereiro dal limite. Cosenza che ha avuto la possibilità di pareggiare con Crespi, ma la punta non trova il colpo di testa vincente da pochi passi.15:58

90'+6' FINISCE TERNANA - COSENZA! 1-0 il finale, decide Gaston Pereiro!15:57

90'+5' CRESPI! Rovesciata in area della punta, facile la presa per Iannarilli.15:56

90'+3' Ternana tutta chiusa nella propria trequarti, Caló che continua a mettere palloni in mezzo.15:53

90'+1' AMMONITO Franco Carboni. Trattenuta su Canotto, altro giallo nel match. 15:52

90' Sei i minuti di recupero.15:51

89' Iannarilli in presa alta, il portiere blocca il pallone.15:50

88' Sostituzione TERNANA: esce Gastón Pereiro, entra Federico Dionisi.15:50

88' Sostituzione TERNANA: esce Lorenzo Amatucci, entra Federico Dionisi.15:49

87' CAMPORESE! Altro pallone perfetto di Caló, conclusione di testa del difensore bloccata da Iannarilli.15:47

86' AMMONITO Lorenzo Amatucci. Scontro con Caló, punizione per il Cosenza. 15:46

85' Angolo di Caló, Camporese riesce solo nella spizzata.15:44

84' CALÓ! Conclusione dalla distanza del regista, Iannarilli con i pugni alza sopra la traversa.15:44

82' COSA SBAGLIA CRESPI! Canotto crossa al centro, il neo entrato di testa da pochi passi manda incredibilmente a lato!15:42

81' Sostituzione COSENZA: esce Gianluca Frabotta, entra Tommaso D'Orazio.15:41

80' Sostituzione COSENZA: esce Manuel Marras, entra Valerio Crespi.15:40

79' Ternana ora sulle ali dell'entusiasmo, trascinata da uno scatenato Gaston Pereiro.15:40

77' MAZZOCCHI! Colpo di testa da buona posizione della punta, attento in presa Iannarilli.15:37

74' Sostituzione TERNANA: esce Andrea Favilli, entra Filippo Distefano.15:34

74' Favilli mette in out, indicando un problema muscolare: da capire se la punta possa continuare la partita.15:34

72' Cosenza che prova la reazione, ospiti che si stanno peró allungando.15:33

70' Si sblocca la partita, Ternana che, dopo un ottimo secondo tempo, trova finalmente il vantaggio.15:31

69' GOL! TERNANA - Cosenza 1-0! Rete di Gastón Pereiro. Punizione corta per l'ex Cagliari che, dal limite, manda la palla sul primo palo dove Micai non puó arrivare.



67' Sostituzione COSENZA: esce Aldo Florenzi, entra Luigi Canotto.15:26

66' Sostituzione COSENZA: esce Idriz Voca, entra Giacomo Calò.15:26

65' Fuorigioco di Florenzi, la mezza punta aveva mandato di poco a lato una difficile girata.15:26

64' Ternana che continua a spingere, Cosenza che resiste ma con grande difficioltá.15:24

63' COSA SBAGLIA LUPERINI! Incredibile errore della mezzala che, da due passi, sbaglia la girata decisiva dopo una mischia.15:24

61' AMMONITO Francesco Forte. La punta salta con il gomito largo, colpendo Capuano. 15:22

61' Sostituzione TERNANA: esce Antonio Raimondo, entra Andrea Favilli.15:21

60' RAIMONDO! La punta sbaglia il tap in da buona posizione.15:21

60' Cross di Casasola, Micai smanaccia in qualche modo. Spinge la Ternana.15:20

57' Sostituzione COSENZA: esce Mirko Antonucci, entra Francesco Forte.15:17

57' Palla in profondità per Pereiro, Frabotta riesce a chiuderlo in angolo.15:17

55' AMMONITO Gastón Pereiro. Intervento in ritardo su Caporese, giallo per il fantasista. 15:15

54' GASTON PEREIRO! Iniziativa dell'ex Cagliari, conclusione a giro che termina alta.15:14

52' Ternana che sta dominando questo secondo tempo, Cosenza costretto alla difensiva.15:12

49' Micai con i piedi ancora in angolo, che inizio per la Ternana.15:08

48' Minelli aspetta il VAR: check per il tocco di mano, si puó giocare.15:08

47' SUCCEDE DI TUTTO NELL'AREA DEL COSENZA! Doppia conclusione di Lucchesi, ci prova anche Pyythia, palla in angolo. Proteste dei locali per un tocco di mano.15:07

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!15:05

Partita iniziata a buoni ritmi, con occasioni per Casasola e Antonucci, poi la sfida si spegne, con le due formazioni mai piú pericolose e molto guardinghe.14:49

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO! TERNANA - COSENZA 0-0!14:48

45'+1' Un minuto di recupero.14:47

45' Luperini si inserisce bene in area ma controlla male, vanificando una ottima azione.14:47

43' A terra Lucchesi, dopo un involontario ponte di Antonucci. Gioco fermo.14:45

42' Pyyhtia da limite, respinge la difesa cosentina.14:45

41' Partita che si é decisamente bloccata, nessuna occasione negli ultimi minuti.14:44

39' Cosenza ora con il possesso palla, la squadra di Viali cerca di limitare gli ospiti gestendo i ritmi.14:41

36' RAIMONDO! La punta, sul primo palo, calcia a lato un cross teso di Pyyhtia.14:38

35' Ternana sempre piú alta, abbastanza sbilanciate le Fere.14:37

32' Ancora nervoso Casasola, grandi proteste per una spinta di Frabotta.14:33

30' Cosenza che sembra proprio aver perso ritmo, con la Ternana che ne sta approfittando per prendere metri.14:32

28' AMMONITO Lorenzo Lucchesi. Fallo su Mazzocchi, secondo giallo del match. 14:29

26' Minelli prende da parte Casasola e Florenzi, richiamo per i due ma nessun cartellino oltre a quello di Venturi.14:28

25' AMMONITO Michael Venturi. Giallo per proteste, dopo un accenno di rissa tra Florenzi e Casasola. 14:26

24' Squadre che ora stanno rifiatando, dopo i buoni primi 20 minuti.14:25

21' Partita che sta regalando emozioni, due squadre che stanno cercando molto la verticale per le proprie punte.14:21

20' RISPONDE LA TERNANA! Inserimento e colpo di testa di Pyyhtia, palla bloccata da Micai.14:22

19' OCCASIONE COSENZA! Praszelik dalla distanza, palla di poco a lato!14:20

18' Traversone di Pereiro, ancora Micai in uscita,14:19

17' CARBONI! Micai allontana male un pallone alto, l'esterno calcia al volo ma manda alto!14:18

15' Colpo di testa di Mazzocchi, facile la presa di Iannarilli.14:18

13' Ternana che si lamenta per un fallo di Pyyhtia, con Minelli che ferma un potenziale contropiede.14:16

11' Ritmi non alti, ma giá due grandi occasioni in questo inizio di primo tempo.14:12

10' DOPPIO MIRACOLO DI IANNARILLI! Il portiere prima respinge il tiro di Antonucci, poi si supera sul tap in di Mazzocchi.14:12

7' CASASOLA! Prima occasione del match, colpo di testa dell'esterno su angolo che termina di poco a lato! Una deviazione di Praszelik salva il Cosenza.14:09

5' Cross di Antonucci, troppo lungo il pallone per Mazzocchi.14:07

3' Partito forte il Cosenza, Ternana sorpresa dall'atteggiamento degli ospiti.14:04

2' Ternana con i classici colori rossoverdi, Cosenza in completo bianco.14:03

1' INIZIA IL MATCH! Primo pallone per il Cosenza.14:02

Dirige il match l'arbitro Minelli.13:54

Viali con un 4-3-3 molto duttile, Florenzi che puó agire da mezzala o trequartista, Marras e Antonucci da esterni ad accompagnare Mazzocchi. Torna Voca a centrocampo.13:47

Breda opta per la coppia Raimondo - Pereiro, a centrocampo Amatucci in regia, Sgarbi e Lucchesi ai lati di Capuano in difesa.13:46

La formazione del COSENZA: (4-3-3), Micai - Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta - Praszelik, Voca, Florenzi - Marras, Mazzocchi, Antonucci. A disposizione: Marson, Lai, Cimino, Meroni, Fontanarosa, D’Orazio, M. Viviani, Calò, Canotto, Forte, Crespi, Novello.13:45

Sono ufficiali le formazioni del match: TERNANA (3-5-2), Iannarilli - Sgarbi, Capuano, Lucchesi - Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtia, Carboni - Pereiro, Raimondo. A disposizione: Franchi, Boloca, Sorensen, Dalle Mura, De Boer, Favasuli, Faticanti, Zuberek, Labojko, Distefano, Dionisi, Favilli.13:44

La Ternana ospita al Liberati il Cosenza in una sfida fondamentale per la lotta alla salvezza: le Fare, attualmente in zona play out, con una vittoria potrebbero riaprire i giochi ma soprattutto avvicinare proprio i calabresi, ora quattordicesimi con quattro punti di vantaggio sulla zona calda.08:54