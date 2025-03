Il Pisa supera il Mantova per 3-1 e vola in classifica. La squadra di Inzaghi crede sempre di più al sogno Serie A e lo fa anche grazie alla vittoria di oggi dove i protagonisti sono soprattutto Tramoni, autore di una doppietta, e Caracciolo. A poco serve la rete di Mancuso per il momentaneo pareggio degli ospiti.

Nel prossimo turno di campionato il Pisa se la vedrà con il Cosenza, mentre il Mantova sfiderà il Sudtirol.