90'+5' Fine partita: REGGIANA - SAMPDORIA 2-2.16:57

90'+3' Chiude in avanti la Reggiana, la Sampdoria si difende.16:56

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.16:53

88' CODA! Destro a giro insidiosissimo, Bardi si deve distendere per mandarla in angolo.16:51

85' Nella Sampdoria finisce la partita di Sibilli, entra Benedetti.16:47

85' Nella Reggiana entra Girma per Portanova.16:47

85' Cartellino giallo per Vergara per proteste verso l'assistente.16:47

81' Sampdoria che nonostante l'inferiorità numerica, adesso ci crede.16:44

76' Reazione immediata della Reggiana con Portanova che di piatto calcia di prima un pallone dall'altezza del dischetto, ma manda alto sopra la traversa.16:39

74' GOL! Reggiana - SAMPDORIA 2-2! Rete di Oudin. La Sampdoria in dieci trova il pareggio, Ricci serve Oudin in area, controllo che beffa Sosa e conclusione con il sinistro che batte Bardi.



71' Cartellino rosso verso la panchina a Marras.16:33

71' Cartellino giallo per Sibilli per proteste.16:33

69' Secondo cartellino giallo per Niang per un'entrata irruenta. Sampdoria in dieci.16:32

67' GOL! Reggiana - SAMPDORIA 2-1! Rete di Niang. Pallone morbido in area, Sibilli di testa fa da sponda al centro, Niang di piatto a due passi la deposita in rete.



66' Ci prova Coda con un destro sporcato dal limite, blocca Bardi.16:28

62' Nella Sampdoria dentro Beruatto per Venuti.16:24

62' Entra Kumi per Ignacchiti.16:24

62' Due cambi nella Reggiana, entra Romanuk per Fiamozzi.16:24

61' Cartellino Giallo Alessio Cragno16:25

60' GOL! REGGIANA - Sampdoria 2-0! Rete di Gondo. Giocata di Fiamozzi che sfonda in area a destra e mette un pallone in area, Gondo sotto porta deve solo depositarla in rete.



58' Un'ora di gioco, la Sampdoria prova a spingere alla ricerca del pareggio, la Reggiana si difende con ordine.16:22

54' Cartellino giallo per Niang, duro fallo in mezzo al campo.16:16

53' NIANG! Cross di Bereszynski dalla destra, Niang ci prova in rovesciata, palla di poco alla destra di Bardi.16:15

48' Cartellino giallo per Gondo, fallo a metà campo.16:11

48' Cross di Ricci dalla destra, Niang colpisce di testa. Palla alta sopra la traversa.16:10

46' Inizia il secondo tempo di REGGIANA - SAMPDORIA.16:07

46' Dentro Bereszynski per Depaoli.16:07

46' Yepes per Meulensteen.16:07

46' GIrandola di cambi nella Sampdoria, entra Coda per Curto.16:07

Partita molto tesa con diversi errori in fase di impostazione, non accade quasi nulla fino alla mezz'ora quando Portanova si fa trovare al posto giusto e sigla la rete del vantaggio per la Reggiana.15:52

45'+5' Fine primo tempo: REGGIANA - SAMPDORIA 1-0. 15:52

45'+3' Cambio obbligato nella Reggiana, entra Gondo per Vido.15:49

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.15:47

40' REGGIANA AD UN PASSO DAL RADDOPPIO! Errore di Veroli, Vergara gli strappa il pallone, entra in area e calcia sul primo palo, Cragno devia in angolo.15:42

39' Cross di Curto dalla destra, Venuti impatta di testa ma manda alto sopra la traversa.15:41

37' Sampdoria scossa dal gol subito, prova a riorganizzarsi.15:38

33' GOL! REGGIANA - Sampdoria 1-0! Rete di Portanova. Improvvisa fiammata della Reggiana, cross di Vergara dalla destra, Portanova sbuca tra le linee e infila Cragno.



31' Superata la mezz'ora, partita equilibrata ma squadre poco propositive in avanti.15:33

26' Sampdoria pericolosa con Oudin che prova il tiro a giro da buona posizione, ma Bardi con sicurezza manda a lato.15:27

21' Ci prova Vido dalla distanza, Cragno è attento e smanaccia.15:23

18' Fatica a prendere quota la partita, le due squadre provano ad impostare ma non riescono ad arrivare alla conclusione.15:19

12' Si gioca molto in mezzo al campo in questa prima fase di gara.15:14

6' Punizione dalla trequarti per la Sampdoria, Ricci scodella in area ma Aureliano ferma tutto per un fallo in attacco.15:08

2' Subito a terra Cragno per uno scontro di gioco fuori dall'area di rigore con Vergara.15:03

1' FISCHIO D’INIZIO DI REGGIANA - SAMPDORIA. Arbitra Aureliano.15:02

Nella Reggiana in avanti giocano Vergara, Vido e Portanova. Davanti a Bardi, difesa a quattro con Fiamozzi e Libutti ai lati dei centrali Meroni e Lucchesi. Nella Sampdoria il tridente è formato da Oudin, Sibilli e Niang, in mezzo al campo con Depaoli giocano Venuti, Meulensteen e Ricci.14:35

Formazione SAMPDORIA (3-4-3): Cragno - Curto, Altare, Veroli - Depaoli, Venuti, Meulensteen, Ricci - Oudin, Sibilli, Niang. A disposizione: Bereszynski, Ferrari, Riccio, Beruatto, Yepes, Benedetti, Vieira, Abiuso, Sekulov, Coda, Chiorra, Ceppi.14:33

Formazione REGGIANA (4-3-3): Bardi - Fiamozzi, Meroni, Lucchesi, Libutti - Ignacchiti, Reinhart, Sersanti - Vergara, Vido, Portanova. A disposizione: Nahounou, Sosa, Rozzio, Kabashi, Cigarini, Urso, Kumi, Gondo, Marras, Maggio, Girma, Sposito.14:30

Gli emiliani non vincono da fine gennaio, vittoria su misura contro il Palermo per 2-1. Non se la passa meglio la Sampdoria che viene da tre pareggi consecutivi.11:59

Scontro cruciale in ottica salvezza al Mapei Stadium. Appaiate a 31 punti in classifica, Reggiana e Sampdoria provano a dare un calcio alla crisi.11:57

