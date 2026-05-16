Succede tutto nel secondo tempo tra Juve Stabia e Monza: le Vespe trovano il 2-0 al 57' e al 68' con Mosti e Okoro serviti entrambi in cross da Cacciamali, ma poi si fanno rimontare al 77' e all'89' da Carboni e Delli Carri autori di una grande rimonta dei lombardi.

Benvenuti alla diretta scritta della semifinale playoff di andata tra Juve Stabia e Monza. Il calcio d'inizio è fissato alle 20.19:31

Il primo corner della gara è della Juve Stabia e lo batte Leone che va al cross a uscire con il destro: la difesa ospite allontana con Mosti che ribatte al volo dal limite ma spara alto.20:05

CHANCE MONZA! Hernani va al tiro da calcio piazzato e prova a sorprendere Confente sul palo corto, l'estremo difensore di casa è pronto e para!20:44

La Juve Stabia spinge in questo finale di primo tempo e tenta la conclusione con Gabrielloni e Leone entrambi murati.20:47

Le due formazioni vanno al break sullo 0-0, nonostante 46 minuti di gioco ad alto ritmo. Le occasioni più grandi di questo primo tempo portano la firma del Monza: al 7' con il destro di Dany Mota di poco fuori dallo specchio e al 42' con il calcio di punizione insidioso di Hernani, su cui Confente è però attento.20:52

Il Monza cambia ancora: Ravanelli e Dany Mota lasciano il posto a Delli Carri e Caso.21:36

PREPARTITA

Juve Stabia - Monza è valevole per la giornata numero Semifinali del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 16 maggio alle ore 20:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Monza sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Giovanni Ayroldi Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 294 Fuorigioco 30 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 42 Espulsioni 3 Cartellini per partita 4.7 Falli per cartellino 6.2 Ha arbitrato un totale di 20 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 9 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Sassuolo-Napoli 0-2 14-09-2025 Serie A Roma-Torino 0-1 29-09-2025 Serie A Genoa-Lazio 0-3 19-10-2025 Serie A Como-Juventus 2-0 29-10-2025 Serie A Bologna-Torino 0-0 23-11-2025 Serie A Cremonese-Roma 1-3 08-12-2025 Serie B Monza-Südtirol 1-1 20-12-2025 Serie B Calcio Padova-Sampdoria 1-1 10-01-2026 Serie A Udinese-Pisa 2-2 17-01-2026 Serie B Venezia-Catanzaro 3-1 27-01-2026 Coppa Italia Fiorentina-Como 1-3 07-02-2026 Serie B Spezia-Virtus Entella 1-1 22-02-2026 Serie B Juve Stabia-Modena 1-2 04-03-2026 Serie B Palermo-Mantova 2-1 22-03-2026 Serie A Atalanta-Verona 1-0 06-04-2026 Serie B Catanzaro-Monza 1-1 18-04-2026 Serie B Modena-Frosinone 1-2 03-05-2026 Serie A Juventus-Verona 1-1 10-05-2026 Serie A Cremonese-Pisa 3-0 16-05-2026 Serie B Juve Stabia-Monza 2-2

Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 51 punti (frutto di 11 vittorie, 18 pareggi e 9 sconfitte); invece il Monza si trova 3° in classifica con 76 punti (frutto di 22 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte).

Juve Stabia ha segnato 44 gol e ne ha subiti 45; il Monza ha segnato 61 gol e ne ha subiti 32.

Juve Stabia e Monza si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 1 volta, il Monza ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Juve Stabia-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Perfetto equilibrio nelle quattro sfide in Serie BKT tra Juve Stabia e Monza: un successo per parte e due pareggi; i brianzoli hanno vinto quella più recente (2-1 lo scorso 15 febbraio all'U-Power Stadium).

Entrambe le sfide tra Juve Stabia e Monza disputate in casa dei campani in Serie BKT sono terminate in parità: 1-1 il 16 settembre 1951 e 2-2 il 30 novembre 2025.

La Juve Stabia disputerà le semifinali Playoff solo per la seconda volta in Serie BKT, dopo quelle della scorsa stagione contro la Cremonese; in quel caso, i gialloblù furono eliminati (vittoria per 2-1 in casa all'andata e sconfitta per 3-0 in trasferta al ritorno).

La Juve Stabia è reduce dal successo al primo turno dei playoff contro il Modena e in questa stagione di Serie BKT solo una volta ha vinto due match di fila: lo scorso gennaio contro Bari e Virtus Entella.

Il Monza disputerà i Playoff/spareggi promozione per la quarta stagione in Serie BKT; infatti, dopo essere stati eliminati nelle prime due edizioni (nel 1978/79 contro il Pescara nello spareggio promozione e nel 2020/21 contro il Cittadella nella semifinale Playoff), i brianzoli hanno ottenuto la promozione in Serie A in quella più recente (nel 2021/22 in finale contro il Pisa).

Il Monza ha vinto le ultime cinque partite considerando i Playoff/spareggi promozione in Serie BKT: è già la striscia più lunga registrata. Inoltre, in ciascuna di queste cinque gare i brianzoli hanno sempre realizzato almeno due gol - nessuna squadra ha registrato più match consecutivi con almeno due reti nei Playoff/spareggi promozione del campionato cadetto (cinque anche il Bari tra il 2014 e il 2018).

Dopo la sconfitta contro il Mantova nella trasferta più recente, il Monza potrebbe perdere due gare di fila fuori casa in Serie BKT (inclusi playoff) per la prima volta dall'aprile-maggio 2022 (contro Frosinone e Perugia in quel caso).

Kevin Zeroli ha realizzato due gol in questa stagione di Serie BKT, inclusi playoff, entrambi subentrando dalla panchina con la Juve Stabia. Il classe 2005 è un ex del match, avendo collezionato 13 presenze con il Monza tra Serie A e Serie BKT tra febbraio e ottobre 2025.

Andrea Petagna (9G+2A) e Paulo Azzi (5G+6A) sono i due giocatori del Monza che hanno preso parte a più gol in questa stagione di Serie BKT: entrambi 11. Inoltre, la Juve Stabia è l'unica squadra contro cui il classe '95 ha segnato due reti in questo campionato (gol sia all'andata che al ritorno nella regular season).

Nell'anno solare 2026, tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno cinque reti (inclusi playoff), solo Filippo Pittarello (una ogni 96') ha una miglior media minuti/partecipazioni al gol (9G+4A) di Andrea Petagna in Serie BKT (7G+2A in 928' - ovvero una ogni 103 minuti di media).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: