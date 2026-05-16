Succede tutto nel secondo tempo tra Juve Stabia e Monza: le Vespe trovano il 2-0 al 57' e al 68' con Mosti e Okoro serviti entrambi in cross da Cacciamali, ma poi si fanno rimontare al 77' e all'89' da Carboni e Delli Carri autori di una grande rimonta dei lombardi.
Il match di ritorno – al Monza basterà anche il pari – è fissato al 19 maggio.
Cross di Cacciamani per Mosti che si coordina e calcia in acrobazia, pallone oltre la linea di fondo.21:16
50'
Tentativo di cross dentro, para Thiam.21:12
49'
Giropalla Monza.21:11
46'
Si riparte!21:08
Due i gialli estratti fino ad ora: per Lucchesi e Mosti.20:53
Le due formazioni vanno al break sullo 0-0, nonostante 46 minuti di gioco ad alto ritmo. Le occasioni più grandi di questo primo tempo portano la firma del Monza: al 7' con il destro di Dany Mota di poco fuori dallo specchio e al 42' con il calcio di punizione insidioso di Hernani, su cui Confente è però attento.20:52
45'+2'
Fine primo tempo: 0-0.20:50
45'+2'
Calcio di punizione del Monza con la botta di Hernani, para Confente.20:49
45'+1'
Ammonito Mosti.20:49
45'
Un minuto di recupero.20:47
45'
La Juve Stabia spinge in questo finale di primo tempo e tenta la conclusione con Gabrielloni e Leone entrambi murati.20:47
43'
Il Monza attacca con Cutrone che viene lanciato in area avversaria ma era in offside. Giropalla dell'undici di Abate.20:45
42'
CHANCE MONZA! Hernani va al tiro da calcio piazzato e prova a sorprendere Confente sul palo corto, l'estremo difensore di casa è pronto e para!20:44
40'
Ultimi cinque minuti del primo tempo, si resta in parità.20:43
37'
Cacciamani tocca per Mosti che fa partire un missile dalla distanza, para Thiam.20:39
33'
Cross dentro di Hernani, la difesa di casa allontana ancora con Confente che poi risolve in uscita una mischia in area.20:35
32'
Il Monza spinge a destra, secondo corner di fila.20:34
30'
Ennesimo tentativo lungo su Okoro, pallone tra le mani di Thiam.20:32
28'
Giallo per Lucchesi.20:32
27'
Mancino da fuori di Pessina, conclusione murata.20:29
24'
Dalla bandierina Hernani che va al tocco corto, intuisce la retroguardia di casa che allontana il pericolo.20:26
23'
Calcio d'angolo per il Monza.20:25
23'
Leone prova il cross dentro, esce bene la difesa del Monza che torna al possesso.20:25
20'
Possesso Juve Stabia, le Vespe provano a impostare in avanti.20:22
15'
Primi quindici minuti del match: sempre 0-0, ritmi elevati.20:17
14'
Buona la ripartenza della formazione di Abate che tenta l'ingresso in area con Gabrielloni controllato poi da Thiam.20:17
13'
Cross dentro da destra di Birindelli, allontana la difesa di casa.20:15
10'
Ora il Monza alza il baricentro.20:13
7'
FIAMMATA MONZA! Dany Mota viene servito lungo, poi entra in area e va con il destro potente che finisce fuori di poco!20:09
6'
I padroni di casa restano in avanti: giropalla prolungato.20:08
3'
Il primo corner della gara è della Juve Stabia e lo batte Leone che va al cross a uscire con il destro: la difesa ospite allontana con Mosti che ribatte al volo dal limite ma spara alto.20:05
1'
Si comincia, parte il primo dei 180 minuti che divide Juve Stabia e Monza da una possibile finale playoff per accedere alla prossima Serie A!20:02
Il match sarà diretto da Airoldi di Molfetta.19:38
FORMAZIONE MONZA (3-4-2-1): Thiam - Ravanelli, Carboni, Lucchesi - Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi - Hernani, Dany Mota - Cutrone.19:37
In questa Serie B, invece, al Menti il pari per 2-2; nel ritorno il Monza si è imposto per 2-1 totalizzando nel complesso quattro punti contro la Juve Stabia.20:24
L'unico precedente tra le due formazioni risale al 1951/52 prima della stagione attuale. Nella prima sfida storica, a Castellammare, finì 1-1; nella gara di ritorno in Brianza vinsero le Vespe 1-0.19:34
Benvenuti alla diretta scritta della semifinale playoff di andata tra Juve Stabia e Monza. Il calcio d'inizio è fissato alle 20.19:31
Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Castellammare Città: Castellammare di Stabia Capienza: 7642 spettatori19:31
Juve Stabia - Monza è valevole per la giornata numero Semifinali del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 16 maggio alle ore 20:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia. Arbitro di Juve Stabia - Monza sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Giovanni Ayroldi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
294
Fuorigioco
30
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
42
Espulsioni
3
Cartellini per partita
4.7
Falli per cartellino
6.2
Ha arbitrato un totale di 20 partite nella stagione in corso:
Serie A: 10 partite
Serie B: 9 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Sassuolo-Napoli 0-2
14-09-2025
Serie A
Roma-Torino 0-1
29-09-2025
Serie A
Genoa-Lazio 0-3
19-10-2025
Serie A
Como-Juventus 2-0
29-10-2025
Serie A
Bologna-Torino 0-0
23-11-2025
Serie A
Cremonese-Roma 1-3
08-12-2025
Serie B
Monza-Südtirol 1-1
20-12-2025
Serie B
Calcio Padova-Sampdoria 1-1
10-01-2026
Serie A
Udinese-Pisa 2-2
17-01-2026
Serie B
Venezia-Catanzaro 3-1
27-01-2026
Coppa Italia
Fiorentina-Como 1-3
07-02-2026
Serie B
Spezia-Virtus Entella 1-1
22-02-2026
Serie B
Juve Stabia-Modena 1-2
04-03-2026
Serie B
Palermo-Mantova 2-1
22-03-2026
Serie A
Atalanta-Verona 1-0
06-04-2026
Serie B
Catanzaro-Monza 1-1
18-04-2026
Serie B
Modena-Frosinone 1-2
03-05-2026
Serie A
Juventus-Verona 1-1
10-05-2026
Serie A
Cremonese-Pisa 3-0
16-05-2026
Serie B
Juve Stabia-Monza 2-2
Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 51 punti (frutto di 11 vittorie, 18 pareggi e 9 sconfitte); invece il Monza si trova 3° in classifica con 76 punti (frutto di 22 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte). Juve Stabia ha segnato 44 gol e ne ha subiti 45; il Monza ha segnato 61 gol e ne ha subiti 32.
Juve Stabia e Monza si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 1 volta, il Monza ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.
Juve Stabia-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Perfetto equilibrio nelle quattro sfide in Serie BKT tra Juve Stabia e Monza: un successo per parte e due pareggi; i brianzoli hanno vinto quella più recente (2-1 lo scorso 15 febbraio all'U-Power Stadium).
Entrambe le sfide tra Juve Stabia e Monza disputate in casa dei campani in Serie BKT sono terminate in parità: 1-1 il 16 settembre 1951 e 2-2 il 30 novembre 2025.
La Juve Stabia disputerà le semifinali Playoff solo per la seconda volta in Serie BKT, dopo quelle della scorsa stagione contro la Cremonese; in quel caso, i gialloblù furono eliminati (vittoria per 2-1 in casa all'andata e sconfitta per 3-0 in trasferta al ritorno).
La Juve Stabia è reduce dal successo al primo turno dei playoff contro il Modena e in questa stagione di Serie BKT solo una volta ha vinto due match di fila: lo scorso gennaio contro Bari e Virtus Entella.
Il Monza disputerà i Playoff/spareggi promozione per la quarta stagione in Serie BKT; infatti, dopo essere stati eliminati nelle prime due edizioni (nel 1978/79 contro il Pescara nello spareggio promozione e nel 2020/21 contro il Cittadella nella semifinale Playoff), i brianzoli hanno ottenuto la promozione in Serie A in quella più recente (nel 2021/22 in finale contro il Pisa).
Il Monza ha vinto le ultime cinque partite considerando i Playoff/spareggi promozione in Serie BKT: è già la striscia più lunga registrata. Inoltre, in ciascuna di queste cinque gare i brianzoli hanno sempre realizzato almeno due gol - nessuna squadra ha registrato più match consecutivi con almeno due reti nei Playoff/spareggi promozione del campionato cadetto (cinque anche il Bari tra il 2014 e il 2018).
Dopo la sconfitta contro il Mantova nella trasferta più recente, il Monza potrebbe perdere due gare di fila fuori casa in Serie BKT (inclusi playoff) per la prima volta dall'aprile-maggio 2022 (contro Frosinone e Perugia in quel caso).
Kevin Zeroli ha realizzato due gol in questa stagione di Serie BKT, inclusi playoff, entrambi subentrando dalla panchina con la Juve Stabia. Il classe 2005 è un ex del match, avendo collezionato 13 presenze con il Monza tra Serie A e Serie BKT tra febbraio e ottobre 2025.
Andrea Petagna (9G+2A) e Paulo Azzi (5G+6A) sono i due giocatori del Monza che hanno preso parte a più gol in questa stagione di Serie BKT: entrambi 11. Inoltre, la Juve Stabia è l'unica squadra contro cui il classe '95 ha segnato due reti in questo campionato (gol sia all'andata che al ritorno nella regular season).
Nell'anno solare 2026, tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno cinque reti (inclusi playoff), solo Filippo Pittarello (una ogni 96') ha una miglior media minuti/partecipazioni al gol (9G+4A) di Andrea Petagna in Serie BKT (7G+2A in 928' - ovvero una ogni 103 minuti di media).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: