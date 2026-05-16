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Juve Stabia-Monza: 2-2 - Playoff Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia
16 Maggio 2026 ore 20:00
Juve Stabia
2
Monza
2
Partita finita
Arbitro: Giovanni Ayroldi
  1. 57' 1-0 Nicola Mosti
  2. 68' 2-0 Alvin Okoro
  3. 77' 2-1 Andrea Carboni
  4. 89' 2-2 Filippo Delli Carri
0'
45'
90'
90'
96'

Succede tutto nel secondo tempo tra Juve Stabia e Monza: le Vespe trovano il 2-0 al 57' e al 68' con Mosti e Okoro serviti entrambi in cross da Cacciamali, ma poi si fanno rimontare al 77' e all'89' da Carboni e Delli Carri autori di una grande rimonta dei lombardi.

Il match di ritorno – al Monza basterà anche il pari – è fissato al 19 maggio.

Le Pagelle

  1. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata!22:03

  2. 90'+6'

    Fischio finale: termina 2-2 al Menti.21:59

  3. 90'+5'

    Ammonito anche Diakité che ferma la ripartenza del Monza.21:57

  4. 90'+4'

    Cartellino giallo a Bakoune.21:56

  5. 90'+4'

    La Juve Stabia imposta in fase offensiva.21:56

  7. 90'+1'

    Cinque minuti di recupero.21:53

  8. 89'

    GOL! Juve Stabia 2-2 Monza! Rete di Delli Carri che raccoglie il cross da calcio piazzato di Hernani e con il mancino di controbalzo fulmina Confente!

    Guarda la scheda del giocatore Filippo Delli Carri21:52

  9. 86'

    Rovesciata di Zeroli, conclusione debole e imprecisa.21:48

  10. 85'

    La formazione di casa spinge sulla corsia di destra.21:48

  11. 84'

    Giallo a Pierobon.21:47

  13. 82'

    Sostituzione Juve Stabia: esce Ricciardi per Carissoni.21:45

  14. 80'

    Ultimi dieci minuti del match, più il recupero.21:42

  15. 77'

    GOL! Juve Stabia 2-1 Monza! Segna Carboni che dal limite piazza di sinistro all'angolino su appoggio di Petagna!

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Carboni21:39

  16. 74'

    Sostituzione Juve Stabia: Abate richiama Okoro e manda in campo Candellone.21:36

  17. 74'

    Il Monza cambia ancora: Ravanelli e Dany Mota lasciano il posto a Delli Carri e Caso.21:36

  19. 71'

    La Juve Stabia continua a spingere in verticale, questa volta Cacciamani cerca Pierobon che però si fa fermare da Birindelli.21:34

  20. 68'

    GOL! Juve Stabia 2-0 Monza! Rete di Okoro che di testa batte Thiam sull'ennesimo cross da sinistra di Cacciamani!21:31

  21. 67'

    Doppio cambio anche per la Juve Stabia: fuori Mosti per Pierobon e Gabrielloni per Zeroli.21:29

  22. 65'

    Si può riprendere, si gioca.21:27

  23. 63'

    Gioco fermo, problemi sugli spalti per un tifoso che viene soccorso.21:27

  25. 62'

    Doppio cambio Monza: fuori Cutrone per Petagna e Azzi per Bakoune.21:24

  26. 60'

    OCCASIONE JUVE STABIA! Sinistro a giro di Mosti, Thiam si distende e para!21:23

  27. 57'

    GOL! Juve Stabia 1-0 Monza! Rete di Mosti che attacca la porta e spinge in rete su cross basso da sinistra di Cacciamani mandato in area da Okoro!

    Guarda la scheda del giocatore Nicola Mosti21:20

  28. 54'

    Ci prova anche Okoro, ancora fuori.21:16

  29. 52'

    Cross di Cacciamani per Mosti che si coordina e calcia in acrobazia, pallone oltre la linea di fondo.21:16

  31. 50'

    Tentativo di cross dentro, para Thiam.21:12

  32. 49'

    Giropalla Monza.21:11

  33. 46'

    Si riparte!21:08

  34. Due i gialli estratti fino ad ora: per Lucchesi e Mosti.20:53

  35. Le due formazioni vanno al break sullo 0-0, nonostante 46 minuti di gioco ad alto ritmo. Le occasioni più grandi di questo primo tempo portano la firma del Monza: al 7' con il destro di Dany Mota di poco fuori dallo specchio e al 42' con il calcio di punizione insidioso di Hernani, su cui Confente è però attento.20:52

  37. 45'+2'

    Fine primo tempo: 0-0.20:50

  38. 45'+2'

    Calcio di punizione del Monza con la botta di Hernani, para Confente.20:49

  39. 45'+1'

    Ammonito Mosti.20:49

  40. 45'

    Un minuto di recupero.20:47

  41. 45'

    La Juve Stabia spinge in questo finale di primo tempo e tenta la conclusione con Gabrielloni e Leone entrambi murati.20:47

  43. 43'

    Il Monza attacca con Cutrone che viene lanciato in area avversaria ma era in offside. Giropalla dell'undici di Abate.20:45

  44. 42'

    CHANCE MONZA! Hernani va al tiro da calcio piazzato e prova a sorprendere Confente sul palo corto, l'estremo difensore di casa è pronto e para!20:44

  45. 40'

    Ultimi cinque minuti del primo tempo, si resta in parità.20:43

  46. 37'

    Cacciamani tocca per Mosti che fa partire un missile dalla distanza, para Thiam.20:39

  47. 33'

    Cross dentro di Hernani, la difesa di casa allontana ancora con Confente che poi risolve in uscita una mischia in area.20:35

  49. 32'

    Il Monza spinge a destra, secondo corner di fila.20:34

  50. 30'

    Ennesimo tentativo lungo su Okoro, pallone tra le mani di Thiam.20:32

  51. 28'

    Giallo per Lucchesi.20:32

  52. 27'

    Mancino da fuori di Pessina, conclusione murata.20:29

  53. 24'

    Dalla bandierina Hernani che va al tocco corto, intuisce la retroguardia di casa che allontana il pericolo.20:26

  55. 23'

    Calcio d'angolo per il Monza.20:25

  56. 23'

    Leone prova il cross dentro, esce bene la difesa del Monza che torna al possesso.20:25

  57. 20'

    Possesso Juve Stabia, le Vespe provano a impostare in avanti.20:22

  58. 15'

    Primi quindici minuti del match: sempre 0-0, ritmi elevati.20:17

  59. 14'

    Buona la ripartenza della formazione di Abate che tenta l'ingresso in area con Gabrielloni controllato poi da Thiam.20:17

  61. 13'

    Cross dentro da destra di Birindelli, allontana la difesa di casa.20:15

  62. 10'

    Ora il Monza alza il baricentro.20:13

  63. 7'

    FIAMMATA MONZA! Dany Mota viene servito lungo, poi entra in area e va con il destro potente che finisce fuori di poco!20:09

  64. 6'

    I padroni di casa restano in avanti: giropalla prolungato.20:08

  65. 3'

    Il primo corner della gara è della Juve Stabia e lo batte Leone che va al cross a uscire con il destro: la difesa ospite allontana con Mosti che ribatte al volo dal limite ma spara alto.20:05

  67. 1'

    Si comincia, parte il primo dei 180 minuti che divide Juve Stabia e Monza da una possibile finale playoff per accedere alla prossima Serie A!20:02

  68. Il match sarà diretto da Airoldi di Molfetta.19:38

  69. FORMAZIONE MONZA (3-4-2-1): Thiam - Ravanelli, Carboni, Lucchesi - Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi - Hernani, Dany Mota - Cutrone.19:37

  70. FORMAZIONE JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente - Diakitè, Giorgini, Bellich - Ricciardi, Mosti, Leone, Correira, Cacciamani - Gabrielloni - Okoro.19:36

  71. In questa Serie B, invece, al Menti il pari per 2-2; nel ritorno il Monza si è imposto per 2-1 totalizzando nel complesso quattro punti contro la Juve Stabia.20:24

  73. L'unico precedente tra le due formazioni risale al 1951/52 prima della stagione attuale. Nella prima sfida storica, a Castellammare, finì 1-1; nella gara di ritorno in Brianza vinsero le Vespe 1-0.19:34

  74. Benvenuti alla diretta scritta della semifinale playoff di andata tra Juve Stabia e Monza. Il calcio d'inizio è fissato alle 20.19:31

  76. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Romeo Menti di Castellammare
    Città: Castellammare di Stabia
    Capienza: 7642 spettatori19:31

    Romeo Menti di Castellammare Fonte: Gettyimages

Formazioni Juve Stabia - Monza

Juve Stabia
Monza
TITOLARI JUVE STABIA
PANCHINA JUVE STABIA
ALLENATORE JUVE STABIA
  • Ignazio Abate
TITOLARI MONZA
PANCHINA MONZA
ALLENATORE MONZA
  • Paolo Bianco
PREPARTITA

Juve Stabia - Monza è valevole per la giornata numero Semifinali del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 maggio alle ore 20:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.
Arbitro di Juve Stabia - Monza sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Giovanni Ayroldi

Statistiche Stagionali
Partite dirette10
Falli fischiati294
Fuorigioco30
Rigori assegnati1
Ammonizioni42
Espulsioni3
Cartellini per partita4.7
Falli per cartellino6.2

Ha arbitrato un totale di 20 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 10 partite
  • Serie B: 9 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie A Sassuolo-Napoli 0-2
14-09-2025 Serie A Roma-Torino 0-1
29-09-2025 Serie A Genoa-Lazio 0-3
19-10-2025 Serie A Como-Juventus 2-0
29-10-2025 Serie A Bologna-Torino 0-0
23-11-2025 Serie A Cremonese-Roma 1-3
08-12-2025 Serie B Monza-Südtirol 1-1
20-12-2025 Serie B Calcio Padova-Sampdoria 1-1
10-01-2026 Serie A Udinese-Pisa 2-2
17-01-2026 Serie B Venezia-Catanzaro 3-1
27-01-2026 Coppa Italia Fiorentina-Como 1-3
07-02-2026 Serie B Spezia-Virtus Entella 1-1
22-02-2026 Serie B Juve Stabia-Modena 1-2
04-03-2026 Serie B Palermo-Mantova 2-1
22-03-2026 Serie A Atalanta-Verona 1-0
06-04-2026 Serie B Catanzaro-Monza 1-1
18-04-2026 Serie B Modena-Frosinone 1-2
03-05-2026 Serie A Juventus-Verona 1-1
10-05-2026 Serie A Cremonese-Pisa 3-0
16-05-2026 Serie B Juve Stabia-Monza 2-2

Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 51 punti (frutto di 11 vittorie, 18 pareggi e 9 sconfitte); invece il Monza si trova 3° in classifica con 76 punti (frutto di 22 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte).
Juve Stabia ha segnato 44 gol e ne ha subiti 45; il Monza ha segnato 61 gol e ne ha subiti 32.

Juve Stabia e Monza si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 1 volta, il Monza ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Juve Stabia-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Perfetto equilibrio nelle quattro sfide in Serie BKT tra Juve Stabia e Monza: un successo per parte e due pareggi; i brianzoli hanno vinto quella più recente (2-1 lo scorso 15 febbraio all'U-Power Stadium).
  • Entrambe le sfide tra Juve Stabia e Monza disputate in casa dei campani in Serie BKT sono terminate in parità: 1-1 il 16 settembre 1951 e 2-2 il 30 novembre 2025.
  • La Juve Stabia disputerà le semifinali Playoff solo per la seconda volta in Serie BKT, dopo quelle della scorsa stagione contro la Cremonese; in quel caso, i gialloblù furono eliminati (vittoria per 2-1 in casa all'andata e sconfitta per 3-0 in trasferta al ritorno).
  • La Juve Stabia è reduce dal successo al primo turno dei playoff contro il Modena e in questa stagione di Serie BKT solo una volta ha vinto due match di fila: lo scorso gennaio contro Bari e Virtus Entella.
  • Il Monza disputerà i Playoff/spareggi promozione per la quarta stagione in Serie BKT; infatti, dopo essere stati eliminati nelle prime due edizioni (nel 1978/79 contro il Pescara nello spareggio promozione e nel 2020/21 contro il Cittadella nella semifinale Playoff), i brianzoli hanno ottenuto la promozione in Serie A in quella più recente (nel 2021/22 in finale contro il Pisa).
  • Il Monza ha vinto le ultime cinque partite considerando i Playoff/spareggi promozione in Serie BKT: è già la striscia più lunga registrata. Inoltre, in ciascuna di queste cinque gare i brianzoli hanno sempre realizzato almeno due gol - nessuna squadra ha registrato più match consecutivi con almeno due reti nei Playoff/spareggi promozione del campionato cadetto (cinque anche il Bari tra il 2014 e il 2018).
  • Dopo la sconfitta contro il Mantova nella trasferta più recente, il Monza potrebbe perdere due gare di fila fuori casa in Serie BKT (inclusi playoff) per la prima volta dall'aprile-maggio 2022 (contro Frosinone e Perugia in quel caso).
  • Kevin Zeroli ha realizzato due gol in questa stagione di Serie BKT, inclusi playoff, entrambi subentrando dalla panchina con la Juve Stabia. Il classe 2005 è un ex del match, avendo collezionato 13 presenze con il Monza tra Serie A e Serie BKT tra febbraio e ottobre 2025.
  • Andrea Petagna (9G+2A) e Paulo Azzi (5G+6A) sono i due giocatori del Monza che hanno preso parte a più gol in questa stagione di Serie BKT: entrambi 11. Inoltre, la Juve Stabia è l'unica squadra contro cui il classe '95 ha segnato due reti in questo campionato (gol sia all'andata che al ritorno nella regular season).
  • Nell'anno solare 2026, tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno cinque reti (inclusi playoff), solo Filippo Pittarello (una ogni 96') ha una miglior media minuti/partecipazioni al gol (9G+4A) di Andrea Petagna in Serie BKT (7G+2A in 928' - ovvero una ogni 103 minuti di media).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Juve StabiaMonza
Partite giocate3938
Numero di partite vinte1222
Numero di partite perse96
Numero di partite pareggiate1810
Gol totali segnati4561
Gol totali subiti4532
Media gol subiti per partita1.20.8
Percentuale possesso palla52.953.3
Numero totale di passaggi1701416933
Numero totale di passaggi riusciti1403713999
Tiri nello specchio della porta151185
Percentuale di tiri in porta47.546.7
Numero totale di cross638787
Numero medio di cross riusciti157208
Duelli per partita vinti18981936
Duelli per partita persi20241874
Corner subiti167137
Corner guadagnati185217
Numero di punizioni a favore553499
Numero di punizioni concesse590519
Tackle totali522563
Percentuale di successo nei tackle60.960.0
Fuorigiochi totali7852
Numero totale di cartellini gialli8569
Numero totale di cartellini rossi36

Juve Stabia - Monza Live

Enel

Classifica SERIE B

  1. Venezia82
  2. Frosinone81
  3. Monza76
  4. Palermo72
  5. Catanzaro59
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo24
  2. Andrea Adorante17
  3. Farès Ghedjemis15
  4. Stiven Shpendi15
  5. Antonio Di Nardo14
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