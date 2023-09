Grazie per avere seguito con noi la diretta di Ascoli-Palermo, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:02

Nel prossimo turno di campionato l'Ascoli dovrà vedersela con la Cremonese, mentre il Palermo ospiterà il Cosenza.16:01

Il Palermo sbanca Ascoli con la rete di Mancuso nel recupero. I rosanero escono vittoriosi dopo una prestazione positiva. Maggiormente propensi all’attacco rispetto ai bianconeri, gli ospiti vengono premiati nel finale dalla zampata vincente del proprio attaccante. Dura sconfitta casalinga invece per l’Ascoli al termine di una prestazione diligente e orfana di grossi rischi corsi, ma vittima di una distrazione finale. Tre punti pesantissimi e conseguente terza vittoria consecutiva per il Palermo.16:00

90'+6' Fine partita: ASCOLI-PALERMO 0-1 (92' Mancuso)15:58

90'+4' Sostituzione Ascoli: esce Eddy Gnahoré, entra Vincenzo Millico.15:55

90'+2' GOL! Ascoli-PALERMO 0-1! Rete di Leonardo Mancuso! Sugli sviluppi di corner, l'attaccante del Palermo anticipa tutti in spaccata e batte, da posizione ravvicinata, un non perfetto Viviano.



89' Cartellino giallo per Mamadou Coulibaly.15:49

86' Gomes per il Palermo, Bellusci per l'Ascoli: una conclusione a testa, ma senza pericoli importanti per i due portieri.15:47

83' Sostituzione Palermo: esce Matteo Brunori, entra Edoardo Soleri.15:44

83' Sostituzione Ascoli: esce Jacopo Segre, entra Mamadou Coulibaly.15:44

79' Salvataggio importante di Mateju che nega a Falzerano la possibilità di presentarsi a tu per tu con Pigliacelli.15:41

77' Gioco spezzettato a causa dei continui falli. Diverse interruzioni, ritmi drasticamente calati e due squadre che sembrerebbero più propense al controllo del risultato piuttosto che all'affondo per trovare il vantaggio.15:40

73' Sostituzione Ascoli: esce Tommaso Milanese, entra Marcello Falzerano.15:33

73' Sostituzione Ascoli: esce Francesco Di Tacchio, entra Patrizio Masini.15:33

71' Problema fisico al ginocchio per Viviano: staff sanitario dell'Ascoli costretto all'ingresso in campo per le cure mediche del caso.15:31

69' Grandissima occasione per il Palermo con il solito Brunori. Il numero 9 dei rosanero si mette in proprio e si gira in un fazzoletto in area di rigore: velocissimo, il centravanti conclude di pochissimo fuori, alla destra della porta difesa da Viviano.15:30

65' Sostituzione Palermo: esce Federico Di Francesco, entra Leonardo Mancuso.15:27

65' Sostituzione Palermo: esce Liam Henderson, entra Amarildo Gomes.15:26

65' Sostituzione Palermo: esce Giuseppe Aurelio, entra Kristoffer Hansen.15:26

59' Il Palermo appare senza dubbio più propenso all'attacco, ma continua a regnare la confusione in questa prima parte di secondo tempo. Tante idee, ma poca concretezza.15:20

56' Sostituzione Ascoli: esce Pablo Rodríguez, entra Ilija Nestorovski.15:18

56' Sostituzione Ascoli: esce Giacomo Manzari, entra Fabrizio Caligara.15:17

50' Primi minuti confusionari. Un paio di sortite offensive da parte del Palermo, ma buona opposizione da parte dell'Ascoli che evita pericoli concreti.15:13

46' Inizia il secondo tempo di ASCOLI-PALERMO!15:06

Sul finale di primo tempo gli animi sono apparsi parecchio accesi, sarà compito dell'arbitro Dionisi riuscire a mantenere il controllo del match. Entrambi i tecnici invece, dal proprio canto, potrebbero apportare delle modifiche soprattutto in attacco. Per lunghi tratti infatti le manovre offensive delle due squadre sono risultate troppo sterili.14:53

Primo tempo molto equilibrato ad Ascoli. Un'occasione importante a testa ed un calcio di rigore, prima assegnato e poi revocato dal Var, per il Palermo. Ritmi non altissimi e prima frazione che termina sullo 0-0.14:51

45'+2' Fine primo tempo: ASCOLI-PALERMO 0-0!14:50

45' L'arbitro Dionisi concede 2 minuti di recupero.14:49

42' Altra proposta offensiva del Palermo che questa volta si affaccia nell'area avversaria con Segre. Il centrocampista dei rosanero arriva alla conclusione, da posizione parecchio defilata, che si conclude però sul fondo.14:46

38' Dopo la revisione al VAR, il direttore di gara Dionisi decide di revocare il calcio di rigore precedentemente assegnato al Palermo, dopo aver constatato l'assenza di contatto tra Bayeye e Di Francesco.14:42

37' Controllo splendido di Di Francesco in area di rigore e situazione dubbia con Bayeye. L'arbitro Dionisi si dirige al VAR, dopo aver assegnato inizialmente il tiro dal dischetto.14:41

34' Occasione per l'Ascoli. Scambio nello stretto che favorisce un ottimo controllo orientato di Milanese: il centrocampista bianconero arriva alla conclusione da fuori area, ma la sfera si perde sul fondo, alla destra della porta difesa da Pigliacelli.14:36

30' Animi tesi in seguito ad uno scontro di gioco, considerato non falloso, tra Ceccaroni e Mendes. L'arbitro, prima di far riprendere il match in maniera regolare, ha interrotto il gioco per riportare la calma.14:33

27' Spunto personale di Brunori. Il numero 9 si mette in proprio, supera un paio di avversari e imbecca bene Aurelio che arriva al cross. Il traversone del terzino mancino è però ribattuto. Sulla respinta si avventa proprio il centravanti del Palermo che conclude di poco fuori, alla sinistra di Viviano.14:30

23' Cartellino giallo per Giuseppe Aurelio.14:26

18' Sortita offensiva dell'Ascoli: cross teso per Pedro Mendes che arriva alla conclusione da posizione troppo defilata. Nessun pericolo per Pigliacelli.14:22

14' Grandissima occasione per il Palermo. Colpo di testa, sugli sviluppi di calcio d'angolo, di Aurelio da posizione ravvicinata e grandissima parata di Viviano. Il portiere bianconero si supera con un riflesso che nega la gioia del gol agli ospiti.14:35

10' Altro guizzo offensivo del Palermo. Calcio di punizione per i rosanero con Stulac che decide di andare alla conclusione. Tiro pericoloso ben controllato però da Viviano.14:12

7' Anche il Palermo si affaccia in attacco, ovviamente con il solito Brunori. Buona risposta però della difesa dell'Ascoli, ben organizzata e immune alla sortita offensiva dei rosanero.14:11

4' Primo sussulto dei padroni di casa. Scambio nello stretto che favorisce Rodriguez, quest'ultimo arriva al cross, ma senza riuscire ad incidere, complice una buona copertura della difesa del Palermo.14:06

1' Inizia il primo tempo di ASCOLI-PALERMO: dirige l'arbitro Dionisi.14:02

Il Palermo non ha perso alcuna delle ultime cinque partite (4V, 1N) giocate sul campo dell’Ascoli in Serie B, dopo essere stato sconfitto in tutte le precedenti sei contro i marchigiani nel torneo cadetto, con un punteggio complessivo di 12-4 nel periodo.12:31

L’Ascoli ha perso sette delle ultime nove (1V, 1N) sfide di Serie B contro il Palermo, compresa la più recente dello scorso gennaio (1-2 in casa), dopo essere rimasto imbattuto in 10 di tutte le precedenti 13 gare (6V, 4N) contro i siciliani nella competizione.12:31

Le scelte di Corini: gioca Mateju sulla corsia laterale difensiva di destra. A centrocampo Henderson e Segre ai lati di Stulac, mentre in attacco saranno Di Mariano e Di Francesco a supportare Brunori.13:21

Le scelte di Viali: confermato il solito 4-3-2-1 con Viviano tra i pali. Nel ruolo di centravanti spazio a Mendes, supportato da Manzari e Rodriguez. A centrocampo ecco Milanese a chiudere il terzetto al fianco di Gnahorè e Di Tacchio.13:20

Panchina PALERMO: Desplanches, Nespola, Graves, Lund, Gomes, Mancuso, Marconi, Nedelcearu, Vasic, Soleri, Valente, Coulibaly. 13:18

Panchina ASCOLI: Barosi, Bolletta, Haveri, Kraja, Milico, Caligara, D’Uffizi, Falzerano, Nestorovski, Botteghin, Falasco, Masini.13:17

FORMAZIONE PALERMO (4-3-3): Pigliacelli - Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio - Henderson, Stulac, Segre - Di Mariano, Brunori, Di Francesco.13:16

FORMAZIONE ASCOLI (4-3-2-1): Viviano - Bayeye, Bellusci, Quaranta, Giovane - Gnahoré, Di Tacchio, Milanese - Manzari, Rodriguez - Mendes.13:12

Nell'ultimo turno di campionato l'Ascoli è uscito sconfitto contro il Sudtirol con un netto 3-1, mentre il Palermo ha invece battuto in casa la FeralpiSalò per 3 a 0.12:31

Benvenuti alla diretta della partita della 5^ giornata di Serie B, si affrontano Ascoli e Palermo.12:31