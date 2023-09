I biancazzurri si aggiudicano il derby lombardo con una rete per tempo - a segno Borrelli e Bianchi - mantenendo imbattuta la porta per la seconda gara di fila; i blucelesti creano ma sprecano trovando meno spazi nella ripresa, Novakovich e Eusepi sbagliano due rigori.16:02

ULTIMO CAMBIO LECCO. Crampi per Ionita, esordio per Degli Innocenti.15:38

Tordini tocca dietro per Giudici, destro in curva.15:35

Di Stefano prova a sfondare in area, Mangraviti non si fa superare.15:20

Cross tagliato di Giudici, Di Stefano non ci arriva per un soffio, palla a lato.14:38

Borrelli prova a sfondare in area dalla sinistra, raddoppiato, non passa.14:29

Di Stefano per Novakovich che sbaglia il controllo in area, Cistana lo chiude guadagnando fallo.14:24

Lepore centra basso per Novakovich, Cistana non lo fa girare.14:10

Novakovich porta scompiglio in area avversaria, non s'intende con Giudici e l'azione sfuma.14:06

Gastaldello fa debuttare Borrelli in attacco in coppia con Bianchi, Bjarnason a supporto. Esordio per i nuovi arrivati Paghera (un ritorno) e Fares.14:26

Prima da titolare per Marrone e Battistini in difesa, Sersanti in mediana. Foschi opta per il tandem Di Stefano-Novakovich con Giudici e Lepore sulle fasce.14:32