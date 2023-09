Grazie per aver seguito questa diretta, arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.16:06

Con l'odierno pareggio, il Bari si porta a 7 punti, 4 invece le lunghezze raggiunte dal Pisa. Uomini di Aquilani e Mignani che saranno impegnati nella 6^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Feralpisalò, e tra le mura domestiche contro il Catanzaro.16:06

Cala il sipario allo Stadio "Arena Garibaldi" di Pisa! Abisso manda i titoli di coda di un match terminato con un equo pareggio. Dopo un primo tempo privo di occasioni insidiose, in cui Beruatto ha inciso siglando la rete dell'1-0 con un grande gesto tecnico, la ripresa offre dei ritmi più decisi, evidenziando una rapida reazione del Bari. Dopo una conclusione di Nasti, neutralizzata da un prodigioso intervento di Nicolas, le sostituzioni effettuate da Mister Mignani iniziano a cambiare le sorti della gara. Proprio allo scadere, al minuto 85', il classe 2005 Chukwu sfugge alle spalle di Leverbe e piomba sul suggerimento di Dorval siglando la rete dell'1-1. I cambi non aiutano però Mister Aquilani, che al minuto 90' subisce una dura tegola con l'espulsione del subentrato Nagy, che costringe la squadra casalinga a terminare la gara in un atteggiamento necessariamente difensivo. Gara che termina dopo 4' addizionali.16:05

90'+4' TRIPLICE FISCHIO DI ABISSO! Pisa-Bari termina 1-1.16:00

90'+2' Bari che vuole sfruttare la superiorità numerica e sferra attacchi continui, Leverbe attento a liberare l'area sul pressing di un instancabile Dorval.15:57

90' Sono 4' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Renzi. Si giocherà fino al minuto 94'.15:56

89' ESPULSO/DOPPIO GIALLO Ádám Nagy: dura soltanto 30' la gara dell'esterno nerazzurro, ingenuità commessa ai danni di Benali.15:56

89' Ultimo giro d'orologio del match, ora spazio all'extra-time.15:54

87' Sostituzione Bari: fuori un esausto Gennaro Acampora, dentro Ahmed Benali.15:53

85' GOL! GOL AKPA-CHUKWU! Pisa-BARI: 1-1. Tutto di nuovo pari al minuto 85'! Azione che parte da un'iniziativa di Dorval, che lascia sul posto Canestrelli e disegna un forte suggerimento sul quale stacca Chukwu, che è più rapido di tutti e sfugge alla marcatura di Leverbe siglando il pareggio. Firma all'esordio per il calciatore classe 2005, assist a cura di Dorval.



Guarda la scheda del giocatore Akpa Hemsley15:53

84' Nagy sfrutta la propria rapidità per condurre lungo l'out di destra, poi arrivato sulla trequarti avversaria serve un morbido cross per lo stacco di Esteves; il subentrato non riesce a colpire e la sfera non raggiunge alcun destinatario.15:50

82' Rincorsa cadenzata di Leverbe, che giunto sulla sfera apre il piattone e colpisce in pieno la barriera barese. 15:48

82' Chance da palla inattiva a favore dei nerazzurri, punizione dai 20 metri con Leverbe o Valoti.15:47

81' AMMONITO Akpa Chukwu Hemsley: contrasto irregolare ai danni di Touré che era pronto a concludere.15:47

80' Ultimi 600'' della gara, poi spazio al recupero.15:45

78' AMMONITO Ádám Nagy: sanzione a carico del subentrato per una prolungata trattenuta ai danni di Giuseppe Sibilli.15:44

77' Aramu sfodera un preciso cross per la torre di Zuzek, Touré svettando anticipa il centrale barese e concede un'altra chance da corner.15:43

76' Secondo corner a favore dei Galletti, chiusura determinante di Beruatto su Dorval. Batte Aramu.15:42

75' Sostituzione Pisa: fuori Mattia Valoti, al suo posto Tomás do Lago Pontes Esteves.15:41

75' Calcio di punizione dalla metà campo a favore del Bari, Achik resta a terra dopo un intervento irregolare da parte di Nagy.15:40

72' Sostituzione Bari: fuori anche Marco Nasti, dentro Akpa Chukwu Hemsley.15:39

72' Sostituzione Bari: fuori Gregorio Morachioli, lo sostituisce Mattia Aramu.15:37

69' Abisso interrompe il gioco, colpo al volto subito da Gennaro Acampora dopo uno scontro di gioco con Mlakar.15:35

66' CONCLUSIONE DI NASTI! Mancino potentissimo di Marco Nasti, che dai 20 metri scaglia un velenoso tiro che viene respinto in fallo laterale dalla risposta di un reattivo Nicolas. Brivido per i nerazzurri al minuto 66', ottima e decisiva la parata dell'estremo difensore di Aquilani.15:34

64' AMMONITO Marius Mihai Marin: giudicato falloso l'intervento ai danni di Achik.15:31

64' Fase della gara ricca di cambi: 5 le sostituzioni spese in questo primo slot, 3 per Aquilani, 2 per Mignani.15:30

62' Sostituzione Pisa: esce dal campo Alessandro Arena, dentro al suo posto Idrissa Touré.15:29

61' Sostituzione Pisa: fuori Stefano Moreo, dentro Jan Mlakar.15:28

61' Sostituzione Pisa: esce dal campo Miguel Luís Pinto Veloso, dentro Ádám Nagy.15:28

61' Sostituzione Bari: fuori il capitano Mattia Maita, lo sostituisce Ismail Achik.15:27

60' Sostituzione Bari: fuori Giacomo Ricci, dentro Gianluca Frabotta.15:27

60' Si aprono le porte dell'ultima mezz'ora di gioco, Bari che momentaneamente mantiene il pallino del gioco in questa ripresa.15:26

59' Pisa che chiude tutte le linee di passaggio, Dorval scambia frequentemente con Maiello ma non trova la via giusta per un possibile corner. Palla che viene recuperata da Moreo.15:25

56' Traversone teso di Gennaro Acampora, che si accorge del taglio di Nasti e vuole premiarlo: deviazione decisiva di Leverbe che fa scorrere in calcio d'angolo.15:22

54' Il primo giro dalla bandierina arriva anche per il Pisa, Beruatto si incarica della battuta ma non trova Leverbe.15:19

53' Altro velenoso cross di Ricci, che taglia tutta l'area avversaria e giunge dalle parti di Dorval. L'esterno biancorosso addomestica, provando una conclusione che non impeniserisce Nicolas.15:19

51' Corner che termina con un nulla di fatto, si torna da Marin.15:17

50' Arriva la prima chance dalla bandierina della ripresa, è a favore del Bari. Batte Acampora.15:16

49' Ricci prova a rendersi pericoloso lungo l'out di sinistra, poi alza la testa e serve un forte traversone sul quale non può nulla Nasti. Si riparte da Nicolas.15:14

47' Acampora converge verso il cerchio di centrocampo e tenta l'imbucata per Morachioli, chiusura efficace di Leverbe.15:13

46' La prima palla della ripresa è affidata dal Bari.15:10

46' SI RIPARTE! Al via la ripresa del match.15:10

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.15:00

Si chiude dopo un extra-time di 5' la prima frazione di gioco al Romeo Anconetani di Pisa. Gara che ha visto nei primi 45' un copioso recupero, dovuto alla numerose interruzioni fallose che si sono manifestate durante tutto il primo tempo. I molteplici scontri fisici non hanno permesso di assistere ad un match particolarmente ricco di occasioni, ma dall'unica creata finora arriva il vantaggio casalingo; proprio al minuto 12', il Pisa sfrutta una chance dalla bandierina con D'Alessandro, che cerca lo stacco di Leverbe ma trova la respinta di Zuzek, sul rimpallo si fa trovare pronto Pietro Beruatto che di prima intenzione calcia al volo trovando l'angolo lontano. La rete del difensore nerazzurro viene convalidata dopo un intenso check da parte del VAR, che giudica tuttavia regolare il gesto tecnico del numero 20. Gara che vede momentaneamente due ammonizioni, una per ogni schieramento, con le sanzioni rimediate rispettivamente da Acampora e Leverbe.15:00

45'+5' FISCHIO DI ABISSO: termina il primo tempo.14:54

45'+5' AMMONITO Maxime Jean Roberto Leverbe: fallo ai danni di Morachioli.14:53

45'+3' Acampora lascia sul posto Veloso con un dribbling secco, poi appoggia su Morachioli che tenta di restituire l'assist al centrocampista: fallo tattico di Leverbe che stronca la ripartenza barese.14:53

45'+1' Altro calcio di punizione strategico guadagnato da Barbieri, che sul pressing avversario sfida Maita all'uno contro uno ottenendo una palla inattiva. Squadre che si riordinano.14:50

45' Sono 5' i minuti addizionali concessi dal direttore di gara. Si giocherà fino al 50'.14:49

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi possibile assegnazione dell'extra-time.14:48

43' Sibilli con molto agonismo pressa tutta la retroguardia avversaria, giungendo poi dalle parti di Leverbe e deviando in maniera efficace in fallo laterale. Si riparte da Canestrelli.14:47

41' Arena da il via al contropiede pisano, alza lo sguardo e serve Tommaso Barbieri, che fresco di energie protegge la sfera dall'attacco di Maiello guadagnando un prezioso calcio di punizione.14:45

38' Ritmi che sono continuamente altalenanti a causa delle numerose azioni fallose, sfida equilibrata sul piano fisico. Altro scontro tra Dorval e Veloso sul quale Abisso è costretto ad interrompere il gioco.14:44

36' Efficace manovra di scambi corti tra i giocatori nerazzurri, che sulla forte pressione biancorossa riescono ad uscire in possesso dalla loro metà campo.14:40

35' Sostituzione Pisa: fuori Marco D'Alessandro, dentro Tommaso Barbieri.14:38

32' Non ce la fa D'Alessandro, sostituzione forzata che costringe il numero 77 ad abbandonare il campo.14:37

30' Duro scontro di gioco tra D'Alessandro e Maita che vede vittima il giocatore nerazzurro, dolorosa distorsione alla caviglia per il numero 77 di Aquilani, che sembra comunque in grado di poter proseguire la gara.14:36

27' Dorval prova a sfondare lungo la banda laterale di destra, Valoti mantiene la posizione e costringe l'esterno barese a rifugiarsi da Brenno. Possesso biancorosso.14:31

24' Buona giocata di Arena, che sulla pressione rapida di Maita e Nasti si libera con un gesto tecnico e cerca un'apertura verso D'Alessandro che risulta però eccessivamente fuori misura. Si riparte con una rimessa laterale, Vicari alla battuta.14:28

21' Bari che sembra ora reagire allo svantaggio, triangolazione tra Maiello e Nasti che termina con una velenosa conclusione del numero 9: palla che termina di un soffio sul fondo, Nicolas legge la traiettoria e lascia scorrere.14:26

18' Violenta conclusione del numero 27 del Pisa, che trova però una decisa risposta del muro di maglie biancorosse. Si riparte da Calabresi.14:21

17' Finta di Moreo che elude la marcatura di Zuzek, costringendo il centrale di Mignani a commettere un fallo tattico. Palla inattiva dai 20 metri a favore delle Torri, sul punto di battuta compare Valoti.14:20

15' Sventagliata di Ricci che pesca lo scatto di Morachioli, poi il numero 77 mette giù con la suola un difficile pallone, sfida e salta Canestrelli ma viene poi schermato dalla decisiva diagonale di D'Alessandro.14:19

12' GOL! GOL BERUATTO! PISA-Bari: 1-0. Arriva al minuto 12' la rete del vantaggio nerazzurro! Rete pisana che arriva dagli sviluppi di un corner, con Dorval che allontana il traversone disegnato da D'Alessandro, poi sulla seconda palla giunge con efficace coordinazione Beruatto, che colpisce al volo e trova l'angolo giusto per battere Brenno.



Guarda la scheda del giocatore Pietro Beruatto14:17

11' ECCO VELOSO! Il numero 44 sfrutta il rimpallo di Dorval per colpire al volo verso lo specchio, un prodigioso intervento di Zuzek neutralizza la conclusione nerazzurra.14:15

10' Gennaro Acampora affonda la scivolata, fallo tattico ai danni di D'Alessandro che guadagna un prezioso calcio di punizione dai 25 metri.14:13

9' AMMONITO Gennaro Acampora: intervento falloso ai danni di D'Alessandro.14:14

9' Marin giunto sulla trequarti tenta l'apertura verso Beruatto, Nasti interviene ed abbatte il regista pisano. Veloso sul punto di battuta per procedere al calcio di punizione.14:12

7' Giropalla avvolgente del Bari in attesa dell'imbucata vincente, scambi ripetuti tra Zuzek e Dorval.14:10

5' Sul traversone di Acampora svetta Valoti, che respinge la sfera fornendo un assist fortuito per Maita. Destro secco del capitano barese che non inquadra però lo specchio.14:09

5' Palla inattiva a favore dei biancorossi da posizione avanzata, batte Acampora.14:08

2' CI PROVA VALOTI! Destro violento del numero 27 che viene respinto in area di rigore dall'intervento di Zuzek.14:06

2' Subito Calabresi! Percussione veemente che consegna al Pisa il primo giro dalla bandierina del match.14:05

1' Il primo possesso è amministrato dai nerazzurri.14:04

1' PARTITI! Via a Pisa-Bari.14:03

Fischio d'inizio programmato alle ore 14:00.13:39

Giocatori in campo che stanno ultimando la fase di riscaldamento pre-gara.13:39

FORMAZIONI UFFICIALI: BARI (4-3-1-2). Ospiti che rispondono con: Brenno; Dorval-Zuzek-Vicari-Ricci; Acampora-Maiello-Maita; Sibilli; Nasti-Morachioli. Allenatore: Michele Mignani. A disposizione: Di Cesare, Frabotta, Matino, Pucino, Benali, Edjouma, Bellomo, Koutsoupias, Achik, Hemsley, Aramu, Farroni.13:38

FORMAZIONI UFFICIALI: PISA (4-3-3). Scendono in campo: Nicolas; Calabresi-Canestrelli-Leverbe-Beruatto; Marin-Veloso-Valoti; Moreo-Arena-D'Alessandro. Allenatore: Alberto Aquilani. A disposizione: Esteves, Caracciolo, Barbieri, Touré, Vignato, De Vitis, Barberis, Nagy, Jureskin, Mlakar, Masucci, Loria.13:36

A coadiuvare il fischietto siciliano sono chiamati gli assistenti Cipressa di Lecce-Yoshikawa di Roma1; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Renzi di Pesaro; postazione VAR affidata al Sig. Gariglio di Pinerolo, ausiliato dall'A.VAR Marchetti di Ostia Lido.13:33

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Rosario Abisso, della sezione di Palermo.13:31

Tutto pronto all'Arena Garibaldi di Pisa, è tempo di Pisa-Bari! Gara che mette a confronto Torri e Galletti nel 16^ scontro della loro storia in Serie B: finora, bilancio che pende a favore dei pugliesi, con 7 vittorie a confronto dei 4 trionfi dei toscani, chiudono la serie ben 4 pareggi. Squadre che, in vista dell'odierno incontro, si presentano al Romeo Anconetani separate da tre punti, sei i punti guadagnati dagli ospiti biancorossi nelle prime 4 gare, tre i punti ottenuti dal Pisa che vede nel proprio principio di stagione una partita in meno, quella con il Lecco, che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 19 agosto. Momentaneamente, nerazzurri posizionati al 13^ tassello della classifica e 7^ posto, invece, per i baresi.13:31

Benvenuti alla diretta scritta di Pisa-Bari, gara valida per il turno numero 5 del Campionato di Serie B.13:26