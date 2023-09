Grazie per aver seguito questa diretta, arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.18:21

Con l'odierno 2-2, Cremonese e Reggiana si portano rispettivamente a 6 e 3 punti. Uomini di Nesta e Ballardini che saranno impegnati nella 6^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti dello Spezia, e tra le mura domestiche contro l'Ascoli.18:21

Cala il sipario al Mapei Stadium di Reggio Emilia! Ghersini manda i titoli di coda di un match combattuto a suon di reti. Dopo i primi 45' di gioco in cui la formazione casalinga sale in cattedra, rifilando ben due reti ai grigiorossi dapprima con Pettinari al 13' poi con Portanova al 23', la ripresa offre una gara decisamente differente. Nel secondo tempo, infatti, lo schieramento grigiorosso interrompe l'egemonia granata della prima frazione, dominando il possesso palla e offrendo numerose azioni offensive: proprio al minuto 65' Collocolo sfrutta la seconda palla creata da Bardi per accorciare le distanze, poi il pareggio viene concretizzato dalla difficile girata di Coda, che al minuto 86' beffa Bardi trovando un angolo sul quale l'estremo difensore di Nesta non può intervenire. Una gara ricca di extra-time, visti i 5' addizionali sia nel primo tempo che nella seconda frazione, che si conclude con un copioso pareggio.18:21

90'+7' TRIPLICE FISCHIO DI GHERSINI! Reggiana-Cremonese termina 2-2.18:14

90'+4' Scambi ripetuti tra Quagliata e Majer in attesa del movimento di Buonaiuto, che riceve ora la sfera e tenta il cross per Okereke che ad un passo da Bardi non riesce ad indirizzare.18:11

90'+1' Gioco fermo da oltre un minuto, Buonaiuto resta a terra dopo aver subito un colpo.18:09

90' Anche nel secondo tempo, sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Frascaro.18:08

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi spazio al recupero.18:06

86' Gol Massimo Coda



86' Assist David Chidozie Okereke19:13

86' GOL! GOL CODA! Reggiana-CREMONESE: 2-2. Ecco la rete del pareggio al minuto 86'! L'autore del gol è Coda, che in area di rigore si stacca dalla marcatura di Marcandalli e sfrutta il filtrante di Tsadjout per compiere una difficile girata che termina sotto l'incrocio dei pali. Tutto in equilibrio al Mapei.



84' OCCASIONISSIMA PER GONDO! Il centravanti subentrato si ritrova tutto solo ed indisturbato davanti a Sarr, poi apre il piatto destro ignorando Cigarini ma il tiro è debole e viene prontamente afferrato dai guantoni del portiere grigiorosso. Chance per la Reggiana che non viene sfruttata.18:03

82' Fondamentale chiusura di Pajac, settimo corner per gli ospiti.17:59

81' Scivolata di Kabashi che concede il sesto corner ai grigiorossi, batte Sernicola.17:58

80' Ultimi 600'' della gara, poi spazio all'extra-time.17:57

78' Sostituzione Cremonese: fuori Michele Collocolo, dentro Frank Cédric Tsadjout.17:56

77' CHE INTERVENTO DI BARDI! Risposta decisiva sulla linea da parte dell'estremo difensore granata, che si fa trovare pronto sul tap-in di Okereke neutralizzando la possibilità del 2-2.17:55

75' Efficace spunto di Buonaiuto, che dal limite dell'area ottiene un importante calcio di punizione subendo l'intervento irregolare di Cigarini.17:53

75' Di nuovo un calcio d'angolo per i grigiorossi, batte Buonaiuto.17:52

72' Sostituzione Reggiana: fuori anche Alessandro Bianco, dentro al suo posto Luca Cigarini.17:49

71' Sostituzione Reggiana: fuori Lorenzo Libutti, dentro Marko Pajač.17:49

70' Majer alza lo sguardo e premia con un forte suggerimento il taglio di Coda, Romagna è attento e devia in corner. Terzo calcio d'angolo a favore della Cremonese in questo secondo tempo.17:47

68' AMMONITO Franco Damián Vázquez: contrasto falloso ai danni di Cedric Gondo.17:45

65' GOL! GOL COLLOCOLO! Reggiana-CREMONESE: 2-1. Arriva al minuto 65' la rete che dimezza lo svantaggio grigiorosso! Dopo una continua fase offensiva dall'inizio della ripresa, la squadra di Ballardini trova la rete del 2-1 con Collocolo, che in area di rigore sfrutta una seconda palla e con un preciso colpo di controbalzo beffa Bardi, che stavolta non può nulla.



64' ECCO VAZQUEZ! Il numero 20 addomestica un difficile pallone e tenta immediatamente la conclusione al volo, sfoderando un forte tiro che viene respinto da un altrettanto prodigiosa giocata di Bardi.17:43

63' Sostituzione Cremonese: esce dal campo Michele Castagnetti, lo sostituisce Cristian Buonaiuto.17:40

63' Sostituzione Cremonese: fuori Luca Zanimacchia, dentro Žan Majer.17:40

62' Decisiva intromissione di Libutti, che non permette a Zanimacchia di indirizzare la sfera verso l'angolo lontano. Cremonese che continua a condurre la gara in questa ripresa.17:40

60' Sostituzione Reggiana: fuori Stefano Pettinari, dentro Diomandè Yann Cedric Gondo.17:37

57' Apertuta a memoria di Vazquez verso Collocolo, Portanova è attento e respinge il suggerimento.17:35

54' Schema su punizione, con Coda che batte corto per Castagnetti, poi il numero 19 sceglie la potenza ma non trova la porta. Rinvio dal fondo con Bardi.17:32

53' Palla inattiva per i grigiorossi dai 20 metri, sul punto di battuta ci sono Vazquez e Quagliata.17:30

52' Anche stavolta il corner non porta alcun frutto, torsione di Collocolo che non trova lo specchio.17:29

51' Altro giro dalla bandierina per la Cremonese, risposta di Bardi sul mancino di Castagnetti.17:29

49' Subito il primo corner del secondo tempo per la Cremonese, batte Castagnetti.17:26

47' Il primo possesso della ripresa è amministrato dai grigiorossi.17:23

46' Sostituzione Reggiana: esce dal campo Janis Antiste, lo sostituisce Przemysław Marek Szymiński.17:24

46' Sostituzione Cremonese: fuori Gonzalo Damián Abrego Federicci, dentro David Chidozie Okereke.17:24

46' Sostituzione Cremonese: fuori Paolo Ghiglione, dentro Giacomo Quagliata.17:24

46' SI RIPARTE! Via alla ripresa del match.17:23

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.17:11

Termina dopo ben 5 minuti addizionali la prima frazione al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Primi 45' che si chiudono con un momentaneo e corposo vantaggio dei padroni di casa, che dopo aver subito nei primi 600'' di gioco le conclusioni insidiose di Coda e Vazquez, trovano al minuto 11' la via del gol: nonostante la brutta tegola dell'infortunio di Vergara, ai granata viene concesso il penalty ed al minuto 13' un freddo Pettinari batte Sarr dagli 11 metri, che aveva comunque intuito l'angolo di battuta. Gli attacchi casalinghi non terminano qui, ed al minuto 23' Bianco pennella un morbido filtrante per l'inserimento di Manolo Portanova, che da posizione più che defilata sigla la rete che vale il 2-0. La Cremonese prova a reagire, ma Bardi mantiene saldamente la posizione ed elude la conclusione ravvicinata di Zanimacchia. Termina con il parziale di 2-0 il primo tempo.17:10

45'+5' FISCHIO DI GHERSINI: termina il primo tempo.17:06

45'+3' Collocolo affida la sfera a Sernicola, poi chiama lo scambio di ritorno ma Marcandalli chiude tutto rinviando in avanti.17:05

45' Sono 5' i minuti di extra-time, si gioca fino al 50'.17:02

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi sarà possibile recupero.17:01

43' PALO DI LANINI! Altra giocata di qualità da parte di Pettinari, che trova un difficile filtrante per Lanini, poi conclusione secca del numero 10 che trova il pegno pieno. Tutto fermo: fuorigioco del granata.17:01

40' Cross velenoso di Bianchetti, che cerca la torre di Vazquez. Il numero 20 riesce ad impattare, non trovando lo specchio soltanto per pochi centimetri. Rinvio dal fondo con Bardi.16:56

37' ECCO ZANIMACCHIA! Inserimento perfetto da parte dell'esterno grigiorosso, che riceve l'uno-due da Abrego e calcia sul primo palo trovando il determinante intervento con il busto da parte di Bardi.16:53

34' Altro giro dalla bandierina per la Cremonese, sempre Castagnetti alla battuta.16:49

32' DECISIONE CONFERMATA: gol annullato a Lochoshvili, posizione di outside.16:47

31' GOL ANNULLATO ALLA CREMONESE: Lochoshvili sfrutta il rimpallo di Bardi sullo stacco di Zanimacchia per battere il tap-in, posizione giudicata però irregolare. In attesa del check da parte del VAR.16:47

30' Prima chance della bandierina del match per la Cremonese, batte Castagnetti.16:46

29' Ancora una volta Vazquez tenta la conclusione mancina dal limite dell'area, la sfera però non giunge nello specchio e termina di molto alta oltre la traversa difesa da Bardi.16:45

28' Reggiana momentaneamente in dieci uomini, Antiste a bordocampo per usufruire delle cure mediche.16:44

25' Possesso che è sempre dalla parte degli emiliani, scambi ripetuti tra Kabashi e Bianco.16:41

23' GOL! GOL PORTANOVA! REGGIANA-Cremonese: 2-0. Arriva al minuto 23' la rete del raddoppio granata! Bianco si libera dalla morsa di Abrego, alza lo sguardo e trova un filtrante aereo per Manolo Portanova, che sfrutta la mancata respinta di Bianchetti per sfoderare un destro da posizione impossibile. Raddoppio dello schieramento casalingo, assist a cura di Bianco.



19' Ripartenza rapida della formazione di Nesta, con Kabashi che si proietta verso la trequarti avversaria, trovando però il decisivo tocco di Collocolo che respinge in fallo laterale. Marcandalli alla battuta.16:36

17' Prodigioso colpo di tacco di Pettinari per ricambiare l'assist a Manolo Portanova, poi lo stesso centrocampista prosegue l'avanzata ma viene schermato dall'intervento di un attento Sernicola.16:34

15' GOL! GOL PETTINARI! REGGIANA-Cremonese: 1-0. Match che si sblocca al minuto 15', vantaggio casalingo! Dopo l'assegnazione del penalty, Stefano Pettinari si incarica della battuta, trasformando con sicurezza la chance dal dischetto. Vantaggio Reggiana, sostituzione forzata però per Vergara.



Guarda la scheda del giocatore Stefano Pettinari16:31

14' Sostituzione Reggiana: non ce la fa Antonio Vergara, dentro Eric Lanini.16:30

13' CHECK OVER: calcio di rigore a favore della Reggiana.16:30

11' Vergara resta a terra dopo un lieve contrasto di gioco, necessario l'ingresso dello staff medico.16:28

10' Grande giocata di Coda, che ripulisce un difficile pallone ed apre per Zanimacchia, poi l'esterno tenta il traversone ma un attento Libutti devia in out.16:26

8' SUBITO VAZQUEZ! Il fantasista grigiorosso scopre l'angolo giusto dal limite dell'area, mette il mirino sulla porta e scaglia un preciso mancino che costringe Bardi a compiere un prodigioso intervento.16:24

7' Rimessa laterale a favore dei padroni di casa, batte Sampirisi.16:23

5' Portanova ripiega e recupera un prezioso pallone sull'attacco della Cremonese, possesso Reggiana.16:21

2' Il primo pallone della gara è amministrato dai granata.16:19

1' PARTITI! Via a Reggiana-Cremonese.16:19

Fischio d'inizio programmato alle ore 16:15.16:19

Giocatori in campo in attesa del fischio d'inizio.16:19

FORMAZIONI UFFICIALI: CREMONESE (4-4-2). Ospiti che rispondono con: Sarr; Sernicola-Bianchetti-Lochoshvili-Ghiglione; Collocolo-Castagnetti-Abrego-Zanimacchia; Vazquez-Coda. Allenatore: Davide Ballardini. A disposizione: Antov, Quagliata, Bertolacci, Majer, Pickel, Tsadjout, Ciofani, Okereke, Buonaiuto, Saro, Jungdal, Sekulov.16:18

FORMAZIONI UFFICIALI: REGGIANA (3-5-2). Schierati: Bardi; Sampirisi-Romagna-Libutti; Portanova-Vergara-Kabashi-Bianco-Antiste; Marcandalli-Pettinari. Allenatore: Alessandro Nesta. A disposizione: Pieragnolo, Pajac, Szymisnki, Rozzo, Fiamozzi, Nardi, Girma, Cigarini, Da Riva, Landini, Gondo, Satalino.16:16

A coadiuvare il fischietto ligure sono presenti Davide Moro e Mario Vigile; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Frascaro di Firenze; postazione VAR con il Sig. Valeri di Roma 2, ausiliato dall'A.VAR Bonacina di Bergamo.16:13

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Davide Ghersini, della sezione di Genova.16:12

Ultimi minuti di attesa allo Stadio Mapei di Reggio Emilia, poi sarà Reggiana-Cremonese! Gara che mette a confronto due squadre giunte all'odierno incontro con una differenza di 3 punti: 5 i punti totalizzati dagli ospiti grigiorossi nelle prime quattro gare, 2 quello ottenuti dai padroni di casa emiliani. La sfida di questo primo pomeriggio emiliano è la numero 3 tra granata e lombardi, con un bilancio che pende a favore dei grigiorossi con un trionfo ed un pareggio.16:11

Benvenuti alla diretta scritta di Reggiana-Cremonese, gara valida per il turno numero 5 del Campionato di Serie B.16:08