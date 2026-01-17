La Carrarese ribalta l'Avellino e compie il sorpasso in classifica. Vantaggio lampo dei padroni di casa col tiro di Biasci dal limite; altrettanto fulminea è la riposta torscana col destro da fuori di Rubino. Nella ripresa un sostanziale equilibrio viene rotto dal tiro di Zuelli mal contenuto da Daffara: Abiuso, in un momento d'oro, concretizza col tap-in che vale i tre punti.
La Carrarese ha vinto due match di fila in Serie B per la prima volta dal 1947/48.
90'+5'
FINE PARTITA. AVELLINO-CARRARESE 1-2. Rubino e Abiuso ribaltano Biasci.17:03
90'
Saranno quattro i minuti di recupero.16:58
86'
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Zuelli, dentro Parlanti.16:53
86'
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Abiuso, dentro Finotto.16:53
85'
L'Avellino prova ora ad organizzare il forcing finale. 16:52
81'
OCCASIONE PER PATIERNO! Tocco di Favilli per il taglio in area del compagno di reparto che incrocia a botta sicura col destro. Grande intervento di piede di Fiorillo che preserva il vantaggio della Carrarese. 16:49
79'
CHANCE PER HASA! Dribbling secco al limite e conclusione improvvisa col mancino. Si oppone con i pugni Daffara.16:46
76'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Cancellotti, dentro D'Andrea. 16:43
74'
Punizione molto pericolosa di Melegoni, pallone non lontano dalla traversa di Daffara. 16:41
73'
AMMONIZIONE PER L'AVELLINO. Fallo di Sounas ai danni di Melegoni.16:40
72'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Palmiero, dentro Favilli.16:40
71'
GOL! Avellino-CARRARESE 1-2. Ha segnato Abiuso! Conclusione da fuori di Zuelli che Daffara lascia lì, centalmente, con un intervento non irresistibile. Abusio è al posto giusto e letale nel tap-in.16:42
69'
Prova ancora il tiro Sala, semplice questa volta la parata per Fiorillo. 16:36
68'
PUNIZIONE DI RUSSO! Gran botta dalla lunghissima distanza. Il pallone è centrale, ma si abbassa alla fine mettendo in crisi Fiorillo che respinge in qualche modo.16:36
64'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Biasci, dentro Patierno. 16:31
63'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Palumbo, dentro Sounas.16:30
63'
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Belloni, dentro Cicconi.16:30
63'
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Rubino, dentro Melegoni.16:30
62'
Mancino in corsa di Sala, decisiva l'opposizione col corpo di Zanon.16:29
61'
Ripartenza pericolosa dell'Avellino: Biasci, servito da Russo, calcia col destro dal limite. Centrale, blocca Fiorillo.16:28
56'
Tanti errori tecnici in questa fase del match. 16:25
53'
Ritmi compassati in questo avvio di secondo tempo. 16:19
52'
Bella palla di Calabrese per Abiuso, che manca la deviazione volante in area.16:19
50'
Punizione di Russo dai 20 metri, colpito in pieno volto Illanes che era in barriera. 16:17
48'
AMMONIZIONE PER LA CARRARESE. Oliana tira giù Biasci al limite dell'area. 16:16
47'
Abiuso prova a girarsi in area ma non trova lo specchio di porta.16:14
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte con una sostituzione nella fila dell'Avellino. 16:13
46'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Tutino, dentro Russo. 16:12
Nella prossima giornata di Serie B la Carrarese ospiterà l'Empoli nel derby toscano, mentre l'Avellino farà visita allo Spezia. 16:01
Primo tempo intenso e a tratti molto godibile quello tra Avellino e Carrarese. Padroni di casa subito avanti con la saetta di Biasci che, dal limite, incenerisce Fiorillo. Immediata però la reazione dei toscani che pochi minuti dopo trovano il pari grazie al gran destro da fuori di Rubino. Prima dell'intervallo occasioni anche per Missori e Hasa. 15:58
45'+6'
FINE PRIMO TEMPO: AVELLINO-CARRARESE 1-1. A Biasci ha risposto Rubino.15:56
45'+6'
Proteste decise della Carrarese per un presunto fallo di mano di Palumbo in area Avellino. L'arbitro lascia correre. 15:55
45'+4'
TIRO DI HASA! Il trequartista della Carrarese rientra sul destro e, da appena dentro l'area, calcia a giro sul secondo palo. Vola Daffara a togliere la palla dall'angolo. 15:54
45'+4'
Sarà allungato il recupero. 15:52
45'+3'
Allontanato intanto, per proteste, un membro della panchina della Carrarese. 15:52
45'
Saranno quattro i minuti di recupero.15:50
45'
Proteste dell'Avellino per un presunto tocco di mano in di Illanes sul cross di Palumbo. In ogni caso l'impatto col pallone era fuori dall'area.15:50
43'
Fontanarosa cerca l'acrobazia da corner, manca l'impatto col pallone e finisce per commettere fallo in attacco. 15:47
42'
Oliana contiene bene, in corner, lo strappo in velocità di Tutino. 15:46
42'
Schiavi cerca la conclusione da lontanissimo, e lontanissimo va anche dalla porta.15:46
36'
È calato il ritmo in questa fase della partita.15:40
33'
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Bouah che non ce la fa, dentro Zanon.15:37
30'
Bouah a terra in area Avellino, problema al ginocchio per lui. 15:34
28'
Hasa cerca il mancino da fuori, alto sulla traversa.15:31
26'
OCCASIONE PER MISSORI! Break dell'Avellino: Besaggio apre a destra per l'accorrente Missori che da buona posizione spara in curva col destro.15:30
25'
Molta elettricità sulla panchina della Carrarese, Calabro non contento della gestione arbitrale dell'ultimo episodio. Ma si può ripartire.15:29
23'
AMMONIZIONE PER LA CARRARESE. Rubino sgambetta Palumbo. Proteste della Carrarese che voleva un precedente fallo di Palmiero ai danni di Hasa.15:28
19'
Cross pericoloso di Sala da sinistra, Fiorillo allontana coi pugni in uscita alta.15:23
18'
Anche Schiavi ha bisogno di cure dopo un colpo fortuito subito al volto. Gioco molto spezzettato adesso. 15:22
15'
Si è di nuovo accasciato a terra Illanes, ancora dolorante. 15:20
14'
Botta e risposta, partita viva e godibile.15:19
13'
GOL! Avellino-CARRARESE 1-1. Ha segnato Rubino! Destro nell'angolino, da fuori, dove Daffara non può arrivare. Eccellente il lavoro di sponda di Abiuso che ha fornito l'assist triangolando con lo stesso Rubino. 15:18
12'
Ora però la squadra di Calabro ha reagito.15:16
11'
Simic si oppone alla conclusione molto ben indirizzata di Hasa. Il giocatore di proprietà del Napoli aveva cercato il destro a giro sul secondo palo. 15:24
7'
Continua a spingere l'Avellino, sembra in grossa difficoltà la Carrarese. 15:11
6'
Illanes a terra nella propria area dopo uno scontro di gioco. 15:11
2'
GOL! AVELLINO-Carrarese 1-0. Ha segnato Biasci! Gli irpini passano al primo tiro. Biasci riceve al limite da Tutino, se la aggiusta sul destro e fa partire una conclusione secca sul primo palo che lascia impietrito Fiorillo.
È cominciata AVELLINO-CARRARESE! Buona partita a tutti.15:04
Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di silenzio per ricordare Rocco Commisso: il presidente della Fiorentina è scomparso nella notte. 15:03
Dirige la sfida l'arbitro Zanotti di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Emmanuele e Laghezza e dal quarto ufficiale Tropeano. Al Var ci sono Volpi e Giua. 14:52
Nella Carrarese c'è Fiorillo tra i pali, il portiere in settimana ha dovuto affrontare la scomparsa del padre. Calabro ha recuperato Hasa, che aveva accusato dei fastidi negli ultimi giorni, Bleve e Zanon non al meglio vanno in panchina. Sempre out Imperiale. 15:03
Biancolino conferma lo stesso undici che ha battuto la Sampdoria. Cancellotti in difesa, Besaggio a centrocampo con Enrici e Sounas in panchina. Davanti agiranno Biasci e Tutino. Indisponibili Kumi e Insigne. 14:49
FORMAZIONE AVELLINO (3-5-2): Daffara - Cancellotti, Simic, Fontanarosa - Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Sala - Biasci, Tutino.14:46
Sia l’Avellino (25 punti) sia la Carrarese (23 punti) hanno stappato il 2026 con una vittoria, rispettivamente contro Sampdoria e Bari. La posta in palio al Partenio-Lombardi permetterebbe ad entrambe di approcciare la seconda parte di stagione con maggiore tranquillità. 14:43
La Carrarese si è imposta per 1-0 nell'ultimo turno di campionato contro il Bari; i toscani non vincono due match di fila nel torneo dal 1947/48, mentre non collezionano due successi consecutivi senza subire gol da maggio 1947.14:41
L'Avellino ha conquistato i tre punti nell'ultimo match di campionato contro la Sampdoria (2-1); i campani potrebbero vincere le prime due partite di un anno solare per la prima volta nella loro storia in Serie B. 14:41
L’Avellino vanta tre vittorie su tre con la Carrarese nei precedenti tra B e C nell’era dei tre punti, incluso il 4-3 dell’andata.14:34
Benvenuti alla diretta scritta di Avellino-Carrarese, gara valida per la 20esima giornata, la prima del girone di ritorno, di Serie B. 14:56
Avellino - Carrarese è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Arbitro di Avellino - Carrarese sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Andrea Zanotti
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Serie B: 8 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cremonese-Palermo 0-0
31-08-2025
Serie B
Carrarese-Calcio Padova 0-0
19-09-2025
Serie B
Frosinone-Südtirol 2-2
23-09-2025
Coppa Italia
Udinese-Palermo 2-1
30-09-2025
Serie B
Reggiana-Spezia 1-1
25-10-2025
Serie B
Südtirol-Cesena 0-1
01-11-2025
Serie B
Palermo-Pescara 5-0
23-11-2025
Serie B
Modena-Südtirol 0-0
08-12-2025
Serie B
Calcio Padova-Cesena 1-1
27-12-2025
Serie B
Spezia-Pescara 2-1
Attualmente l'Avellino si trova 12° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte); invece Carrarese si trova 10° in classifica con 26 punti (frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte). L'Avellino ha segnato 24 gol e ne ha subiti 33; Carrarese ha segnato 27 gol e ne ha subiti 30. La partita di andata Carrarese - Avellino si è giocata il 21 settembre 2025 e si è conclusa 3-4.
In casa l'Avellino ha fatto 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte). L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Bari e la Sampdoria ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Mantova e il Bari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 2-1 mentre Carrarese ha incontrato il Bari vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 7 gol.
Avellino e Carrarese è la prima che si affrontano in campionato.
Avellino-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo cinque partite senza successi (2N, 3P) contro squadre neopromosse in Serie BKT, la Carrarese ha vinto l'ultima disputata contro la Virtus Entella (3-1) e potrebbe conquistare la posta piena per due gare di fila contro queste avversarie per la prima volta nella sua storia nel campionato cadetto.
L'Avellino ha vinto tutte le tre partite giocate contro la Carrarese tra Serie B e Serie C nell'era dei tre punti a vittoria, compreso il match di andata dello scorso settembre nel torneo cadetto per 4-3.
L'Avellino ha conquistato i tre punti nell'ultimo match di campionato contro la Sampdoria (2-1); i campani potrebbero vincere le prime due partite di un anno solare per la prima volta nella loro storia in Serie BKT.
La Carrarese si è imposta per 1-0 nell'ultimo turno di campionato contro il Bari; i toscani non vincono due match di fila nel torneo dal 1947/48, mentre non collezionano due successi consecutivi senza subire gol da maggio 1947.
La Carrarese è l'unica squadra ad avere effettuato tutte le 95 sostitutizioni a disposizione nelle prime 19 partite di questo campionato; 93 invece quelle utilizzate dall'Avellino.
In caso di gol, la Carrarese diventerebbe la 33ª squadra diversa contro la quale Gennaro Tutino andrebbe a bersaglio in Serie BKT; dalla sua prima rete nella competizione (2018/19, col Cosenza), soltanto Massimo Coda (42) e Leonardo Mancuso (34) sonoa ndati a bersaglio contro più avversarie differenti rispetto all'attaccante dell'Avellino (32 finora) nel campionato cadetto.
Fabio Abiuso ha preso parte a cinque gol (quattro reti, un assist) nelle ultime cinque gare di campionato: tanti quanti nelle precendenti 31 sfide di Serie BKT. Dopo la rete nel match di andata dello scorso settembre, l'Avellino potrebbe diventare la prima squadra contro la quale il classe 2003 andrebbe a segno in entrambe le sfide stagionali nel torneo cadetto.
