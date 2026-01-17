Sia l’Avellino (25 punti) sia la Carrarese (23 punti) hanno stappato il 2026 con una vittoria, rispettivamente contro Sampdoria e Bari. La posta in palio al Partenio-Lombardi permetterebbe ad entrambe di approcciare la seconda parte di stagione con maggiore tranquillità. 14:43

Biancolino conferma lo stesso undici che ha battuto la Sampdoria. Cancellotti in difesa, Besaggio a centrocampo con Enrici e Sounas in panchina. Davanti agiranno Biasci e Tutino. Indisponibili Kumi e Insigne. 14:49

Nella Carrarese c'è Fiorillo tra i pali, il portiere in settimana ha dovuto affrontare la scomparsa del padre. Calabro ha recuperato Hasa, che aveva accusato dei fastidi negli ultimi giorni, Bleve e Zanon non al meglio vanno in panchina. Sempre out Imperiale. 15:03

Dirige la sfida l'arbitro Zanotti di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Emmanuele e Laghezza e dal quarto ufficiale Tropeano. Al Var ci sono Volpi e Giua. 14:52

Primo tempo intenso e a tratti molto godibile quello tra Avellino e Carrarese. Padroni di casa subito avanti con la saetta di Biasci che, dal limite, incenerisce Fiorillo. Immediata però la reazione dei toscani che pochi minuti dopo trovano il pari grazie al gran destro da fuori di Rubino. Prima dell'intervallo occasioni anche per Missori e Hasa. 15:58

GOL! Avellino-CARRARESE 1-2. Ha segnato Abiuso! Conclusione da fuori di Zuelli che Daffara lascia lì, centalmente, con un intervento non irresistibile. Abusio è al posto giusto e letale nel tap-in.16:42

Avellino - Carrarese è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Carrarese sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Andrea Zanotti Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cremonese-Palermo 0-0 31-08-2025 Serie B Carrarese-Calcio Padova 0-0 19-09-2025 Serie B Frosinone-Südtirol 2-2 23-09-2025 Coppa Italia Udinese-Palermo 2-1 30-09-2025 Serie B Reggiana-Spezia 1-1 25-10-2025 Serie B Südtirol-Cesena 0-1 01-11-2025 Serie B Palermo-Pescara 5-0 23-11-2025 Serie B Modena-Südtirol 0-0 08-12-2025 Serie B Calcio Padova-Cesena 1-1 27-12-2025 Serie B Spezia-Pescara 2-1

Attualmente l'Avellino si trova 12° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte); invece Carrarese si trova 10° in classifica con 26 punti (frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 24 gol e ne ha subiti 33; Carrarese ha segnato 27 gol e ne ha subiti 30.

La partita di andata Carrarese - Avellino si è giocata il 21 settembre 2025 e si è conclusa 3-4.

In casa l'Avellino ha fatto 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Bari e la Sampdoria ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Mantova e il Bari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 2-1 mentre Carrarese ha incontrato il Bari vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 7 gol.

Avellino e Carrarese è la prima che si affrontano in campionato.

Avellino-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo cinque partite senza successi (2N, 3P) contro squadre neopromosse in Serie BKT, la Carrarese ha vinto l'ultima disputata contro la Virtus Entella (3-1) e potrebbe conquistare la posta piena per due gare di fila contro queste avversarie per la prima volta nella sua storia nel campionato cadetto.

L'Avellino ha vinto tutte le tre partite giocate contro la Carrarese tra Serie B e Serie C nell'era dei tre punti a vittoria, compreso il match di andata dello scorso settembre nel torneo cadetto per 4-3.

L'Avellino ha conquistato i tre punti nell'ultimo match di campionato contro la Sampdoria (2-1); i campani potrebbero vincere le prime due partite di un anno solare per la prima volta nella loro storia in Serie BKT.

La Carrarese si è imposta per 1-0 nell'ultimo turno di campionato contro il Bari; i toscani non vincono due match di fila nel torneo dal 1947/48, mentre non collezionano due successi consecutivi senza subire gol da maggio 1947.

La Carrarese è l'unica squadra ad avere effettuato tutte le 95 sostitutizioni a disposizione nelle prime 19 partite di questo campionato; 93 invece quelle utilizzate dall'Avellino.

In caso di gol, la Carrarese diventerebbe la 33ª squadra diversa contro la quale Gennaro Tutino andrebbe a bersaglio in Serie BKT; dalla sua prima rete nella competizione (2018/19, col Cosenza), soltanto Massimo Coda (42) e Leonardo Mancuso (34) sonoa ndati a bersaglio contro più avversarie differenti rispetto all'attaccante dell'Avellino (32 finora) nel campionato cadetto.

Fabio Abiuso ha preso parte a cinque gol (quattro reti, un assist) nelle ultime cinque gare di campionato: tanti quanti nelle precendenti 31 sfide di Serie BKT. Dopo la rete nel match di andata dello scorso settembre, l'Avellino potrebbe diventare la prima squadra contro la quale il classe 2003 andrebbe a segno in entrambe le sfide stagionali nel torneo cadetto.

