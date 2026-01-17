PREPARTITA

Bari - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 19:30 allo stadio San Nicola di Bari.

Arbitro di Bari - Juve Stabia sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Davide Di Marco Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 48 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.0 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 7 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Cesena-Pisa 0-0 24-08-2025 Serie B Venezia-Bari 2-1 13-09-2025 Serie B Calcio Padova-Frosinone 0-1 28-09-2025 Serie B Empoli-Carrarese 2-2 18-10-2025 Serie B Mantova-Südtirol 1-1 28-10-2025 Serie B Cesena-Carrarese 2-1 24-11-2025 Serie A Sassuolo-Pisa 2-2 13-12-2025 Serie A Atalanta-Cagliari 2-1 27-12-2025 Serie B Venezia-Virtus Entella 1-0 17-01-2026 Serie B Bari-Juve Stabia 0-1

Attualmente il Bari si trova 19° in classifica con 17 punti (frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte).

Il Bari ha segnato 16 gol e ne ha subiti 30; Juve Stabia ha segnato 22 gol e ne ha subiti 22.

La partita di andata Juve Stabia - Bari si è giocata il 4 dicembre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa il Bari ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte).

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, Carrarese e Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Sudtirol e il Pescara ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Bari ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia perdendo 0-1 mentre Juve Stabia ha incontrato il Pescara pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 6 gol.

Bari e Juve Stabia si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 2 volte, Juve Stabia ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Bari-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juve Stabia è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide disputate contro il Bari in Serie BKT (2V, 1N) e non ha mai registrato quattro sfide consecutive senza sconfitte contro questo avversario nella competizione (2V, 1N anche nei primi tre incroci).

Il Bari è rimasto imbattuto mantenendo anche la porta inviolata in tre dei quattro precedenti casalinghi contro la Juve Stabia in Serie BKT (2V, 1P); l'unica eccezione proprio il confronto più recente disputato il 17 agosto 2024 (1-3 per le Vespe in quel caso).

Il Bari ha raccolto 17 punti dopo 19 gare giocate in questo campionato e nell'era dei tre punti a vittoria, dopo altrettante partite disputate, non ha mai fatto peggio in una stagione in Serie BKT - 17 anche nel 2002/03, quando chiuse poi il torneo all'11° posto.

La Juve Stabia ha vinto solo una delle nove gare fuori casa in questa Serie BKT (4N, 4P); le Vespe, in particolare, hanno raccolto in casa 13 punti in più che in trasferta (20 vs 7) e solo la Virtus Entella (+15) ha un gap del genere superiore.

Da un lato il Bari è una delle due squadre che hanno segnato meno reti in questo campionato (16, come il Mantova), dall'altro la Juve Stabia ha il peggior attacco dei secondi tempi (solo sette reti).

Tra i centrocampisti di questo campionato, solo Simone Trimboli (23 tiri) ha tentato più conclusioni senza mai segnare rispetto a Riccardo Pagano (19); mentre tra gli attaccanti, soltanto Nicholas Bonfanti (20) e Maat Caprini (19) sono andati più volte al tiro senza successo rispetto al calciatore della Juve Stabia Rares Burnete (14).

Con una rete Marco Bellich (due gol in questo campionato) supererebbe il bottino realizzativo nella scorsa stagione in Serie BKT (due centri sempre con la Juve Stabia); la prima marcatura nella competizione del classe 1999, inoltre, è arrivata proprio contro il Bari, nel successo esterno della Juve Stabia per 3-1 del 17 agosto 2024.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: