Vittoria fondamentale per la Juve Stabia, che dà seguito al suo buon momento e si porta in zona play-off a ridosso del Catanzaro. Decide Candellone su rigore. Seconda sconfitta consecutiva per il Bari, ancora una volta senza segnare: continua la crisi, la cura Vivarini non sta dando i risultati sperati.
Prossima giornata: Juve Stabia-Entella e Cesena-Bari.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 21:31
90'+7'
FINE PARTITA: BARI-JUVE STABIA 0-1. Torna al successo esterno dopo quasi quattro mesi la Juve Stabia. 21:28
90'+4'
Calcio d'angolo per il Bari, sofferenza per Vivarini in panchina. 21:25
90'+1'
Gytkjaer perde l'equilibrio in area, la sua conclusione arriva debole tra le braccia di Confente.21:23
90'+1'
Pagano la mette al centro, Braunoder viene anticipato. 21:22
90'
Sei minuti di recupero. 21:22
89'
SOSTITUZIONE PER LA JUVE STABIA. Fuori Bellich, dentro Varnier. 21:20
86'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Verreth, dentro Cerri. 21:17
86'
Sinistro centrale di Correia. 21:17
85'
Conclusione di Mosti deviata, angolo per la Juve Stabia. 21:16
84'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Pucino, dentro Meroni. 21:15
84'
SOSTITUZIONE PER LA JUVE STABIA. Fuori Carissoni, dentro Baldi.21:15
82'
OCCASIONE PER LA JUVE STABIA! Azione solitaria di Cacciamani, la palla deviata arriva a Candellone che stoppa in area e centra il palo. 21:15
81'
Ci prova Rao, murato. 21:12
76'
Staff medico in campo per Manè. 21:07
74'
CARTELLINO GIALLO PER LA JUVE STABIA. Ammonito Carissoni. 21:06
72'
Staff medico in campo per Pucino. 21:04
69'
SOSTITUZIONE PER LA JUVE STABIA. Fuori Maistro, dentro Burnete.21:00
69'
Correia al volo, con coraggio, sugli sviluppi di un cross da destra: palla out.21:01
68'
SOSTITUZIONE PER LA JUVE STABIA. Fuori Piscopo, dentro Cacciamani.21:00
68'
SOSTITUZIONE PER LA JUVE STABIA. Fuori Zeroli, dentro Mosti.20:59
62'
CARTELLINO GIALLO PER IL BARI. Ammonito Braunoder.20:56
62'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Maggiore, dentro Pagano. 20:54
61'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Antonucci, dentro Bellomo. 20:53
61'
Cross da destra, Ruggero di testa non inquadra lo specchio. 20:53
58'
Destro dalla distanza di Verreth, nulla da fare. 20:50
58'
Ci prova Candellone da posizione scomoda, respinge senza problemi Cerofolini.20:49
58'
Le due squadre si stanno allungando in questa fase.20:49
55'
Bel cross di Verreth, né Gytkjaer né Rao ci arrivano. 20:47
51'
Candellone raccoglie in area, difende palla e conclude alto. 20:43
48'
CARTELLINO GIALLO PER LA JUVE STABIA. Ammonito Piscopo per un fallo su Manè. 20:40
47'
CARTELLINO GIALLO PER LA JUVE STABIA. Ammonito Zeroli per un fallo su Dorval. 20:39
46'
CARTELLINO GIALLO PER LA JUVE STABIA. Ammonito Giorgini per un fallo su Gytkjaer.20:38
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI BARI-JUVE STABIA. Si riparte dallo 0-1 della prima frazione. 20:37
46'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Nikolaou, dentro Rao. 20:37
Sesto gol in campionato, secondo consecutivo, per Candellone alla centesima presenza in Serie B. Il suo destro dal dischetto sblocca un match teso e poco spettacolare, con rare incursioni offensive da parte di entrambe le squadre. 20:22
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO: BARI-JUVE STABIA 0-1. Decide un calcio di rigore di Candellone. 20:21
45'+2'
Destro di Verreth dai venticinque metri, palla sul fondo. 20:20
45'
Due minuti di recupero.20:18
39'
Conclusione debole e centrale di Maistro, nessun problema per Cerofolini. 20:12
38'
Cross basso di Dorval, Leone in scivolata si rifugia in angolo. 20:12
37'
GOL! Bari-JUVE STABIA 0-1. Rete di Candellone. Destro preciso di Candellone dal dischetto: Cerofolini indovina l'angolo ma non ci arriva.
Bari - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 19:30 allo stadio San Nicola di Bari. Arbitro di Bari - Juve Stabia sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Davide Di Marco
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
48
Fuorigioco
7
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
8.0
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 7 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Cesena-Pisa 0-0
24-08-2025
Serie B
Venezia-Bari 2-1
13-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Frosinone 0-1
28-09-2025
Serie B
Empoli-Carrarese 2-2
18-10-2025
Serie B
Mantova-Südtirol 1-1
28-10-2025
Serie B
Cesena-Carrarese 2-1
24-11-2025
Serie A
Sassuolo-Pisa 2-2
13-12-2025
Serie A
Atalanta-Cagliari 2-1
27-12-2025
Serie B
Venezia-Virtus Entella 1-0
17-01-2026
Serie B
Bari-Juve Stabia 0-1
Attualmente il Bari si trova 19° in classifica con 17 punti (frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte). Il Bari ha segnato 16 gol e ne ha subiti 30; Juve Stabia ha segnato 22 gol e ne ha subiti 22. La partita di andata Juve Stabia - Bari si è giocata il 4 dicembre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa il Bari ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte). Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, Carrarese e Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Sudtirol e il Pescara ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Bari ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia perdendo 0-1 mentre Juve Stabia ha incontrato il Pescara pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 6 gol.
Bari e Juve Stabia si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 2 volte, Juve Stabia ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Bari-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juve Stabia è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide disputate contro il Bari in Serie BKT (2V, 1N) e non ha mai registrato quattro sfide consecutive senza sconfitte contro questo avversario nella competizione (2V, 1N anche nei primi tre incroci).
Il Bari è rimasto imbattuto mantenendo anche la porta inviolata in tre dei quattro precedenti casalinghi contro la Juve Stabia in Serie BKT (2V, 1P); l'unica eccezione proprio il confronto più recente disputato il 17 agosto 2024 (1-3 per le Vespe in quel caso).
Il Bari ha raccolto 17 punti dopo 19 gare giocate in questo campionato e nell'era dei tre punti a vittoria, dopo altrettante partite disputate, non ha mai fatto peggio in una stagione in Serie BKT - 17 anche nel 2002/03, quando chiuse poi il torneo all'11° posto.
La Juve Stabia ha vinto solo una delle nove gare fuori casa in questa Serie BKT (4N, 4P); le Vespe, in particolare, hanno raccolto in casa 13 punti in più che in trasferta (20 vs 7) e solo la Virtus Entella (+15) ha un gap del genere superiore.
Da un lato il Bari è una delle due squadre che hanno segnato meno reti in questo campionato (16, come il Mantova), dall'altro la Juve Stabia ha il peggior attacco dei secondi tempi (solo sette reti).
Tra i centrocampisti di questo campionato, solo Simone Trimboli (23 tiri) ha tentato più conclusioni senza mai segnare rispetto a Riccardo Pagano (19); mentre tra gli attaccanti, soltanto Nicholas Bonfanti (20) e Maat Caprini (19) sono andati più volte al tiro senza successo rispetto al calciatore della Juve Stabia Rares Burnete (14).
Con una rete Marco Bellich (due gol in questo campionato) supererebbe il bottino realizzativo nella scorsa stagione in Serie BKT (due centri sempre con la Juve Stabia); la prima marcatura nella competizione del classe 1999, inoltre, è arrivata proprio contro il Bari, nel successo esterno della Juve Stabia per 3-1 del 17 agosto 2024.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: