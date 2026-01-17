Termina con la vittoria del SudTirol la sfida del Castellani. A decidere l'incontro è il colpo di testa di Pecorino nel primo tempo sul corner battuto da Casiraghi. Empoli non pervenuto nella prima frazione, nella ripresa la squadra di Dionisi mantiene il pallino del gioco senza però mai dare la sensazione di poter pervenire al pareggio. Battuta d'arresto per i toscani, continua il buon momento del SudTirol che torna con tre punti pesantissimi in chiave salvezza
90'+5'
FINISCE QUI! Colpo del SudTirol al Castellani!16:54
90'+4'
Lancio alla disperata di Fulignati, Adamonis in uscita alta fa sua la sfera16:53
90'+3'
Si riversa in avanti l'Empoli16:52
90'
Saranno cinque i minuti di recupero16:49
89'
Frigerio cerca di prima Odogwu con un pallone alto, suggerimento impreciso e raccolto da Fulignati che fa ripartire velocemente l'offensiva dell'Empoli16:48
86'
Ammonito Tronchin, intervento in ritardo su Shpendi16:45
83'
Popov si coordina con un'acrobazia nel cuore dell'area dell'area sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla alta16:41
81'
Ammonito Verdi per aver ritardato la ripresa del gioco16:40
80'
Quinto cambio nell'Empoli: esce Ilie, entra Popov16:40
78'
Contropiede del SudTirol, Verdi carica il mancino dal limite ma viene chiuso16:36
77'
Aumenta la pressione l'Empoli in questo finale16:36
74'
Quinto cambio nel SudTirol: esce Zedadka, entra Davì16:32
72'
Quarto cambio nell'Empoli: esce Elia, entra Ebuehi16:31
72'
Terzo cambio nell'Empoli: esce Ghion, entra Degli Innocenti16:30
71'
Cross dalla destra di Ilie, né Shpendi né Moruzzi arrivano alla deviazione vincente16:30
69'
Anche per Simone Verdi si tratta dell'esordio con la maglia del SudTirol16:27
68'
Quarto cambio nel SudTirol: esce Merkaj, entra Simone Verdi16:26
65'
OCCASIONE EMPOLI! Cross di Elia e colpo di testa ravvicinato di Guarino, respinta istintiva di Adamonis!16:25
65'
In campo quindi due nuovi acquisti appena arrivati dal mercato di gennaio per il SudTirol. Per Frigerio è la seconda presenza con la nuova maglia, esordio assoluto invece per Crnigoj16:23
64'
Terzo cambio nel SudTirol: esce Pecorino, entra Odogwu16:21
63'
Secondo cambio nel SudTirol: esce Casiraghi, entra Crnigoj16:21
63'
Primo cambio nel SudTirol: esce Tait, entra Frigerio16:21
60'
Ci prova l'Empoli! Nasti gira di prima intenzione un cross basso dalla destra, attento in presa Adamonis!16:18
59'
Secondo cambio nell'Empoli: esce Haas, entra Ignacchiti16:17
59'
Primo cambio nell'Empoli: esce Ceesay, entra Shpendi16:17
56'
Rimane a terra El Kaouakibi, il difensore del SudTirol lamenta un problema alla caviglia 16:15
54'
Tait allontana di testa un cross di Moruzzi indirizzato nel cuore dell'area16:13
50'
Ha chiesto un rigore l'Empoli per un tocco di mano di Molina nell'occasione precedente, per Bonacina l'intervento non è punibile16:08
49'
OCCASIONE EMPOLI! Haas calcia di prima dopo una respinta della difesa del SudTirol, palla che sfiora il palo!16:08
46'
Ammonito Tait, trattenuta su Ghion16:05
46'
SI RIPARTE AL CASTELLANI! Inizia il secondo tempo di EMPOLI-SUDTIROL!16:03
Avanti il SudTirol in un primo tempo in cui la squadra di Castori ha meritato il vantaggio arrivato sugli sviluppi di un corner. Ancora Pecorino il marcatore, che si ripete dopo la rete realizzata contro lo Spezia. Male l'Empoli, scarico davanti e disattento dietro dove ha rischiato più di qualcosa anche a causa di errori banali in fase di impostazione. Vediamo se Dionisi mescolerà le carte nel secondo tempo15:52
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! Dopo un minuto di recupero terminano i primi 45 minuti, per adesso resiste il gol realizzato da Pecorino!15:49
45'
Ammonito Merkaj, intervento imprudente su Fulignati15:47
42'
OCCASIONE SUDTIROL! Pecorino spizza per Casiraghi che da posizione defilata cerca la porta con il sinistro, tuffo di Fulignati a respingere la sfera!15:45
39'
Ilie si coordina al volo dal limite ma colpisce male, nessun problema per Adamonis15:41
36'
Fallo in attacco di Ceesay, sfuma un'altra azione offensiva dei toscani15:39
33'
Molte imprecisioni da parte dell'Empoli in questa prima mezz'ora abbondante, prestazione negativa fin qui degli uomini di Dionisi15:36
32'
Perde un brutto pallone a centrocampo Haas, Merkaj parte verso la porta ma poi sbaglia il suggerimento verso Pecorino15:35
30'
Merkaj liscia il pallone su un cross dalla sinistra, Pecorino non riesce ad arrivarci e la difesa dell'Empoli allontana il pericolo15:33
26'
Prova ad imbastire una reazione adesso l'Empoli15:29
24'
GOL! Empoli-SUDTIROL 0-1! Rete di Pecorino! Dalla bandierina Casiraghi disegna una parabola sul secondo palo, Pecorino di testa anticipa Lovato e batte Fulignati insaccando il gol del vantaggio!15:27
23'
Manovra da dietro il SudTirol, Molina avanza e guadagna un tiro dalla bandierina15:26
19'
Ammonito Zedadka: coast to coast dell'esterno ospite che arriva dentro l'area e va giù sul tentativo di intervento di Guarino. Per Bonacina non ci sono dubbi ed estrae il giallo per simulazione15:22
17'
Schema su angolo per l'Empoli, Ceesay viene liberato al tiro dal limite ma spedisce il pallone alto sopra alla traversa15:20
16'
Cross di Haas dalla sinistra, Kofler interviene sul primo palo e devia in corner15:19
13'
Dalla bandierina Merkaj anticipa di testa Obaretin, l'attaccante albanese però non inquadra lo specchio15:16
12'
Cerca direttamente la porta Casiraghi, tiro respinto da una doppia devizione e corner per il SudTirol15:15
11'
Merkaj atterrato all'ingresso del lato corto dell'area, punizione insidiosa per gli ospiti15:15
10'
In avanti il SudTirol adesso, Fulignati anticipa Pecorino cercato da un cross dalla sinistra15:13
7'
Prova a scappare sulla destra Elia, il suo cross viene ribattuto in fallo laterale da Kofler15:10
3'
Casiraghi cerca di imbeccare Merkaj, suggerimento impreciso e facile preda di Fulignati15:06
SI PARTE! È iniziata EMPOLI-SUDTIROL!15:02
Le scelte di Castori: sono Merkaj e Pecorino i due attaccanti che guideranno il reparto offensivo degli altoatesini. A centrocampo Molina e Zedadka scelti come esterni a tutta fascia, a centrocampo ci sono invece Tait, Tronchin e Casiraghi. Dietro El Kaouakibi, Kofler, e Veseli sono i tre difensori davanti ad Adamonis14:32
Le scelte di Dionisi: Lovato, Guarino e Obaretin formano la linea a tre davanti a Fulignati, con Ceesay e Moruzzi che agiranno sugli esterni. In mediana spazio a Ghion e Haas, davanti ci sono Elia Ilie alle spalle di Nasti14:29
FORMAZIONE UFFICIALE SUDTIROL: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Adamonis - El Kaouakibi - Kofler, Veseli - Molina, Tait, Tronchin, Casiraghi, Zedadka - Merkaj, Pecorino.14:31
FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: i toscani si schierano con un 3-4-2-1: Fulignati - Lovato, Guarino, Obaretin - Ceesay, Ghion, Haas, Moruzzi - Ilie, Elia - Nasti.14:29
Dirigerà l'incontro Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Fontani e dal quarto ufficiale Nigro. Al Var ci sono invece Monaldi e Paganessi13:30
In piena lotta salvezza il SudTirol che in classifica ha messo insieme 19 punti, cinque in più del fanalino di coda Pescara. La squadra di Castori ha perso una sola volta nelle ultime cinque gare e sette giorni fa ha ritrovato una vittoria che mancava da fine settembre13:36
27 punti per l'Empoli, che occupa l'ottavo posto in classifica. I toscani sono reduci dalla vittoria esterna sul campo del Cesena, che ha fatto seguito al pareggio col Frosinone e al successo a Mantova. La squadra di Dionisi è quindi imbattuta da tre giornate, dopo che nelle due precedenti erano arrivate due sconfitte contro Juve Stabia e Palermo13:33
Benvenuti alla diretta di Empoli-SudTirol, gara valida per la 20' giornata del campionato di Serie B!13:29
Empoli - Sudtirol è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Arbitro di Empoli - Sudtirol sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.
Attualmente l'Empoli si trova 9° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 13° in classifica con 22 punti (frutto di 4 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte). L'Empoli ha segnato 26 gol e ne ha subiti 25; il Sudtirol ha segnato 19 gol e ne ha subiti 22. La partita di andata Sudtirol - Empoli si è giocata il 5 ottobre 2025 e si è conclusa 1-2.
In casa l'Empoli ha fatto 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 8 punti (0 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte). L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Frosinone e il Cesena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, Juve Stabia e lo Spezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita il Cesena vincendo 0-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato lo Spezia vincendo 2-1.
Empoli e Sudtirol è la prima che si affrontano in campionato.
Empoli-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Empoli e Südtirol si affrontano per la seconda volta in Serie BKT, dopo il match di andata (2-1 per gli azzurri lo scorso ottobre); dopo aver vinto i primi due incroci in assoluto nella competizione contro squadre toscane nel torneo (entrambi contro il Pisa nel 2022/23), gli altoatesini non hanno più strappato la posta piena in nessuno di tutti i successivi otto match contro formazioni di questa regione nel torneo: quattro pareggi, compreso il più recente contro la Carrarese, e altrettante sconfitte nel parziale.
Il Südtirol non vince da 11 trasferte di Serie BKT - l'ultimo successo nel torneo lontano dal Druso risale all'1 maggio 2025, contro il Palermo - da allora, nove pareggi e due sconfitte, compresa la più recente contro la Juve Stabia. Inoltre, i biancorossi potrebbero subire due ko esterni di fila nella competizioni per la prima volta da marzo-aprile 2025 (contro Mantova e Salernitana).
L'Empoli è la squadra che ha pareggiato più partite casalinghe in questo campionato: sei - già record nella sua storia a questo punto del torneo - sulle 10 totali (3V, 1P), compresa l'ultima contro il Frosinone (1-1). Inoltre, soltanto Venezia e Frosinone hanno segnato più reti (20 a testa) nelle sfide interne della Serie BKT 2025/26 rispetto ai toscani (17, come il Palermo).
Dopo un digiuno di 13 partite consecutive (8N, 5P), il Südtirol ha ritrovato il successo nell'ultimo turno di campionato contro lo Spezia (2-1); gli altoatesini potrebbero vincere due match di fila per la prima volta in questo torneo, mentre in generale non accade loro nella competizione da aprile-maggio 2025 (tre in quel caso, contro Juve Stabia, Palermo e Cosenza).
Südtirol ed Empoli sono due delle tre squadre che hanno registrato finora la più bassa percentuale di passaggi riusciti nel terzo finale di campo nel torneo in corso: 59.9% gli altoatesini, ultimi in questa classifica, e 63.7% i toscani; tra loro, lo Spezia, col 61.9%.
Tra i giocatori che hanno creato il 100% delle occasioni per i compagni su azione in questa Serie BKT, solo Francesco Zampano (29/29) ne ha create più di Salvatore Molina (28/28, al pari di John Yeboah). In generale, il classe 1992 è il calciatore del Südtirol che ha mandato più spesso al tiro un proprio compagno nel campionato in corso (28 volte, appunto).
Ilie Rares - che ha trovato il gol nell'ultimo turno di campionato alla sua 29ª presenza in Serie BKT - ha fornito sette assist nelle ultime due stagioni di campionato (dal 2024/25): nel periodo, tra chi conta almeno lo stesso numero di passaggi vincenti nella competizione, soltanto Tommaso Berti (7A, classe 2004) è più giovane del rumeno (classe 2003).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: