27 punti per l'Empoli, che occupa l'ottavo posto in classifica. I toscani sono reduci dalla vittoria esterna sul campo del Cesena, che ha fatto seguito al pareggio col Frosinone e al successo a Mantova. La squadra di Dionisi è quindi imbattuta da tre giornate, dopo che nelle due precedenti erano arrivate due sconfitte contro Juve Stabia e Palermo13:33

In piena lotta salvezza il SudTirol che in classifica ha messo insieme 19 punti, cinque in più del fanalino di coda Pescara. La squadra di Castori ha perso una sola volta nelle ultime cinque gare e sette giorni fa ha ritrovato una vittoria che mancava da fine settembre13:36

Dirigerà l'incontro Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Fontani e dal quarto ufficiale Nigro. Al Var ci sono invece Monaldi e Paganessi13:30

Le scelte di Dionisi: Lovato, Guarino e Obaretin formano la linea a tre davanti a Fulignati, con Ceesay e Moruzzi che agiranno sugli esterni. In mediana spazio a Ghion e Haas, davanti ci sono Elia Ilie alle spalle di Nasti14:29

Le scelte di Castori: sono Merkaj e Pecorino i due attaccanti che guideranno il reparto offensivo degli altoatesini. A centrocampo Molina e Zedadka scelti come esterni a tutta fascia, a centrocampo ci sono invece Tait, Tronchin e Casiraghi. Dietro El Kaouakibi, Kofler, e Veseli sono i tre difensori davanti ad Adamonis14:32

Avanti il SudTirol in un primo tempo in cui la squadra di Castori ha meritato il vantaggio arrivato sugli sviluppi di un corner. Ancora Pecorino il marcatore, che si ripete dopo la rete realizzata contro lo Spezia. Male l'Empoli, scarico davanti e disattento dietro dove ha rischiato più di qualcosa anche a causa di errori banali in fase di impostazione. Vediamo se Dionisi mescolerà le carte nel secondo tempo15:52

Empoli - Sudtirol è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Arbitro di Empoli - Sudtirol sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.

Kevin Bonacina Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 160 Fuorigioco 20 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 23 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 6.4 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Udinese-Carrarese 2-0 30-08-2025 Serie A Napoli-Cagliari 1-0 21-09-2025 Serie A Fiorentina-Como 1-2 27-09-2025 Serie B Mantova-Frosinone 1-5 18-10-2025 Serie B Pescara-Carrarese 2-2 26-10-2025 Serie A Torino-Genoa 2-1 02-11-2025 Serie A Parma-Bologna 1-3 24-11-2025 Serie A Torino-Como 1-5 08-12-2025 Serie B Avellino-Venezia 1-1 26-12-2025 Serie B Modena-Monza 1-2 08-01-2026 Serie A Cremonese-Cagliari 2-2 13-01-2026 Coppa Italia Roma-Torino 2-3

Attualmente l'Empoli si trova 9° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 13° in classifica con 22 punti (frutto di 4 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte).

L'Empoli ha segnato 26 gol e ne ha subiti 25; il Sudtirol ha segnato 19 gol e ne ha subiti 22.

La partita di andata Sudtirol - Empoli si è giocata il 5 ottobre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa l'Empoli ha fatto 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 8 punti (0 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte).

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Frosinone e il Cesena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, Juve Stabia e lo Spezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita il Cesena vincendo 0-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato lo Spezia vincendo 2-1.

Empoli e Sudtirol è la prima che si affrontano in campionato.

Empoli-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Empoli e Südtirol si affrontano per la seconda volta in Serie BKT, dopo il match di andata (2-1 per gli azzurri lo scorso ottobre); dopo aver vinto i primi due incroci in assoluto nella competizione contro squadre toscane nel torneo (entrambi contro il Pisa nel 2022/23), gli altoatesini non hanno più strappato la posta piena in nessuno di tutti i successivi otto match contro formazioni di questa regione nel torneo: quattro pareggi, compreso il più recente contro la Carrarese, e altrettante sconfitte nel parziale.

Il Südtirol non vince da 11 trasferte di Serie BKT - l'ultimo successo nel torneo lontano dal Druso risale all'1 maggio 2025, contro il Palermo - da allora, nove pareggi e due sconfitte, compresa la più recente contro la Juve Stabia. Inoltre, i biancorossi potrebbero subire due ko esterni di fila nella competizioni per la prima volta da marzo-aprile 2025 (contro Mantova e Salernitana).

L'Empoli è la squadra che ha pareggiato più partite casalinghe in questo campionato: sei - già record nella sua storia a questo punto del torneo - sulle 10 totali (3V, 1P), compresa l'ultima contro il Frosinone (1-1). Inoltre, soltanto Venezia e Frosinone hanno segnato più reti (20 a testa) nelle sfide interne della Serie BKT 2025/26 rispetto ai toscani (17, come il Palermo).

Dopo un digiuno di 13 partite consecutive (8N, 5P), il Südtirol ha ritrovato il successo nell'ultimo turno di campionato contro lo Spezia (2-1); gli altoatesini potrebbero vincere due match di fila per la prima volta in questo torneo, mentre in generale non accade loro nella competizione da aprile-maggio 2025 (tre in quel caso, contro Juve Stabia, Palermo e Cosenza).

Südtirol ed Empoli sono due delle tre squadre che hanno registrato finora la più bassa percentuale di passaggi riusciti nel terzo finale di campo nel torneo in corso: 59.9% gli altoatesini, ultimi in questa classifica, e 63.7% i toscani; tra loro, lo Spezia, col 61.9%.

Tra i giocatori che hanno creato il 100% delle occasioni per i compagni su azione in questa Serie BKT, solo Francesco Zampano (29/29) ne ha create più di Salvatore Molina (28/28, al pari di John Yeboah). In generale, il classe 1992 è il calciatore del Südtirol che ha mandato più spesso al tiro un proprio compagno nel campionato in corso (28 volte, appunto).

Ilie Rares - che ha trovato il gol nell'ultimo turno di campionato alla sua 29ª presenza in Serie BKT - ha fornito sette assist nelle ultime due stagioni di campionato (dal 2024/25): nel periodo, tra chi conta almeno lo stesso numero di passaggi vincenti nella competizione, soltanto Tommaso Berti (7A, classe 2004) è più giovane del rumeno (classe 2003).



