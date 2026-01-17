Il Monza è terzo in classifica con 37 punti, uno in meno del Venezia secondo e quattro in meno del Frosinone, capolista e avversario di giornata. Sette punti nelle ultime cinque gare per la squadra di Bianco, che ha rallentato il passo rispetto alle avversarie che la precedono e nell’ultimo incontro ha perso 1-0 in casa dell’Entella.14:02

Il Frosinone invece prosegue spedito la sua corsa verso la Serie A con 41 punti. La squadra ciociara ha raccolto quattro vittorie ed un pari nelle ultime cinque ed è reduce dalla vittoria contro il Catanzaro, liquidato per 2-0 grazie alle reti di Monterisi e Ghedjemis.14:03

Il Monza deve rinunciare agli indisponibili Antov, Forson, Caprari, Galazzi e Izzo, che ha chiesto di non essere convocato per motivi contrattuali, come spiegato dal tecnico del Monza Paolo Bianco. L’allenatore lancia Brorsson e Lucchesi in difesa ed Hernani in mezzo al campo, con Colpani e Dani Mota a sostegno di Petagna.15:10

Arbitra la sfida Antonio Rapuano di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Preti e Pistarelli e dal quarto uomo Turrini. Camplone e Di Vuolo rispettivamente al Var e Avar.14:48

Buon primo tempo a ritmi alti tra Monza e Frosinone. Ospiti in vantaggio al 4’ con Ghedjemis, che lanciato in contropiede da Kvernadze resiste alla pressione di Colpani, si fa cinquanta metri palla al piede ed infila Thiam con un sinistro elegante. All’undicesimo minuto Rapuano assegna un penalty al Frosinone per fallo di Hernani su Bracaglia, ma dopo il richiamo del Var e la visione al monitor il direttore di gara revoca la decisione e ammonisce il giocatore del Frosinone per simulazione. Il Monza prende mano a mano il controllo della gara e al 23’ trova il pari con Hernani, al debutto da titolare, bravo a ribattere in rete dopo la parata di Palmisani sul tiro di Colpani. Il Monza prova a rendersi ancora pericoloso ma la difesa ospite regge ed il primo tempo si chiude dunque sul risultato di 1-1.16:00

Monza - Frosinone è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 15:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Frosinone sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Antonio Rapuano Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 83 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 13 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 6.3 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 7 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Spezia-Catanzaro 0-0 20-09-2025 Serie A Verona-Juventus 1-1 30-09-2025 Serie B Calcio Padova-Avellino 2-2 18-10-2025 Serie B Frosinone-Monza 0-1 28-10-2025 Serie B Reggiana-Modena 1-0 02-11-2025 Serie A Fiorentina-Lecce 0-1 29-11-2025 Serie B Südtirol-Avellino 0-1 13-12-2025 Serie B Cesena-Mantova 3-2 19-12-2025 Serie B Bari-Catanzaro 1-2 04-01-2026 Serie A Verona-Torino 0-3

Attualmente il Monza si trova 3° in classifica con 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece il Frosinone si trova 1° in classifica con 42 punti (frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte).

Il Monza ha segnato 29 gol e ne ha subiti 17; il Frosinone ha segnato 38 gol e ne ha subiti 18.

La partita di andata Frosinone - Monza si è giocata il 18 ottobre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa il Monza ha fatto 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, Modena e la Virtus Entella ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, l'Empoli e il Catanzaro ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella perdendo 1-0 mentre Il Frosinone ha incontrato il Catanzaro vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Samuele Birindelli con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 8 gol.

Monza e Frosinone si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 3 volte, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Monza-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Frosinone ha vinto soltanto una delle cinque partite giocate contro il Monza in Serie BKT: quella per 4-1, al Benito Stirpe, del 25 aprile 2022; tre vittorie dei brianzoli, compresa quella nel match di andata di questo campionato, e un pareggio completano il parziale.

Nelle cinque sfide disputate in Serie BKT tra Monza e Frosinone sono stati messi a segno in totale ben 17 gol, per una media di 3.4 reti a match; cinque di queste marcature sono state realizzate proprio nell'ultimo incrocio nel torneo andato in scena all'U-Power Stadium, l'11 dicembre 2021: successo per 3-2 dei brianzoli, grazie ai gol di Carlos Augusto, Patrick Ciurria e Luca Mazzitelli.

Dopo due vittorie interne di fila, il Monza ha perso il match più recente giocato all'U-Power Stadium contro il Frosinone nel maggio 2024, considerando Serie A e Serie BKT: 0-1 nel massimo campionato, con gol decisivo di Walid Cheddira per i ciociari.

Il Monza ha raccolto 22 punti nelle nove sfide interne di questo campionato, frutto di sette vittorie e un pareggio (1P): meno solo del Venezia (24); considerando i tre punti a vittoria da sempre, soltanto due volte i brianzoli hanno messo assieme un bottino maggiore dopo le prime 10 partite casalinghe di un torneo di Serie BKT: nel 2021/22 (26) e nel 1976/77 (28).

Con il successo per 2-0 contro il Catanzaro, il Frosinone si è laureato campione d’inverno di questo torneo, con 41 punti conquistati. Da quando la Serie BKT è tornata a 20 squadre (dal 2019/20), ben cinque delle sei squadre che hanno chiuso il girone d’andata al primo posto hanno poi conquistato la promozione in Serie A al termine del campionato (fa eccezione soltanto il Pisa, nella stagione 2021/22).

Il Monza ha perso due delle ultime quattro partite di campionato (2V): tanti ko quanti quelli subiti dai brianzoli in tutte le precedenti 15 sfide del torneo in corso. Inoltre, i biancorossi potrebbero cadere per due volte di fila in Serie BKT per la prima volta da maggio-giugno 2001.

Il Frosinone non perde da 11 match di fila in Serie BKT (8V, 3N); i ciociari potrebbero infilare una strscia più lunga di partite consecutive senza sconfitte soltanto per la seconda volta nella loro storia nel torneo, dopo quella di 16 tra ottobre 2017 e febbraio 2018, con Moreno Longo in panchina.

Si affrontano la squadra con l'attacco più prolifico del campionato (il Frosinone con 36 reti all'attivo) e quella con la seconda miglior difesa nel torneo in corso (il Monza con 15 reti subite, come il Venezia e più soltanto del Palermo con 14).

Due dei tre giocatori che hanno percorso la maggiore distanza con movimenti palla al piede in questa Serie BKT vestono le maglie di Monza e Frosinone: Paulo Azzi, con 3520 metri e Farès Ghedjemis, con 4806; tra loro Fabio Gerli, con 3694 metri.

Giacomo Calò è il giocatore che ha fornito più assist (nove) in questo campionato; soltanto una volta il centrocampista del Frosinone ha fatto meglio in un singolo torneo di Serie BKT: nel 2019/20 con la Juve Stabia (13). Inoltre, il classe 1997 è anche il calciatore che ha portato più punti con i passaggi vincenti alla propria squadra nel campionato in corso: nove.



Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: