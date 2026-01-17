Non mancano le emozioni nemmeno nel secondo tempo allo U-Power Stadium. Dopo la prima frazione chiusa sull’1-1 con le reti di Ghedjemis ed Hernani, nella ripresa il Monza passa in vantaggio al 73’ con Petagna, servito ottimamente da Azzi. Dopo tre minuti il Frosinone resta in dieci uomini per l’espulsione di Ben Kone, che prende due gialli in dieci minuti. La squadra di Alvini nonostante l’uomo in meno va alla ricerca del pari e lo trova a due minuti dal novantesimo: corner di Calò e stacco vincente di Monterisi.
Il Monza vede sfumare nel finale la possibilità di portarsi a meno uno dalla capolista e si fa raggiungere dal Frosinone nonostante l’inferiorità numerica degli avversari. Buon debutto da titolare di Hernani, subito in gol, ed il ritorno da titolare in casa di Petagna dopo cinquecentoundici giorni: terzo gol per il “caterpillar” brianzolo. Il Monza rimane terzo in classifica con 38 punti e nel prossimo turno affronterà il Pescara.
Il Frosinone riacciuffa nel finale una gara difficile grazie al gol del capitano Monterisi: seconda rete consecutiva per il centrale difensivo. I ciociari erano passati in vantaggio con la rete lampo di Ghedjemis, all’ottavo centro stagionale in campionato. Il Frosinone rimane così primo in classifica con 42 punti ma il Venezia accorcia ed insegue ad un solo punto. Nel prossimo turno la squadra di Alvini sarà impegnata in casa contro la Reggiana.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Monza-Frosinone 2-2 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!17:16
Gioco molto spezzato in questa fase: le squadre commettono molti falli per limitare gli avversari.16:33
67'
AMMONITO Ben Kone, subito energico su Birindelli.16:28
66'
DOPPIO CAMBIO FROSINONE Fuori Cichella e Kvernadze, dentro Francesco Gelli e Ben Kone.16:28
66'
Spinge ora il Monza.16:27
63'
Confusione in area del Frosinone: Lucchesi prova a trovare lo spazio in area piccola per calciare, ma viene rimbalzato dai difensori ospiti.16:25
61'
DOPPIA SOSTITUZIONE MONZA Escono Colpani ed Hernani per Ciurria ed Obiang.16:23
61'
Movimenti sulla panchina del Monza.16:22
58'
OCCASIONE MONZA! Contropiede di Petagna che serve Colpani sulla destra, conclusione smorzata dall'intervento di un difensore!16:19
57'
Rapuano assegna un corner al Monza poichè Palmisani ha impiegato più di otto secondi a rinviare la palla.16:18
56'
Break di Azzi che prova il cross: esce Palmisani.16:17
56'
Molto aggressivo il Frosinone in questa fase.16:17
55'
Contropiede di Koutsoupias che prova a servire Raimondo, Brorsson spazza in calcio d'angolo.16:16
54'
Punizione per il Frosinone, tiro cross interessante di Calò ma non ci arriva nessun compagno.16:15
53'
Colpo di testa di Raimondo su cross di Calò da calcio d'angolo, palla fuori.16:14
48'
KEITA BALDE'! Subito pericoloso l'attaccante che entra in area e prova un tocco morbido con il destro: palla fuori!16:09
45'
Inizia il secondo tempo! MONZA-FROSINONE 1-1 (4’ Ghedjemis, 23’ Hernani)!16:07
45'
SOSTITUZIONE MONZA: fuori Dany Mota Carvalho e dentro Keita Baldé.16:07
Buon primo tempo a ritmi alti tra Monza e Frosinone. Ospiti in vantaggio al 4’ con Ghedjemis, che lanciato in contropiede da Kvernadze resiste alla pressione di Colpani, si fa cinquanta metri palla al piede ed infila Thiam con un sinistro elegante. All’undicesimo minuto Rapuano assegna un penalty al Frosinone per fallo di Hernani su Bracaglia, ma dopo il richiamo del Var e la visione al monitor il direttore di gara revoca la decisione e ammonisce il giocatore del Frosinone per simulazione. Il Monza prende mano a mano il controllo della gara e al 23’ trova il pari con Hernani, al debutto da titolare, bravo a ribattere in rete dopo la parata di Palmisani sul tiro di Colpani. Il Monza prova a rendersi ancora pericoloso ma la difesa ospite regge ed il primo tempo si chiude dunque sul risultato di 1-1.16:00
45'+4'
Finisce la prima frazione di gioco. MONZA-FROSINONE 1-1 (4’ Ghedjemis, 23’ Hernani)!15:51
45'+3'
Chiude in attacco il primo tempo il Monza.15:51
45'+1'
Colpo di testa di Azzi: palla fuori.15:49
45'
Tre minuti di recupero.15:48
45'
ANTHONY OYONO! Il gabonese ci prova con un destro da fuori: palla alta!15:48
43'
Calò rischia con un retropassaggio di ginocchio a Palmisano.15:47
39'
AMMONITO Hernani.16:13
38'
BIRINDELLI! Destro in controbalzo dal limite dell'area, palla che esce di poco sopra la traversa!15:41
37'
Cross in area di Colpani, Calvani devia in corner.15:40
36'
Punizione di Calò: traversone in area, esce bene Demba Thiam.15:39
31'
Koutsoupias recuera palla su Lucchesi e mette in mezzo: libera la difesa del Monza.15:34
29'
Lancio di Calò per Raimondo, che li libera e calcia da posizione defilata: palla altissima.15:32
28'
Raimondo prova a calciare da quasi metà campo, ma Demba Thiam non si fa sorprendere.15:31
27'
Hernani calcia dalla bandierina, Lucchesi va giù ma Rapuano fa proseguire.15:30
27'
Ancora Azzi protagonista a sinistra: il laterale guadagna un calcio d'angolo.15:29
23'
GOL! MONZA-Frosinone 1-1! HERNANI! Bellissima azione del Monza: Pessina imbuca per Azzi che serve Colpani in area, il sinistro è respinto da Palmisani ma sulla ribattuta arriva Hernani che segna al suo debutto da titolare!
Subito pericoloso il Frosinone con Kvernadze che prova a mettere una palla interessante in area. Libera la difesa del Monza.15:05
Allo “U-Power Stadium” di Monza è tutto pronto. Comincia la sfida MONZA-FROSINONE!15:03
Un minuto di silenzio in memoria della scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso.15:02
Squadre che fanno il loro ingresso in campo.15:00
Arbitra la sfida Antonio Rapuano di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Preti e Pistarelli e dal quarto uomo Turrini. Camplone e Di Vuolo rispettivamente al Var e Avar.14:48
Nessun problema di formazione per Alvini, che ha la rosa a completa disposizione. Il tecnico conferma gli undici che hanno sconfitto il Catanzaro.14:35
Il Monza deve rinunciare agli indisponibili Antov, Forson, Caprari, Galazzi e Izzo, che ha chiesto di non essere convocato per motivi contrattuali, come spiegato dal tecnico del Monza Paolo Bianco. L’allenatore lancia Brorsson e Lucchesi in difesa ed Hernani in mezzo al campo, con Colpani e Dani Mota a sostegno di Petagna.15:10
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone si schiera con il 4-3-3: Palmisani – Anthony Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia – Calò, Koutsoupias, Cichella – Ghedjemis, Raimondo, Kvemadze. A disposizione: Cittadini, Marchizza, Jacopo Gelli, Francesco Gelli, Lolic, Grosso, Corrado, Jeremy Oyono, Zilli, Pisseri, Vergani, Kone. All. Alvini.14:33
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza scende in campo con il 3-4-2-1: Thiam – Brorsson, Carboni, Lucchesi – Birindelli, Hernani, Pessina, Azzi – Colpani, Mota Carvalho – Petagna. A disposizione: Pizzignacco, Maric, Vailati, Ravanelli, Obiang, Delli Carri, Keita Baldé, Colombo, Bakoune, Alvarez, Ciurria, Capolupo. All. Bianco.15:31
Il Frosinone invece prosegue spedito la sua corsa verso la Serie A con 41 punti. La squadra ciociara ha raccolto quattro vittorie ed un pari nelle ultime cinque ed è reduce dalla vittoria contro il Catanzaro, liquidato per 2-0 grazie alle reti di Monterisi e Ghedjemis.14:03
Il Monza è terzo in classifica con 37 punti, uno in meno del Venezia secondo e quattro in meno del Frosinone, capolista e avversario di giornata. Sette punti nelle ultime cinque gare per la squadra di Bianco, che ha rallentato il passo rispetto alle avversarie che la precedono e nell’ultimo incontro ha perso 1-0 in casa dell’Entella.14:02
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Monza e Frosinone, gara valida per la ventesima giornata del campionato di serie B.13:38
Antonio Rapuano
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
83
Fuorigioco
7
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
13
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.3
Falli per cartellino
6.3
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Serie B: 7 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie B
Spezia-Catanzaro 0-0
20-09-2025
Serie A
Verona-Juventus 1-1
30-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Avellino 2-2
18-10-2025
Serie B
Frosinone-Monza 0-1
28-10-2025
Serie B
Reggiana-Modena 1-0
02-11-2025
Serie A
Fiorentina-Lecce 0-1
29-11-2025
Serie B
Südtirol-Avellino 0-1
13-12-2025
Serie B
Cesena-Mantova 3-2
19-12-2025
Serie B
Bari-Catanzaro 1-2
04-01-2026
Serie A
Verona-Torino 0-3
Attualmente il Monza si trova 3° in classifica con 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece il Frosinone si trova 1° in classifica con 42 punti (frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte). Il Monza ha segnato 29 gol e ne ha subiti 17; il Frosinone ha segnato 38 gol e ne ha subiti 18. La partita di andata Frosinone - Monza si è giocata il 18 ottobre 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa il Monza ha fatto 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, Modena e la Virtus Entella ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, l'Empoli e il Catanzaro ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Monza ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella perdendo 1-0 mentre Il Frosinone ha incontrato il Catanzaro vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Samuele Birindelli con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 8 gol.
Monza e Frosinone si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 3 volte, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Monza-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Frosinone ha vinto soltanto una delle cinque partite giocate contro il Monza in Serie BKT: quella per 4-1, al Benito Stirpe, del 25 aprile 2022; tre vittorie dei brianzoli, compresa quella nel match di andata di questo campionato, e un pareggio completano il parziale.
Nelle cinque sfide disputate in Serie BKT tra Monza e Frosinone sono stati messi a segno in totale ben 17 gol, per una media di 3.4 reti a match; cinque di queste marcature sono state realizzate proprio nell'ultimo incrocio nel torneo andato in scena all'U-Power Stadium, l'11 dicembre 2021: successo per 3-2 dei brianzoli, grazie ai gol di Carlos Augusto, Patrick Ciurria e Luca Mazzitelli.
Dopo due vittorie interne di fila, il Monza ha perso il match più recente giocato all'U-Power Stadium contro il Frosinone nel maggio 2024, considerando Serie A e Serie BKT: 0-1 nel massimo campionato, con gol decisivo di Walid Cheddira per i ciociari.
Il Monza ha raccolto 22 punti nelle nove sfide interne di questo campionato, frutto di sette vittorie e un pareggio (1P): meno solo del Venezia (24); considerando i tre punti a vittoria da sempre, soltanto due volte i brianzoli hanno messo assieme un bottino maggiore dopo le prime 10 partite casalinghe di un torneo di Serie BKT: nel 2021/22 (26) e nel 1976/77 (28).
Con il successo per 2-0 contro il Catanzaro, il Frosinone si è laureato campione d’inverno di questo torneo, con 41 punti conquistati. Da quando la Serie BKT è tornata a 20 squadre (dal 2019/20), ben cinque delle sei squadre che hanno chiuso il girone d’andata al primo posto hanno poi conquistato la promozione in Serie A al termine del campionato (fa eccezione soltanto il Pisa, nella stagione 2021/22).
Il Monza ha perso due delle ultime quattro partite di campionato (2V): tanti ko quanti quelli subiti dai brianzoli in tutte le precedenti 15 sfide del torneo in corso. Inoltre, i biancorossi potrebbero cadere per due volte di fila in Serie BKT per la prima volta da maggio-giugno 2001.
Il Frosinone non perde da 11 match di fila in Serie BKT (8V, 3N); i ciociari potrebbero infilare una strscia più lunga di partite consecutive senza sconfitte soltanto per la seconda volta nella loro storia nel torneo, dopo quella di 16 tra ottobre 2017 e febbraio 2018, con Moreno Longo in panchina.
Si affrontano la squadra con l'attacco più prolifico del campionato (il Frosinone con 36 reti all'attivo) e quella con la seconda miglior difesa nel torneo in corso (il Monza con 15 reti subite, come il Venezia e più soltanto del Palermo con 14).
Due dei tre giocatori che hanno percorso la maggiore distanza con movimenti palla al piede in questa Serie BKT vestono le maglie di Monza e Frosinone: Paulo Azzi, con 3520 metri e Farès Ghedjemis, con 4806; tra loro Fabio Gerli, con 3694 metri.
Giacomo Calò è il giocatore che ha fornito più assist (nove) in questo campionato; soltanto una volta il centrocampista del Frosinone ha fatto meglio in un singolo torneo di Serie BKT: nel 2019/20 con la Juve Stabia (13). Inoltre, il classe 1997 è anche il calciatore che ha portato più punti con i passaggi vincenti alla propria squadra nel campionato in corso: nove.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: