Il Mantova torna al successo dopo sette gare espugnando l'Euganeo. Decide la doppietta di Mensah, con un gol per tempo. Inutile per il Padova la rete di Lasagna nel finale. Nel complesso, match vibrante con tante occasioni.
In classifica, i patavini restano fermi a quota 25 mancando l'aggancio alla zona playoff mentre i biancobandati balzano a 19 punti. Nel prossimo turno, Mantova-Venezia e Sudtirol-Padova.
Per la diretta di Padova-Mantova è tutto, buon proseguimento di giornata.
90'+6'
E' FINITA! PADOVA-MANTOVA 1-2! Doppietta di Mensah e rete di Lasagna. 16:59
90'+6'
VILLA! Colpo di testa sul fondo! 16:58
90'+5'
Supplemento di recupero, ultima chance per i biancoscudati. 16:58
90'+5'
AMMONITO BANI: fallo su Gomez al limite dell'area. 16:57
90'+4'
Contropiede di Buso che però, entrato in area, non riesce a dribblare Varas. 16:56
90'+3'
AMMONITO SORRENTINO: proteste. 16:55
90'+2'
QUARTO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Bianay, esce Radaelli. 16:54
90'+1'
Mancuso difende la sfera e conquista una preziosa punizione nella metà campo avversaria. 16:54
90'
Quattro minuti di recupero. 16:52
89'
FLIPPER PERICOLOSO IN AREA DEL MANTOVA! Cross di Faedo, tocca di testa Paoletti, la sfera sbatte su Radaelli e per poco non fa autogol. 16:52
87'
Gli ospiti si riportano in avanti, smorzando il forcing veneto. 16:53
85'
Scontro Bortolussi-Castellini, non c'è fallo per il direttore di gara. 16:48
84'
Iniziativa personale di Gomez che scende centralmente, destro potente ma impreciso. 16:46
83'
Contropiede degli ospiti, manca l'ultimo passaggio. 16:45
81'
PILLOLA STATISTICA: terzo centro stagionale per l'attaccante numero 15 patavino, secondo consecutivo. 16:45
81'
GOL! PADOVA-Mantova 1-2! Rete di Lasagna. I padroni di casa riaprono il match: scucchiaiata di Capelli per Lasagna, diagonale mancino chirurgico che non lascia scampo a Bardi.
Silva si accentra e va alla conclusione, Wieser devia in calcio d'angolo. 16:43
79'
Traversone di Capelli per il taglio di Varas, leggermente troppo lungo, blocca Bardi. 16:41
79'
Cross insidioso di Faedo, Cella anticipa tutti e allontana la minaccia. 16:41
77'
AMMONITO VARAS: entrata in ritardo ai danni di Trimboli. 16:39
76'
COLPO DI TESTA DI LASAGNA! Assist di Gomez, stacco prepotente dell'attaccante e volo di Bardi che alza in corner. 16:38
74'
Cross di Trimboli verso Buso, anticipato di testa da Faedo. 16:36
71'
Trimboli riparte palla al piede, Varas lo ferma con un fallo. 16:34
70'
TERZO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Mancuso, esce Mensah. 16:32
70'
QUINTO CAMBIO NEL PADOVA: entra Buonaiuto, esce Fusi. 16:32
68'
Corner in favore del Mantova. 16:30
66'
PILLOLA STATISTICA: l'attaccante segna due reti in 66 minuti quando fino a oggi era rimasto a secco. 16:30
66'
GOL! Padova-MANTOVA 0-2! Doppietta di Mensah. Raddoppio degli ospiti: Varas perde un pallone sanguinoso sul pressing di Trimboli che poi manda in porta Mensah, che batte ancora Sorrentino. 16:29
65'
Capelli pronto alla rimessa laterale dopo che il gioco è stato interrotto per un piccolo problema occorso a Castellini. 16:28
63'
SECONDO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Zuccon, esce Ruocco. 16:25
63'
PRIMO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Buso, esce Marras. 16:25
62'
QUARTO CAMBIO NEL PADOVA: entra Faedo, esce Sgarbi. 16:24
62'
GOMEZ! Destro da posizione centrale, respinta di Bardi. 16:24
61'
Cross teso e insidioso di Gomez che attraversa lo specchio di porta senza trovare alcuna deviazione a rete. 16:23
59'
Capelli va a terra in area di rigore, non c'è nulla di irregolare. 16:21
57'
Sventagliata di Marras sul secondo palo per l'inserimento di Ruocco: colpo di testa non semplice, alto in curva. 16:20
55'
CHE OCCASIONE PER IL MANTOVA! Gran giocata di Marras che calcia col destro, fuori di pochissimo. 16:17
54'
GOL DI LASAGNA IN FUORIGIOCO! Fusi manda in porta l'attaccante che insacca ma c'è evidente posizione di offside. 16:16
53'
Sponda aerea di Villa, pallone a campanile abbrancato da Bardi. 16:14
51'
I padroni di casa non trovano spazi nella difesa virgiliana, che fa densità nella propria metà campo. 16:14
49'
AMMONITO PAOLETTI: trattenuto Gomez. 16:11
47'
Andreoletti cambia inserendo la trazione anteriore, con Lasagna e Bortolussi in attacco e Gomez a sostegno. 16:12
46'
TERZO CAMBIO NEL PADOVA: entra Lasagna, esce Ghiglione. 16:08
46'
SECONDO CAMBIO NEL PADOVA: entra Silva, esce Crisetig. 16:07
46'
PRIMO CAMBIO NEL PADOVA: entra Villa, esce Perrotta. 16:06
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PADOVA-MANTOVA! Si riparte dal risultato di 0-1. 16:06
Squadre negli spogliatoi: Andreoletti deve trovare le misure per riprendere gli avversari, Modesto può gestire il vantaggio. 15:56
All'intervallo all'Euganeo conduce il Mantova grazie al primo gol stagionale di Mensah, servito da Radaelli. Gli ospiti hanno avuto altre occasioni con Marras, Trimboli e Radaelli. Per il Padova i più attivi Varas e Gomez ma Bardi è rimasto inviolato. 15:54
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! PADOVA-MANTOVA 0-1! Rete di Mensah al 32'. 15:51
45'+1'
RADAELLI SOLO DAVANTI A SORRENTINO! Il numero 17 buca la difesa e tenta di scavalcare il portiere con un colpo sotto, guantone in corner. 15:50
45'
Un minuto di recupero. 15:48
44'
Botta di Varas! Destro alto non di molto. 15:48
44'
Ripartenza del Mantova, scatto di Ruocco che manca la finalizzazione, non intendedosi con i compagni di reparto. 15:47
43'
SQUILLO DI GOMEZ! Dribbling e tiro che impegna Bardi, il quale respinge la sfera. 15:46
40'
Momento favorevole alla formazione di Modesto: assist di Ruocco a Trimboli, destro dal limite sopra la traversa. 15:44
39'
Conclusione mancina di Marras dopo la sponda di Mensah, tiro alto. 15:43
37'
AMMONITO SGARBI: trattenuta. Era diffidato, salterà Sudtirol-Padova. 15:42
36'
AMMONITO CELLA: fallo su Bortolussi. 15:39
34'
Padroni di casa chiamati alla reazione, traversone di Varas preda di Bardi. 15:38
32'
PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per il numero 7 biancobandato. 15:37
32'
GOL! Padova-MANTOVA 0-1! Rete di Mensah. Ospiti in vantaggio: assist di Radaelli a centro area, girata di destro di Mensah che non lascia scampo a Sorrentino. 15:37
31'
Tiro di Radaelli al volo, muro difensivo della formazione di Andreoletti. 15:34
29'
Rimessa laterale conquistata da Ghiglione sulla corsia di destra. 15:32
27'
Radaelli subisce un colpo al volto al limite dell'area di rigore, Calzavara lascia proseguire. 15:31
25'
Sempre molto attivo Marras, retroguardia veneta costretta al raddoppio. 15:29
23'
Qualche problema per Perrotta che, dopo l'intervento dei sanitari, riprende il posto in campo. 15:28
22'
Conclusione potente di Radaelli, alta sopra la traversa. 15:26
20'
Altro tentativo al tiro di Gomez, altra deviazione e tiro dalla bandierina. 15:23
19'
Cross di Ruocco deviato, il portiere di casa esce con decisione e fa sua la sfera. 15:22
18'
Crisetig atterra Mensah in maniera irregolare. 15:21
16'
OCCASIONISSIMA PER IL MANTOVA! Marras serve a Trimboli un grande assist, tiro su cui Sorrentino è provvidenziale. 15:20
15'
VARAS! Spunto del numero 7 biancoscudato, sinistro che impegna l'estremo difensore ospite. 15:18
13'
Fallo di Mensah, si accendono gli animi, interviene l'arbitro a riportare la calma. 15:17
12'
PADOVA PERICOLOSO! Sugli sviluppi del corner, la sfera arriva a Varas: destro respinto da Bardi, poi mischia con tap in mancato da Perrotta. 15:17
11'
Gomez per vie centrali, tiro deviato in corner. 15:14
9'
Ci prova anche Paoletti con un destro dalla media distanza che non inquadra lo specchio di porta. 15:13
9'
Ripartenza del Mantova con Marras che lancia Ruocco: dribbling e conclusione da posizione defilata che, comunque, chiama il portiere alla respinta. 15:13
8'
Controllo di mano di Mensah, fischio del direttore di gara. 15:11
7'
MARRAS! Sinistro da fuori area che esce di poco rispetto al palo della porta di Sorrentino. 15:10
5'
OCCASIONE PER IL PADOVA! Sponda aerea di Ghiglione, Capelli tenta la conclusione, murata da Cella. 15:09
3'
Fallo di Castellini ai danni di Bortolussi. 15:06
2'
Mensah servito in avanti, raddoppio di marcatura. 15:05
1'
INIZIA PADOVA-MANTOVA! Primo pallone giocato da Crisetig. 15:03
Minuto di raccoglimento per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. 15:02
Squadre in campo agli ordini di Calzavara: padroni di casa in completo bianco, ospiti in completo blu. 14:58
All'andata, disputata lo scorso 8 novembre, vittoria dei biancobandati firmata da Ruocco. 13:24
Andreoletti conferma lo schieramento a eccezione di Crisetig, preferito a Harder in cabina di regia; Bortolussi-Gomez in attacco, corsie laterali affidate a Ghiglione e Capelli. Modesto punta su Mensah come terminale offensivo, preferito a Mancuso, sostenuto da Marras e Ruocco; novità Paoletti e Redaelli. 14:39
Padova - Mantova è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova. Arbitro di Padova - Mantova sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.
Andrea Calzavara
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
32
Fuorigioco
3
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
8.0
Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 8 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Empoli-Reggiana 1-1
23-08-2025
Serie B
Virtus Entella-Juve Stabia 1-1
13-09-2025
Serie B
Modena-Bari 3-0
24-09-2025
Coppa Italia
Verona-Venezia 0-0
30-09-2025
Serie B
Juve Stabia-Mantova 2-1
18-10-2025
Serie B
Spezia-Cesena 1-2
28-10-2025
Serie B
Pescara-Avellino 1-1
07-11-2025
Serie B
Spezia-Bari 1-1
28-11-2025
Serie B
Cesena-Modena 1-0
13-12-2025
Serie B
Catanzaro-Avellino 1-0
21-12-2025
Serie A
Sassuolo-Torino 0-1
Attualmente Padova si trova 11° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte); invece Mantova si trova 16° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte). Padova ha segnato 20 gol e ne ha subiti 22; Mantova ha segnato 18 gol e ne ha subiti 29. La partita di andata Mantova - Padova si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa Padova ha fatto 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte). Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Palermo e Modena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Carrarese e il Palermo ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Padova ha incontrato nell'ultima partita Modena vincendo 2-0 mentre Mantova ha incontrato il Palermo pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol.
Padova e Mantova si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 4 volte, Mantova ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Padova-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Mantova ha vinto le ultime due partite di Serie BKT contro il Padova - tanti successi quanti quelli collezionati dai virgiliani in tutte le precedenti nove sfide (3N, 4P) contro i veneti nella competizione; i lombardi vantano una serie aperta più lunga di vittorie consecutive nel torneo solo contro la Pro Gorizia (tre, tra il 1947 e il 1948).
Il Mantova ha strappato soltanto un successo nelle cinque trasferte sul campo del Padova in Serie BKT (1N, 3P): 1-0, il 26 settembre del 1965; quello è anche l'unico incontro in cui i virgiliani hanno tenuto la porta inviolata sul campo dei veneti nella competizione.
Il Padova si è imposto nell'ultima sfida di campionato contro il Modena (2-0); i veneti potrebbero vincere le prime due partite di un anno solare in Serie BKT per la prima volta dal 1987 (contro Messina e Genoa in quel caso).
Dopo quattro sconfitte consecutive, il Mantova ha pareggiato le ultime due gare di campionato; dal loro ritorno in cadetteria (2024/25), i virgiliani non hanno mai chiuso tre match consecutivi in parità.
Il Padova è la squadra con l'età media più alta dei giocatori schierati finora in campionato, compresi subentrati: 28 anni e 95 giorni; oltre due anni in più rispetto a quella registrata dal Mantova (26 anni e 32 giorni).
Nella sfida contro il Modena, Mattia Bortolussi è tornato al gol dopo oltre due mesi in Serie BKT; l'attaccante del Padova - miglior marcatore dei veneti con sette reti all'attivo - è il giocatore che vanta la miglior percentuale realizzativa nel torneo in corso, tra quelli che hanno realizzato più di cinque centri (27%).
Tutti i tre gol realizzati da Tommaso Marras in questo torneo sono arrivati da subentrato, compreso quello contro il Palermo nell'ultimo turno; tra i giocatori italiani che vantano lo stesso bottino di marcature, il classe 2004 del Mantova è quello con la migliore media minuti/gol: una marcatura ogni 128’.
