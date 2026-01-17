Andreoletti conferma lo schieramento a eccezione di Crisetig, preferito a Harder in cabina di regia; Bortolussi-Gomez in attacco, corsie laterali affidate a Ghiglione e Capelli. Modesto punta su Mensah come terminale offensivo, preferito a Mancuso, sostenuto da Marras e Ruocco; novità Paoletti e Redaelli. 14:39

All'intervallo all'Euganeo conduce il Mantova grazie al primo gol stagionale di Mensah, servito da Radaelli. Gli ospiti hanno avuto altre occasioni con Marras, Trimboli e Radaelli. Per il Padova i più attivi Varas e Gomez ma Bardi è rimasto inviolato. 15:54

PREPARTITA

Padova - Mantova è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Mantova sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.

Andrea Calzavara Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 32 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 8.0 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Empoli-Reggiana 1-1 23-08-2025 Serie B Virtus Entella-Juve Stabia 1-1 13-09-2025 Serie B Modena-Bari 3-0 24-09-2025 Coppa Italia Verona-Venezia 0-0 30-09-2025 Serie B Juve Stabia-Mantova 2-1 18-10-2025 Serie B Spezia-Cesena 1-2 28-10-2025 Serie B Pescara-Avellino 1-1 07-11-2025 Serie B Spezia-Bari 1-1 28-11-2025 Serie B Cesena-Modena 1-0 13-12-2025 Serie B Catanzaro-Avellino 1-0 21-12-2025 Serie A Sassuolo-Torino 0-1

Attualmente Padova si trova 11° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte); invece Mantova si trova 16° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte).

Padova ha segnato 20 gol e ne ha subiti 22; Mantova ha segnato 18 gol e ne ha subiti 29.

La partita di andata Mantova - Padova si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa Padova ha fatto 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte).

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Palermo e Modena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Carrarese e il Palermo ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Padova ha incontrato nell'ultima partita Modena vincendo 2-0 mentre Mantova ha incontrato il Palermo pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol.

Padova e Mantova si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 4 volte, Mantova ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Padova-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Mantova ha vinto le ultime due partite di Serie BKT contro il Padova - tanti successi quanti quelli collezionati dai virgiliani in tutte le precedenti nove sfide (3N, 4P) contro i veneti nella competizione; i lombardi vantano una serie aperta più lunga di vittorie consecutive nel torneo solo contro la Pro Gorizia (tre, tra il 1947 e il 1948).

Il Mantova ha strappato soltanto un successo nelle cinque trasferte sul campo del Padova in Serie BKT (1N, 3P): 1-0, il 26 settembre del 1965; quello è anche l'unico incontro in cui i virgiliani hanno tenuto la porta inviolata sul campo dei veneti nella competizione.

Il Padova si è imposto nell'ultima sfida di campionato contro il Modena (2-0); i veneti potrebbero vincere le prime due partite di un anno solare in Serie BKT per la prima volta dal 1987 (contro Messina e Genoa in quel caso).

Dopo quattro sconfitte consecutive, il Mantova ha pareggiato le ultime due gare di campionato; dal loro ritorno in cadetteria (2024/25), i virgiliani non hanno mai chiuso tre match consecutivi in parità.

Il Padova è la squadra con l'età media più alta dei giocatori schierati finora in campionato, compresi subentrati: 28 anni e 95 giorni; oltre due anni in più rispetto a quella registrata dal Mantova (26 anni e 32 giorni).

Nella sfida contro il Modena, Mattia Bortolussi è tornato al gol dopo oltre due mesi in Serie BKT; l'attaccante del Padova - miglior marcatore dei veneti con sette reti all'attivo - è il giocatore che vanta la miglior percentuale realizzativa nel torneo in corso, tra quelli che hanno realizzato più di cinque centri (27%).

Tutti i tre gol realizzati da Tommaso Marras in questo torneo sono arrivati da subentrato, compreso quello contro il Palermo nell'ultimo turno; tra i giocatori italiani che vantano lo stesso bottino di marcature, il classe 2004 del Mantova è quello con la migliore media minuti/gol: una marcatura ogni 128’.



Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: