Reggiana-Cesena: 1-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia
17 Gennaio 2026 ore 17:15
Reggiana
1
Cesena
2
Partita finita
Arbitro: Simone Galipò
  1. 27' 1-0 Manolo Portanova
  2. 30' 1-1 Cristian Shpendi (R)
  3. 63' 1-2 Cristian Shpendi
0'
45'
90'
90'
95'

Torna a vincere il Cesena, che si impone 2-1 sulla Reggiana in rimonta. I padroni di casa segnano al 27' con Portanova ma la gioia dura pochi minuti, visto che al 30' Charlys (è proprio suo l'assist dell'1-0) commette fallo da rigore e concede a Shpendi la possibilità, concretizzata, di pareggiare i conti dal dischetto. Al 63' il Cesena chiude i conti: Shpendi fa doppietta (servito benissimo da Castagnetti) con un destro preciso su cui Motta non arriva.

  1. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata!19:14

  2. 90'+5'

    Finisce qui: Reggiana 1-2 Cesena.19:14

  3. 90'+4'

    Continua a provarci la Reggiana.19:11

  4. 90'+1'

    Ammonito anche Magni che ferma una ripartenza pericolosa della Reggiana.19:08

  5. 90'+1'

    Cinque minuti di recupero.19:07

  6. 90'

    Cartellino giallo per Rozzio.19:06

  8. 89'

    Destro dalla distanza di Reinhart, palla fuori dallo specchio della porta.19:06

  9. 87'

    Ennesimo cross dentro della Reggiana, Portanova stacca ma non ci arriva. Il pallone sfila sul fondo.19:04

  10. 85'

    Destro di Ciervo, para Motta.19:02

  11. 83'

    Sostituzione Cesena: esce Shpendi per Olivieri.18:59

  12. 81'

    Ora il Cesena si abbassa e corre meno rischi, resta propositiva la Reggiana.18:58

  14. 80'

    Due cambi anche per il Cesena, che cambia Frabotta e Berti con Magni e Bastoni.18:56

  15. 79'

    Triplo cambio Reggiana: esce Rover per Bozhanaj, Papetti per Sampirisi e Gondo per Novakovich.18:56

  16. 77'

    Ci prova anche Quaranta, resiste il Cesena.18:54

  17. 76'

    ANCORA REGGIANA! Portanova incorna di testa e prende il palo!18:53

  18. 76'

    Riprende la gara.18:53

  20. 75'

    Gioco fermo, problemi per Frabotta.18:52

  21. 74'

    OCCASIONE REGGIANA! Tiro-cross di Bozzolan che becca la traversa!18:51

  22. 73'

    Sostituzione Reggiana: esce Girma per Lambourde.18:50

  23. 71'

    Ultimi venti minuti del match più il recupero, la Reggiana resta in partita ma il Cesena cresce.18:48

  24. 69'

    Cross dalla bandierina di Ciervo: destro a rientrare, allontana Girma.18:45

  26. 67'

    CHANCE DEL 3-1 PER IL CESENA! Break di Blesa che va al tiro, Motta para e ci riprova subito Berti: la Reggiana si salva!18:44

  27. 66'

    La Reggiana prova a impostare dal basso.18:43

  28. 63'

    GOL! Reggiana 1-2 Cesena! Rete di Shpendi che con il destro preciso batte Motta su assist perfetto di Castagnetti!

    Guarda la scheda del giocatore Cristian Shpendi18:40

  29. 60'

    OCCASIONE CESENA! Shpendi ruba palla a Rozzio e calcia a botta sicura a tu per tu con Motta che si rifugia in corner!18:40

  30. 59'

    Cambia anche Dionigi: esce Charlys per Belardinelli.18:35

  32. 57'

    Doppio cambio per il Cesena, fuori Ciofi per Guidi e Bisoli per Francesconi.18:34

  33. 55'

    Ci prova Rover, controlla Klinsmann.18:33

  34. 53'

    Giropalla della Reggiana.18:31

  35. 46'

    Si ricomincia!18:26

  36. Tre gli ammoniti fino ad ora: Ciofi, Charlys e Zaro.18:10

  38. Termina in perfetta parità la prima metà della gara tra Reggiana e Cesena. Il botta e risposta si consuma al 27' e al 30', con i padroni di casa che vanno in gol con Portanova su assist di Charlys e gli ospiti che rispondo praticamente all'istante con il penalty perfetto di Shpendi. Sul finale del primo tempo il Cesena troverebbe anche il 2-1 con Ciervo, ma Galipò annulla per offside.18:10

  39. 45'+5'

    Fine primo tempo: Reggiana 1-1 Cesena.18:08

  40. 45'+4'

    Corner della Reggiana con Reinhart, il cross è interessante ma nessuno ci arriva.18:07

  41. 45'+2'

    GOL ANNULLATO AL CESENA! Ciervo aveva deviato in rete il diagonale di Bisoli, ma era in fuorigioco.18:06

  42. 45'+1'

    Check al Var: possibile offside di Ciervo sul 2-1 del Cesena.18:05

  44. 43'

    Tentativo di Charlys, para facile Klinsmann.18:02

  45. 42'

    Ammonito Zaro, duro fallo su Portanova.18:00

  46. 41'

    Ultimi cinque minuti del primo tempo, più il recupero. 17:59

  47. 40'

    Cross dentro di Castagnetti dalla bandierina, Gondo allontana.17:58

  48. 37'

    Si lotta a centrocampo.17:55

  50. 33'

    Il Cesena pasticcia dalla bandierina, la Reggiana ne approfitta e torna al possesso.17:52

  51. 32'

    Possesso Cesena.17:50

  52. 30'

    GOL! Reggiana 1-1 Cesena! Rete di Shpendi che con il destro spiazza Motta!

    Guarda la scheda del giocatore Cristian Shpendi17:49

  53. 29'

    Cartellino giallo per Charlys.17:49

  54. 29'

    RIGORE PER IL CESENA! Charlys interviene fallosamente su Berti nella propria area!17:48

  56. 27'

    GOL! Reggiana 1-0 Cesena! Rete di Portanova, che riceve palla in verticale in area da Charlys e con il destro infila in porta nonostante la deviazione in scivolata di Ciofi!

    Guarda la scheda del giocatore Manolo Portanova18:02

  57. 25'

    Gondo entra in area, si aggiusta il pallone sul destro e tenta il tiro sul primo palo: Klinsmann para.17:44

  58. 24'

    La gara riprende.17:42

  59. 23'

    A terra Ciervo, in campo lo staff medico del Cesena.17:41

  60. 21'

    Cartellino giallo per Ciofi.17:39

  62. 21'

    Shpendi conquista un calcio di punizione sulla trequarti avversaria, sul pallone va Castagnetti che serve Ciervo a sinistra per il cross basso in area: la Reggiana spazza.17:39

  63. 20'

    Giropalla del Cesena.17:38

  64. 16'

    Primo quarto d'ora di gioco: nessuna grossa occasione, si resta sullo 0-0.17:35

  65. 13'

    Gli ospiti impostano in avanti ma sono imprecisi, Girma poi guida la ripartenza della Reggiana ma la difesa avversaria lavora con ordine e sventa il pericolo.17:31

  66. 11'

    La Reggiana prova a spingere sulle vie laterali, il Cesena si difende bene e riparte.17:29

  68. 6'

    Primo calcio d'angolo anche per il Cesena, cross dentro: allontana la Reggiana.17:24

  69. 4'

    Si rialza Blesa, riprende la gara.17:23

  70. 3'

    Problemi per Blesa, gioco fermo.17:23

  71. 2'

    Il primo corner della gara è della Reggiana con Bozzolan: cross dentro, Quaranta ci prova di testa ma il pallone termina sul fondo.17:21

  72. 1'

    Si parte, batte la Reggiana!17:19

  74. Dirige l'incontro Simone Galipò. Cosso al Var.16:59

  75. FORMAZIONE CESENA (3-5-2): Klinsmann - Ciofi, Zaro, Mangraviti - Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta - Blesa, Shpendi.16:58

  76. FORMAZIONE REGGIANA (3-4-2-1): Motta - Papetti, Rozzio, Quaranta - Rover, Reinhart, Charlys, Bozzolan - Portanova, Girma - Gondo.16:57

  77. Nel match di andata la Reggiana si è imposta 2-1 sul Cesena.16:56

  78. Entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta nel turno precedente: la Reggiana ha perso 3-1 contro il Venezia, il Cesena 1-0 con l'Empoli. La formazione di Dionigi è però la squadra che sta vivendo la più lunga serie aperta di sconfitte consecutive tra le squadre di questo campionato, quattro di fila.16:54

  80. Benvenuti alla diretta scritta di Reggiana-Cesena, gara che vale la 20ª giornata del campionato di Serie B.16:47

  82. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
    Città: Reggio Emilia
    Capienza: 23717 spettatori16:47

    MAPEI Stadium - Città del Tricolore Fonte: Gettyimages

Formazioni Reggiana - Cesena

Reggiana
Cesena
TITOLARI REGGIANA
PANCHINA REGGIANA
  • (9) ANDRIJA NOVAKOVICH (A)
  • (44) LEONARDO MENDICINO (C)
  • (31) MARIO SAMPIRISI (D)
  • (93) MATHIS LAMBOURDE (A)
  • (57) LUCA BELARDINELLI (C)
  • (6) FRANCESCO VALLARELLI (C)
  • (91) OUMAR CONTE (A)
  • (15) MARTÍN SUÁREZ (C)
  • (33) ALESSANDRO TRIPALDELLI (D)
  • (17) LORENZO LIBUTTI (D)
  • (10) KLEIS BOZHANAJ (C)
  • (12) ANDREA SECULIN (P)
ALLENATORE REGGIANA
  • Davide Dionigi
TITOLARI CESENA
PANCHINA CESENA
  • (10) SIMONE BASTONI (C)
  • (13) RAFFAELE CELIA (D)
  • (32) MARCO OLIVIERI (A)
  • (40) LUCA FERRETTI (P)
  • (23) VITTORIO MAGNI (D)
  • (16) PETER AMORAN (D)
  • (6) TOMMASO ARRIGONI (C)
  • (70) MATTEO FRANCESCONI (C)
  • (1) ALESSANDRO SIANO (P)
  • (18) MATTEO GUIDI (C)
  • (29) SIREN DIAO (A)
  • (26) MATTEO PIACENTINI (D)
ALLENATORE CESENA
  • Michele Mignani
PREPARTITA

Reggiana - Cesena è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 17:15 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.
Arbitro di Reggiana - Cesena sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Simone Galipò

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 9 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
16-08-2025 Coppa Italia Como-Südtirol 3-1
31-08-2025 Serie B Bari-Monza 1-1
21-09-2025 Serie B Calcio Padova-Virtus Entella 2-1
01-10-2025 Serie B Carrarese-Modena 0-0
19-10-2025 Serie B Catanzaro-Calcio Padova 0-1
28-10-2025 Serie B Frosinone-Virtus Entella 4-0
08-11-2025 Serie B Empoli-Catanzaro 1-0
29-11-2025 Serie B Reggiana-Frosinone 0-1
13-12-2025 Serie B Venezia-Monza 2-0
20-12-2025 Serie B Avellino-Palermo 2-2

Attualmente la Reggiana si trova 14° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte); invece il Cesena si trova 5° in classifica con 34 punti (frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte).
La Reggiana ha segnato 24 gol e ne ha subiti 30; il Cesena ha segnato 27 gol e ne ha subiti 22.
La partita di andata Cesena - Reggiana si è giocata il 4 ottobre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa la Reggiana ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Sampdoria e il Venezia ottenendo 0 punti.
Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Catanzaro e l'Empoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 1-3 mentre Il Cesena ha incontrato l'Empoli perdendo 0-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 8 gol.

Reggiana e Cesena si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 5 volte, il Cesena ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 12.

Reggiana-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Reggiana ha vinto 2-1 la gara di andata nella Serie BKT in corso contro il Cesena e non ha mai vinto sia all'andata che al ritorno in un singolo torneo cadetto contro i bianconeri, solo tra il 1947 e il 1969 ha fatto registrare due successi consecutivi contro questo avversario nella competizione, entrambi tra le mura amiche in quel caso.
  • La Reggiana potrebbe tornare a vincere un match casalingo di Serie BKT contro il Cesena da quello del 31 marzo 1996, 1-0 sotto la guida di Carlo Ancelotti in quel caso.
  • La Reggiana è la squadra che sta vivendo la più lunga serie aperta di sconfitte consecutive tra le squadre di questo campionato: quattro di fila, con i granata che non arrivano a cinque ko consecutivi in Serie BKT dal periodo dicembre 2020-gennaio 2021, con Massimiliano Alvini alla guida.
  • Il Cesena arriva da due sconfitte di fila (0-2 vs Catanzato e 0-1 vs Empoli) e l'ultima volta che in Serie BKT ha incassato tre ko consecutivi risale al dicembre 2024, senza mai segnare durante la serie negativa.
  • La Reggiana è la squadra che ha incassato più reti nel corso dei primi tempi in questo campionato: 17 (su 28 totali, ossia il 61%, record negativo anche in percentuale); dall'altro lato il Cesena, che ha segnato 13 gol nel corso delle prime frazioni, ne conta però ben 11 negli ultimi 15' (tra il 31' e il 45'), almeno tre in più rispetto a qualsiasi altra formazione.
  • Manolo Portanova ha trovato la rete nella gara di andata, decisiva ai fini della vittoria esterna della Reggiana (2-1, 4 ottobre 2025); il classe 2000 - miglior marcatore dei granata con quattro reti - è l'unico giocatore di movimento della sua squadra che ha giocato tutte le partite (19/19) e con il più alto minutaggio (1648) in questo torneo.
  • Riccardo Ciervo ha segnato quattro reti in questo campionato, già una in più rispetto a quelle realizzate nelle precedenti tre stagioni disputate in Serie BKT in 76 presenze; il classe 2002 ha inoltre trovato il gol nel match di andata, perso per 2-1 il 4 ottobre scorso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ReggianaCesena
Partite giocate1919
Numero di partite vinte59
Numero di partite perse96
Numero di partite pareggiate54
Gol totali segnati2325
Gol totali subiti2821
Media gol subiti per partita1.51.1
Percentuale possesso palla44.148.8
Numero totale di passaggi63898355
Numero totale di passaggi riusciti50606939
Tiri nello specchio della porta7271
Percentuale di tiri in porta51.441.3
Numero totale di cross331368
Numero medio di cross riusciti7879
Duelli per partita vinti1008831
Duelli per partita persi1014918
Corner subiti11571
Corner guadagnati7192
Numero di punizioni a favore265201
Numero di punizioni concesse292277
Tackle totali337257
Percentuale di successo nei tackle57.058.8
Fuorigiochi totali3040
Numero totale di cartellini gialli4337
Numero totale di cartellini rossi22

Reggiana - Cesena Live

Classifica SERIE B

  1. Frosinone42
  2. Venezia41
  3. Monza38
  4. Palermo34
  5. Cesena34
Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo12
  2. Andrea Adorante9
  3. Massimo Coda9
  4. Ettore Gliozzi9
  5. Farès Ghedjemis8
