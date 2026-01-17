Entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta nel turno precedente: la Reggiana ha perso 3-1 contro il Venezia, il Cesena 1-0 con l'Empoli. La formazione di Dionigi è però la squadra che sta vivendo la più lunga serie aperta di sconfitte consecutive tra le squadre di questo campionato, quattro di fila.16:54

Termina in perfetta parità la prima metà della gara tra Reggiana e Cesena. Il botta e risposta si consuma al 27' e al 30', con i padroni di casa che vanno in gol con Portanova su assist di Charlys e gli ospiti che rispondo praticamente all'istante con il penalty perfetto di Shpendi. Sul finale del primo tempo il Cesena troverebbe anche il 2-1 con Ciervo, ma Galipò annulla per offside.18:10

PREPARTITA

Reggiana - Cesena è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 17:15 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Reggiana - Cesena sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Simone Galipò Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie B: 9 partite

Attualmente la Reggiana si trova 14° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte); invece il Cesena si trova 5° in classifica con 34 punti (frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte).

La Reggiana ha segnato 24 gol e ne ha subiti 30; il Cesena ha segnato 27 gol e ne ha subiti 22.

La partita di andata Cesena - Reggiana si è giocata il 4 ottobre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa la Reggiana ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Sampdoria e il Venezia ottenendo 0 punti.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Catanzaro e l'Empoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 1-3 mentre Il Cesena ha incontrato l'Empoli perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 8 gol.

Reggiana e Cesena si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 5 volte, il Cesena ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 12.

Reggiana-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Reggiana ha vinto 2-1 la gara di andata nella Serie BKT in corso contro il Cesena e non ha mai vinto sia all'andata che al ritorno in un singolo torneo cadetto contro i bianconeri, solo tra il 1947 e il 1969 ha fatto registrare due successi consecutivi contro questo avversario nella competizione, entrambi tra le mura amiche in quel caso.

La Reggiana potrebbe tornare a vincere un match casalingo di Serie BKT contro il Cesena da quello del 31 marzo 1996, 1-0 sotto la guida di Carlo Ancelotti in quel caso.

La Reggiana è la squadra che sta vivendo la più lunga serie aperta di sconfitte consecutive tra le squadre di questo campionato: quattro di fila, con i granata che non arrivano a cinque ko consecutivi in Serie BKT dal periodo dicembre 2020-gennaio 2021, con Massimiliano Alvini alla guida.

Il Cesena arriva da due sconfitte di fila (0-2 vs Catanzato e 0-1 vs Empoli) e l'ultima volta che in Serie BKT ha incassato tre ko consecutivi risale al dicembre 2024, senza mai segnare durante la serie negativa.

La Reggiana è la squadra che ha incassato più reti nel corso dei primi tempi in questo campionato: 17 (su 28 totali, ossia il 61%, record negativo anche in percentuale); dall'altro lato il Cesena, che ha segnato 13 gol nel corso delle prime frazioni, ne conta però ben 11 negli ultimi 15' (tra il 31' e il 45'), almeno tre in più rispetto a qualsiasi altra formazione.

Manolo Portanova ha trovato la rete nella gara di andata, decisiva ai fini della vittoria esterna della Reggiana (2-1, 4 ottobre 2025); il classe 2000 - miglior marcatore dei granata con quattro reti - è l'unico giocatore di movimento della sua squadra che ha giocato tutte le partite (19/19) e con il più alto minutaggio (1648) in questo torneo.

Riccardo Ciervo ha segnato quattro reti in questo campionato, già una in più rispetto a quelle realizzate nelle precedenti tre stagioni disputate in Serie BKT in 76 presenze; il classe 2002 ha inoltre trovato il gol nel match di andata, perso per 2-1 il 4 ottobre scorso.

