Torna a vincere il Cesena, che si impone 2-1 sulla Reggiana in rimonta. I padroni di casa segnano al 27' con Portanova ma la gioia dura pochi minuti, visto che al 30' Charlys (è proprio suo l'assist dell'1-0) commette fallo da rigore e concede a Shpendi la possibilità, concretizzata, di pareggiare i conti dal dischetto. Al 63' il Cesena chiude i conti: Shpendi fa doppietta (servito benissimo da Castagnetti) con un destro preciso su cui Motta non arriva.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata!19:14
90'+5'
Finisce qui: Reggiana 1-2 Cesena.19:14
90'+4'
Continua a provarci la Reggiana.19:11
90'+1'
Ammonito anche Magni che ferma una ripartenza pericolosa della Reggiana.19:08
90'+1'
Cinque minuti di recupero.19:07
90'
Cartellino giallo per Rozzio.19:06
89'
Destro dalla distanza di Reinhart, palla fuori dallo specchio della porta.19:06
87'
Ennesimo cross dentro della Reggiana, Portanova stacca ma non ci arriva. Il pallone sfila sul fondo.19:04
85'
Destro di Ciervo, para Motta.19:02
83'
Sostituzione Cesena: esce Shpendi per Olivieri.18:59
81'
Ora il Cesena si abbassa e corre meno rischi, resta propositiva la Reggiana.18:58
80'
Due cambi anche per il Cesena, che cambia Frabotta e Berti con Magni e Bastoni.18:56
79'
Triplo cambio Reggiana: esce Rover per Bozhanaj, Papetti per Sampirisi e Gondo per Novakovich.18:56
77'
Ci prova anche Quaranta, resiste il Cesena.18:54
76'
ANCORA REGGIANA! Portanova incorna di testa e prende il palo!18:53
76'
Riprende la gara.18:53
75'
Gioco fermo, problemi per Frabotta.18:52
74'
OCCASIONE REGGIANA! Tiro-cross di Bozzolan che becca la traversa!18:51
73'
Sostituzione Reggiana: esce Girma per Lambourde.18:50
71'
Ultimi venti minuti del match più il recupero, la Reggiana resta in partita ma il Cesena cresce.18:48
69'
Cross dalla bandierina di Ciervo: destro a rientrare, allontana Girma.18:45
67'
CHANCE DEL 3-1 PER IL CESENA! Break di Blesa che va al tiro, Motta para e ci riprova subito Berti: la Reggiana si salva!18:44
66'
La Reggiana prova a impostare dal basso.18:43
63'
GOL! Reggiana 1-2 Cesena! Rete di Shpendi che con il destro preciso batte Motta su assist perfetto di Castagnetti!
OCCASIONE CESENA! Shpendi ruba palla a Rozzio e calcia a botta sicura a tu per tu con Motta che si rifugia in corner!18:40
59'
Cambia anche Dionigi: esce Charlys per Belardinelli.18:35
57'
Doppio cambio per il Cesena, fuori Ciofi per Guidi e Bisoli per Francesconi.18:34
55'
Ci prova Rover, controlla Klinsmann.18:33
53'
Giropalla della Reggiana.18:31
46'
Si ricomincia!18:26
Tre gli ammoniti fino ad ora: Ciofi, Charlys e Zaro.18:10
Termina in perfetta parità la prima metà della gara tra Reggiana e Cesena. Il botta e risposta si consuma al 27' e al 30', con i padroni di casa che vanno in gol con Portanova su assist di Charlys e gli ospiti che rispondo praticamente all'istante con il penalty perfetto di Shpendi. Sul finale del primo tempo il Cesena troverebbe anche il 2-1 con Ciervo, ma Galipò annulla per offside.18:10
45'+5'
Fine primo tempo: Reggiana 1-1 Cesena.18:08
45'+4'
Corner della Reggiana con Reinhart, il cross è interessante ma nessuno ci arriva.18:07
45'+2'
GOL ANNULLATO AL CESENA! Ciervo aveva deviato in rete il diagonale di Bisoli, ma era in fuorigioco.18:06
45'+1'
Check al Var: possibile offside di Ciervo sul 2-1 del Cesena.18:05
43'
Tentativo di Charlys, para facile Klinsmann.18:02
42'
Ammonito Zaro, duro fallo su Portanova.18:00
41'
Ultimi cinque minuti del primo tempo, più il recupero. 17:59
40'
Cross dentro di Castagnetti dalla bandierina, Gondo allontana.17:58
37'
Si lotta a centrocampo.17:55
33'
Il Cesena pasticcia dalla bandierina, la Reggiana ne approfitta e torna al possesso.17:52
32'
Possesso Cesena.17:50
30'
GOL! Reggiana 1-1 Cesena! Rete di Shpendi che con il destro spiazza Motta!
Nel match di andata la Reggiana si è imposta 2-1 sul Cesena.16:56
Entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta nel turno precedente: la Reggiana ha perso 3-1 contro il Venezia, il Cesena 1-0 con l'Empoli. La formazione di Dionigi è però la squadra che sta vivendo la più lunga serie aperta di sconfitte consecutive tra le squadre di questo campionato, quattro di fila.16:54
Benvenuti alla diretta scritta di Reggiana-Cesena, gara che vale la 20ª giornata del campionato di Serie B.16:47
Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Città: Reggio Emilia Capienza: 23717 spettatori16:47
Reggiana - Cesena è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 17:15 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Reggiana - Cesena sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.
Simone Galipò
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Serie B: 9 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Como-Südtirol 3-1
31-08-2025
Serie B
Bari-Monza 1-1
21-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Virtus Entella 2-1
01-10-2025
Serie B
Carrarese-Modena 0-0
19-10-2025
Serie B
Catanzaro-Calcio Padova 0-1
28-10-2025
Serie B
Frosinone-Virtus Entella 4-0
08-11-2025
Serie B
Empoli-Catanzaro 1-0
29-11-2025
Serie B
Reggiana-Frosinone 0-1
13-12-2025
Serie B
Venezia-Monza 2-0
20-12-2025
Serie B
Avellino-Palermo 2-2
Attualmente la Reggiana si trova 14° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte); invece il Cesena si trova 5° in classifica con 34 punti (frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). La Reggiana ha segnato 24 gol e ne ha subiti 30; il Cesena ha segnato 27 gol e ne ha subiti 22. La partita di andata Cesena - Reggiana si è giocata il 4 ottobre 2025 e si è conclusa 1-2.
In casa la Reggiana ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Sampdoria e il Venezia ottenendo 0 punti. Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Catanzaro e l'Empoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 1-3 mentre Il Cesena ha incontrato l'Empoli perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 8 gol.
Reggiana e Cesena si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 5 volte, il Cesena ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 12.
Reggiana-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Reggiana ha vinto 2-1 la gara di andata nella Serie BKT in corso contro il Cesena e non ha mai vinto sia all'andata che al ritorno in un singolo torneo cadetto contro i bianconeri, solo tra il 1947 e il 1969 ha fatto registrare due successi consecutivi contro questo avversario nella competizione, entrambi tra le mura amiche in quel caso.
La Reggiana potrebbe tornare a vincere un match casalingo di Serie BKT contro il Cesena da quello del 31 marzo 1996, 1-0 sotto la guida di Carlo Ancelotti in quel caso.
La Reggiana è la squadra che sta vivendo la più lunga serie aperta di sconfitte consecutive tra le squadre di questo campionato: quattro di fila, con i granata che non arrivano a cinque ko consecutivi in Serie BKT dal periodo dicembre 2020-gennaio 2021, con Massimiliano Alvini alla guida.
Il Cesena arriva da due sconfitte di fila (0-2 vs Catanzato e 0-1 vs Empoli) e l'ultima volta che in Serie BKT ha incassato tre ko consecutivi risale al dicembre 2024, senza mai segnare durante la serie negativa.
La Reggiana è la squadra che ha incassato più reti nel corso dei primi tempi in questo campionato: 17 (su 28 totali, ossia il 61%, record negativo anche in percentuale); dall'altro lato il Cesena, che ha segnato 13 gol nel corso delle prime frazioni, ne conta però ben 11 negli ultimi 15' (tra il 31' e il 45'), almeno tre in più rispetto a qualsiasi altra formazione.
Manolo Portanova ha trovato la rete nella gara di andata, decisiva ai fini della vittoria esterna della Reggiana (2-1, 4 ottobre 2025); il classe 2000 - miglior marcatore dei granata con quattro reti - è l'unico giocatore di movimento della sua squadra che ha giocato tutte le partite (19/19) e con il più alto minutaggio (1648) in questo torneo.
Riccardo Ciervo ha segnato quattro reti in questo campionato, già una in più rispetto a quelle realizzate nelle precedenti tre stagioni disputate in Serie BKT in 76 presenze; il classe 2002 ha inoltre trovato il gol nel match di andata, perso per 2-1 il 4 ottobre scorso.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: