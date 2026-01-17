Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Venezia-Catanzaro: 3-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia
17 Gennaio 2026 ore 15:00
Venezia
3
Catanzaro
1
Partita finita
Arbitro: Giovanni Ayroldi
  1. 6' 0-1 Marco D'Alessandro
  2. 18' 1-1 Gianluca Busio
  3. 86' 2-1 Andrea Adorante (R)
  4. 90+4' 3-1 Antonio Casas
0'
45'
90'
90'
98'

Il Venezia vince lo scontro diretto e si porta ad un punto dalla capolista Frosinone, con un tesoretto di tre lunghezze sul Monza, terzo.

La squadra di Stroppa rimonta il vantaggio iniziale del Catanzaro con D'Alessandro grazie alle reti di Busio, Adorante su rigore e Casas.

  1. Da Venezia - Catanzaro é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!17:03

  2. 90'+8'

    FINISCE VENEZIA - CATANZARO! 3-1 il risultato finale.17:01

  3. 90'+5'

    Locali che chiudono la partita, festeggia il Penzo.16:59

  4. 90'+4'

    GOL! VENEZIA - Catanzaro 3-1! Rete di Antonio Casas. Altra ripartenza arancioneroverde, il neoentrato, faccia a faccia con Pigliacelli, batte il portiere con un bel cucchiaio. 16:58

  5. 90'+3'

    Canta il Penzo, Catanzaro che non sembra aver la forza di reagire in dieci uomini.16:56

  7. 90'+2'

    AMMONITO Tommaso Cassandro. Trattenuta su Doumbia. 16:56

  8. 90'+1'

    Sostituzione VENEZIA: esce John Yeboah, entra Antonio Casas.16:55

  9. 90'+1'

    Sostituzione VENEZIA: esce Andrea Adorante, entra Michael Venturi.16:55

  10. 90'

    Sei i minuti di recupero.16:56

  11. 89'

    ANNULLATO IL GOL A BUSIO! Il centrocampista insacca il contropiede lagunare, Ayroldi annulla per una trattenuta di Doumbia che impedisce a Antonini di intervenire.16:53

  13. 87'

    Sostituzione CATANZARO: esce Simone Pontisso, entra Davide Buglio.16:51

  14. 87'

    Sostituzione CATANZARO: esce Nicolò Brighenti, entra Mattia Liberali.16:51

  15. 86'

    GOL! VENEZIA - Catanzaro 2-1! Rete su Rigore di Andrea Adorante. La punta spiazza Pigliacelli, palla a destra e portiere a sinistra: lagunari in vantaggio!

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Adorante16:50

  16. 85'

    Check del VAR: rigore confermato.16:49

  17. 84'

    AMMONITO Matias Antonini. Giallo al difensore per l'intervento su Perez. 16:48

  19. 84'

    CALCIO DI RIGORE PER IL VENEZIA! Antonini stende Kike Perez in area, Ayroldi indica subito gli 11 metri!16:47

  20. 83'

    Venezia ora al massimo sforzo, Catanzaro che, in dieci, deve pensare a salvare il risultato.16:45

  21. 82'

    COMPAGNON! Conclusione secca sul primo palo, blocca a terra Pigliacelli!16:45

  22. 81'

    A terra Adorante e Antonini che si sono scontrati per arrivare sul pallone respinto dalla traversa, gioco fermo.16:45

  23. 80'

    TRAVERSA PAZZESCA DI KIKE PEREZ! Conclusione di prima intenzione dello spagnolo che trova la parte bassa del legno: la palla rimbalza sulla linea ed esce!16:43

  25. 79'

    Compagnon dalla distanza, palla alta sopra la traversa.16:42

  26. 77'

    Sostituzione VENEZIA: esce Seid Korac, entra Mattia Compagnon.16:41

  27. 77'

    Sostituzione CATANZARO: esce Alphadjo Cissè, entra Patrick Nuamah.16:41

  28. 77'

    Sostituzione CATANZARO: esce Filippo Pittarello, entra Gianluca Di Chiara16:41

  29. 77'

    MIRACOLO DI PIGLIACELLI! Sagrado conclude da due passi, potente ma centrale: il portiere con un riflesso respinge!16:39

  31. 75'

    Catanzaro ora in dieci, quindici minuti di soffrenza per gli ospiti.16:38

  32. 73'

    ESPULSO Bruno Verrengia. Il difensore scivola e regala palla a Yeboah: per evitare l'occasione del Venezia, ferma il pallone con la mano. Ayroldi prima estrae il giallo, dopo la revisione del VAR, il rosso. 16:37

  33. 71'

    Check del VAR per valutare il colore del cartellino: Ayroldi va a rivedere le immagini.16:35

  34. 70'

    Verrengia regala palla a Yeboah: per evitare l'occasione del Venezia, ferma il pallone con la mano.16:37

  35. 69'

    Massimo sforzo ora per il Venezia, che continua a spingere dall'inizio del secondo tempo.16:33

  37. 68'

    CONCLUSIONE AL VOLO DI YEBOAH! Gran coordinazione della punta, ma palla a lato.16:33

  38. 66'

    SAGRADO! Il laterale rientra e conclude, palla a lato.16:30

  39. 65'

    Sostituzione CATANZARO: esce Marco D'Alessandro, entra Bruno Verrengia16:28

  40. 64'

    Cross di Sagrado, palla direttamente sulle braccia di Pigliacelli.16:27

  41. 62'

    AMMONITO Filippo Pittarello. Gioco pericoloso su Busio. 16:25

  43. 59'

    Venezia che continua a spingere, ma non sfonda: partita che si sta anche intesendo.16:24

  44. 57'

    Cross di Haiunaut, Korac lamenta un contatto sul primo palo di Antonini. Si continua a giocare.16:21

  45. 56'

    Altra indecisione in area di Yeboah, che poteva concludere di prima ma prova l'ennesimo dribbling.16:18

  46. 55'

    Venezia cehe continua con un pressing molto alto, difesa ben oltre il centrocampo alla ricerca dell'anticipo.16:18

  47. 53'

    Antonini anticipa in area Busio, pronto alla conclusione vincente: il difensore subisce anche fallo.16:16

  49. 51'

    Anticipo a centrocampo di Kike Perez, palla ad Adorante che peró viene bloccato. Palla in angolo.16:14

  50. 50'

    AMMONITO Michael Svoboda. Fallo su Cassandro, giallo pesante perché il capitano era diffidato. 16:13

  51. 49'

    Venezia che é partito molto forte, ma Catanzaro che non si limita a difendersi ma prova a ripartire.16:13

  52. 47'

    Nessun cambio nell'intervallo, in campo gli stessi 22 della prima frazione.16:11

  53. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:10

  55. Primo tempo vibrante, molte le occasioni con il Venezia che fa la partita e il Catanzaro ottimo in ripartenza.15:56

  56. Catanzaro che passa in vantaggio con D'Alessandro su imboccata di Iemmello, pareggia Busio che mette dentro un tocco errato di Adorante sul cross di Sagrado.15:55

  57. 45'+7'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! 1-1 il risultato parziale!15:54

  58. 45'+5'

    Gioco fermo, problemi ora per Brighenti, che rimane a terra per infortunio.15:52

  59. 45'+3'

    Squadre che non sembrano voler rallentare, che ritmo in questo primo tempo.15:51

  61. 45'+1'

    CISSE! Diagonale potente, attento Stankovic nella presa.15:48

  62. 45'

    Cinque i minuti di recupero.15:48

  63. 43'

    Cissé fermato da Busio, sottotono la prova del talentuoso attaccante del Catanzaro.15:45

  64. 41'

    Numero di Yeboah in area, palla a Sagrado che calcia: allontana Antonini.15:43

  65. 39'

    Conclusione di Doumbia dal limite, palla alta.15:41

  67. 38'

    Venezia che fa la partita, ma Catanzaro molto pericoloso in ripartenza.15:40

  68. 36'

    IEMMELLO! Stop e conclusione da buona posizione della punta, palla a lato! Occasione sprecata per la talentuosa punta del Catanzaro!15:38

  69. 34'

    CASSANDRO! Filtrante di Favasuli, conclusione del terzo di difesa che Stankovic blocca.15:36

  70. 32'

    Adorante ferma la ripartenza di Pittarello, sfida tra nove che spiega quanto corte siano le squadre in campo.15:34

  71. 30'

    KORAC! Conclusione al volo dal limite, attento Pigliacelli!15:32

  73. 28'

    Ritmi ora altissimi, sfida veramente godibile al Penzo.15:30

  74. 27'

    ADORANTE! Azione da vero bomber della punta che si gira in un fazzoletto in area e calcia, conclusione sporca di punta che termina a lato.15:29

  75. 25'

    Angolo Catanzaro, il pallone di Pontisso termina direttamente sul fondo.15:27

  76. 24'

    Doumbia prova a sfondare al limite ma commette fallo su Rispoli.15:26

  77. 22'

    Venezia che, dopo aver trovato il pareggio, sfiora subito il vantaggio: lagunari veramente in forma.15:24

  79. 21'

    TRAVERSA DI SAGRADO! Palla in verticale di Perez per l'esterno che, da due passi, calcia sul legno alto!15:23

  80. 20'

    Check del VAR per valutare le varie posizioni dei giocatori del Venezia durante l'azione del gol: rete convalidata.15:22

  81. 18'

    GOL! VENEZIA - Catanzaro 1-1! Rete di Gianluca Busio. Cross basso di Sagrado per Adorante che tocca male in spaccata, il suo tiro si trasforma in assist per un Busio che trova prima il palo, poi la rete.

    Guarda la scheda del giocatore Gianluca Busio15:21

  82. 17'

    Iemmello tuttocampista, il bomber spesso molto basso a centrocampo per aiutare nella costruzione del gioco.15:19

  83. 15'

    Reazione veemente del Venezia, tutto nella treqaurti del Catanzaro15:17

  85. 14'

    Pittarello ruba palla a Sverko, ma chiude tutto Svoboda.15:15

  86. 13'

    Venezia che si trova a rincorrere, bella la verticale di Iemmello per D'Alessandro ma complice Stankovic che si é fatto bucare sul suo palo.15:14

  87. 11'

    CONFERMATO IL GOL! Dopo ben sei cinque minuti di controllo VAR, viene assegnata la rete!15:13

  88. 11'

    I giocatori ora cominciano con dei torelli improvvisati per non prendere freddo.15:13

  89. 9'

    Forse qualche problema in sala VAR, si aspetta al Penzo.15:11

  91. 7'

    Check del VAR per valutare la posizione di partenza di D'Alessandro al momento del lancio di Iemmello.15:10

  92. 6'

    GOL! Venezia - CATANZARO 0-1! Rete di Marco D'Alessandro. Imbucata di Iemmello per l'estrno che insacca sul primo palo. 15:09

  93. 5'

    Colpo di Pontisso a Yeboah, si ferma il gioco per valutare le condizioni della punta.15:07

  94. 3'

    Partito molto forte il Venezia, che sta vivendo u momento di forma straripante.15:05

  95. 2'

    DOUMBIA! Subito un tiro a giro della mezzala, palla di pochissimo a lato!15:04

  97. 1'

    INIZIA VENEZIA - CATANZARO! Primo pallone per gli ospiti!15:03

  98. Dirige il match l'arbitro Giovanni Ayroldi di Molfetta.14:39

  99. Aquilani con una formazione molto offensiva: Pittarello da prima punta, alle sue spalle Iemmello e Cissé. Centrocampo con D'Alessandro e Favasuli da quinti, Rispoli in mediana con Pontisso.14:38

  100. Stroppa con la coppia Yeboah - Adorante in avanti, Doumbia da filtro, con Perez e Busio con libertá di inserimento. Sulle fasce l'ex Parma Hainaut e Sagrado.14:38

  101. La formazione del CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli - Cassandro, Antonini, Brighenti - Favasuli, Pontisso, Rispoli, D’Alessandro - Iemmello, Cisse - Pittarello15:03

  103. Sono ufficiali le formazioni del match: VENEZIA (3-5-2): Stankovic - Korac, Svoboda, Sverko - Hainaut, Perez, Busio, Doumbia, Sagrado - Yeboah, Adorante.14:33

  104. Lagunari che vogliono confermare l'ottimo momento di forma che li ha portati a tre punti dalla vetta del Frosinone, squadra che ha interrotto l'ottima striscia di risultati degli ospiti.14:31

  105. Benvenuti e benvenute alla sfida tra Venezia e Catanzaro, valevole per la ventesima giornata di Serie B.14:30

  107. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Pier Luigi Penzo
    Città: Venezia
    Capienza: 11150 spettatori14:30

    Pier Luigi Penzo Fonte: Gettyimages

Formazioni Venezia - Catanzaro

Venezia
Catanzaro
TITOLARI VENEZIA
PANCHINA VENEZIA
ALLENATORE VENEZIA
  • Giovanni Stroppa
TITOLARI CATANZARO
PANCHINA CATANZARO
ALLENATORE CATANZARO
  • Alberto Aquilani
PREPARTITA

Venezia - Catanzaro è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.
Arbitro di Venezia - Catanzaro sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Giovanni Ayroldi

Statistiche Stagionali
Partite dirette7
Falli fischiati216
Fuorigioco26
Rigori assegnati1
Ammonizioni31
Espulsioni1
Cartellini per partita4.7
Falli per cartellino6.5

Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 7 partite
  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie A Sassuolo-Napoli 0-2
14-09-2025 Serie A Roma-Torino 0-1
29-09-2025 Serie A Genoa-Lazio 0-3
19-10-2025 Serie A Como-Juventus 2-0
29-10-2025 Serie A Bologna-Torino 0-0
23-11-2025 Serie A Cremonese-Roma 1-3
08-12-2025 Serie B Monza-Südtirol 1-1
20-12-2025 Serie B Calcio Padova-Sampdoria 1-1
10-01-2026 Serie A Udinese-Pisa 2-2

Attualmente il Venezia si trova 2° in classifica con 41 punti (frutto di 12 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 6° in classifica con 31 punti (frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte).
Il Venezia ha segnato 37 gol e ne ha subiti 16; il Catanzaro ha segnato 27 gol e ne ha subiti 24.
La partita di andata Catanzaro - Venezia si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Venezia ha fatto 24 punti (8 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, la Virtus Entella e la Reggiana ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Cesena e il Frosinon ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana vincendo 1-3 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Frosinone perdendo 2-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 6 gol.

Venezia e Catanzaro si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 10 volte, il Catanzaro ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Venezia-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Catanzaro ha vinto le ultime due partite di Serie BKT contro il Venezia, un solo successo in meno di quelli ottenuti nelle precedenti 19 sfide contro i veneti nella competizione (6N, 10P).
  • Il Venezia è imbattuto nelle 10 sfide disputate in casa contro il Catanzaro in Serie BKT (7V, 3N), solo contro lo Spezia (14) conta più gare casalinghe senza sconfitte che contro i giallorossi (10 appunto) nella competizione.
  • Nelle ultime otto giornate di campionato, il Venezia è la squadra che ha raccolto più punti (22, +2 rispetto al Frosinone attuale capolista) e segnato più reti (17, +1 rispetto ai ciociari) in Serie BKT.
  • Il Catanzaro ha perso l'ultima gara in Serie BKT (0-2 vs Frosinone), dopo cinque successi consecutivi; la squadra di Alberto Aquilani ha già incassato due sconfitte di fila in questo campionato, lo scorso ottobre, contro Monza e Padova.
  • Il Catanzaro ha segnato otto reti nei 15 minuti in avvio di ripresa in questo campionato, al pari del Monza e meno solo dello stesso Venezia (nove); i lagunari, inoltre, sono quelli che in generale hanno realizzato più reti nella mezzora centrale di gara (17, come il Cesena).
  • John Yeboah è andato a segno per tre presenze di fila in campionato e l'ultimo giocatore ad arrivare a quattro con la maglia del Venezia in Serie BKT è stato Joel Pohjanpalo tra marzo e aprile 2024; il classe 2000, inoltre, è andato a segno nel match di andata, nella sua unica sfida contro il Catanzaro nella competizione.
  • Il Venezia è il bersaglio preferito di Pietro Iemmello in Serie BKT: cinque reti, di cui ben tre con la maglia del Catanzaro, in virtù della doppietta il 1° maggio 2024 (successo per 3-2) e della rete segnata nella gara di andata (vittoria per 2-1), lo scorso 2 novembre.
  •  

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

VeneziaCatanzaro
Partite giocate1919
Numero di partite vinte118
Numero di partite perse34
Numero di partite pareggiate57
Gol totali segnati3426
Gol totali subiti1521
Media gol subiti per partita0.81.1
Percentuale possesso palla61.954.7
Numero totale di passaggi93708380
Numero totale di passaggi riusciti80857078
Tiri nello specchio della porta10379
Percentuale di tiri in porta45.644.1
Numero totale di cross304341
Numero medio di cross riusciti7587
Duelli per partita vinti946960
Duelli per partita persi960811
Corner subiti8782
Corner guadagnati8586
Numero di punizioni a favore275335
Numero di punizioni concesse284223
Tackle totali222262
Percentuale di successo nei tackle55.463.0
Fuorigiochi totali2529
Numero totale di cartellini gialli3749
Numero totale di cartellini rossi31

Venezia - Catanzaro Live

Classifica SERIE B

  1. Frosinone42
  2. Venezia41
  3. Monza38
  4. Palermo34
  5. Cesena32
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo12
  2. Andrea Adorante9
  3. Massimo Coda9
  4. Ettore Gliozzi9
  5. Farès Ghedjemis8
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio