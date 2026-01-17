Sostituzione CATANZARO: esce Alphadjo Cissè, entra Patrick Nuamah.16:41
77'
Sostituzione CATANZARO: esce Filippo Pittarello, entra Gianluca Di Chiara16:41
77'
MIRACOLO DI PIGLIACELLI! Sagrado conclude da due passi, potente ma centrale: il portiere con un riflesso respinge!16:39
75'
Catanzaro ora in dieci, quindici minuti di soffrenza per gli ospiti.16:38
73'
ESPULSO Bruno Verrengia. Il difensore scivola e regala palla a Yeboah: per evitare l'occasione del Venezia, ferma il pallone con la mano. Ayroldi prima estrae il giallo, dopo la revisione del VAR, il rosso. 16:37
71'
Check del VAR per valutare il colore del cartellino: Ayroldi va a rivedere le immagini.16:35
70'
Verrengia regala palla a Yeboah: per evitare l'occasione del Venezia, ferma il pallone con la mano.16:37
69'
Massimo sforzo ora per il Venezia, che continua a spingere dall'inizio del secondo tempo.16:33
68'
CONCLUSIONE AL VOLO DI YEBOAH! Gran coordinazione della punta, ma palla a lato.16:33
66'
SAGRADO! Il laterale rientra e conclude, palla a lato.16:30
65'
Sostituzione CATANZARO: esce Marco D'Alessandro, entra Bruno Verrengia16:28
64'
Cross di Sagrado, palla direttamente sulle braccia di Pigliacelli.16:27
62'
AMMONITO Filippo Pittarello. Gioco pericoloso su Busio. 16:25
59'
Venezia che continua a spingere, ma non sfonda: partita che si sta anche intesendo.16:24
57'
Cross di Haiunaut, Korac lamenta un contatto sul primo palo di Antonini. Si continua a giocare.16:21
56'
Altra indecisione in area di Yeboah, che poteva concludere di prima ma prova l'ennesimo dribbling.16:18
55'
Venezia cehe continua con un pressing molto alto, difesa ben oltre il centrocampo alla ricerca dell'anticipo.16:18
53'
Antonini anticipa in area Busio, pronto alla conclusione vincente: il difensore subisce anche fallo.16:16
51'
Anticipo a centrocampo di Kike Perez, palla ad Adorante che peró viene bloccato. Palla in angolo.16:14
50'
AMMONITO Michael Svoboda. Fallo su Cassandro, giallo pesante perché il capitano era diffidato. 16:13
49'
Venezia che é partito molto forte, ma Catanzaro che non si limita a difendersi ma prova a ripartire.16:13
47'
Nessun cambio nell'intervallo, in campo gli stessi 22 della prima frazione.16:11
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:10
Primo tempo vibrante, molte le occasioni con il Venezia che fa la partita e il Catanzaro ottimo in ripartenza.15:56
Catanzaro che passa in vantaggio con D'Alessandro su imboccata di Iemmello, pareggia Busio che mette dentro un tocco errato di Adorante sul cross di Sagrado.15:55
45'+7'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! 1-1 il risultato parziale!15:54
45'+5'
Gioco fermo, problemi ora per Brighenti, che rimane a terra per infortunio.15:52
45'+3'
Squadre che non sembrano voler rallentare, che ritmo in questo primo tempo.15:51
45'+1'
CISSE! Diagonale potente, attento Stankovic nella presa.15:48
45'
Cinque i minuti di recupero.15:48
43'
Cissé fermato da Busio, sottotono la prova del talentuoso attaccante del Catanzaro.15:45
41'
Numero di Yeboah in area, palla a Sagrado che calcia: allontana Antonini.15:43
39'
Conclusione di Doumbia dal limite, palla alta.15:41
38'
Venezia che fa la partita, ma Catanzaro molto pericoloso in ripartenza.15:40
36'
IEMMELLO! Stop e conclusione da buona posizione della punta, palla a lato! Occasione sprecata per la talentuosa punta del Catanzaro!15:38
34'
CASSANDRO! Filtrante di Favasuli, conclusione del terzo di difesa che Stankovic blocca.15:36
32'
Adorante ferma la ripartenza di Pittarello, sfida tra nove che spiega quanto corte siano le squadre in campo.15:34
30'
KORAC! Conclusione al volo dal limite, attento Pigliacelli!15:32
28'
Ritmi ora altissimi, sfida veramente godibile al Penzo.15:30
27'
ADORANTE! Azione da vero bomber della punta che si gira in un fazzoletto in area e calcia, conclusione sporca di punta che termina a lato.15:29
25'
Angolo Catanzaro, il pallone di Pontisso termina direttamente sul fondo.15:27
24'
Doumbia prova a sfondare al limite ma commette fallo su Rispoli.15:26
22'
Venezia che, dopo aver trovato il pareggio, sfiora subito il vantaggio: lagunari veramente in forma.15:24
21'
TRAVERSA DI SAGRADO! Palla in verticale di Perez per l'esterno che, da due passi, calcia sul legno alto!15:23
20'
Check del VAR per valutare le varie posizioni dei giocatori del Venezia durante l'azione del gol: rete convalidata.15:22
18'
GOL! VENEZIA - Catanzaro 1-1! Rete di Gianluca Busio. Cross basso di Sagrado per Adorante che tocca male in spaccata, il suo tiro si trasforma in assist per un Busio che trova prima il palo, poi la rete.
Venezia - Catanzaro è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro di Venezia - Catanzaro sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Giovanni Ayroldi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
216
Fuorigioco
26
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
31
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.7
Falli per cartellino
6.5
Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Sassuolo-Napoli 0-2
14-09-2025
Serie A
Roma-Torino 0-1
29-09-2025
Serie A
Genoa-Lazio 0-3
19-10-2025
Serie A
Como-Juventus 2-0
29-10-2025
Serie A
Bologna-Torino 0-0
23-11-2025
Serie A
Cremonese-Roma 1-3
08-12-2025
Serie B
Monza-Südtirol 1-1
20-12-2025
Serie B
Calcio Padova-Sampdoria 1-1
10-01-2026
Serie A
Udinese-Pisa 2-2
Attualmente il Venezia si trova 2° in classifica con 41 punti (frutto di 12 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 6° in classifica con 31 punti (frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte). Il Venezia ha segnato 37 gol e ne ha subiti 16; il Catanzaro ha segnato 27 gol e ne ha subiti 24. La partita di andata Catanzaro - Venezia si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa il Venezia ha fatto 24 punti (8 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, la Virtus Entella e la Reggiana ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Cesena e il Frosinon ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana vincendo 1-3 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Frosinone perdendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 6 gol.
Venezia e Catanzaro si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 10 volte, il Catanzaro ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Venezia-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Catanzaro ha vinto le ultime due partite di Serie BKT contro il Venezia, un solo successo in meno di quelli ottenuti nelle precedenti 19 sfide contro i veneti nella competizione (6N, 10P).
Il Venezia è imbattuto nelle 10 sfide disputate in casa contro il Catanzaro in Serie BKT (7V, 3N), solo contro lo Spezia (14) conta più gare casalinghe senza sconfitte che contro i giallorossi (10 appunto) nella competizione.
Nelle ultime otto giornate di campionato, il Venezia è la squadra che ha raccolto più punti (22, +2 rispetto al Frosinone attuale capolista) e segnato più reti (17, +1 rispetto ai ciociari) in Serie BKT.
Il Catanzaro ha perso l'ultima gara in Serie BKT (0-2 vs Frosinone), dopo cinque successi consecutivi; la squadra di Alberto Aquilani ha già incassato due sconfitte di fila in questo campionato, lo scorso ottobre, contro Monza e Padova.
Il Catanzaro ha segnato otto reti nei 15 minuti in avvio di ripresa in questo campionato, al pari del Monza e meno solo dello stesso Venezia (nove); i lagunari, inoltre, sono quelli che in generale hanno realizzato più reti nella mezzora centrale di gara (17, come il Cesena).
John Yeboah è andato a segno per tre presenze di fila in campionato e l'ultimo giocatore ad arrivare a quattro con la maglia del Venezia in Serie BKT è stato Joel Pohjanpalo tra marzo e aprile 2024; il classe 2000, inoltre, è andato a segno nel match di andata, nella sua unica sfida contro il Catanzaro nella competizione.
Il Venezia è il bersaglio preferito di Pietro Iemmello in Serie BKT: cinque reti, di cui ben tre con la maglia del Catanzaro, in virtù della doppietta il 1° maggio 2024 (successo per 3-2) e della rete segnata nella gara di andata (vittoria per 2-1), lo scorso 2 novembre.
