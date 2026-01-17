PREPARTITA

Venezia - Catanzaro è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Arbitro di Venezia - Catanzaro sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Giovanni Ayroldi Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 216 Fuorigioco 26 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 31 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.7 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Sassuolo-Napoli 0-2 14-09-2025 Serie A Roma-Torino 0-1 29-09-2025 Serie A Genoa-Lazio 0-3 19-10-2025 Serie A Como-Juventus 2-0 29-10-2025 Serie A Bologna-Torino 0-0 23-11-2025 Serie A Cremonese-Roma 1-3 08-12-2025 Serie B Monza-Südtirol 1-1 20-12-2025 Serie B Calcio Padova-Sampdoria 1-1 10-01-2026 Serie A Udinese-Pisa 2-2

Attualmente il Venezia si trova 2° in classifica con 41 punti (frutto di 12 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 6° in classifica con 31 punti (frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte).

Il Venezia ha segnato 37 gol e ne ha subiti 16; il Catanzaro ha segnato 27 gol e ne ha subiti 24.

La partita di andata Catanzaro - Venezia si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Venezia ha fatto 24 punti (8 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, la Virtus Entella e la Reggiana ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Cesena e il Frosinon ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana vincendo 1-3 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Frosinone perdendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 6 gol.

Venezia e Catanzaro si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 10 volte, il Catanzaro ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Venezia-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Catanzaro ha vinto le ultime due partite di Serie BKT contro il Venezia, un solo successo in meno di quelli ottenuti nelle precedenti 19 sfide contro i veneti nella competizione (6N, 10P).

Il Venezia è imbattuto nelle 10 sfide disputate in casa contro il Catanzaro in Serie BKT (7V, 3N), solo contro lo Spezia (14) conta più gare casalinghe senza sconfitte che contro i giallorossi (10 appunto) nella competizione.

Nelle ultime otto giornate di campionato, il Venezia è la squadra che ha raccolto più punti (22, +2 rispetto al Frosinone attuale capolista) e segnato più reti (17, +1 rispetto ai ciociari) in Serie BKT.

Il Catanzaro ha perso l'ultima gara in Serie BKT (0-2 vs Frosinone), dopo cinque successi consecutivi; la squadra di Alberto Aquilani ha già incassato due sconfitte di fila in questo campionato, lo scorso ottobre, contro Monza e Padova.

Il Catanzaro ha segnato otto reti nei 15 minuti in avvio di ripresa in questo campionato, al pari del Monza e meno solo dello stesso Venezia (nove); i lagunari, inoltre, sono quelli che in generale hanno realizzato più reti nella mezzora centrale di gara (17, come il Cesena).

John Yeboah è andato a segno per tre presenze di fila in campionato e l'ultimo giocatore ad arrivare a quattro con la maglia del Venezia in Serie BKT è stato Joel Pohjanpalo tra marzo e aprile 2024; il classe 2000, inoltre, è andato a segno nel match di andata, nella sua unica sfida contro il Catanzaro nella competizione.

Il Venezia è il bersaglio preferito di Pietro Iemmello in Serie BKT: cinque reti, di cui ben tre con la maglia del Catanzaro, in virtù della doppietta il 1° maggio 2024 (successo per 3-2) e della rete segnata nella gara di andata (vittoria per 2-1), lo scorso 2 novembre.



Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: