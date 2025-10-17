Si é passata l'ora di gioco, Sampdoria che sta provando a riaprire la partita, ma doriani che non stanno producendo azioni degne di nota.21:48

PREPARTITA

Virtus Entella - Sampdoria è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Sampdoria sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Attualmente la Virtus Entella si trova 13° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 18° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte).

La Virtus Entella ha segnato 9 gol e ne ha subiti 11; la Sampdoria ha segnato 8 gol e ne ha subiti 13.

In casa la Virtus Entella ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, Modena e la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Catanzaro e il Pescara ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 3-1 mentre La Sampdoria ha incontrato il Pescara vincendo 4-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 3 gol.

Virtus Entella e Sampdoria è la prima che si affrontano in campionato.

Virtus Entella-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Sampdoria sarà la seconda squadra ligure che la Virtus Entella incontrerà nella sua storia in Serie BKT, dopo lo Spezia.

La Virtus Entella ha vinto solo una delle ultime 26 partite di Serie BKT (9N, 16P): 1-0 contro il Mantova lo scorso 14 settembre in un match casalingo, subendo esattamente due reti in ciascuna delle quattro gare più recenti (1N, 3P).

Dopo avere perso le prime quattro partite di questo campionato, la Sampdoria è rimasta imbattuta nelle ultime tre (1V, 2N), vincendo la più recente contro il Pescara (4-1); i blucerchiati potrebbero infilare due successi consecutivi in Serie BKT per la prima volta dallo scorso febbraio (contro Cosenza e Modena in quel caso). Inoltre, i liguri non segnano almeno due gol per due match di fila nello stesso torneo da aprile 2024 (con Andrea Pirlo in panchina).

La Sampdoria non vince in trasferta da 17 partite di Serie BKT (10N, 7P) - l'ultimo successo dei blucerchiati lontano dal Ferraris è datato 20 ottobre 2024 sul campo del Cesena (5-3) - si tratta della striscia aperta più lunga di gare esterne consecutive senza successi tra le squadre che prendono parte a questo campionato.

Si affrontano la squadra che ha vinto più duelli in questa Serie BKT (la Sampdoria con 416) e quella che ne ha portati meno a buon fine (la Virtus Entella con 291).

Andrea Tiritiello ha trovato il gol in ciascuna delle ultime due partite casalinghe di campionato; nelle ultime 20 stagioni di Serie BKT (dal 2006/07), soltanto due difensori hanno segnato per tre match interni consecutivi nella competizione: Alberto Masi (con la Ternana, tra novembre e dicembre 2013) e Riccardo Gagliolo (con il Carpi, tra maggio e settembre 2014).

Con il gol segnato nell'ultimo turno di campionato contro il Pescara, Massimo Coda ha realizzato 10 reti con la Sampdoria nel torneo cadetto; considerando Serie A e Serie BKT, l'attaccante dei blucerchiati è il giocatore che conta almeno 10 marcature con più squadre differenti nelle ultime 20 stagioni (dal 2006/07): sei (Salernitana, Benevento, Lecce, Genoa, Cremonese e Sampdoria). Inoltre, il centravanti dei liguri potrebbe prendere parte a un gol per due match di fila nella competizione per la prima volta da settembre-ottobre 2024 (contro Modena e Juve Stabia).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: