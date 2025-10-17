L'Entella vince il primo derby ligure con la Sampdoria, un netto 3-1 che rimanda i doriani in piena crisi.
Locali in vantaggio di due reti nel primo tempo, Coda prova a riaprire nel finale, Tirirtello la chiude di nuovo.
Da Virtus Entella - Sampdoria é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!22:22
FINISCE VIRTUS ENTELLA - SAMPDORIA! 3-1 il finale!22:20
Angolo Samp, spizzata di Coda: palla a lato.22:19
AMMONITO Marco Dalla Vecchia. Giallo al centrocampista, Entella che non vole fa riaprire la partita alla Samp22:19
Gran chiusura di Ricci che ferma il contropiede dell'Entella.22:17
Quattro i minuti di recupero.22:16
Sostituzione ENTELLA: esce Stefano Di Mario, entra Antonio Boccadamo.22:15
Sostituzione ENTELLA: esce Tommaso Fumagalli, entra Iacopo Lipani.22:15
Sostituzione ENTELLA: esce Andrea Franzoni, entra Davide Bariti.22:14
Sostituzione SAMPDORIA: esce Fabio Depaoli, entra Víctor Narro.22:13
Ricci dalla distanza, palla a lato. Colombi che controlla l'uscita del pallone.22:12
Sampdoria che si ritrova dopo appena due minuti di nuovo sotto di due reti, che botta per i doriani che ci stavano credendo dopo la rete di Coda.22:11
GOL! VIRTUS ENTELLA - Sampdoria 3-1. Rete di Andrea Tiritiello. Locali che vogliono subito richiudere la partita, punizione dalla sinistra di Fumagalli con il difensore che, sul secondo palo, infila Ghidotti.
Incredibile Coda, che dalla spazzatura trova il pallone dal limite e lo trasforma in gol. Gara riaperta, Samp che ora ci crede.22:08
GOL! Virtus Entella - SAMPDORIA 2-1! Rete di Massimo Coda. La punta alla prima vera occasione infila dal limite Colombi! Si riapre il derby!
Animi che cominciano a scaldarsi, Depaoli protesta per un rigore.22:05
BARAK! Il centrocampista dopo la sponda di Cuni prova un sinistro sul sette, palla alta.22:04
Sostituzione ENTELLA: esce Alessandro Debenedetti, entra Flavio Russo.22:02
Franzoni sul fondo da ottima posizione, protesta il centrocampista per un contatto. Entella molto vicina ora al terzo gol.22:02
AMMONITO Alessandro Debenedetti. Ammonita comunque la punta per simulazione. 22:01
Debenedetti cade in area in mischia, azione comunque ferma per fuorigioco.22:00
Sostituzione SAMPDORIA: esce Oliver Abildgaard, entra Matteo Ricci.21:58
AMMONITO Marco Nichetti. Fallo tattico su Ioannou, altro giallo del match. 21:56
GHIDOTTI SALVA LA SAMP! Riccio lascia passare un pallone, Fumagalli prova ad approfittarne ma il portiere in uscita lo anticipa in angolo!21:55
La curva doriana continua a spingere, ma sul campo la Samp sta facendo molto fatica.21:55
Colpo di testa di Cuni, palla alta. Colombi ne controlla la uscita.21:52
Errore in retropassaggio di Mezzoni, angolo regalato alla Samp.21:50
Sostituzione ENTELLA: esce Nermin Karic, entra Marco Dalla Vecchia.21:50
Si é passata l'ora di gioco, Sampdoria che sta provando a riaprire la partita, ma doriani che non stanno producendo azioni degne di nota.21:48
Sugli sviluppi dell'angolo ci prova Karic, palla a lato.21:43
FUMAGALLI! Conclusione al volo della punta, palla a giro che trova il miracolo di Ghidotti.21:43
Debenedetti calcia a lato, ma precedente fuorigioco di Karic.21:42
Coda prova la deviazione volante in rovesciata, pallone sporcato che si trasforma in assist: Ioannou non ne approfitta.21:41
Sostituzione SAMPDORIA: esce Lorenzo Venuti, entra Nicholas Ioannou.21:39
DEBENEDETTI! Mischia in area, conclusione alla fine della punta che trova la pronta risposta di Ghidotti.21:38
Cross di Mazzoni, Venuti chiude in angolo.21:37
Sampdoria che ha iniziato forte questo secondo tempo, molto agonismo, poca luciditá peró fino a questo momento.21:36
AMMONITO Oliver Abildgaard. Il centrocampista ferma una vistosa trattenuta il contropiede di Franzoni. 21:34
Due cambi per Donati, che inserisce Barak e Cuni sulla trequarti per dare piú sostegno a Coda.21:33
INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:33
Sostituzione SAMPDORIA: esce Liam Henderson, entra Antonín Barák.21:32
Sostituzione SAMPDORIA: esce Luigi Cherubini, entra Marvin Çuni.21:32
Sampdoria che non é riuscita a rendersi veramente pericolosa, unica vera occasione una conclusione di Henderson dalla distanza. Troppo poco contro una Entella veramente concreta.21:19
Entella che chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0, vantaggio con il gran colpo di testa di Debenedetti, raddoppio su rigore di Franzoni.21:19
FINISCE IL PRIMO TEMPO! 2-0 il risultato parziale.21:17
Un minuto di recupero.21:17
Ghidotti perde un pallone in area, non ne approfitta Karic.21:15
Samp che sembra aver subito il contraccolpo psicologico del secondo gol, doriani molto lunghi e spazio per la Entella.21:14
Pazzesco uno - due dell'Entella che, in sei minuti, trova il doppio vantaggio.21:11
GOL! VIRTUS ENTELLA - Sampdoria 2-0! Rete su Rigore di Andrea Franzoni. Conclusione ad incrociare del centrocampista che trova il palo e la rete, riesce solo a sfiorare Ghidotti.
Guarda la scheda del giocatore Andrea Franzoni21:10
Controllo del VAR, confermato il rigore.21:09
RIGORE PER L'ENTELLA! Contropiede Entella, Di Mario si trova solo davanti a Ghidotti che lo stende.21:08
ANCORA DEBENEDETTI! Colpo di testa della punta sul corner di Fumagalli, in questo caso il pallone sfiora la traversa.21:20
Cross di Venuti, attento Colombi in presa bassa: anticipato Coda.21:06
Ancora la Virtus Entella abile a sfruttare le palle inattive, in questo caso gran stacco di Dibenedetti che batte un immobile Ghidotti.21:06
GOL! VIRTUS ENTELLA - Sampdoria 1-0! Rete di Alessandro Debenedetti. Angolo di Fumagalli, gran girata di testa verso il secondo palo della punta scuola Genoa. Si sblocca il derby!
Guarda la scheda del giocatore Alessandro Debenedetti21:05
Molti ora i fischi di Di Bello, che non vuole perdere il controllo del match.21:01
Espulso un collaboratore della panchina della Sampdoria, Di Bello non fa sconti.21:00
Dall'angolo dell'Entella, parte il contropiede della Samp: Coda sbaglia il passaggio, sprecato un tre contro uno.20:58
FUMAGALLI! Tiro cross che quasi sorprende Ghidotti, il portiere rientra tra i pali e manda sopra la traversa!20:57
Punizione di Fumagalli, palla sulla barriera.20:57
Tocco di mano al limite di Depaoli, punizione da posizione pericolosa per l'Entella.20:56
Di Mario con il corner, angolo corto che peró non porta ad altro che un nuovo corner.20:55
Giordano chiude in angolo, Entella che si riaffaccia in avanti.20:55
Buon momento ora della Sampdoria, che sta guadagnando parecchi metri rispetto ai primi minuti.20:52
HENDERSON! Conclusione di prima intenzione del centrocampista, palla di poco alta.20:49
Mischia in area sul corner doriano, Donati dalla panchina chiama un tocco di mano: Di bello fa continuare.20:47
Contropiede Samp, cross di Henderson con Nichetti costretto in angolo.20:46
Trivela dalla sinistra di Fumagalli, attento Ghidotti in uscita.20:45
Fermato in area dell'Entella Depaoli, in questo caso gioco fermo per il precedente fuorigioco di Coda.20:44
Contatto in area tra Di Mario e Depaoli, fallo in attacco dell'esterno locale.20:43
Colpo di testa di Dibenedetti, palla a lato.20:40
Si vede la Sampdoria: cross di Henderson dopo il tocco di Venuti, respinge la retroguardia locale.20:39
Entella che continua a spingere, Samp che sembra sorpresa dal ritmo della squadra di Chiavari.20:37
Samp che ora cerca di abbassare il ritmo, dopo l'inizio forte dei locali.20:35
ANCORA KARIC! Entella che sfonda ancora con Parodi, cross basso per la mezzala che calcia a lato.20:34
KARIC! Colpo di tacco sul cross di Parodi, blocca Ghidotti.20:33
INIZIA VIRTUS ENTELLA - SAMPDORIA! Primo pallone per gli ospiti.20:31
Ricordiamo che questo é il primo derby tra le due formazioni liguri, Virtus Entella quindicesimo in classifica, Samp in zona retrocessione, diciottesima.20:27
Dirige il match l'arbitro Di Bello di Brindisi.20:19
Donati deve fare a meno di Pafundi, al fianco del confermato Cherubini gioca Henderson. Coda da prima punta, occasione in difesa per Giordano.20:19
Locali che affrontano questo primo derby con la Sampdoria con Debenedetti da prima punta, Fumagalli alle sue spalle con Franzoni che potrebbe avanzare la posizione sulla trequarti. Difesa a tre con Tiritello a guidare i compagni.20:19
La formazione della SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti - Riccio, Hdzikadunic, Giordano - Depaoli, Abildgaard, Bellemo, Venuti - Henderson, Cherubini - Coda.20:13
Sono ufficiali le formazioni del match: VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi - Parodi, Tiritiello, Marconi - Mezzoni, Karic, Nichetti, Di Mario - Fumagalli, Franzoni - Debenedetti.20:12
Benvenuti e benvenute a questa diretta testuale dell'anticipo della ottava giornata di Serie B, il derby ligure tra la Virtus Entella e la Sampdoria.20:10
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
Città: Chiavari
Capienza: 5535 spettatori20:10
Virtus Entella - Sampdoria è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.
Arbitro di Virtus Entella - Sampdoria sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Attualmente la Virtus Entella si trova 13° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 18° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte).
La Virtus Entella ha segnato 9 gol e ne ha subiti 11; la Sampdoria ha segnato 8 gol e ne ha subiti 13.
In casa la Virtus Entella ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, Modena e la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Catanzaro e il Pescara ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 3-1 mentre La Sampdoria ha incontrato il Pescara vincendo 4-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 3 gol.
Virtus Entella e Sampdoria è la prima che si affrontano in campionato.
Virtus Entella-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Virtus Entella
|Sampdoria
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|3
|4
|Numero di partite pareggiate
|3
|2
|Gol totali segnati
|6
|7
|Gol totali subiti
|10
|10
|Media gol subiti per partita
|1.4
|1.4
|Percentuale possesso palla
|44.6
|47.3
|Numero totale di passaggi
|2414
|2466
|Numero totale di passaggi riusciti
|1958
|1864
|Tiri nello specchio della porta
|24
|30
|Percentuale di tiri in porta
|38.7
|40.0
|Numero totale di cross
|152
|133
|Numero medio di cross riusciti
|41
|26
|Duelli per partita vinti
|291
|416
|Duelli per partita persi
|338
|392
|Corner subiti
|34
|15
|Corner guadagnati
|38
|24
|Numero di punizioni a favore
|79
|96
|Numero di punizioni concesse
|120
|118
|Tackle totali
|87
|112
|Percentuale di successo nei tackle
|60.9
|53.6
|Fuorigiochi totali
|13
|14
|Numero totale di cartellini gialli
|19
|15
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
