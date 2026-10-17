Si decide tutto nel primo tempo: sblocca la partita l'Empoli dopo 26 minuti. Nell'Ascoli non si intendono Vitale e Curado, lasciando spazio a Ceesay che con un pallonetto a porta vuota sigla l'1 a 0. Poco dopo però Brunori serve sul secondo palo Rizzo portando il match in parità. Diverse occasioni e una traversa per i padroni di casa con Corradini che non riesce a portare i suoi in vantaggio. Nella ripresa ci provano anche i toscani ma il risultato rimane invariato. Finisce 1 a 1 tra Ascoli ed Empoli.
L'Ascoli rimane imbattuta nel proprio stadio, solo una sconfitta a Padova in 7 partite e 12 punti conquistati in classifica. Si rialza invece l'Empoli dopo le tre sconfitte consecutive.
Appuntamento per l'ottava giornata di campionato: l'Ascoli affronta il Catanzaro in trasferta sabato 24 alle ore 17.15. L'Empoli torna in campo invece nell'anticipo di venerdì sera alle ore 20.30 contro il Vicenza.
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Dirette
Dal Del Duca è tutto, grazie per aver seguito con noi la sfida tra Ascoli ed Empoli. Arrivederci e alla prossima di Serie B! Buona serata! 17:06
90'+5'
Fine partita! Ascoli-Empoli 1-1! Decidono i gol di Ceesay e Rizzo. 16:58
90'+4'
Che occasione per l'Ascoli! Tentativo di testa di Gattoni alto di centimetri! 16:57
90'+4'
Ultima chance della partita per l'Ascoli: corner per i bianconeri. 16:55
90'+2'
Fallo da dietro di Abdoul Guiébré che si procura l'ammonizione. 16:54
90'+1'
Calcio di punizione per l'Ascoli da posizione interessante. C'è D'Uffizi sul pallone. 17:07
90'
Segnalati quattro minuti di recupero. 16:52
90'
Primo cartellino giallo per Luca Magnino, irregolare su Bolsius.16:51
87'
Insiste l'Empoli in questo finale. Prima in semirovesciata Shpendi, poi Egan con il mancino non trovando però lo specchio della porta. 16:48
86'
Colpo di testa di Cauz! La palla attraversa tutto lo specchio della porta e finisce in fallo laterale. 16:48
84'
Lascia il campo Edoardo Saporiti per Luca Belardinelli.16:45
84'
Per l'Empoli finisce la partita di Joseph Ceesay, dentro Matteo Egan.16:44
79'
Squadre più stanche e più frammentate in questo finale di partita. 16:41
75'
Chech over, non è calcio di rigore. Seghetti arriva prima di Chakir sul pallone, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. 16:36
74'
Check del VAR! Possibile calcio di rigore! Retropassaggio di Curto per Seghetti che rischia nella respinta travolgendo Chakir. A terra l'attaccante dell'Ascoli. 16:36
73'
Ottima chiusura difensiva di Zedadka che prima anticipa e poi conquista un calcio di punizione. 16:35
72'
Conclusione con il mancino di De Pieri dalla distanza, la palla finisce alta di poco. 16:33
71'
Ultimo cambio per l'Ascoli: esce Marcos Curado per Federico Gattoni.16:32
71'
Finta e cross di Shpendi, si salva l'Ascoli con Vitale pronto a respingere. 16:31
63'
Nell'Ascoli esce Andrea Oliveri per Tommaso Milanese.16:24
63'
Per l'Empoli esce Bohdan Popov, dentro Stiven Shpendi.16:24
63'
Lascia il campo anche Andrea Silipo per Giacomo De Pieri.16:23
62'
Fuori anche Matteo Brunori per Mohammed Chakir.16:23
62'
Primi cambi anche per Tomei: Gennaro Acampora esce per Don Bolsius.16:23
59'
Che occasione per l'Empoli! Sterzata di Ceesay che poi riesce con un taglio a servire Zedadka. Il centrocampista va al cross, non ci arriva per pochi centimetri Popov! 16:21
54'
Secondo cambio per l'Empoli: Gerard Yepes lascia il campo un po' zoppicando dopo il contrasto con Oliveri, dentro Lapo Deli.16:14
51'
Buona chance per l'Ascoli, cross basso di Oliveri, ci prova Samuele Damiani ma spara alto.16:13
50'
Fallo tattico di Bandinelli per fermare il contropiede di Acampora. L'arbitro comunque non estrae nessun cartellino.16:12
46'
Subito uno spunto di Bandinelli appena entrato, Ascoli costretta a deviare in corner. 16:07
46'
Primo cambio per l'Empoli: Edoardo Biondini esce per Filippo Bandinelli.16:07
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Ascoli-Empoli! 16:06
Dopo i primi 45 minuti Ascoli ed Empoli sono sull'1 a 1. Parte bene la squadra di casa da subito offensiva ma proprio nel suo momento migliore non si intendono Vitale e Curado, lasciando spazio a Ceesay a un pallonetto a porta vuota che sigla l'1 a 0. Insiste l'Empoli fino a trovare il gol del pareggio grazie a un cross di Brunori sul secondo palo a pescare Rizzo. Due occasioni sul finale con una conclusione di Corradini stampata sulla traversa e un tiro di Curado alto di poco. 15:53
45'+1'
Fine primo tempo! Ascoli-Empoli 1-1. Gol di Ceesay e Rizzo. 15:51
45'+1'
Calcio di punizione per l'Empoli battuto da Saporiti, Curto per poco non riesce nella conclusione. Si dispera il giocatore azzurro! 15:50
45'
Sarà un minuto di recupero. 15:47
43'
Curado vicino al gol! Colpo di testa del giocatore dell'Ascoli, la palla finisce alta di centimetri! 15:49
41'
Insiste l'Ascoli sempre pronta ad attaccare, attenti i giocatori dell'Empoli.15:47
39'
Traversa! Che occasione per l'Ascoli! Cross di Guiebre va al cross, deviazione in acrobazia di Corradini che però colpisce la traversa! 15:51
36'
Sterzata, finta e conclusioine con il mancino di Guiebrè, parata di Seghetti.15:39
31'
Empoli vicino al raddoppio! Corrado è pronto alla deviazione vincente per insaccarla in rete ma è bravissimo in scivolata Curado ad anticipare il tiro!15:36
29'
Ceesay crossa alla ricerca dei compagni in area, sarà corner per gli azzurri. 15:32
27'
Tutto buono! Regolare la posizione di Rizzo! Confermato l'1 a 1.15:30
27'
Check del VAR per la convalida del gol. 15:30
26'
Assist di Matteo Brunori preciso sul secondo palo dove c'è Rizzo.15:31
26'
GOL! ASCOLI-Empoli 1-1! Rete di Nicholas Rizzo! Cross di Brunori dalla sinistra, Rizzo a un metro dalla porta con il piattone non sbaglia!15:31
24'
Cerca di attaccare la squadra di casa, attenti i difensori avversari a chiudersi dietro. 15:29
20'
Prova ad attaccare ancora l'Empoli con Yepes e Ceesay, rimane a terra Vitale dopo un brutto scontro, fischia l'arbitro. 15:23
18'
Sarà ancora corner per l'Ascoli: Oliveri tenta il colpo di testa anticipato però da Curto.15:20
17'
Prova a reagire subito l'Ascoli, D'Uffizzi va al traversone deviato in corner. 15:19
14'
GOL! Ascoli-EMPOLI 0-1! Rete di Joseph Ceesay! Errore difensivo dell'Ascoli, non si intendono Corrado e Vitale che lasciano il giocatore dell'Empoli con con un pallonetto morbido a porta vuota.15:23
11'
Guiebrè prova il lancio lungo per Brunori, palla troppo profonda, non ci arriva l'ex attaccante del Palermo. 15:16
4'
Popov vede Vitale fuori dai pali e tenta una conclusione complicata dalla distanza. Nulla da fare per l'attaccante dell'Empoli.15:10
2'
Parte bene la squadra di casa con un'accelerata di Guiebre, fermato però dai difensori azzurri. 15:08
1'
Si parte! Comincia Ascoli-Empoli! 15:06
Palla lunga e profonda di Guiebre alla ricerca di Brunori, non ci arriva l'attaccante ex Palermo. 15:14
FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI (3-5-2): Seghetti - Magnino, Curto, Cauz - Zedadka, Biondini, Yepes, Saporiti, Corrado - Ceesay, Popov. All. Andreoletti. 14:34
FORMAZIONE UFFICIALE ASCOLI (4-2-3-1): Vitale - Oliveri, Curado, Rizzo, Guiebrè - Corradini, Damiani - Sillipo, Acampora, D’Uffizi - Brunori. All. Tomei.14:32
Più altalenante il rendimento dell'Empoli in questo avvio di campionato: ben quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie B e un cambio in panchina con l'addio con Guido Pagliuca e l'arrivo di Matteo Andreoletti. Per i toscani in questo match più che mai è necessario rialzarsi. 12:03
Tre vittorie in sei partite per l'Ascoli, reduce dal 0 a 0 contro il Südtirol nell'ultimo turno di campionato. La squadra di Francesco Tomei si trova in quinta posizione con 11 punti conquistati fin qui e una sola sconfitta fuori casa contro il Padova. 11:55
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Ascoli-Empoli, match valevole per la 7ª giornata di Serie B!11:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: Cino e Lillo Del Duca Città: Ascoli Piceno Capienza: 20550 spettatori11:54
Ascoli - Empoli è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. Arbitro di Ascoli - Empoli sarà Edoardo Mazzoni. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Edoardo Mazzoni
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
57
Fuorigioco
7
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
5
Espulsioni
0
Cartellini per partita
1.6
Falli per cartellino
11.4
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie B: 3 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2026
Coppa Italia
Verona-Virtus Entella 2-2
22-08-2026
Serie B
Benevento-Modena 1-2
05-09-2026
Serie B
Südtirol-Catanzaro 2-0
19-09-2026
Serie B
Cremonese-Virtus Entella 0-0
Attualmente l'Ascoli si trova 5° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Empoli si trova 14° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). L'Ascoli ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5; l'Empoli ha segnato 7 gol e ne ha subiti 11.
In casa l'Ascoli ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). L'Ascoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Padova, l'Avellino e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Arezzo, il Modena e il Palermo ottenendo 0 punti. L'Ascoli ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 0-0 mentre L'Empoli ha incontrato il Palermo perdendo 2-4. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Silipo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 2 gol.
Ascoli e Empoli si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match l'Ascoli ha vinto 5 volte, l'Empoli ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Ascoli-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo quattro sconfitte consecutive contro l'Empoli, l'Ascoli è rimasto imbattuto nelle tre sfide successive (2V, 1N) contro i toscani in Serie BKT, vincendo la più recente dell'1 maggio 2021 (2-0 in casa): i marchigiani potrebbero conquistare due successi di fila contro gli azzurri per la prima volta nella competizione.
L'Empoli ha perso le ultime due trasferte contro l'Ascoli in Serie BKT - in entrambi i casi senza trovare la via del gol - lo stesso numero di ko che i toscani avevano subito contro i marchigiani in tutte le precedenti otto gare esterne (2V, 4N) disputate nel torneo.
L'Ascoli occupa il quinto posto in classifica con 11 punti di bottino; in caso di successo contro l'Empoli, i marchigiani raccoglierebbero almeno 14 punti dopo le prime sette partite giocate in un torneo di Serie BKT per la prima volta nella loro storia: al momento, il loro record è di 13 nel 2021/22 (4V, 1N, 2P) e nel 2009/10 (3V, 4N).
L'Empoli ha perso le ultime tre partite di campionato, con un punteggio complessivo di 3-7, una media di 2.3 gol incassati a match; i toscani non subiscono più ko consecutivi in Serie BKT dal filotto di quattro messo assieme nel settembre 2012, sotto la gestione di Maurizio Sarri.
L'Ascoli è l'unica squadra a non avere ancora né segnato né subito gol di testa in questo campionato; di contro, l'Empoli è la compagine che vanta la percentuale più alta di reti realizzate con questo fondamentale nel torneo in corso: il 50%, ovvero tre sulle sei totali.
Mohammed Chakir è il giocatore che ha effettuato più conclusioni in questo campionato senza essere ancora andato a bersaglio (15); il compagno di squadra Abdoul Guiébré, invece, è, al pari di Andrea Petagna, uno dei tre con più palloni giocati (19 a testa) in area avversaria, senza avere né segnato né fornito assist nel torneo in corso, dopo soltanto N'Dri Koffi (primo con 21).
Bohdan Popov, a segno nell'ultimo turno di campionato contro il Palermo, è l'unico giocatore nato dal 2007 in avanti ad avere segnato più di cinque gol in totale (sette per l'ucraino) nelle ultime due stagioni considerando sia i tornei di Serie A che Serie BKT.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: