Più altalenante il rendimento dell'Empoli in questo avvio di campionato: ben quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie B e un cambio in panchina con l'addio con Guido Pagliuca e l'arrivo di Matteo Andreoletti. Per i toscani in questo match più che mai è necessario rialzarsi. 12:03

Dopo i primi 45 minuti Ascoli ed Empoli sono sull'1 a 1. Parte bene la squadra di casa da subito offensiva ma proprio nel suo momento migliore non si intendono Vitale e Curado, lasciando spazio a Ceesay a un pallonetto a porta vuota che sigla l'1 a 0. Insiste l'Empoli fino a trovare il gol del pareggio grazie a un cross di Brunori sul secondo palo a pescare Rizzo. Due occasioni sul finale con una conclusione di Corradini stampata sulla traversa e un tiro di Curado alto di poco. 15:53

PREPARTITA

Ascoli - Empoli è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.

Arbitro di Ascoli - Empoli sarà Edoardo Mazzoni. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Edoardo Mazzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 57 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 5 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.6 Falli per cartellino 11.4 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Verona-Virtus Entella 2-2 22-08-2026 Serie B Benevento-Modena 1-2 05-09-2026 Serie B Südtirol-Catanzaro 2-0 19-09-2026 Serie B Cremonese-Virtus Entella 0-0

Attualmente l'Ascoli si trova 5° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Empoli si trova 14° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

L'Ascoli ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5; l'Empoli ha segnato 7 gol e ne ha subiti 11.

In casa l'Ascoli ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

L'Ascoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Padova, l'Avellino e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Arezzo, il Modena e il Palermo ottenendo 0 punti.

L'Ascoli ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 0-0 mentre L'Empoli ha incontrato il Palermo perdendo 2-4.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Silipo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 2 gol.

Ascoli e Empoli si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match l'Ascoli ha vinto 5 volte, l'Empoli ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Ascoli-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo quattro sconfitte consecutive contro l'Empoli, l'Ascoli è rimasto imbattuto nelle tre sfide successive (2V, 1N) contro i toscani in Serie BKT, vincendo la più recente dell'1 maggio 2021 (2-0 in casa): i marchigiani potrebbero conquistare due successi di fila contro gli azzurri per la prima volta nella competizione.

L'Empoli ha perso le ultime due trasferte contro l'Ascoli in Serie BKT - in entrambi i casi senza trovare la via del gol - lo stesso numero di ko che i toscani avevano subito contro i marchigiani in tutte le precedenti otto gare esterne (2V, 4N) disputate nel torneo.

L'Ascoli occupa il quinto posto in classifica con 11 punti di bottino; in caso di successo contro l'Empoli, i marchigiani raccoglierebbero almeno 14 punti dopo le prime sette partite giocate in un torneo di Serie BKT per la prima volta nella loro storia: al momento, il loro record è di 13 nel 2021/22 (4V, 1N, 2P) e nel 2009/10 (3V, 4N).

L'Empoli ha perso le ultime tre partite di campionato, con un punteggio complessivo di 3-7, una media di 2.3 gol incassati a match; i toscani non subiscono più ko consecutivi in Serie BKT dal filotto di quattro messo assieme nel settembre 2012, sotto la gestione di Maurizio Sarri.

L'Ascoli è l'unica squadra a non avere ancora né segnato né subito gol di testa in questo campionato; di contro, l'Empoli è la compagine che vanta la percentuale più alta di reti realizzate con questo fondamentale nel torneo in corso: il 50%, ovvero tre sulle sei totali.

Mohammed Chakir è il giocatore che ha effettuato più conclusioni in questo campionato senza essere ancora andato a bersaglio (15); il compagno di squadra Abdoul Guiébré, invece, è, al pari di Andrea Petagna, uno dei tre con più palloni giocati (19 a testa) in area avversaria, senza avere né segnato né fornito assist nel torneo in corso, dopo soltanto N'Dri Koffi (primo con 21).

Bohdan Popov, a segno nell'ultimo turno di campionato contro il Palermo, è l'unico giocatore nato dal 2007 in avanti ad avere segnato più di cinque gol in totale (sette per l'ucraino) nelle ultime due stagioni considerando sia i tornei di Serie A che Serie BKT.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: