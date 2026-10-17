Termina in parità 2-2 il match tra Benevento e Vicenza. Campani avanti di due reti nel primo tempo, in gol Siatounis al 22' e Kouan al 27'. Nella ripresa la rimonta degli ospiti con due reti da fuori area: a segno Corazza e Caferri.

PREPARTITA

Benevento - Vicenza è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento.

Arbitro di Benevento - Vicenza sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Simone Galipò Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 26 Fuorigioco 1 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 3.7 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 20-09-2026 Serie B Mantova-Pisa 2-2

Attualmente il Benevento si trova 6° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Vicenza si trova 17° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Benevento ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7; il Vicenza ha segnato 9 gol e ne ha subiti 15.

In casa il Benevento ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Vicenza ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Carrarese e il Cesena ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Vicenza nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juve Stabia, il Verona e il Pisa ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Benevento ha incontrato nell'ultima partita il Cesena vincendo 2-0 mentre Il Vicenza ha incontrato il Pisa perdendo 0-3.

Benevento e Vicenza si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Benevento ha vinto 2 volte, il Vicenza non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Benevento-Vicenza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Vicenza non ha mai vinto nelle quattro partite (2N, 2P) disputate in Serie BKT contro il Benevento, tutte tra il 2016 e il 2022; soltanto contro la Virtus Lanciano, i veneti hanno giocato più match nel torneo cadetto senza mai strappare la posta piena: sei (2N, 4P) - quattro anche contro Carpi e Fiorentina.

Il Benevento ha vinto le ultime tre partite di campionato, dopo avere raccolto soltanto un punto nelle precedenti tre del torneo in corso; i campani potrebbero vincere quattro partite consecutive nella competizione per la prima volta da novembre 2021-gennaio 2022 (cinque in quel caso) e, nel dettaglio, tre di fila senza subire gol (dopo le due più recenti contro Carrarese e Cesena) per la prima volta da febbraio 2022.

Dopo la vittoria all'esordio in questo campionato contro il Catanzaro (3-2), il Vicenza ha raccolto soltanto due punti nelle successive cinque partite; i veneti non restano senza successi per più incontri di fila in Serie BKT da ottobre-novembre 2021, quando in panchina sedeva Cristian Brocchi (sei in quel caso).

Si affrontano la squadra che ha effettuato più conclusioni al termine di un recupero offensivo (il Benevento con 15, più del doppio del Vicenza che ne conta soltanto sei) e quella che ha effettuato invece il minor numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area (il Vicenza con tre) in questo campionato.

Il Vicenza è la squadra che ha subito il maggior numero di gol di testa in questo torneo - quattro, sui 13 totali (il 31%) - mentre il Benevento è una delle sole quattro a non averne ancora incassati con questo fondamentale, assieme ad Ascoli, Juve Stabia e Südtirol.

Tutti i sei gol firmati da Luigi Cherubini in Serie BKT sono arrivati in gare casalinghe, compreso l'ultimo contro il Cesena; nelle ultime tre stagioni del torneo cadetto (dal 2024/25), soltanto Francesco Pio Esposito (11 reti, classe 2005) e Antonio Raimondo (9, marzo 2004) sono più giovani del giallorosso (gennaio 2004) tra chi conta più di cinque marcature in match interni del torneo cadetto.

Due dei primi otto difensori ad avere giocato più minuti senza essere stati saltati in dribbling dagli avversari in questo campionato vestono la maglia del Vicenza: Filippo Costa (314) e Riccardo Marchizza (360).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: