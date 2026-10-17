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Benevento-Vicenza: 2-2 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Ciro Vigorito di Benevento
17 Ottobre 2026 ore 15:00
Benevento
2
Vicenza
2
Partita finita
Arbitro: Simone Galipò
  1. 22' 1-0 Antonis Siatounis
  2. 27' 2-0 Christian Kouan
  3. 68' 2-1 Tommaso Corazza
  4. 87' 2-2 Lorenzo Caferri
0'
45'
90'
90'
96'

Termina in parità 2-2 il match tra Benevento e Vicenza. Campani avanti di due reti nel primo tempo, in gol Siatounis al 22' e Kouan al 27'. Nella ripresa la rimonta degli ospiti con due reti da fuori area: a segno Corazza e Caferri.

Nel prossimo turno di Serie B per il Benevento impegno in trasferta sul campo dell'Arezzo, il Vicenza affronterà fuori casa l'Empoli.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Benevento-Vicenza, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:57

  2. 90'+6'

    Fine partita! BENEVENTO-VICENZA 2-2 (22' Siatounis, 27' Kouan, 68' Corazza, 87' Caferri). 16:53

  3. 90'+2'

    OCCASIONE BENEVENTO! Conclusione a botta sicura di Romano, Corazza si sostituisce al portiere e salva quasi sulla linea di porta. 16:49

  4. 90'+1'

    L'arbitro Galipò concede cinque minuti di recupero. 16:47

  5. 89'

    Ammonito VANNUCCHI per comportamento non regolamentare.16:46

  7. 88'

    OCCASIONE VICENZA! Opportunità per Alessio, l'attaccante da posizione favorevole non inquadra il bersaglio. 16:46

  8. 87'

    GOL! Benevento-VICENZA 2-2! Rete di Caferri. Suggerimento di Valoti, Caferri supera Vannucchi con un pregevole tiro da fuori area.16:45

  9. 85'

    Ammonito CAFERRI per gioco scorretto su Simonetti.16:41

  10. 83'

    Sostituzione BENEVENTO: entra Simonetti esce Kouan.16:39

  11. 83'

    Sostituzione BENEVENTO: entra Romano esce Romano.16:39

  13. 82'

    Sostituzione VICENZA: entra Alessio esce Pellizzari.16:38

  14. 79'

    Kouan avanza, entra in area ma calcia con poca forza. 16:35

  15. 78'

    Ripartenza del Benevento, tiro debole e centrale di Cherubini. 16:34

  16. 76'

    Ammonito PELLIZZARI per gioco scorretto su Kouan.16:32

  17. 75'

    Benevento schierato con la difesa a cinque dopo l'ingresso in campo di Dalle Mura. 16:32

  19. 73'

    Ammonito BELLEMO per gioco scorretto su Cherubini.16:30

  20. 72'

    Sostituzione BENEVENTO: entra Dalle Mura esce Okereke.16:31

  21. 71'

    OCCASIONE BENEVENTO! Guizzo di Cherubini, tocco di Salvemini, Okereke arriva da dietro e conclude veso la porta: Gagno risponde presente. 16:29

  22. 69'

    Ammonito PAPETTI per gioco scorretto su Cherubini. 16:26

  23. 68'

    GOL! Benevento-VICENZA 2-1! Rete di Corazza. Rauti consegna il pallone a Corazza, l'esterno converge e dal limite dell'area fulmina Vannucchi con un tiro sotto la traversa.

    Guarda la scheda del giocatore Tommaso Corazza16:28

  25. 66'

    Sostituzione VICENZA: entra Caferri esce Costa.16:22

  26. 66'

    Sostituzione VICENZA: entra Rauti esce Moncini.16:22

  27. 65'

    Sostituzione BENEVENTO: entra Cherubini esce Lamesta.16:21

  28. 64'

    Presto i primi cambi anche per il Benevento, pronto Cherubini. 16:21

  29. 61'

    Ammonito BRIGHENTI per gioco scorretto su Salvemini. 16:17

  31. 59'

    OCCASIONE BENEVENTO! Salvemini riceva da Lamesta e poi impegna Gagno con un tiro sul primo palo.16:16

  32. 56'

    Sostituzione VICENZA: entra Morra esce Merkaj.16:12

  33. 54'

    Scognamillo fa buona guardia su Merkaj e subisce anche un fallo. 16:11

  34. 52'

    Moncini, da posizione defilata, va al tiro in precario equilibrio: pallone distante dalla porta. 16:09

  35. 50'

    OCCASIONE VICENZA! Corazza salta due avversari e calcia da fuori area, pallone di poco a lato. 16:08

  37. 48'

    Punizione dalla trequarti per il Vicenza, fallo su Papetti. 16:04

  38. 46'

    Ammonito MAITA per gioco scorretto su Pellizzari. 16:02

  39. 46'

    Inizio secondo tempo di BENEVENTO-VICENZA!16:02

  40. 46'

    Sostituzione VICENZA: entra Valoti esce Zonta.16:02

  41. Il Benevento è in vantaggio di due reti a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 22', in gol Siatounis su assist di Maita. Raddoppio di Kouan al 27'. 15:50

  43. 45'

    Fine primo tempo: BENEVENTO-VICENZA 2-0! In gol Siatounis e Kouan. 15:48

  44. 43'

    Merkaj defilato sulla destra non controlla la sfera, nulla di fatto per il Vicenza. 15:46

  45. 40'

    Benevento pericoloso: cross di Beruatto, Salvemini disturbato da Marchizza non riesce a indirizzare verso la porta. 15:43

  46. 37'

    Salvemini si fa spazio in area, conclusione larga. 15:39

  47. 36'

    Pressing di Merkaj, Vannucchi costretto a un rilancio frettoloso in fallo laterale. 15:38

  49. 33'

    Il Benevento resta in attacco anche dopo la rete del raddoppio. 15:35

  50. 30'

    Punizione battuta da Costa, il pallone non si abbassa a sufficienza. 15:32

  51. 27'

    GOL! BENEVENTO-Vicenza 2-0! Rete di Kouan. Il pallone arriva a Kouan dopo un anticipo di Brighenti su Salvemini, il centrocampista in area trafigge Gagno con un tiro centrale ma reso velenoso da una leggera deviazione di Marchizza. 15:31

  52. 26'

    OCCASIONE BENEVENTO! Traversone di Lamesta, conclusione al volo di Okereke, Gagno si oppone con i piedi. 15:28

  53. 25'

    Reazione del Vicenza, Corazza guadagna un calcio d'angolo. 15:26

  55. 22'

    GOL! BENEVENTO-Vicenza 1-0! Rete di Siatounis. Maita serve Siatounis, il centrocampista greco in area di sinistro con freddezza batte Gagno. 15:25

  56. 19'

    Vicenza in avanti: Marchizza in area ci prova con un colpo di tacco, senza successo.15:23

  57. 17'

    Tacco di Kouan, tiro di Okereke deviato in corner da Brighenti. 15:19

  58. 15'

    Beruatto scodella in area, colpo di testa impreciso di Pierozzi. 15:18

  59. 13'

    Combinazione tra Okereke e Beruatto, ma il passaggio di ritorno del terzino è troppo lungo. 15:15

  61. 10'

    Un altro cross dalla destra di Pierozzi, Beruatto sul lato opposto non riesce a domare la sfera. 15:12

  62. 7'

    Possesso gestito dal Benevento, cross di Pierozzi respinto da Costa. 15:10

  63. 4'

    Tentativo da fuori area di Beruatto, Gagno blocca in due tempi. 15:06

  64. 1'

    Inizio primo tempo di BENEVENTO-VICENZA!15:02

  65. Le scelte di Gallo: in attacco Moncini e Merkaj, Corazza e Costa sulle fasce. In mediana spazio a Bellemo, Valoti parte dalla panchina. 14:20

  67. Le scelte di Floro Flores: in avanti il tridente con Lamesta, Salvemini e Okereke. Maita in regia, Beruatto a sinistra. Cherubini e Verdi in panchina.14:18

  68. Panchina VICENZA: Tantalocchi, Bagheria, Leverbe, Sandon, Vescovi, Carraro, Caferri, Talarico, Valoti, Alessio, Morra, Rauti.14:20

  69. Panchina BENEVENTO: Esposito, Rosa, Caldirola, Dalle Mura, Romano, Talia, Prisco, Mannini, Simonetti, Tumminello, Cherubini, Verdi.14:21

  70. Formazione VICENZA (3-5-2): Gagno - Papetti, Brighenti, Marchizza - Corazza, Pellizzari, Bellemo, Zonta, Costa - Moncini, Merkaj.14:19

  71. Formazione BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi - Pierozzi, Scognamillo, Saio, Beruatto - Siatounis, Maita, Kouan - Lamesta, Salvemini, Okereke.14:17

  73. Manca poco all'inizio di Benevento-Vicenza. Direzione di gara affidata all'arbitro Galipò.14:06

  74. Benvenuti alla diretta della partita della 7^ giornata di Serie B, si affrontano Benevento e Vicenza.14:05

  76. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Ciro Vigorito
    Città: Benevento
    Capienza: 16867 spettatori14:05

    Ciro Vigorito Fonte: Gettyimages

Formazioni Benevento - Vicenza

Benevento
Vicenza
TITOLARI BENEVENTO
PANCHINA BENEVENTO
ALLENATORE BENEVENTO
  • Antonio Floro Flores
TITOLARI VICENZA
PANCHINA VICENZA
ALLENATORE VICENZA
  • Fabio Gallo
PREPARTITA

Benevento - Vicenza è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento.
Arbitro di Benevento - Vicenza sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Simone Galipò

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati26
Fuorigioco1
Rigori assegnati0
Ammonizioni7
Espulsioni0
Cartellini per partita7.0
Falli per cartellino3.7

Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
20-09-2026 Serie B Mantova-Pisa 2-2

Attualmente il Benevento si trova 6° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Vicenza si trova 17° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Il Benevento ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7; il Vicenza ha segnato 9 gol e ne ha subiti 15.

In casa il Benevento ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Vicenza ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Carrarese e il Cesena ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Vicenza nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juve Stabia, il Verona e il Pisa ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Benevento ha incontrato nell'ultima partita il Cesena vincendo 2-0 mentre Il Vicenza ha incontrato il Pisa perdendo 0-3.

Benevento e Vicenza si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Benevento ha vinto 2 volte, il Vicenza non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Benevento-Vicenza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Vicenza non ha mai vinto nelle quattro partite (2N, 2P) disputate in Serie BKT contro il Benevento, tutte tra il 2016 e il 2022; soltanto contro la Virtus Lanciano, i veneti hanno giocato più match nel torneo cadetto senza mai strappare la posta piena: sei (2N, 4P) - quattro anche contro Carpi e Fiorentina.
  • Il Benevento ha vinto le ultime tre partite di campionato, dopo avere raccolto soltanto un punto nelle precedenti tre del torneo in corso; i campani potrebbero vincere quattro partite consecutive nella competizione per la prima volta da novembre 2021-gennaio 2022 (cinque in quel caso) e, nel dettaglio, tre di fila senza subire gol (dopo le due più recenti contro Carrarese e Cesena) per la prima volta da febbraio 2022.
  • Dopo la vittoria all'esordio in questo campionato contro il Catanzaro (3-2), il Vicenza ha raccolto soltanto due punti nelle successive cinque partite; i veneti non restano senza successi per più incontri di fila in Serie BKT da ottobre-novembre 2021, quando in panchina sedeva Cristian Brocchi (sei in quel caso).
  • Si affrontano la squadra che ha effettuato più conclusioni al termine di un recupero offensivo (il Benevento con 15, più del doppio del Vicenza che ne conta soltanto sei) e quella che ha effettuato invece il minor numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area (il Vicenza con tre) in questo campionato.
  • Il Vicenza è la squadra che ha subito il maggior numero di gol di testa in questo torneo - quattro, sui 13 totali (il 31%) - mentre il Benevento è una delle sole quattro a non averne ancora incassati con questo fondamentale, assieme ad Ascoli, Juve Stabia e Südtirol.
  • Tutti i sei gol firmati da Luigi Cherubini in Serie BKT sono arrivati in gare casalinghe, compreso l'ultimo contro il Cesena; nelle ultime tre stagioni del torneo cadetto (dal 2024/25), soltanto Francesco Pio Esposito (11 reti, classe 2005) e Antonio Raimondo (9, marzo 2004) sono più giovani del giallorosso (gennaio 2004) tra chi conta più di cinque marcature in match interni del torneo cadetto.
  • Due dei primi otto difensori ad avere giocato più minuti senza essere stati saltati in dribbling dagli avversari in questo campionato vestono la maglia del Vicenza: Filippo Costa (314) e Riccardo Marchizza (360).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BeneventoVicenza
Partite giocate66
Numero di partite vinte31
Numero di partite perse23
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati87
Gol totali subiti513
Media gol subiti per partita0.82.2
Percentuale possesso palla47.547.6
Numero totale di passaggi23582209
Numero totale di passaggi riusciti19661823
Tiri nello specchio della porta2421
Percentuale di tiri in porta32.438.9
Numero totale di cross108164
Numero medio di cross riusciti3240
Duelli per partita vinti255266
Duelli per partita persi228312
Corner subiti3732
Corner guadagnati3640
Numero di punizioni a favore5777
Numero di punizioni concesse7995
Tackle totali9085
Percentuale di successo nei tackle60.051.8
Fuorigiochi totali107
Numero totale di cartellini gialli1612
Numero totale di cartellini rossi10

Benevento - Vicenza Live

Salute

Classifica SERIE B

  1. Palermo17
  2. Mantova15
  3. Modena13
  4. Sudtirol12
  5. Ascoli12
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Daniel Mosquera6
  2. Cristian Shpendi6
  3. Francesco Ruocco5
  4. Antonio Di Nardo4
  5. Dennis Johnsen4
MOSTRA COMPLETA

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