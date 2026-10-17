Vince con merito la Carrarese, che batte 2-1 il Modena e conquista il secondo successo consecutivo salendo a quota sette punti in classifica. Il gol del vantaggio lo firma Abiuso in avvio di gara, di testa, il raddoppio porta invece il nome di Rubino e arriva nel secondo tempo. Sul finale di gara, al 76', Belotti - subentrato in corsa - accorcia le distanze con una perfetta incornata, ma la formazione di Pagliuca sa soffrire e con determinazione difende la vittoria infiammando, di fatto, lo Stadio dei Marmi.

A dirigere la partita sarà Federico La Penna, con Bianchini e Colaianni assistenti e Marinelli quarto ufficiale. Baroni sarà al Var con Di Paolo all’Avar.14:15

Nei quattro confronti disputati in Serie B, il Modena ha ottenuto due vittorie e un pareggio. L’unico successo della Carrarese è il 2-1 casalingo nella gara di ritorno del campionato 2024-25.14:37

A sinistra Rubino avanza palla al piede, rientra sul destro e calcia: la conclusione è debole e Chichizola non ha problemi.15:21

PREPARTITA

Carrarese - Modena è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Modena sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Federico La Penna Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 56 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 5 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.5 Falli per cartellino 11.2 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 21-08-2026 Serie B Vicenza-Catanzaro 3-2 06-09-2026 Serie A Parma-Monza 1-1 20-09-2026 Serie A Milan-Lecce 3-0

Attualmente la Carrarese si trova 13° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Modena si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

La Carrarese ha segnato 6 gol e ne ha subiti 7; il Modena ha segnato 12 gol e ne ha subiti 8.

In casa la Carrarese ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Modena ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

La Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Benevento e il Padova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, l'Empoli e il Verona ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Padova vincendo 0-2 mentre Il Modena ha incontrato il Verona vincendo 3-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Belotti con 3 gol.

Carrarese e Modena si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match la Carrarese ha vinto 1 volta, il Modena ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Carrarese-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Modena è rimasto imbattuto in tre (2V, 1N) dei quattro match disputati finora in Serie BKT contro la Carrarese, perdendo nel parziale il ritorno del campionato 2024/25, per 2-1 in trasferta.

Dopo ben 10 partite senza successi (3N, 7P), la Carrarese ha vinto la più recente per 2-0 sul campo del Padova; allo Stadio dei Marmi, però, i toscani hanno perso tutte le ultime tre sfide di campionato e potrebbero subire quattro ko interni consecutivi per la prima volta nella loro storia in Serie BKT.

Il Modena è rimasto imbattuto nelle prime tre trasferte di questo campionato - due vittorie e un pareggio nel parziale; gli emiliani potrebbero evitare la sconfitta nelle prime quattro gare esterne di un torneo di Serie BKT per la terza volta nell ultime quattro stagioni, dopo che non ci erano riusciti in alcuna delle precedenti 11 partecipazioni alla competizione (tra il 2006/07 e il 2022/23).

Il Modena è sia la squadra che ha effettuato più conclusioni che quella che ne ha subite meno in questo campionato: rispettivamente 129 (71 la Carrarese) e 64 (95 l'avversaria di giornata).

La Carrarese è la squadra che vanta l'età media più bassa dei giocatori schierati finora in questo campionato: 24 anni e 33 giorni (inclusi subentrati); per il Modena invece 26 anni e 335 giorni, 11ª in questa classifica.

Tommaso Rubino ha ritrovato il gol nell'ultimo turno di campionato contro il Padova, che gli mancava dallo scorso gennaio; tra i giocatori che hanno realizzato almeno tre marcature nelle ultime due stagioni di Serie BKT, soltanto Mattia Liberali (quattro centri, classe 2007) e Bohdan Popov (sette, 2007) sono più giovani dell'attaccante dei toscani (tre, 2006).

Andrea Belotti è andato in gol in ciascuna delle ultime due partite di campionato; l'attaccante del Modena potrebbe andare a referto per tre match consecutivi per la prima volta in Serie BKT, mentre considerando anche il massimo torneo per la prima volta da settembre-novembre 2020, con la maglia del Torino (quattro match di fila in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: