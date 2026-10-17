Vince con merito la Carrarese, che batte 2-1 il Modena e conquista il secondo successo consecutivo salendo a quota sette punti in classifica. Il gol del vantaggio lo firma Abiuso in avvio di gara, di testa, il raddoppio porta invece il nome di Rubino e arriva nel secondo tempo. Sul finale di gara, al 76', Belotti - subentrato in corsa - accorcia le distanze con una perfetta incornata, ma la formazione di Pagliuca sa soffrire e con determinazione difende la vittoria infiammando, di fatto, lo Stadio dei Marmi.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!16:57
90'+7'
Finisce qui: Carrarese 2-1 Modena.16:55
90'+6'
OCCASIONE CARRARESE! Giocata clamorosa di Reale che si fa tutta la fascia sinistra da solo e arrivato in area tenta il diagonale che però termina fuori!16:55
90'+5'
Topalovic conquista un calcio di punizione sulla metà campo, la Carrarese guadagna secondi preziosi.16:53
90'+4'
Ammonito Marconi.16:52
90'+3'
Si giocherà fino al 96'.16:51
90'+3'
Ultimi assalti del Modena, si difende la Carrarese.16:50
90'+1'
Ammonito anche Santoro, costretto a buttare giù Marconi diretto in porta.16:49
90'+1'
Cinque minuti di recupero.16:48
90'
Cartellino giallo per Caso, che ferma la ripartenza di Guercio.16:48
87'
Olzer dalla bandierina, allontana la difesa di casa.16:45
85'
Sostituzione Modena: fuori Azzi, in campo Montevago.16:43
83'
Caso imbuca per Azzi a sinistra ma il pallone è lungo, la Carrarese respira e va al rilancio lungo.16:40
81'
Doppia sostituzione Carrarese: esce proprio Belloni, che accusa dei problemi al ginocchio, per Guercio. Dentro anche Topalovic per Parlanti.16:39
81'
Destro di Caso, conclusione fuori dallo specchio.16:39
80'
Si torna a giocare. Carrarese momentaneamente in dieci.16:38
79'
Gioco fermo: problemi per Belloni.16:37
77'
Ora il Modena prende coraggio e alza il pressing.16:35
76'
GOL! Il Modena riesce a tornare in partita: Carrarese 2-1 Modena! Rete di Belotti che salta più in alto di tutti e di testa batte Pizzignacco su cross preciso dalla bandierina di Olzer!
La Carrarese gestisce il possesso. Resta in difficoltà il Modena che fatica a rendersi pericoloso.16:32
71'
Sostituzione Carrarese: esce Abiuso, autore del primo gol dei padroni di casa, ed entra Marconi.16:29
69'
Belotti di testa, alto sopra la traversa.16:27
67'
CHANCE CARRARESE! Imbucata di Belloni per Martini che incrocia con il mancino da distanza ravvicinata ma Chichizola para!16:25
65'
Destro di Abiuso, nulla di fatto.16:22
63'
Il Modena prova il lancio lungo su Azzi, palla imprecisa.16:21
61'
Sostituzione Carrarese: Pagliuca richiama Rubino e gioca la carta Martini.16:18
60'
Sessanta minuti sul cronometro, risultato sempre fermo sul 2-0 a favore delle Carrarese che continua a giocare con personalità.16:18
56'
Triplo cambio Modena: fuori Brugman, Zampano e Nador per Belotti, Olzer e Folino.16:15
56'
Tentativo del Modena, colpo di testa di Ambrosino facile per Pizzignacco.16:15
52'
GOL! Carrarese 2-0 Modena! Ci pensa Rubino, che trova la sua seconda rete consecutiva dopo Padova! Il numero dieci è l'autore di una marcatura bellissima: riceve sul limite da Abiuso che appoggia, poi in dribbling supera tutti depositando in porta con sicurezza!16:17
51'
Cartellino giallo per Abiuso che tarda la ripartenza, dopo il fallo, del Modena.16:09
50'
Subito la Carrarese che prova ad attaccare.16:08
46'
Si riparte!16:04
Due le ammonizioni fino ad ora, entrambe per la Carrarese: a Ruggeri e Rouhi.15:51
Sorride alla Carrarese il primo tempo dello Stadio dei Marmi. I padroni di casa partono fortissimo e trovano l'1-0 con l'ex Abiuso che incorna di testa su cross di Parlanti. Gli ospiti provano a reagire ma appaiono contratti, sul finire della prima frazione di gioco Rubino potrebbe addirittura raddoppiare ma Chichizola, a tu per tu, esce e risolve.16:05
45'+1'
Fine primo tempo: Carrarese 1-0 Modena.15:48
45'
Un minuto di recupero. 15:48
44'
Squillo di Tonoli, tiro impreciso.15:46
42'
FIAMMATA CARRARESE! Rubino viene lanciato a tu per tu con Chichizola che esce e sventa il pericolo!15:46
41'
Cinque minuti al termine del primo tempo, più il recupero.15:43
39'
Il Modena continua a impostare in avanti, attende la Carrarese.15:41
35'
Doppio tentativo offensivo del Modena: prima Nador, murato, poi Zampano, altissimo.15:37
33'
Manovra del Modena.15:36
29'
Colpo di testa di Ambrosino, raccoglie Pizzignacco.15:31
28'
Ammonito anche Rouhi, fallo su Santoro.15:30
25'
Cartellino giallo ai danni di Ruggeri.15:27
25'
Cross dentro di Schiavi: Oliana colpisce di testa ma il direttore di gara ferma tutto per un fallo.15:27
21'
Giropalla impreciso dei padroni di casa, tutto da rifare. Al 21' si resta sull'1-0 della Carrarese.15:22
20'
La Carrarese resta in avanti.15:22
19'
A sinistra Rubino avanza palla al piede, rientra sul destro e calcia: la conclusione è debole e Chichizola non ha problemi.15:21
15'
Zampano prova a sfondare in area, si difende bene la formazione di Pagliuca.15:16
13'
Ancora Modena, destro di Tonoli: blocca Pizzignacco.15:14
12'
Dalla bandierina il Modena spreca.15:14
10'
Il Modena ci riprova, crossa da destra di Azzi e palla in corner. È il primo giro dalla bandierina per l'undici di Galloppa.15:12
7'
Ancora una ripartenza della Carrarese, Abiuso ritenta l'incursione in area, colpisce al volo su suggerimento di Rouhi ma spara alto.15:09
5'
Il Modena imposta: gli emiliani cercano subito la reazione.15:07
1'
GOL! Dopo un minuto la Carrarese trova subito il vantaggio! Rete di Abiuso che attacca la porta, incorna e infila in porta su cross da destra di Parlanti!15:04
1'
Si parte, il primo pallone lo toccano i padroni di casa con Schiavi.15:02
Per i padroni di casa, Rubino proverà a riconfermarsi: l'attaccante ha ritrovato il gol nell'ultimo turno contro il Padova che gli mancava da gennaio. Attesissimo Belotti nel Modena, che però partirà dalla panchina.14:44
FORMAZIONE MODENA (3-5-2): Chichizola - Tonoli, Nador, Nieling - Zampano, Bianco, Brugman, Santoro, Paulo Azzi - Caso, Ambrosino.14:41
Nei quattro confronti disputati in Serie B, il Modena ha ottenuto due vittorie e un pareggio. L’unico successo della Carrarese è il 2-1 casalingo nella gara di ritorno del campionato 2024-25.14:37
A dirigere la partita sarà Federico La Penna, con Bianchini e Colaianni assistenti e Marinelli quarto ufficiale. Baroni sarà al Var con Di Paolo all’Avar.14:15
Attualmente i toscani occupano il 17° posto in classifica con 4 punti (sono reduci dalla vittoria a Padova), mentre gli emiliani navigano in terza posizione a quota 13. Per i padroni di casa la grande occasione di centrare il primo acuto casalingo e allungare di altre tre lunghezze; gli ospiti puntano chiaramente alla vittoria per rimanere agganciati al vertice della classifica.14:47
Benvenuti alla diretta scritta di Carrarese-Modena, gara che vale la settima giornata del campionato di Serie B. Il fischio d'inizio allo Stadio dei Marmi è fissato alle 15.14:12
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri Città: Carrara Capienza: 15000 spettatori14:12
Carrarese - Modena è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Arbitro di Carrarese - Modena sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Federico La Penna
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
56
Fuorigioco
9
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
5
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.5
Falli per cartellino
11.2
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
21-08-2026
Serie B
Vicenza-Catanzaro 3-2
06-09-2026
Serie A
Parma-Monza 1-1
20-09-2026
Serie A
Milan-Lecce 3-0
Attualmente la Carrarese si trova 13° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Modena si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). La Carrarese ha segnato 6 gol e ne ha subiti 7; il Modena ha segnato 12 gol e ne ha subiti 8.
In casa la Carrarese ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Modena ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). La Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Benevento e il Padova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, l'Empoli e il Verona ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Padova vincendo 0-2 mentre Il Modena ha incontrato il Verona vincendo 3-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Belotti con 3 gol.
Carrarese e Modena si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match la Carrarese ha vinto 1 volta, il Modena ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Carrarese-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Modena è rimasto imbattuto in tre (2V, 1N) dei quattro match disputati finora in Serie BKT contro la Carrarese, perdendo nel parziale il ritorno del campionato 2024/25, per 2-1 in trasferta.
Dopo ben 10 partite senza successi (3N, 7P), la Carrarese ha vinto la più recente per 2-0 sul campo del Padova; allo Stadio dei Marmi, però, i toscani hanno perso tutte le ultime tre sfide di campionato e potrebbero subire quattro ko interni consecutivi per la prima volta nella loro storia in Serie BKT.
Il Modena è rimasto imbattuto nelle prime tre trasferte di questo campionato - due vittorie e un pareggio nel parziale; gli emiliani potrebbero evitare la sconfitta nelle prime quattro gare esterne di un torneo di Serie BKT per la terza volta nell ultime quattro stagioni, dopo che non ci erano riusciti in alcuna delle precedenti 11 partecipazioni alla competizione (tra il 2006/07 e il 2022/23).
Il Modena è sia la squadra che ha effettuato più conclusioni che quella che ne ha subite meno in questo campionato: rispettivamente 129 (71 la Carrarese) e 64 (95 l'avversaria di giornata).
La Carrarese è la squadra che vanta l'età media più bassa dei giocatori schierati finora in questo campionato: 24 anni e 33 giorni (inclusi subentrati); per il Modena invece 26 anni e 335 giorni, 11ª in questa classifica.
Tommaso Rubino ha ritrovato il gol nell'ultimo turno di campionato contro il Padova, che gli mancava dallo scorso gennaio; tra i giocatori che hanno realizzato almeno tre marcature nelle ultime due stagioni di Serie BKT, soltanto Mattia Liberali (quattro centri, classe 2007) e Bohdan Popov (sette, 2007) sono più giovani dell'attaccante dei toscani (tre, 2006).
Andrea Belotti è andato in gol in ciascuna delle ultime due partite di campionato; l'attaccante del Modena potrebbe andare a referto per tre match consecutivi per la prima volta in Serie BKT, mentre considerando anche il massimo torneo per la prima volta da settembre-novembre 2020, con la maglia del Torino (quattro match di fila in quel caso).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: