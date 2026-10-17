Primo vero tentativo di fuga del Palermo che prosegue il suo campionato sin qui praticamente perfetto. I rosanero soffrono l'imprevedibilità del Mantova nel primo tempo e rischiano lo svantaggio ma nella ripresa vengono fuori da grande squadra. A decidere sono il tap-in di Segre e il mancino deviato di Hernani.

Mantova e Palermo si sono affrontate 15 volte: 10 pareggi, tre vittorie del Palermo e due del Mantova.16:49

La squadra di Modesto, seconda in classifica a quota 14 punti, è la grande sorpresa di questo avvio di stagione. I virgiliani si presentano al big match forti di un rendimento quasi speculare ai siciliani: sei turni disputati, quattro vittorie e due pareggi, per complessivi 14 punti. I biancorossi occupano il secondo posto anche per reti segnate con 13 centri, a una sola marcatura di distanza dalla capolista.16:57

Il Palermo, primo in classifica, si presenta alla trasferta di Mantova forte di uno stato di forma strepitoso. La formazione rosanero è ancora imbattuta in stagione: nei primi otto incontri ufficiali ha collezionato sette successi e un pareggio, vincendo cinque delle prime sei sfide di campionato ed eguagliando la storica partenza del 1979/80.16:58

Al Martelli fischierà Luca Zufferli di Udine. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Boato e dal quarto ufficiale Zanotti. Al Var sono pronti Pezzuto e Del Giovane.17:17

Primo tempo godibile ed equlibrato nello scontro d'altissima classifica tra Mantova e Palermo. I padroni di casa creano pericoli con maggiore frequenza e si divorano un gol praticamente fatto con Ruocco che perdona a porta vuota. Nei rosanero il più pericoloso e Johnsen, ipnotizzato da Bardi. Vola anche Perin su Kouda. 18:17

Mantova-PALERMO 0-2. Ha segnato Hernani! Il brasiliano approfitta di una svirgolata di Vavassori e soprattutto di un malinteso della difesa del Mantova per avventarsi sul pallone e incrociare il mancino. Bardi messo fuori causa da una deviazione decisiva di Tomasevic. Guarda la scheda del giocatore Hernani 19:03

PREPARTITA

Mantova - Palermo è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Palermo sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Luca Zufferli Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 39 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 9.7 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie A Torino-Milan 1-2 06-09-2026 Serie B Verona-Arezzo 5-0 20-09-2026 Serie A Juventus-Atalanta 2-0

Attualmente il Mantova si trova 2° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece il Palermo si trova 1° in classifica con 19 punti (frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Mantova ha segnato 13 gol e ne ha subiti 8; il Palermo ha segnato 16 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Mantova ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Pisa e il Catanzaro ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Padova e l'Empoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Mantova ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro vincendo 1-3 mentre Il Palermo ha incontrato l'Empoli vincendo 2-4.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Dennis Johnsen con 4 gol.

Mantova e Palermo si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match il Mantova non ha mai vinto, il Palermo ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 9.

Mantova-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo nove pareggi nei primi nove incroci contro il Mantova in Serie BKT, il Palermo ha vinto proprio la sfida più recente contro i biancorossi nello scorso campionato cadetto, 2-1 il 4 marzo con reti decisive di Filippo Ranocchia e Joel Pohjanpalo.

Il Mantova ha pareggiato cinque partite casalinghe con il Palermo in Serie BKT; contro nessun'altra squadra nel torneo cadetto ha collezionato più pareggi interni (cinque appunto come contro Brescia, Reggiana e Monza).

Il Palermo ha vinto cinque delle prime sei gare disputate in questa Serie BKT (1N), eguagliando la sua miglior partenza nella competizione, registrata nel 1979/80, quando pareggiò la settima partita.

Dopo il successo per 4-2 contro l'Empoli, il Palermo potrebbe vincere due trasferte consecutive in Serie BKT per la prima volta sotto la gestione di Filippo Inzaghi: l'ultimo precedente nel torneo risale infatti all'agosto-settembre 2024 con Alessio Dionisi allenatore (tre in quel caso).

Solo in due occasioni il Mantova è rimasto imbattuto nelle prime sette giornate di un campionato di Serie BKT: nel 1965/66 e nel 2005/06. I biancorossi (4V, 2N) potrebbero inoltre vincere almeno cinque delle prime sette gare stagionali nel torneo cadetto per la quarta volta nella loro storia, dopo il 1965/66 (6V, 1N), 1970/71 (5V, 1N, 1P) e 2005/06 (6V, 1N).

Il Mantova ha pareggiato l'ultima sfida casalinga in Serie BKT, contro il Pisa 2-2, e potrebbe impattare per due gare di fila in casa nel torneo cadetto per la prima volta da ottobre 2024, quando il secondo arrivò proprio contro il Palermo (0-0, il 30 ottobre 2024).

Il Palermo ha fatto registrare 35 tiri al termine della partita contro l'Empoli nell'ultima giornata, un numero inferiore in questo torneo soltanto ai 43 dello scorso settembre del Modena contro l'Avellino. In generale, solo il Modena appunto (129 - 21.5 a match) ha fatto di più in termini di conclusioni tentate nelle prime sei giornate di questa Serie BKT rispetto ai rosanero (113 - 18.8).

Dennis Johnsen è il giocatore che ha servito il maggior numero di assist (cinque) in questa stagione tra Serie A e Serie BKT; in particolare, solo Raphinha (15) e Lamine Yamal (12) hanno preso parte a più gol di lui nei cinque maggiori campionati europei e rispettive seconde divisioni (nove, come Kylian Mbappé e Josip Brekalo).

Dal suo esordio nel torneo (2014/15), Antonio Palumbo - che ha sia segnato che fornito il passaggio vincente per la rete di Dennis Johnsen nel 2-4 contro l'Empoli dell'ultima giornata - è il secondo centrocampista per numero di partite con gol e assist in Serie BKT: sei, al pari di Ahmad Benali, Luca Tremolada e Mattia Valoti e meno solo di Marco Mancosu con nove.

Francesco Ruocco ha trovato il suo quinto gol in questo campionato nell’ultima giornata contro il Catanzaro, portandosi a una sola rete dal capocannoniere Cristian Shpendi (6). Considerando anche la scorsa stagione, Ruocco ha realizzato 12 gol in Serie BKT con una percentuale realizzativa del 24,5%, la più alta tra i giocatori con almeno altrettante reti nel periodo, davanti ad Andrea Adorante (23,6% – 17G) e all’avversario di giornata Joel Pohjanpalo (23,5% – 27G).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: