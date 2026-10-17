Primo vero tentativo di fuga del Palermo che prosegue il suo campionato sin qui praticamente perfetto. I rosanero soffrono l'imprevedibilità del Mantova nel primo tempo e rischiano lo svantaggio ma nella ripresa vengono fuori da grande squadra. A decidere sono il tap-in di Segre e il mancino deviato di Hernani.
Palermo ora a +5 sui virgiliani e a +6 sul Modena.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+4'
FINE PARTITA. MANTOVA-PALERMO 0-2. Decidono le reti di Segre ed Hernani.19:10
90'+3'
Chance per Tomasevic nel finale, ma non riesce a trovare spazio e tempo per battere a rete. Era tra l'altro in fuorigioco. 19:08
90'
Saranno quattro i minuti di recupero. 19:06
86'
Mantova-PALERMO 0-2. Ha segnato Hernani! Il brasiliano approfitta di una svirgolata di Vavassori e soprattutto di un malinteso della difesa del Mantova per avventarsi sul pallone e incrociare il mancino. Bardi messo fuori causa da una deviazione decisiva di Tomasevic.
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Palumbo, dentro Mazzitelli.18:59
84'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Segre, dentro Peda.18:59
84'
SOSTITUZIONE PER IL MANTOVA. Fuori Del Lungo, dentro Mboyo.18:59
83'
Lampo di Gliozzi che preferisce la soluzione personale al passaggio per Bragantini. Blocca Perin. 18:58
77'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Pohjanpalo, dentro Gabrielloni.18:52
77'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Johnsen, dentro Hernani.18:52
77'
Pohjanpalo schiaccia verso la porta trovando l'opposizione di Bardi. Era in fuorigioco però.18:52
76'
Palermo in controllo in questa fase: il Mantova non riesce più a rendersi pericoloso. 18:51
74'
SOSTITUZIONE PER IL MANTOVA. Fuori Kouda, dentro Cajazzo.18:50
74'
SOSTITUZIONE PER IL MANTOVA. Fuori Ruocco, dentro Gliozzi.18:50
71'
Il Palermo sta collezionando corner, il Mantova sembra aver accusato il colpo dello svantaggio. 18:46
66'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Ranocchia, dentro Estévez.18:41
65'
Castellini giù in area del Palermo, non c'è nulla per Zufferli. 18:40
63'
Spietato il Palermo che ha colpito con un grande ribaltamento alla prima occasione della ripresa.18:40
62'
Mantova-PALERMO 0-1. Ha segnato Segre! Palumbo in ripartenza affetta in due la difesa del Mantova. Il suo diagonale mancino impegna Bardi che non può nulla sul tap-in a porta vuota di Segre. Grande ribaltamento e rosanero avanti.
Gara molto bloccata ora: gioco spezzettato e diversi errori tecnici. 18:36
55'
SOSTITUZIONE PER IL MANTOVA. Fuori Ilie, dentro Ignacchiti.18:32
52'
Cassandro sbaglia giocata e cerca il tiro da posizione defilata invece di andare in mezzo. 18:28
51'
Ritmi più bassi in questo inizio ripresa rispetto al primo tempo. 18:26
46'
Subito una chance per Ruocco che calcia alto da buona posizione. 18:21
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si ricomincia senza cambi.18:21
Con questo risultato il Palermo e il Mantova manterrebbero le distanze invariate tra loro e sul Modena terzo in classifica. 18:07
Primo tempo godibile ed equlibrato nello scontro d'altissima classifica tra Mantova e Palermo. I padroni di casa creano pericoli con maggiore frequenza e si divorano un gol praticamente fatto con Ruocco che perdona a porta vuota. Nei rosanero il più pericoloso e Johnsen, ipnotizzato da Bardi. Vola anche Perin su Kouda. 18:17
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO: MANTOVA-PALERMO 0-0. In archivio la prima frazione. 18:04
45'
Johnsen ci prova anche a giro, dal vertice dell'area. Non trova la porta.18:30
45'
Un solo minuto di recupero. 18:03
43'
BARDI DICE DI NO A JOHNSEN! Grandissimo numero in area e poi interno destro che il portiere del Mantova riesce a disinnescare.18:01
42'
Ilie con spazio al limite prova a piazzare sul secondo palo. Sfera larga di un metro.18:01
41'
RUOCCO SE LO DIVORA! Bragantini attacca la profondità e al volo apparecchia la tavola per Ruocco che da un metro, a porta praticamente sguarnita, manda clamorosamente a lato. Regalo incredibile al Palermo.17:59
38'
Chance potenziale per il Palermo: sulla spinda di Pohjanpalo, Palumbo impatta male di controbalzo mettendo sul fondo. 17:56
37'
Deviazione in spaccata di Ruocco sul cross basso di Benaissa: palla sull'esterno della rete. Ma era offside. 17:54
35'
Blackout della difesa del Mantova: Palumbo si infila e cerca il suggerimento per Pohjanpalo che non riesce a indirizzare verso la porta.17:53
34'
Ancora Kouda ad impegnare Perin, sugli sviluppi di corner. Questa volta è semplice la parata dell'estremo difensore.17:52
31'
PERIN VOLA SU KOUDA! Grande parata del portiere ex Juve che toglie dalla porta un destro a giro di Kouda a mezza altezza e molto ben indirizzato. Il Palermo si era fatto cogliere di sorpresa dopo la momentanea uscita dal campo di Bani, che necessitava di una fasciatura.17:49
27'
Pohjanpalo si arrampica in area sul cross da sinistra di Johnsen. Non riesce a dare forza e direzione, blocca Bardi. 17:45
25'
Perin rischia sulla pressione di Ruocco, ma alla fine subisce fallo. 17:42
23'
Questa volta va Ilie a calciare la punizione al limite dell'area: il suo destro non scende. 17:40
21'
AMMONIZIONE PER IL PALERMO. Bani atterra Ruocco da dietro al limite dell'area. Proteste del Mantova che chiedeva l'espulsione per fallo da ultimo uomo.17:39
20'
Johnsen cerca la conclusione da posizione quasi impossibile: Bardi chiude in corner. Ma viene comunque ravvisata una posizione di offside.17:38
19'
Bragantini calcia debole e centrale: mancino incrociato tra le braccia di Perin su imbucata preziosa di Ruocco. 17:37
19'
Ranocchia cerca Palumbo in verticale, palla lunga.17:36
14'
Ha preso un po' di campo il Palermo. 17:33
11'
Prima situazione pericolosa anche per il Palermo: botta al volo di Segre da dentro l'area, alto. 17:29
9'
Il Mantova continua a recuperare palloni con la pressione offensiva. Ranocchia riesce a rimediare su Bragantini in area rosanero. 17:27
7'
RUOCCO SPRECA! Kouda con spazio in area assiste il rimorchio di Ruocco che svirgola malamente una sorta di rigore in movimento. Palla alta. Ma è partito meglio il Mantova.17:27
5'
Da punizione Bragantini prova a sorprendere Perin sul suo palo: piazzato largo di un metro.17:22
4'
Ruocco sgambettato da Bani al limite. Punizione molto invitante per il Mantova. 17:21
3'
Qualche scintilla in mezzo al campo tra Trimboli e Bani, Zufferli deve subito sedare gli animi.17:21
1'
È cominciata MANTOVA-PALERMO! Buona partita a tutti. 17:18
Al Martelli fischierà Luca Zufferli di Udine. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Boato e dal quarto ufficiale Zanotti. Al Var sono pronti Pezzuto e Del Giovane.17:17
Inzaghi ritrova Perin tra i pali. Sulla trequarti spazio a Vavassori, Palumbo e Johnsen, uomo più in forma del momento, a sostegno dell'unica punta Pohjanpalo.17:16
Qualche cambio per Modesto, che deve fare a meno di Silva: al suo posto c’è Del Lungo, schierato largo sulla destra. In mediana torna Trimboli dopo l’infortunio, in avanti fiducia al tridente leggero, con Ilie e Bragantini a supporto di Ruocco.17:15
FORMAZIONE MANTOVA (3-4-2-1): Bardi - Tomasevic, Cella, Castellini - Del Lungo, Trimboli, Kouda, Benaissa - Bragantini, Ilie - Ruocco.17:08
Il Palermo, primo in classifica, si presenta alla trasferta di Mantova forte di uno stato di forma strepitoso. La formazione rosanero è ancora imbattuta in stagione: nei primi otto incontri ufficiali ha collezionato sette successi e un pareggio, vincendo cinque delle prime sei sfide di campionato ed eguagliando la storica partenza del 1979/80.16:58
La squadra di Modesto, seconda in classifica a quota 14 punti, è la grande sorpresa di questo avvio di stagione. I virgiliani si presentano al big match forti di un rendimento quasi speculare ai siciliani: sei turni disputati, quattro vittorie e due pareggi, per complessivi 14 punti. I biancorossi occupano il secondo posto anche per reti segnate con 13 centri, a una sola marcatura di distanza dalla capolista.16:57
In Serie B il Palermo non ha mai perso col Mantova: 9 pareggi e una sola vittoria siciliana, il 2-1 firmato al Barbera il 4 marzo 2026.16:57
Entrambi i successi virgiliani risalgono agli anni d'oro della Serie A, precisamente al 1961 e al 1963. 16:57
Mantova e Palermo si sono affrontate 15 volte: 10 pareggi, tre vittorie del Palermo e due del Mantova.16:49
Benvenuti alla diretta scritta di Mantova-Palermo, scontro diretto d’alta classifica valevole per la settima giornata del campionato di Serie B.15:38
Mantova - Palermo è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Arbitro di Mantova - Palermo sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.
Luca Zufferli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
39
Fuorigioco
6
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.0
Falli per cartellino
9.7
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2026
Serie A
Torino-Milan 1-2
06-09-2026
Serie B
Verona-Arezzo 5-0
20-09-2026
Serie A
Juventus-Atalanta 2-0
Attualmente il Mantova si trova 2° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece il Palermo si trova 1° in classifica con 19 punti (frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Mantova ha segnato 13 gol e ne ha subiti 8; il Palermo ha segnato 16 gol e ne ha subiti 7.
In casa il Mantova ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Pisa e il Catanzaro ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Padova e l'Empoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Mantova ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro vincendo 1-3 mentre Il Palermo ha incontrato l'Empoli vincendo 2-4. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Dennis Johnsen con 4 gol.
Mantova e Palermo si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match il Mantova non ha mai vinto, il Palermo ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 9.
Mantova-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo nove pareggi nei primi nove incroci contro il Mantova in Serie BKT, il Palermo ha vinto proprio la sfida più recente contro i biancorossi nello scorso campionato cadetto, 2-1 il 4 marzo con reti decisive di Filippo Ranocchia e Joel Pohjanpalo.
Il Mantova ha pareggiato cinque partite casalinghe con il Palermo in Serie BKT; contro nessun'altra squadra nel torneo cadetto ha collezionato più pareggi interni (cinque appunto come contro Brescia, Reggiana e Monza).
Il Palermo ha vinto cinque delle prime sei gare disputate in questa Serie BKT (1N), eguagliando la sua miglior partenza nella competizione, registrata nel 1979/80, quando pareggiò la settima partita.
Dopo il successo per 4-2 contro l'Empoli, il Palermo potrebbe vincere due trasferte consecutive in Serie BKT per la prima volta sotto la gestione di Filippo Inzaghi: l'ultimo precedente nel torneo risale infatti all'agosto-settembre 2024 con Alessio Dionisi allenatore (tre in quel caso).
Solo in due occasioni il Mantova è rimasto imbattuto nelle prime sette giornate di un campionato di Serie BKT: nel 1965/66 e nel 2005/06. I biancorossi (4V, 2N) potrebbero inoltre vincere almeno cinque delle prime sette gare stagionali nel torneo cadetto per la quarta volta nella loro storia, dopo il 1965/66 (6V, 1N), 1970/71 (5V, 1N, 1P) e 2005/06 (6V, 1N).
Il Mantova ha pareggiato l'ultima sfida casalinga in Serie BKT, contro il Pisa 2-2, e potrebbe impattare per due gare di fila in casa nel torneo cadetto per la prima volta da ottobre 2024, quando il secondo arrivò proprio contro il Palermo (0-0, il 30 ottobre 2024).
Il Palermo ha fatto registrare 35 tiri al termine della partita contro l'Empoli nell'ultima giornata, un numero inferiore in questo torneo soltanto ai 43 dello scorso settembre del Modena contro l'Avellino. In generale, solo il Modena appunto (129 - 21.5 a match) ha fatto di più in termini di conclusioni tentate nelle prime sei giornate di questa Serie BKT rispetto ai rosanero (113 - 18.8).
Dennis Johnsen è il giocatore che ha servito il maggior numero di assist (cinque) in questa stagione tra Serie A e Serie BKT; in particolare, solo Raphinha (15) e Lamine Yamal (12) hanno preso parte a più gol di lui nei cinque maggiori campionati europei e rispettive seconde divisioni (nove, come Kylian Mbappé e Josip Brekalo).
Dal suo esordio nel torneo (2014/15), Antonio Palumbo - che ha sia segnato che fornito il passaggio vincente per la rete di Dennis Johnsen nel 2-4 contro l'Empoli dell'ultima giornata - è il secondo centrocampista per numero di partite con gol e assist in Serie BKT: sei, al pari di Ahmad Benali, Luca Tremolada e Mattia Valoti e meno solo di Marco Mancosu con nove.
Francesco Ruocco ha trovato il suo quinto gol in questo campionato nell’ultima giornata contro il Catanzaro, portandosi a una sola rete dal capocannoniere Cristian Shpendi (6). Considerando anche la scorsa stagione, Ruocco ha realizzato 12 gol in Serie BKT con una percentuale realizzativa del 24,5%, la più alta tra i giocatori con almeno altrettante reti nel periodo, davanti ad Andrea Adorante (23,6% – 17G) e all’avversario di giornata Joel Pohjanpalo (23,5% – 27G).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: