Vince la Virtus Entella una partita con diverse occasioni da rete e che vede i padroni di casa passare alla mezz'ora dopo un'autorete di Di Mario. Nella ripresa i liguri alzano i giri e prima trovano il pareggio con Tiritiello, poi il gol del sorpasso con Guiu.
In classifica la Virtus Entella sale a quota 9 punti, il Padova rimane fermo a 7 lunghezze.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:55
90'+5'
Fine partita: PADOVA - VIRTUS ENTELLA 1-2.16:54
90'+4'
Cartellino giallo per Franzoni, fallo in mezzo al campo.16:53
90'+2'
Nella Virtus Entella entra Previtali per Mezzoni.16:51
90'
Ci saranno 4 minuti di recupero.16:50
88'
Padova che ora si riversa in avanti, ma la Virtus Entella tiene bene in difesa.16:47
84'
GOL! Padova - VIRTUS ENTELLA 1-2! Rete di Guiu. Inserimento perfetto di Vignali che pesca al centro Guiu, lo spagnolo anticipa Capelli e in scivolata batte Sorrentino.16:45
80'
Nel Padova entra Galazzi per Giunti.16:40
76'
Entra anche Vignali per Squizzato.16:37
76'
Nella Virtus Entella entra Corona per Cuppone.16:36
76'
PALO PER LA VIRTUS ENTELLA! Cross dalla sinistra di Alborghetti, la sfiora di test Cuppone e palla che impatta sul legno alla sinistra di Sorrentino.16:36
74'
Cartellino giallo per Giunti, fallo su Di Mario.16:33
71'
Capelli prende il posto di Carissoni.16:31
71'
Sostituzione nel Padova, entra Moro per Artistico.16:30
70'
Seghetti parte in velocità, arriva solo davanti a Del Frate lo prova a saltare ma il portiere con le braccia riesce a bloccare la sfera.16:30
68'
Entra anche Guiu per Tirelli.16:28
68'
Cambi nella Virtus Entella, entra Benedetti per Annoni.16:28
65'
Buono spunto di Seghetti che salta Alborghetti, entra in area e prova un tiro cross che non trova lo specchio della porta.16:25
61'
Tiritiello ci prova dalla distanza, conclusione morbida, nessun problema per Sorrentino.16:20
57'
Entra Fusi per Pompetti.16:17
57'
Due cambi nel Padova, entra Seghetti per Lasagna.16:17
54'
GOL! Padova - VIRTUS ENTELLA 1-1! Rete di Tiritiello. Calcio d'angolo di Cuppone, Tiritiello lasciato solo si coordina e con il destro batte Sorrentino.16:26
50'
Come ad inizio partita anche in questo avvio di ripresa è la Virtus Entella a spingere. Il Padova prova a reggere l'urto.16:10
46'
Inizia il secondo tempo di PADOVA - VIRTUS ENTELLA. Si riparte senza sostituzioni.16:04
Partita piacevole con diversi capovolgimenti di fronte. Partono meglio gli ospiti, ma è il Padova a trovare la rete con una sfortunata deviazione di testa di Di Mario nella propria porta. Padroni di casa che vanno anche vicino al raddoppio, ma Artistico colpisce la traversa.15:49
45'+1'
Fine primo tempo: PADOVA - VIRTUS ENTELLA 1-0.15:49
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.15:48
40'
Momento della gara un po' statico con molti duelli in mezzo al campo.15:43
34'
Reazione della Virtus Entella, controllo e conclusione di Franzoni dal limite, palla di poco alla destra di Sorrentino.15:37
30'
PADOVA VICINO AL RADDOPPIO! Cross dalla sinistra, Artistico si fioda sulla sfera e colpisce la traversa, la palla finisce a Carissoni che cerca l'angolo ma da pochi passi non inquadra la porta.15:34
28'
GOL! PADOVA - Virtus Entella 1-0! Autorete di Di Mario. Deviazione sfortunata di Di Mario che di testa anticipa Giunti e infila la sfera nella propria porta.15:32
26'
Cross teso in area di Carissoni, Artistico ci prova in tuffo di testa, Mezzoni con un grande intervento difensivo lo anticipa e manda in angolo.15:30
23'
DEL FRATE! Grande riflesso di Del Frate sulla conclusione deviata di Pompetti. Il portiere della Virtus Entella è attento a non farsi beffare.15:26
18'
Manovra articolata per la Virtus Entella, Tirelli serve Squizzato che ci prova di prima ma manda alto sopra la traversa.15:21
16'
Il Padova negli ultimi minuti prova a guadagnare metri, la VIrtus Entella rimane compatta e ordinata.15:19
10'
Lasagna dal fondo crossa in mezzo d'esterno, Artistico viene anticipato in tempo.15:13
8'
Ritmi alti sin dalle prime battute. Le due squadre danno l'idea di voler comandare il gioco.15:11
3'
VIRTUS ENTELLA AD UN PASSO DAL VANTAGGIO! Mischia in area, Franzoni e Tirelli ci provano ma Pastina e Sorrentino per due volte salvano la palla sulla linea di porta.15:08
1'
FISCHIO D’INIZIO DI PADOVA - VIRTUS ENTELLA. Arbitra Madonia.15:03
Nel Padova coppia d'attacco formata da Artistico e Lasagna, in difesa davanti a Sorrentino ci sono Dellavalle, Lovato e Pastina, risponde la Virtus Entella con Cuppone e Tirelli che agiranno come terminali offensivi. In mezzo al campo Franzoni, Squizzato e Annoni con ai lati Di Mario e Mezzoni.14:35
Formazione VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate - Parodi, Tiritiello, Alborghetti - Di Mario, Squizzato, Franzoni, Mezzoni, Annoni - Cuppone, Tirelli. In panchina: Torrielli, Colombi, Previtali, Corona, Turicchia, Vignali, Annoni, Motolese, Costa, Felippe, Kritta, Guiu.14:35
Padova - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova. Arbitro di Padova - Virtus Entella sarà Dario Madonia. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Dario Madonia
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
Attualmente il Padova si trova 15° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 9° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Il Padova ha segnato 6 gol e ne ha subiti 10; la Virtus Entella ha segnato 10 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Padova ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, il Palermo e la Carrares ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, la Cremonese e la Juve Stabia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Padova ha incontrato nell'ultima partita la Carrarese perdendo 0-2 mentre La Virtus Entella ha incontrato la Juve Stabia pareggiando 1-1.
Padova e Virtus Entella si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Padova ha vinto 1 volta, la Virtus Entella ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Padova-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Padova e Virtus Entella si affronteranno per la terza volta in Serie BKT, dopo il doppio confronto della scorsa stagione che ha visto una vittoria a testa: 2-1 per i patavini all'andata in casa e 1-0 per l'Entella al ritorno al Sannazzari.
Il Padova ha perso le ultime due gare di campionato, ovvero tante quante nelle precedenti nove (6V, 1N); in particolare, i biancorossi sono stati sconfitti nell'ultima partita all'Euganeo (0-2 dalla Carrarese), dopo che avevano raccolto ben 13 punti nelle precedenti cinque partite casalinghe (4V, 1N), tendendo la porta inviolata in quattro di queste.
La Virtus Entella ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di campionato (1V): una in più di quelle chiuse in parità nelle precedenti 17 sfide di Serie BKT; nel dettaglio, dopo il pari contro Cremonese (0-0) e Juve Stabia (1-1), i liguri potrebbero infilare tre segni 'X' consecutivi nel torneo cadetto per la prima volta da febbraio-marzo 2021 (quattro in quel caso, sotto la gestione di Vicenzo Vivarini).
La Virtus Entella ha raccolto quattro punti nelle ultime due trasferte di Serie BKT (vittoria sul campo del Pisa e pareggio nella trasferta di Cremona); la squadra di Andrea Chiappella potrebbe restare imbattuta per tre match esterni di fila per la prima volta in un singolo torneo cadetto da settembre-novembre 2020 (quattro pareggi in quell'occasione con Bruno Tedino come allenatore).
Il Padova conta ben sette errori che hanno portato a una conclusione avversaria in questo campionato - da queste è poi nato un gol - soltanto la Juve Stabia ha fatto peggio dei biancorossi in questa classifica (otto).
Dopo avere segnato 10 gol nello scorso campionato - tra cui uno anche alla Virtus Entella nel settembre 2025, proprio all'Euganeo - Mattia Bortolussi non ha trovato la via della rete in nessuna delle ultime sette sfide di Serie BKT e potrebbe restare a secco di marcature per più match di fila per la prima volta in carriera nel torneo cadetto.
Tra i giocatori che hanno disputato almeno 90 minuti di gioco in questo campionato, Lucas Felipe è quello che conta più tocchi per 90' nel torneo in corso: 118, ovvero almeno 47 in più dei migliori del Padova in questa graduatoria (Christian Pastina e Filippo Sgarbi, con 71 a testa).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: