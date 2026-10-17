Nel Padova coppia d'attacco formata da Artistico e Lasagna, in difesa davanti a Sorrentino ci sono Dellavalle, Lovato e Pastina, risponde la Virtus Entella con Cuppone e Tirelli che agiranno come terminali offensivi. In mezzo al campo Franzoni, Squizzato e Annoni con ai lati Di Mario e Mezzoni.14:35

PREPARTITA

Padova - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Virtus Entella sarà Dario Madonia. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Dario Madonia Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso: Partite arbitrate Data Competizione Partita

Attualmente il Padova si trova 15° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 9° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Il Padova ha segnato 6 gol e ne ha subiti 10; la Virtus Entella ha segnato 10 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Padova ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, il Palermo e la Carrares ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, la Cremonese e la Juve Stabia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Padova ha incontrato nell'ultima partita la Carrarese perdendo 0-2 mentre La Virtus Entella ha incontrato la Juve Stabia pareggiando 1-1.

Padova e Virtus Entella si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Padova ha vinto 1 volta, la Virtus Entella ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Padova-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Padova e Virtus Entella si affronteranno per la terza volta in Serie BKT, dopo il doppio confronto della scorsa stagione che ha visto una vittoria a testa: 2-1 per i patavini all'andata in casa e 1-0 per l'Entella al ritorno al Sannazzari.

Il Padova ha perso le ultime due gare di campionato, ovvero tante quante nelle precedenti nove (6V, 1N); in particolare, i biancorossi sono stati sconfitti nell'ultima partita all'Euganeo (0-2 dalla Carrarese), dopo che avevano raccolto ben 13 punti nelle precedenti cinque partite casalinghe (4V, 1N), tendendo la porta inviolata in quattro di queste.

La Virtus Entella ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di campionato (1V): una in più di quelle chiuse in parità nelle precedenti 17 sfide di Serie BKT; nel dettaglio, dopo il pari contro Cremonese (0-0) e Juve Stabia (1-1), i liguri potrebbero infilare tre segni 'X' consecutivi nel torneo cadetto per la prima volta da febbraio-marzo 2021 (quattro in quel caso, sotto la gestione di Vicenzo Vivarini).

La Virtus Entella ha raccolto quattro punti nelle ultime due trasferte di Serie BKT (vittoria sul campo del Pisa e pareggio nella trasferta di Cremona); la squadra di Andrea Chiappella potrebbe restare imbattuta per tre match esterni di fila per la prima volta in un singolo torneo cadetto da settembre-novembre 2020 (quattro pareggi in quell'occasione con Bruno Tedino come allenatore).

Il Padova conta ben sette errori che hanno portato a una conclusione avversaria in questo campionato - da queste è poi nato un gol - soltanto la Juve Stabia ha fatto peggio dei biancorossi in questa classifica (otto).

Dopo avere segnato 10 gol nello scorso campionato - tra cui uno anche alla Virtus Entella nel settembre 2025, proprio all'Euganeo - Mattia Bortolussi non ha trovato la via della rete in nessuna delle ultime sette sfide di Serie BKT e potrebbe restare a secco di marcature per più match di fila per la prima volta in carriera nel torneo cadetto.

Tra i giocatori che hanno disputato almeno 90 minuti di gioco in questo campionato, Lucas Felipe è quello che conta più tocchi per 90' nel torneo in corso: 118, ovvero almeno 47 in più dei migliori del Padova in questa graduatoria (Christian Pastina e Filippo Sgarbi, con 71 a testa).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: