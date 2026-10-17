Pecchia schiera probabilmente Elia da terzino sinistro, con Luperto e Baschirotto centrali e Barbieri a destra. Thosrby davanti alla difesa, tanta fantasia in avati con Nasti supportato da Vandeputte, Berti e Licina.19:09

Sfida che sta confermando le aspettative, due squadre che sanno giocare e che stanno dimostrano un bel calcio.19:58

PREPARTITA

Pisa - Cremonese è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Cremonese sarà Marco Di Loreto. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Marco Di Loreto Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 79 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 14 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.6 Falli per cartellino 5.6 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Frosinone-Juve Stabia 4-1 23-08-2026 Serie B Verona-Ascoli 1-2 06-09-2026 Serie B Modena-Avellino 0-1 20-09-2026 Serie B Arezzo-Südtirol 1-4

Attualmente il Pisa si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece la Cremonese si trova 16° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 14 gol e ne ha subiti 9; la Cremonese ha segnato 6 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Pisa ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Mantova e il Vicenza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, la Virtus Entella e l'Arezzo ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita il Vicenza vincendo 0-3 mentre La Cremonese ha incontrato l'Arezzo pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Arturo Calabresi con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Federico Bonazzoli con 3 gol.

Pisa e Cremonese si sono affrontate 30 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 11 volte, la Cremonese ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Pisa-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pisa ha vinto entrambi gli ultimi due precedenti contro la Cremonese in Serie BKT (3-1 in trasferta nel novembre 2024 e 2-1 in casa nel maggio 2025) e potrebbe collezionare tre successi consecutivi contro questa avversaria per la prima volta nella competizione.

Il Pisa è rimasto imbattuto in 13 delle 15 partite casalinghe contro la Cremonese in Serie BKT (8V, 5N), comprese le ultime nove (5V, 4N); tra le formazioni affrontate almeno 15 volte in casa nel torneo, contro nessuna avversaria ha perso meno volte: due, come contro Brescia, Modena e Spezia.

Dopo il successo 3-0 contro il Vicenza nell'ultima giornata, il Pisa potrebbe tornare a vincere due sfide consecutive con annesso clean sheet in Serie BKT per la prima volta da marzo 2024 (1-0 v Cittadella e Ternana) con Alberto Aquilani in panchina - escluse vittorie a tavolino.

La Cremonese non pareggia quattro gare di fila in Serie BKT da giugno 1991 e in particolare potrebbe registrare tre 0-0 consecutivi per la prima volta da marzo 1988.

Due delle tre reti segnate dal Pisa contro il Vicenza nell’ultima giornata sono arrivate di testa: nessuna squadra ha fatto meglio in queste prime sei giornate di Serie BKT, con i nerazzurri appaiati a Empoli e Cesena a quota tre gol con questo fondamentale. Anche il successo del Pisa nella gara d’andata dello scorso campionato di Serie A contro la Cremonese è arrivato grazie a un colpo di testa, quello di Idrissa Touré su assist di Mattéo Tramoni.

Nessun giocatore nato dal 2006 in avanti ha preso parte a più reti tra Serie A e Serie BKT rispetto a Emanuele Rao (marzo 2006): nove - 7G+2A - al pari di Alphadjo Cisse (ottobre 2006). Dopo il gol col Vicenza nell'ultima giornata, Rao potrebbe andare a segno in due sfide consecutive di campionato per la seconda volta in cadetteria, dopo lo scorso marzo.

Matteo Bianchetti è l’unico giocatore della Cremonese ad avere disputato tutti i 540 minuti a disposizione in questo campionato; inoltre, quattro dei cinque gol del difensore dei grigiorossi in Serie BKT sono arrivati di testa, compresi tutti gli ultimi tre, sebbene l’ultimo nella competizione risalga al 4 aprile 2025, contro la Reggiana.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: