Il Pisa si impone per 3-1 sulla Cremonese, arrivando al terzo posto. Gol di Tramoni, Moreo e Marras, pareggio parziale di Berti.
Bella gara, molte le occasioni, toscani che escono nel finale anche grazie ai cambi.
Il Pisa si impone per 3-1 sulla Cremonese, arrivando al terzo posto. Gol di Tramoni, Moreo e Marras, pareggio parziale di Berti.
Bella gara, molte le occasioni, toscani che escono nel finale anche grazie ai cambi.
Da Pisa - Cremonese é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!21:25
FINISCE PISA - CREMONESE! 3-1 IL FINALE!21:23
Quattro i minuti di recupero.21:20
Fallo sulla linea dell'area di Primasso, che rischio per il Pisa: solo punizione per la Cremonese.21:20
Cartellino Giallo Andrea Primasso21:19
AMMONITO Tommaso Marras. La punta si toglie la maglia per festeggiare, giallo per lui. 21:18
GOL! PISA - Cremonese 3-1! Rete di Tommaso Marras. Cross che Luperto spizza sul secondo palo, il fantasista insacca!21:19
Bianco rinforza la difesa con il grande ex della partita, Antonio Caracciolo.21:16
Sostituzione PISA: esce Simone Zanon, entra Antonio Caracciolo.21:16
Ospiti ora tutti in avanti, ma fatica la squadra di Pecchia a creare occasioni.21:16
Cremonese ora super offensiva, grigiorossi tutti in avanti per evitare la sconfitta.21:13
Sostituzione CREMONESE: esce Tommaso Barbieri, entra Gabriel Herzuah.21:12
MARRAS! Cross di Tramoni, conclusione alta: azione comunque fermata per fuorigioco.21:10
AMMONITO Alessandro Vogliacco. Giallo al difensore.21:11
Petagna dopo meno di 60 secondi diventa decisivo per l'assist iniziale per Moreo: Pisa di nuovo in vantaggio.21:09
GOL! PISA - Cremonese 2-1! Rete di Stefano Moreo. Sponda di Petagna, la punta prima vede la risposta di Fulignati, poi insacca!
Guarda la scheda del giocatore Stefano Moreo21:08
Sostituzione PISA: esce Filippo Pittarello, entra Andrea Petagna.21:07
Sostituzione PISA: esce Mehdi Léris, entra Tommaso Marras21:07
Sostituzione CREMONESE: esce Salvatore Elia, entra Alessandro Vogliacco.21:06
Palla in profonditá di Licina, Tessadri si inserisce ma ottima uscita di Confente.21:04
Buon momento ora del Pisa, Pecchia cerca di correre ai ripari con due cambi.21:03
Sostituzione CREMONESE: esce Jari Vandeputte, entra Simone Lottici Tessadri.21:02
Sostituzione CREMONESE: esce Tommaso Berti, entra Manuel De Luca.21:02
Cross di Zanon, Pittarello non riesce nella deviazione sul primo palo. Devastante l'esterno in questo secondo tempo.20:59
Punizione di Vandeputte, Luperto sul secondo palo non ci arriva, azione comunque ferma per fuorigioco.20:57
AMMONITO Mehdi Léris. Spinta su Vandeputte che si era lanciato in velocitá Sulla fascia. 20:56
PALO DI CORREIA! Si rivede il Pisa, il mediano calcia da buona posizione, il legno gli nega la gioia del gol.20:55
Sostituzione PISA: esce Giuseppe Leone, entra Felipe Loyola.20:52
Sostituzione PISA: esce Arturo Calabresi, entra Rosen Bozhinov.20:52
Cross basso di Lickunas, palla che termina sul fondo.20:52
Licina porta palla in area ma non trova il momento del tiro, chiude il Pisa.20:50
Che chiusura di Luperto dopo l'ottimo stop a seguire di Zanon.20:47
Angolo Cremonese, Confente esce e si infortuna: il portiere sembra comunque in grado di continuare la partita.20:45
Nulla da fare per i toscani, Cremonese che respinge la punizione di Tramoni.20:43
AMMONITO Tommaso Barbieri. Fallo del terzino, punizione pericolosa per il Pisa. 20:42
Buon inizio di secondo tempo per la Cremonese, Pisa sulla difensiva20:41
Lickunas, neo entrato, mette un bel pallone al centro: deviazione in angolo. Sembra ora Licina il riferimento avanzato.20:40
Gioco fermo per un contrasto di gioco tra Luperto e Pittarello, i due si spiegano poi.20:39
INIZIA IL SECONDO TEMPO!20:35
Sostituzione CREMONESE: esce Marco Nasti, entra Adrian Lickunas.20:35
Nel finale abbastanza nervosismo, dopo che le due squadre si erano affrontate a viso aperto e dato un ottimo spettacolo.20:20
Bel primo tempo tra Pisa e Cremonese, locali che passano in vantaggio con Tramoni dopo appena tre minuti, pareggio della Cremonese con la perla di Berti.20:19
FINISCE IL PRIMO TEMPO! 1-1 tra PISA e CREMONESE!20:19
Un minuto di recupero.20:17
PITTARELLO! Conclusione di Tramoni deviata dalla punta, attento Fulignati.20:16
Contropiede di Tramoni che peró sbaglia il tocco per Moreo, strano errore del trequartista.20:14
Cremonese ora piú propositiva, Pisa chiusa nella propria trequarti.20:14
Partita ora piú nervosa che bella, dopo una prima mezzora veramente giocata ad alti ritmi.20:10
AMMONITO Marco Nasti. Nervosismo ora in campo, giallo per la Punta per una spinta inutile su un difensore del Pisa. 20:07
Dopo il controllo del VAR, confermato il gol della Cremonese.20:07
AMMONITO Arturo Calabresi. Giallo per proteste per il difensore. 20:06
GOL! Pisa - CREMONESE 1-1! Rete di Tommaso Berti. Bellissima conclusione dalla distanza del trequartista che metre sotto l'incrocio, con il mancino, il pallone. Assist di Vandeputte.
Guarda la scheda del giocatore Tommaso Berti20:05
PITTARELLO! CHE PARTITA! Cross di Leris, colpo di testa della punta che termina di poco a lato!20:02
OCCASIONE CREMONESE! Su punizione, sponda di Nasti al centro con Baschirotto che prova anche il tacco, spazza via Zanon!20:01
TRAVERSA DI VANTEPUTTE! Conclusione dal limite potente e precisa, palla sul legno alta della porta del Pisa!19:59
Sfida che sta confermando le aspettative, due squadre che sanno giocare e che stanno dimostrano un bel calcio.19:58
PITTARELLO! Cross di Tramoni, mancino della punta dal dischetto deviata da Luperto in angolo!19:55
Pisa che sembra in controllo, lascia palla alla Cremonese per poi colpire in contropiede.19:52
Proteste del Pisa per uno scontro in area tra Pittarello e Baschirotto.19:49
Ritmi veramente alti in questo inizio di primo tempo, due squadre che sanno e vogliono giocare.19:48
Leris commette fallo su Thorsby, il francese protesta perché si sarebbe trovato in uno contro uno con Fulignati.19:47
Pisa ora veramente pericoloso in ripartenza, Cremonese spesso scoperta in fase difensiva.19:44
ANNULLATO IL GOL A TRAMONI! Ancora asse Moreo - Tramoni, il trequartista si libera di Fulignati con un bel tocco, ma azione ferma per fuorigioco.19:43
MOREO! Conclusione da buona posizione dopo lo scarico di Tramoni, palla alta.19:42
Gran giocata di Barbieri sull'out di destra, il terzino viene peró fermato al momento del cross.19:40
Buona comunque la reazione della Cremonese, conclusione di Berti facile per Confente.19:39
Pisa che passa in vantaggio alla prima occasione, scoperta la difesa di una Cremonese che aveva iniziato un un pressing molto alto.19:37
GOL! PISA - Cremonese 1-0! Rete di Mattéo Tramoni. Gran palla in profonditá di Moreo per il trequartista che, davanti a Fulignati, non sbaglia. Scoperta la difesa della Cremonese.
Guarda la scheda del giocatore Mattéo Tramoni19:36
Cross di Elia, colpo di testa fi Thorsby, attento Confente.19:34
Primo pallone per il Pisa, in nerazzurro, Cremonese in bianco con i classici colori grigiorossi nella maglia.19:32
INIZIA IL PRIMO TEMPO! Gran ambiente al Garibaldi, con almeno 300 tifosi della Cremonese a sostenere la propria squadra.19:32
Arbitra il match Marco Di Loreto della sezione di Terni.16:51
Pecchia schiera probabilmente Elia da terzino sinistro, con Luperto e Baschirotto centrali e Barbieri a destra. Thosrby davanti alla difesa, tanta fantasia in avati con Nasti supportato da Vandeputte, Berti e Licina.19:09
Confermato l'undici del Pisa, con Bianco che si affida al tridente Moreo, Pittarello, Tramoni. Sulle fasce Leris e Zanon, Leone in regia.19:07
La formazione della CREMONESE (4-2-3-1) Fulignati - Barbieri, Baschirotto, Luperto, Grassi - Thorsby, Vandeputte - Licina, Berti, Elia - Nasti.19:06
Sono ufficiali le formazioni del match: PISA (3-4-2-1): Confente - Calabresi, Primasso, Angori - Zanon, Leone, Correia, Leris - Moreo, Tramoni - Pittarello16:50
Locali che arrivano dalla convincente vittoria per 0-3 contro il Vicenza, ospiti che da pareggi consecutivi con l'ultimo successo datato sei settembre con il Padova.16:48
Il Pisa torna dopo un mese nella sua arena Garibaldi e affronta una Cremonese alla ricerca della vittoria per svoltare un inizio di stagione difficile.16:46
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Pisa e Cremonese, valevole per la settima giornata di Serie B.16:45
Dove si gioca la partita:
Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
Città: Pisa
Capienza: 25000 spettatori16:45
Pisa - Cremonese è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.
Arbitro di Pisa - Cremonese sarà Marco Di Loreto. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Marco Di Loreto
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|79
|Fuorigioco
|6
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|14
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.6
|Falli per cartellino
|5.6
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|16-08-2026
|Coppa Italia
|Frosinone-Juve Stabia 4-1
|23-08-2026
|Serie B
|Verona-Ascoli 1-2
|06-09-2026
|Serie B
|Modena-Avellino 0-1
|20-09-2026
|Serie B
|Arezzo-Südtirol 1-4
Attualmente il Pisa si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece la Cremonese si trova 16° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Il Pisa ha segnato 14 gol e ne ha subiti 9; la Cremonese ha segnato 6 gol e ne ha subiti 10.
In casa il Pisa ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Mantova e il Vicenza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, la Virtus Entella e l'Arezzo ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.
Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita il Vicenza vincendo 0-3 mentre La Cremonese ha incontrato l'Arezzo pareggiando 0-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Arturo Calabresi con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Federico Bonazzoli con 3 gol.
Pisa e Cremonese si sono affrontate 30 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 11 volte, la Cremonese ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Pisa-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Pisa
|Cremonese
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|3
|1
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|3
|Gol totali segnati
|11
|5
|Gol totali subiti
|8
|7
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.2
|Percentuale possesso palla
|46.9
|54.9
|Numero totale di passaggi
|2490
|3084
|Numero totale di passaggi riusciti
|2064
|2652
|Tiri nello specchio della porta
|43
|23
|Percentuale di tiri in porta
|56.6
|51.1
|Numero totale di cross
|111
|106
|Numero medio di cross riusciti
|30
|20
|Duelli per partita vinti
|310
|262
|Duelli per partita persi
|282
|258
|Corner subiti
|31
|20
|Corner guadagnati
|37
|22
|Numero di punizioni a favore
|81
|63
|Numero di punizioni concesse
|72
|62
|Tackle totali
|89
|93
|Percentuale di successo nei tackle
|56.2
|54.8
|Fuorigiochi totali
|4
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
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