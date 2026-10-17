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Pisa-Cremonese: 3-1 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa
17 Ottobre 2026 ore 19:30
Pisa
3
Cremonese
1
Partita finita
Arbitro: Marco Di Loreto
  1. 3' 1-0 Mattéo Tramoni
  2. 32' 1-1 Tommaso Berti
  3. 79' 2-1 Stefano Moreo
  4. 88' 3-1 Tommaso Marras
0'
45'
90'
90'
94'

Il Pisa si impone per 3-1 sulla Cremonese, arrivando al terzo posto. Gol di Tramoni, Moreo e Marras, pareggio parziale di Berti.

Bella gara, molte le occasioni, toscani che escono nel finale anche grazie ai cambi.

  1. Da Pisa - Cremonese é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!21:25

  2. 90'+4'

    FINISCE PISA - CREMONESE! 3-1 IL FINALE!21:23

  3. 90'+2'

    Quattro i minuti di recupero.21:20

  4. 90'+1'

    Fallo sulla linea dell'area di Primasso, che rischio per il Pisa: solo punizione per la Cremonese.21:20

  5. 90'

    Cartellino Giallo Andrea Primasso21:19

  7. 89'

    AMMONITO Tommaso Marras. La punta si toglie la maglia per festeggiare, giallo per lui. 21:18

  8. 88'

    GOL! PISA - Cremonese 3-1! Rete di Tommaso Marras. Cross che Luperto spizza sul secondo palo, il fantasista insacca!21:19

  9. 88'

    Bianco rinforza la difesa con il grande ex della partita, Antonio Caracciolo.21:16

  10. 87'

    Sostituzione PISA: esce Simone Zanon, entra Antonio Caracciolo.21:16

  11. 86'

    Ospiti ora tutti in avanti, ma fatica la squadra di Pecchia a creare occasioni.21:16

  13. 84'

    Cremonese ora super offensiva, grigiorossi tutti in avanti per evitare la sconfitta.21:13

  14. 83'

    Sostituzione CREMONESE: esce Tommaso Barbieri, entra Gabriel Herzuah.21:12

  15. 82'

    MARRAS! Cross di Tramoni, conclusione alta: azione comunque fermata per fuorigioco.21:10

  16. 81'

    AMMONITO Alessandro Vogliacco. Giallo al difensore.21:11

  17. 81'

    Petagna dopo meno di 60 secondi diventa decisivo per l'assist iniziale per Moreo: Pisa di nuovo in vantaggio.21:09

  19. 79'

    GOL! PISA - Cremonese 2-1! Rete di Stefano Moreo. Sponda di Petagna, la punta prima vede la risposta di Fulignati, poi insacca!

    Guarda la scheda del giocatore Stefano Moreo21:08

  20. 78'

    Sostituzione PISA: esce Filippo Pittarello, entra Andrea Petagna.21:07

  21. 78'

    Sostituzione PISA: esce Mehdi Léris, entra Tommaso Marras21:07

  22. 76'

    Sostituzione CREMONESE: esce Salvatore Elia, entra Alessandro Vogliacco.21:06

  23. 75'

    Palla in profonditá di Licina, Tessadri si inserisce ma ottima uscita di Confente.21:04

  25. 74'

    Buon momento ora del Pisa, Pecchia cerca di correre ai ripari con due cambi.21:03

  26. 72'

    Sostituzione CREMONESE: esce Jari Vandeputte, entra Simone Lottici Tessadri.21:02

  27. 72'

    Sostituzione CREMONESE: esce Tommaso Berti, entra Manuel De Luca.21:02

  28. 71'

    Cross di Zanon, Pittarello non riesce nella deviazione sul primo palo. Devastante l'esterno in questo secondo tempo.20:59

  29. 69'

    Punizione di Vandeputte, Luperto sul secondo palo non ci arriva, azione comunque ferma per fuorigioco.20:57

  31. 67'

    AMMONITO Mehdi Léris. Spinta su Vandeputte che si era lanciato in velocitá Sulla fascia. 20:56

  32. 66'

    PALO DI CORREIA! Si rivede il Pisa, il mediano calcia da buona posizione, il legno gli nega la gioia del gol.20:55

  33. 63'

    Sostituzione PISA: esce Giuseppe Leone, entra Felipe Loyola.20:52

  34. 63'

    Sostituzione PISA: esce Arturo Calabresi, entra Rosen Bozhinov.20:52

  35. 62'

    Cross basso di Lickunas, palla che termina sul fondo.20:52

  37. 61'

    Licina porta palla in area ma non trova il momento del tiro, chiude il Pisa.20:50

  38. 58'

    Che chiusura di Luperto dopo l'ottimo stop a seguire di Zanon.20:47

  39. 56'

    Angolo Cremonese, Confente esce e si infortuna: il portiere sembra comunque in grado di continuare la partita.20:45

  40. 54'

    Nulla da fare per i toscani, Cremonese che respinge la punizione di Tramoni.20:43

  41. 53'

    AMMONITO Tommaso Barbieri. Fallo del terzino, punizione pericolosa per il Pisa. 20:42

  43. 53'

    Buon inizio di secondo tempo per la Cremonese, Pisa sulla difensiva20:41

  44. 51'

    Lickunas, neo entrato, mette un bel pallone al centro: deviazione in angolo. Sembra ora Licina il riferimento avanzato.20:40

  45. 49'

    Gioco fermo per un contrasto di gioco tra Luperto e Pittarello, i due si spiegano poi.20:39

  46. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!20:35

  47. 46'

    Sostituzione CREMONESE: esce Marco Nasti, entra Adrian Lickunas.20:35

  49. Nel finale abbastanza nervosismo, dopo che le due squadre si erano affrontate a viso aperto e dato un ottimo spettacolo.20:20

  50. Bel primo tempo tra Pisa e Cremonese, locali che passano in vantaggio con Tramoni dopo appena tre minuti, pareggio della Cremonese con la perla di Berti.20:19

  51. 45'+1'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! 1-1 tra PISA e CREMONESE!20:19

  52. 45'

    Un minuto di recupero.20:17

  53. 44'

    PITTARELLO! Conclusione di Tramoni deviata dalla punta, attento Fulignati.20:16

  55. 42'

    Contropiede di Tramoni che peró sbaglia il tocco per Moreo, strano errore del trequartista.20:14

  56. 40'

    Cremonese ora piú propositiva, Pisa chiusa nella propria trequarti.20:14

  57. 38'

    Partita ora piú nervosa che bella, dopo una prima mezzora veramente giocata ad alti ritmi.20:10

  58. 35'

    AMMONITO Marco Nasti. Nervosismo ora in campo, giallo per la Punta per una spinta inutile su un difensore del Pisa. 20:07

  59. 33'

    Dopo il controllo del VAR, confermato il gol della Cremonese.20:07

  61. 32'

    AMMONITO Arturo Calabresi. Giallo per proteste per il difensore. 20:06

  62. 32'

    GOL! Pisa - CREMONESE 1-1! Rete di Tommaso Berti. Bellissima conclusione dalla distanza del trequartista che metre sotto l'incrocio, con il mancino, il pallone. Assist di Vandeputte.

    Guarda la scheda del giocatore Tommaso Berti20:05

  63. 31'

    PITTARELLO! CHE PARTITA! Cross di Leris, colpo di testa della punta che termina di poco a lato!20:02

  64. 30'

    OCCASIONE CREMONESE! Su punizione, sponda di Nasti al centro con Baschirotto che prova anche il tacco, spazza via Zanon!20:01

  65. 28'

    TRAVERSA DI VANTEPUTTE! Conclusione dal limite potente e precisa, palla sul legno alta della porta del Pisa!19:59

  67. 26'

    Sfida che sta confermando le aspettative, due squadre che sanno giocare e che stanno dimostrano un bel calcio.19:58

  68. 23'

    PITTARELLO! Cross di Tramoni, mancino della punta dal dischetto deviata da Luperto in angolo!19:55

  69. 21'

    Pisa che sembra in controllo, lascia palla alla Cremonese per poi colpire in contropiede.19:52

  70. 18'

    Proteste del Pisa per uno scontro in area tra Pittarello e Baschirotto.19:49

  71. 17'

    Ritmi veramente alti in questo inizio di primo tempo, due squadre che sanno e vogliono giocare.19:48

  73. 16'

    Leris commette fallo su Thorsby, il francese protesta perché si sarebbe trovato in uno contro uno con Fulignati.19:47

  74. 13'

    Pisa ora veramente pericoloso in ripartenza, Cremonese spesso scoperta in fase difensiva.19:44

  75. 11'

    ANNULLATO IL GOL A TRAMONI! Ancora asse Moreo - Tramoni, il trequartista si libera di Fulignati con un bel tocco, ma azione ferma per fuorigioco.19:43

  76. 10'

    MOREO! Conclusione da buona posizione dopo lo scarico di Tramoni, palla alta.19:42

  77. 9'

    Gran giocata di Barbieri sull'out di destra, il terzino viene peró fermato al momento del cross.19:40

  79. 7'

    Buona comunque la reazione della Cremonese, conclusione di Berti facile per Confente.19:39

  80. 5'

    Pisa che passa in vantaggio alla prima occasione, scoperta la difesa di una Cremonese che aveva iniziato un un pressing molto alto.19:37

  81. 3'

    GOL! PISA - Cremonese 1-0! Rete di Mattéo Tramoni. Gran palla in profonditá di Moreo per il trequartista che, davanti a Fulignati, non sbaglia. Scoperta la difesa della Cremonese.

    Guarda la scheda del giocatore Mattéo Tramoni19:36

  82. 3'

    Cross di Elia, colpo di testa fi Thorsby, attento Confente.19:34

  83. 2'

    Primo pallone per il Pisa, in nerazzurro, Cremonese in bianco con i classici colori grigiorossi nella maglia.19:32

  85. 1'

    INIZIA IL PRIMO TEMPO! Gran ambiente al Garibaldi, con almeno 300 tifosi della Cremonese a sostenere la propria squadra.19:32

  86. Arbitra il match Marco Di Loreto della sezione di Terni.16:51

  87. Pecchia schiera probabilmente Elia da terzino sinistro, con Luperto e Baschirotto centrali e Barbieri a destra. Thosrby davanti alla difesa, tanta fantasia in avati con Nasti supportato da Vandeputte, Berti e Licina.19:09

  88. Confermato l'undici del Pisa, con Bianco che si affida al tridente Moreo, Pittarello, Tramoni. Sulle fasce Leris e Zanon, Leone in regia.19:07

  89. La formazione della CREMONESE (4-2-3-1) Fulignati - Barbieri, Baschirotto, Luperto, Grassi - Thorsby, Vandeputte - Licina, Berti, Elia - Nasti.19:06

  91. Sono ufficiali le formazioni del match: PISA (3-4-2-1): Confente - Calabresi, Primasso, Angori - Zanon, Leone, Correia, Leris - Moreo, Tramoni - Pittarello16:50

  92. Locali che arrivano dalla convincente vittoria per 0-3 contro il Vicenza, ospiti che da pareggi consecutivi con l'ultimo successo datato sei settembre con il Padova.16:48

  93. Il Pisa torna dopo un mese nella sua arena Garibaldi e affronta una Cremonese alla ricerca della vittoria per svoltare un inizio di stagione difficile.16:46

  94. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Pisa e Cremonese, valevole per la settima giornata di Serie B.16:45

  96. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
    Città: Pisa
    Capienza: 25000 spettatori16:45

    Arena Garibaldi Romeo Anconetani Fonte: Gettyimages

Formazioni Pisa - Cremonese

Pisa
Cremonese
TITOLARI PISA
PANCHINA PISA
ALLENATORE PISA
  • Paolo Bianco
TITOLARI CREMONESE
PANCHINA CREMONESE
ALLENATORE CREMONESE
  • Fabio Pecchia
PREPARTITA

Pisa - Cremonese è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.
Arbitro di Pisa - Cremonese sarà Marco Di Loreto. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Marco Di Loreto

Statistiche Stagionali
Partite dirette3
Falli fischiati79
Fuorigioco6
Rigori assegnati0
Ammonizioni14
Espulsioni0
Cartellini per partita4.6
Falli per cartellino5.6

Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 3 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
16-08-2026 Coppa Italia Frosinone-Juve Stabia 4-1
23-08-2026 Serie B Verona-Ascoli 1-2
06-09-2026 Serie B Modena-Avellino 0-1
20-09-2026 Serie B Arezzo-Südtirol 1-4

Attualmente il Pisa si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece la Cremonese si trova 16° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Il Pisa ha segnato 14 gol e ne ha subiti 9; la Cremonese ha segnato 6 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Pisa ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Mantova e il Vicenza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, la Virtus Entella e l'Arezzo ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.
Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita il Vicenza vincendo 0-3 mentre La Cremonese ha incontrato l'Arezzo pareggiando 0-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Arturo Calabresi con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Federico Bonazzoli con 3 gol.

Pisa e Cremonese si sono affrontate 30 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 11 volte, la Cremonese ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Pisa-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Pisa ha vinto entrambi gli ultimi due precedenti contro la Cremonese in Serie BKT (3-1 in trasferta nel novembre 2024 e 2-1 in casa nel maggio 2025) e potrebbe collezionare tre successi consecutivi contro questa avversaria per la prima volta nella competizione.
  • Il Pisa è rimasto imbattuto in 13 delle 15 partite casalinghe contro la Cremonese in Serie BKT (8V, 5N), comprese le ultime nove (5V, 4N); tra le formazioni affrontate almeno 15 volte in casa nel torneo, contro nessuna avversaria ha perso meno volte: due, come contro Brescia, Modena e Spezia.
  • Dopo il successo 3-0 contro il Vicenza nell'ultima giornata, il Pisa potrebbe tornare a vincere due sfide consecutive con annesso clean sheet in Serie BKT per la prima volta da marzo 2024 (1-0 v Cittadella e Ternana) con Alberto Aquilani in panchina - escluse vittorie a tavolino.
  • La Cremonese non pareggia quattro gare di fila in Serie BKT da giugno 1991 e in particolare potrebbe registrare tre 0-0 consecutivi per la prima volta da marzo 1988.
  • Due delle tre reti segnate dal Pisa contro il Vicenza nell’ultima giornata sono arrivate di testa: nessuna squadra ha fatto meglio in queste prime sei giornate di Serie BKT, con i nerazzurri appaiati a Empoli e Cesena a quota tre gol con questo fondamentale. Anche il successo del Pisa nella gara d’andata dello scorso campionato di Serie A contro la Cremonese è arrivato grazie a un colpo di testa, quello di Idrissa Touré su assist di Mattéo Tramoni.
  • Nessun giocatore nato dal 2006 in avanti ha preso parte a più reti tra Serie A e Serie BKT rispetto a Emanuele Rao (marzo 2006): nove - 7G+2A - al pari di Alphadjo Cisse (ottobre 2006). Dopo il gol col Vicenza nell'ultima giornata, Rao potrebbe andare a segno in due sfide consecutive di campionato per la seconda volta in cadetteria, dopo lo scorso marzo.
  • Matteo Bianchetti è l’unico giocatore della Cremonese ad avere disputato tutti i 540 minuti a disposizione in questo campionato; inoltre, quattro dei cinque gol del difensore dei grigiorossi in Serie BKT sono arrivati di testa, compresi tutti gli ultimi tre, sebbene l’ultimo nella competizione risalga al 4 aprile 2025, contro la Reggiana.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PisaCremonese
Partite giocate66
Numero di partite vinte31
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate13
Gol totali segnati115
Gol totali subiti87
Media gol subiti per partita1.31.2
Percentuale possesso palla46.954.9
Numero totale di passaggi24903084
Numero totale di passaggi riusciti20642652
Tiri nello specchio della porta4323
Percentuale di tiri in porta56.651.1
Numero totale di cross111106
Numero medio di cross riusciti3020
Duelli per partita vinti310262
Duelli per partita persi282258
Corner subiti3120
Corner guadagnati3722
Numero di punizioni a favore8163
Numero di punizioni concesse7262
Tackle totali8993
Percentuale di successo nei tackle56.254.8
Fuorigiochi totali48
Numero totale di cartellini gialli118
Numero totale di cartellini rossi11

Pisa - Cremonese Live

Salute

Classifica SERIE B

  1. Palermo19
  2. Mantova14
  3. Pisa13
  4. Modena13
  5. Sudtirol12
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Daniel Mosquera6
  2. Cristian Shpendi6
  3. Francesco Ruocco5
  4. Antonio Di Nardo4
  5. Dennis Johnsen4
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