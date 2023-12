Dal Rigamonti-Ceppi è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Lecco-Ternana. Arrivederci e alla prossima partita di Serie B!18:33

Sfide entrambe complicate quelle che dovranno affrontare Lecco e Ternana nella prossima giornata: per la squadra di Bonazzoli ci sarà il Venezia in piena corsa promozione insieme al Parma. E proprio al Tardini si sposterà la Ternana per la 18ª giornata di Serie B.18:33

Ternana che da quando è guidata da Breda non ha mai perso, 2 pareggi e con questa sono 3 le vittorie consecutive per gli umbri che escono dalla zona retrocessione e play out e si portano in 15ª posizione. Mancata invece l'occasione del Lecco che rimane penultimo a quota 16 punti come Ascoli e Spezia. 18:30

Due tempi diversi con due squadre e due atteggiamenti completamente diversi. In palio c'erano punti salvezza e la sfida tra Lecco e Ternana è stata intensa dai primi minuti. A sbloccare il match sono i lombardi prima con una rete di Ionita poi con uno splendido tacco di Buso. All'intervallo però le prime mosse di Breda sembrano dare i risultati giusti: Luperini protagonista indiscusso del secondo tempo con 3 reti di cui 2 annullate e un giallo sul finale di partita ma prima è il giovane 2004 Antonio Raimondo - di proprietà del Bologna - a segnare due gol per la Ternana da attaccante vero. 18:29

90'+9' Fine partita! Lecco-Ternana 2-3! Ribaltone della squadra umbra dopo il doppio vantaggio del Lecco.18:23

90'+8' Insiste il Lecco, cross di Lepore in area, spazza via la Ternana che riparte in contropiede.18:21

90'+5' OCCASIONE LECCO! Iannarilli salva deviando in angolo un tiro a giro.18:19

90'+2' Ammonito Gregorio Luperini, diffidato, salterà la prossima partita al Tardini.18:15

90' Segnalati 7 minuti di recupero.18:13

90' Fuori Filippo Distefano, dentor Iulius Andrei Mărginean.18:13

88' Rosso diretto a Kees de Boer per proteste.18:12

85' Esce dopo appena 20 minuti Vittorio Alberto Agostinelli, dentro Umberto Eusepi.18:09

85' Sono due i gol annullati a Gregorio Luperini nel pomeriggio a Lecco. 18:08

84' Check over: cancellato il quarto gol della Ternana. Distefano ostacolava completamente la vista e il possibile intervento sulla linea di Saracco sul tiro di Luperini.18:08

83' Check del VAR in corso. 18:06

81' Contropiede della Ternana, sbaglia il passaggio Falletti per Luperini che era tutto solo. 18:04

77' Check over: gol regolare! Ternana avanti! 18:00

76' Check del VAR in corso per un possibile fuorigioco.18:00

76' LUPERINIIIIII!!! L'HA RIBALTATA LA TERNANA! Lecco-TERNANA 2-3! Pallone sporcato da Distefano, il rimpallo favorisce il numero 71 che la mette con il destro sul secondo palo.



75' Cambio in attacco: fuori Antonio Raimondo, dentro Federico Dionisi.17:57

71' Cross di Casasola, esce Saracco.17:54

70' È un'altra Ternana adesso: continua ad attaccare la squadra di Breda. Lecco completamente chiuso dietro.17:54

69' Assist Filippo Distefano.17:53

69' DOPPIETTA DI RAIMONDOOOO!! Ancora lui! Lecco-TERNANA 2-2! Errore in fase di ripartenza di Agonistelli che si fà rubare palla da Distefano. L'attaccante passa immediatamente al compagno che ancora una volta insacca in rete.



67' Ammonito Antonio Raimondo per gioco pericoloso.17:51

67' Check over: confermata la posizione irregolare. Si riparte dal 2-1.17:50

66' Check del VAR sulla posizione di partenza di Luperini.17:49

65' Fuorigioco di Luperini! Aveva segnato il gol del pareggio il giocatore della Ternana, colto però in posizione irregolare.17:48

64' Dribbling di Casasola e tiro in diagonale del giocatore della Ternana: para Saracco!17:47

63' Prima mossa del Lecco: fuori Lorenzo Di Stefano, dentro Vittorio Alberto Agostinelli.17:46

63' Cross di Lepore direttamente tra le mani di Iannarilli. 17:46

61' Ancora un cambio per la Ternana: fuori Jakub Jan Łabojko, dentro Kees de Boer.17:44

60' Ancora Distefano che colpisce direttamente Celjak.17:43

56' Falletti sul primo palo alla ricerca di Distefano. Anticipa tutti Saracco.17:39

53' Tiro di Buso dal limite dell'area, largo. 17:36

53' È cambiato il ritmo della partita, prova ad attaccare ancora la Ternana con Raimondo. 17:36

51' Assist Jakub Jan Łabojko.17:34

51' RAAAAAIMONDOOOO!!! GOL BELLISSIMO DEL NUMERO 9 DELLA TERNANA! Lecco-TERNANA 1-2! Controllo, giro e tiro al volo con il mancino dell'attaccante.



47' Crociata cerca il tiro con il mancino: la palla si abbassa ma termina fuori.17:31

46' Fuori anche Niccolò Corrado, dentro Gregorio Luperini.17:29

46' Ecco i primi cambi per la Ternana: esce Niklas Anton Juhana Pyyhtiä, dentro Costantino Favasuli.17:28

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Lecco-Ternana. 17:28

Breda che cercherà di cambiare il ritmo del match con i cambi. Pronti in panchina Dionisi per la fase offensiva, Luperini e Favasuli per il centrocampo. 17:27

Bonazzoli sicuramente contento dell'atteggiamento dei suoi che fin dai primi minuti si sono resi pericolosi. Tante azioni create dai padroni di casa, inizialmente sempre anticipate dalla difesa avversaria specie con Sorensen. A sbloccarla è Ionita su contropiede, il raddoppio arriva da Buso con il tacco. 17:26

45'+6' Fine primo tempo! Lecco-Ternana 2-0! 17:28

45'+5' IANNARILLI! Ancora un'opportunità per il Lecco con Di Stefano che si invola verso la porta e colpisce in pieno il portiere. 17:11

45'+4' Presa sicura di Iannarilli su un tentativo centrale di Lepore. 17:10

45'+3' Ammonito César Alejandro Falletti dos Santos per aver lanciato la bandierina dopo averla abbattuta. 17:08

45' Sette minuti di recupero al Rigamonti-Ceppi. 17:07

44' Occasione Lecco! Azione in contropiede dei padroni di casa vicini al terzo gol con Novakovich! 17:04

38' Assist Giovanni Crociata. 16:57

38' CON IL TACCOOOOO!! Brucia tutti sul primo palo Buso su un cross raso terra! Raddoppia il Lecco!!



Guarda la scheda del giocatore Nicoló Buso16:57

36' Novakovich riesce a liberarsi e a mettersi la palla sul destro. Conclusione alta a lato. 16:55

34' Ancora il Lecco si rende protagonista questa volta con Crociata. Continua ad attaccare la squadra di casa. 16:54

32' Cross di Buso sul secondo palo dove arriva Di Stefano. La palla termina sul fondo. 16:52

31' Buso vicino al raddoppio! Azione dalla sinistra con il giocatore del Lecco che punta l'avversario e tira in diagonale. La palla termina a lato di pochissimo! 16:50

30' Palla gol per la Ternana! Colpisce male Distefano che manda la palla direttamente tra le braccia di Saracco. 16:49

23' Fumogeni in campo che ostacolano la visuale al Rigamonti-Ceppi. L'arbitro ordina di aspettare. 16:42

21' Assist Lorenzo Di Stefano.16:40

21' GOOOOOLLLLL!!! LECCO-Ternana 1-0!! Lecco avanti con il gol di Ionita!



Guarda la scheda del giocatore Artur Ionita16:40

16' Altro cross ottimo del Lecco questa volta con Caporale. Sempre attenta la difesa della Ternana. 16:35

15' Cross di Lepore, prova a pizzicare il pallone Caporale ma la palla termina sul fondo.16:34

14' Destro di Lepore dalla distanza! Risponde Iannarilli che mette in angolo! 16:33

11' Taglio di Distefano che prova a girare verso la porta. La palla termina alta. 16:30

7' Tentativo al volo di Buso che termina a lato della porta.16:27

7' Ancora Corrado in area, con i pugni respinge Saracco. 16:25

6' Prova a reagire ora la Ternana, guizzo e cross di Corrado sul secondo palo dove però non arriva nessun compagno. 16:24

2' Chiusura della Ternana, partito subito alto il Lecco con Buso. 16:20

1' Fischio d'inizio! Comincia Lecco-Ternana. Dirige l arbitro Minelli. 16:18

FORMAZIONE UFFICIALE TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Lucchesi; Casasola, Labojko, Pyyhtia, Corrado; Falletti; Raimondo, Distefano. Allenatore: Breda.18:34

FORMAZIONE UFFICIALE LECCO (4-3-3): Saracco; Lepore, Celjak, Marrone, Caporale; Sersanti, Crociata, Ionita; Buso, Novakovich, Di Stefano. Allenatore: Bonazzoli.18:34

Anche Breda, così come Bonazzoli, ha ereditato una squadra che sembrava impossibile da salvare. L'allenatore invece, da quando è alla guida della Ternana, è imbattuto: due pareggi e due vittorie per gli umbri. 12:34

Bonazzoli, subentrato a Luciano Foschi, è reduce dal ko contro la Sampdoria ma vanta vittorie importanti contro Pisa, Palermo, Parma e Bari. 3 punti nel match al Rigamonti-Ceppi sarebbero fondamentali per volare fuori dalla zona play out. 12:31

I punti valgono il doppio nel posticipo che chiude la 17ª giornata di Serie B: la terzultima e la penultima in classifica si sfidano in una gara che ha il sapore di salvezza. 12:29

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Lecco-Ternana, match valido per la 17ª giornata di Serie B.12:24