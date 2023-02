Dall'Arena Garibaldi è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.22:35

Nella ventiseiesima giornata, la squadra di D'Angelo bisserà l'anticipo casalingo contro il Perugia mentre i ragazzi di Vanoli ospiterà il Cagliari.22:35

I nerazzurri rimontano il vantaggio di Candela, strappando un punto in una gara nettamente condizionata dal VAR. Nel primo tempo, annullato il rigore segnato da Pohjanpalo per una irregolarità rivista alla moviola, nella ripresa, Prontera concede un penalty per una mano sfiorata da Tessmann e poi fa ripetere a Gliozzi il rigore parato da Joronen. Gli arancioneroverdi infuriati - sette cartellini e un rosso incluso lo staff - hanno le occasioni più nitide nel finale, Nicolas salva il risultato su Candela e Johnsen.22:32

90'+6' FINITA! Pisa-Venezia 1-1, triplice fischio di Prontera.22:26

90'+5' Prontera espelle un componente dello staff arancioneroverde.22:26

90'+5' Tramoni dalla sinistra, Candela lo stoppa in angolo.22:25

90'+2' OCCASIONE VENEZIA! Tessmann in area per Johnsen che rientra sul sinistro, Nicolas ci arriva con la punta delle dita.22:23

90'+1' Torre di Moreo, scarpata di Tramoni, ampiamente a lato.22:21

90' Cinque minuti di recupero.22:20

89' SOSTITUZIONE VENEZIA. Finisce la gara di Ellertsson, scampoli per Busio.22:19

87' OCCASIONE VENEZIA! Novakovich tocca per Candela, destro al volo deviato da Nicolas che in controtempo riesce a salvare con il piede.22:18

85' Destro di Zampano deviato da Hermannsson, Novakovich e Candela si ostacolano e l'azione sfuma.22:16

83' Punizione di Johnsen, Hermannsson libera di testa.22:14

82' Cross profondo di Tramoni, Moreo non riesce nella sponda per Mastinu.22:12

80' ULTIMO CAMBIO PISA. Fuori Morutan, dentro Mastinu.22:10

79' Novakovich tocca dietro per Tessmann, sinistro strozzato sul fondo.22:09

77' SOSTITUZIONE VENEZIA. Vanoli si gioca la carta Johnsen, esce Pierini.22:08

76' SOSTITUZIONE VENEZIA. Staffetta in attacco tra Pohjanpalo e Novakovich.22:07

76' SOSTITUZIONE PISA. D'Angelo togli Sibilli, spezzone per Tramoni.22:07

75' AMMONITO Hristov per comportamento scorretto.22:10

75' AMMONITO Sibilli per comportamento scorretto.22:09

75' Si accende una mischia, animi innervositi da una direzione arbitrale discutibile.22:05

75' GOL! PISA-Venezia 1-1! Rigore di Gliozzi. Joronen immobile, Gliozzi realizza il replay concesso da Prontera.



74' Prontera ammonisce Vanoli per proteste, arancioneroverdi infuriati dalle decisioni arbitrali.22:04

73' INCREDIBILE! Prontera fa ribattere il rigore ai toscani, movimento di Joronen.22:04

72' RIGORE PARATO! Joronen indovina l'angolo e blocca il rasoterra di Gliozzi dagli 11 metri.22:03

71' AMMONITO Tessmann per fallo di mano.22:01

71' RIGORE PISA! Prontera dopo aver rivisto le immagini assegna il penalty ai nerazzurri, fallo di mano di Tessmann.22:01

70' Prontera viene richiamato al VAR per rivedere le immagini, possibile tocco con il braccio di Tessmann.22:00

69' Moreo lamenta un tocco con il braccio di Tessmann in area, Prontera fa proseguire.21:59

68' Jajalo svirgola il rinvio, corner regalato ai nerazzurri.21:58

67' Beruatto in verticale per Sibilli, sinistro murato da Svoboda.21:57

66' Lancio di Marin, Carboni puntuale su Moreo.21:57

65' Zampano insiste sulla sinistra, Toure lo chiude in angolo.21:55

63' Morutan dalla destra, Gliozzi di testa non trova lo specchio.21:53

61' SOSTITUZIONE PISA. Esteves prende il posto di Calabresi.21:51

61' Ripartenza di Tessmann, uno-due con Pierini, tiro potente ma impreciso.21:51

59' Traversone di Calabresi, Sibilli schiaccia di testa tra le braccia di Joronen.21:49

57' Batte Rus, Sibilli cerca il taglio in area di Moreo, Svoboda si frappone.21:47

55' Morutan si guadagna una punizione sulla trequarti, fallo di Zampano.21:46

53' Problemi alla radio per Prontera, gioco fermo per qualche istante.21:43

51' OCCASIONE PISA! Buco di Svoboda, Joronen perfetto in uscita bassa su Gliozzi, Moreo sulla ribattuta non inquadra la porta.21:42

50' Giocata di Pohjanpalo al limite, destro fuori, non di molto.21:40

49' Morutan da posizione defilata, Joronen smanaccia, Moreo in rovesciata spara in curva.21:39

47' Da corner, colpo di testa di Calabresi, alto.21:37

46' Gliozzi scambia con Moreo, Carboni si rifugia in angolo.21:37

46' COMINCIA LA RIPRESA. Pisa-Venezia 0-1, manovra degli arancioneroverdi.21:35

46' SOSTITUZIONE PISA. Non rientra nemmeno Gargiulo, D'Angelo aumenta il carico offensivo con l'ex Moreo.21:35

46' SOSTITUZIONE PISA. Nagy rimane negli spogliatoi, spazio a Marin.21:34

D'Angelo ha bisogno di alzare la qualità delle giocate offensive; Vanoli deve evitare cali di concentrazione e monitorare la situazione disciplinare, cinque giocatori ammoniti da Paterna.21:25

Vantaggio meritato degli arancioneroverdi, compatti e pungenti in ripartenza: Candela firma il suo primo gol in B dopo una bella azione in velocità di Zampano. Pierini sfiora il raddoppio, Tessmann si guadagna un rigore (ingenuo fallo di Gargiulo), Pohjanpalo segna ma il VAR annulla per una casistica particolare: il finlandese scivola calciando sul piede d'appoggio. I nerazzurri reagiscono ma sono poco precisi in fase conclusiva.21:24

45'+2' FINE PRIMO TEMPO. Pisa-Venezia 0-1, decide Candela, Pohjanpalo spreca un rigore.21:19

45'+2' Pierini in profondità per Pohjanpalo, fermato in offside.21:18

45'+1' AMMONITO Carboni, irruente su Calabresi.21:17

45'+1' AMMONITO Jajalo in ritardo su Sibilli.21:17

45' Due minuti di recupero.21:16

43' Beruatto dalla sinistra, cross deviato in angolo da Candela.21:13

41' Calabresi spinge sulla fascia, Carboni lo contiene.21:12

39' Cross di Gargiulo, Svoboda libera di testa.21:12

37' INCREDIBILE! RETE CANCELLATA: Pohjanpalo scivola e calcia sul piede d'appoggio, punizione per i nerazzurri.21:09

37' Prontera è richiamato dal VAR, irregolarità nella battuta di Pohjanpalo, possibile doppio tocco.21:09

36' AMMONITO Svoboda per comportamento scorretto.21:10

36' AMMONITO Nicolas per comportamento scorretto.21:10

36' Scintille tra Nicolas e Svoboda dopo la realizzazione del rigore.21:11

36' Pohjanpalo segna dal dischetto con un destro sporco che spiazza Nicolas.21:11

34' RIGORE VENEZIA! Cross tagliato di Pierini, Gargiulo entra in ritardo su Tessmann, Prontera indica il dischetto.21:05

33' Giro palla dei nerazzurri, gli arancioneroverdi attendono nella propria metà campo.21:04

31' Sibilli dalla lunga distanza, conclusione da dimenticare.21:01

30' AMMONITO Nagy, fallo tattico su Pierini.21:01

27' Gliozzi tenta l'acrobazia mancando la sfera, Toure ciabatta sul fondo.20:59

26' OCCASIONE PISA! Errore di Jajalo, destro di prima intenzione di Sibilli, la palla sfiora il palo lontano.20:58

24' OCCASIONE VENEZIA! Svoboda in proiezione offensiva, Pierini piazza il destro dai 20 metri, Nicolas si distende e respinge.20:55

22' AMMONITO Pohjanpalo, irruente su Rus.20:53

22' Tentativo dalla distanza di Beruatto, rasoterra fiacco, Joronen si accartoccia sulla sfera.20:53

21' Punizione di Rus, Hristov concede il primo angolo della gara.21:14

21' AMMONITO Candela, fallo tattico su Sibilli.20:52

19' Errore di Carboni, cross di Calabresi deviato da Ellertsson, Joronen agguanta in presa.20:52

17' GOL! Pisa-VENEZIA 0-1! Rete di Candela. Ripartenza perfetta con Zampano che dialoga con Pierini, scatta sulla fascia e calibra per il piattone volante di Candela, Nicolas non può nulla.



15' Punizione di Rus, Tessmann allontana di testa, sinistro di Beruatto in orbita.20:46

13' Ripartenza di Morutan, raddoppio prezioso di Zampano.20:45

11' Lancio di Carboni, Rus rischia su Pohjanpalo ma riesce a cavarsela.20:42

10' Traversone di Calabresi, colpo di testa di Gargiulo, centrale, facile preda di Joronen.20:41

7' Candela arriva sul fondo, Tessmann dai 20 metri, sinistro a lato.20:38

5' Gliozzi cerca spazio al limite, Svoboda non si fa superare.20:36

3' Morutan vince un rimpallo con Carboni, cross troppo alto per Sibilli.20:34

1' INIZIA Pisa-Venezia, palla ai nerazzurri.20:31

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Paterna.20:25

Febbre per Ceppitelli, gioca Svoboda. Vanoli conferma i dieci undicesimi della formazione schierata nelle ultime due vittorie: Pierini-Pohjanpalo coppia d'attacco con i terzini Candela-Zampano sulle fasce.20:22

D'Angelo opta per il tandem d'attacco Sibilli-Gliozzi con Morutan a supporto. Rus e Toure al posto di Barba e Esteves.19:36

3-5-2 per il Venezia: Joronen - Hristov, Svoboda, Carboni - Candela, Tessmann, Jajalo, Ellertsson, Zampano - Pierini, Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Maenpaa, Neri, Busato, Beghetto, Busio, Andersen, Milanese, Ciervo, Cheryshev, Johnsen, Novakovich.20:35

Ecco le formazioni. Pisa con il 4-3-1-2: Nicolas - Calabresi, Hermannsson, Rus, Beruatto - Toure, Nagy, Gargiulo - Morutan - Sibilli, Gliozzi. A disp.: Guadagno, Caracciolo, Zuelli, De Vitis, Esteves, Marin, Mastinu, Tramoni L., Tramoni M., Masucci, Moreo, Torregrossa.20:10

I nerazzurri, reduci dal primo successo del 2023 in casa della Reggina, affrontano gli arancioneroverdi, vogliosi di continuare la marcia di risalita dopo aver battuto Benevento e SPAL.18:57

All'Arena Garibaldi tutto pronto per Pisa-Venezia, anticipo della venticinquesima giornata di Serie B.18:55