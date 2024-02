Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!16:02

Nel prossimo turno il Lecco andrà in scena sul campo della Ternana, mentre il Cosenza ospiterà sul proprio terreno di gioco la Sampdoria.16:01

Con questo successo il Cosenza raggiunge momentaneamente il Brescia al decimo posto. I calabresi sono al quinto risultato utile consecutivo, una serie caratterizzata da 3 vittorie e 2 pareggi.16:01

Sesta sconfitta consecutiva per il Lecco, che resta in classifica ultimo a 20 punti.16:01

Vittoria tanto netta quanto importante per il Cosenza sul campo del Lecco. In un primo tempo parecchio avvincente, caratterizzato da molte occasioni da gol per entrambe le squadre, gli ospiti vanno a segno con Tutino all’inizio dopo un lancio in profondità di Forte e allo scadere di frazione su calcio di rigore. A inizio ripresa i calabresi segnano il terzo gol con Frabotta. Dopo pochi minuti i lombardi segnano il gol della bandiera grazie ad un’autorete di Venturi e a un quarto d’ora dalla fine sprecano con Buso una clamorosa opportunità di riaprire il match.16:00

90'+4' Fischio finale dell'incontro. Lecco-Cosenza 1-316:00

90'+3' Conclusione dal limite del Lecco respinta da Micai.15:59

90'+1' Quattro minuti di recupero.15:55

89' Voca recupera un pallone sulla trequarti e prova la conclusione dalla distanza. Palla che termina alta.15:54

87' Giallo per il Cosenza. Ammonito Michael Venturi, reo di un evidente fallo di mano.15:53

83' Giallo per il Lecco. Ammonito Alessandro Sersanti, per un tentativo di reazione ai danni di Viviani, che l'aveva trattenuto.15:48

81' Cambio in attacco per il Cosenza. Esce Gennaro Tutino ed entra Valerio Crespi.15:47

81' Cambio a centrocampo per il Cosenza. Esce Mateusz Praszelik ed entra Mattia Viviani.15:47

80' Guglielmotti dal limite prova una difficile conclusione di collo esterno che termina alta.15:46

77' Cambio a centrocampo per il Cosenza. Esce Federico Zuccon ed entra Idriz Voca.15:43

77' Cambio di terzini per il Cosenza. Esce Bright Gyamfi ed entra Baldovino Cimino.15:43

76' Novakovich entra in area dal fondo e mette dietro per Lepore, che conclude dal limite, il portiere para e Buso sulla ribattuta mette incredibilmente fuori da pochi passi.15:42

75' Cambio per il Lecco. Esce il centrocampista Artur Ionita ed entra l'attaccante Roberto Inglese.15:40

72' Giallo per il Cosenza. Ammonito Gianluca Frabotta per un duro intervento ai danni di Sersanti.15:37

69' Micai blocca in presa alta il corner di Lepore.15:34

68' Appoggio sbagliato da Degli Innocenti, Florenzi intercetta e lancia Forte, il cui diagonale è però centrale.15:33

66' Giallo per il Cosenza. Ammonito Michele Camporese per una trattenuta ai danni di Novakovich.15:31

65' Cambio a centrocampo per il Cosenza. Esce Luigi Canotto ed entra Aldo Florenzi.15:30

62' Cambio a centrocampo per il Lecco. Esce Giorgio Galli ed entra Duccio Degli Innocenti.15:29

62' Cambio a centrocampo per il Lecco. Esce Giovanni Crociata ed entra Alessandro Sersanti.15:31

61' GOL! LECCO-Cosenza 1-3. Autorete di Michael Venturi. Sul corner battuto da Lepore, il difensore per anticipare Novakovich manda il pallone nella propria porta.



60' Miracolo di Micai su colpo di testa ravvicinato di Crociata su azione di corner.15:25

54' GOL! Lecco-COSENZA 0-3. Rete di Gianluca Frabotta. Azione insistita di Canotto dalla destra, che appoggia per Frabotta, che dal centro dell’area trafigge Saracco.



53' Cross di Crociata per Ionita, che prova una torsione di testa da buona posizione. Pallone che termina a lato.15:18

51' Inserimento di Mazzocchi che prova la conclusione, che viene però deviata dalla difesa.15:16

49' Buso prova la conclusione dal limite, che termina alta.15:14

46' Cambio in attacco per il Lecco. Esce Eddie Salcedo ed entra Nicolò Buso.15:12

46' Cambio per il Lecco. Esce il centrocampista Marco Frigerio ed entra l'esterno offensivo Vittorio Parigini.15:11

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Cosenza.15:10

Un primo tempo molto divertente, caratterizzato da un gran numero di occasioni per entrambe le squadre, termina con il Cosenza avanti di due reti. I calabresi sbloccano il risultato in apertura con Tutino, e successivamente i padroni di casa sprecano numerose palle gol per pareggiare. In pieno recupero lo stesso Tutino raddoppia su calcio di rigore, concesso a seguito di una grossa ingenuità di Guglielmotti. Punteggio dunque molto severo per i lombardi.14:59

45'+5' Fischio finale del primo tempo. Lecco-Cosenza 0-214:54

45'+5' Dopo il check l'arbitro conferma il fuorigioco.14:53

45'+4' Tutino, lanciato in profondità, entra in area, salta il portiere e mette dentro, Ma per l'arbitro è fuorigioco.14:53

45'+3' GOL! Lecco-COSENZA 0-2. Rete di Gennaro Tutino, che trasforma il calcio di rigore con un destro rasoterra alla sinistra di Saracco.



45'+2' Trattenuta di Guglielmotti dai danni di Forte su azione di corner. Calcio di rigore per il Cosenza.14:50

45'+1' Due minuti di recupero.14:49

45' Cross di Guglielmotti da destra che non viene sfruttato da Salcedo.14:48

42' Giallo per il Lecco. Ammonito Franco Lepore per una trattenuta ai danni di Canotto, che stava ripartendo.14:46

41' Su corner colpo di testa i Ierardi, salvato da Mazzocchi sulla linea di porta.14:46

41' Dopo un'azione di Novakovich, tentativo dal limte di Crociata, deviata da Camporese in angolo.14:45

40' Su corner di Lepore, Ierardi calcia a botta sicura, ma il tiro è centrale e Micai riesce a bloccare.14:44

38' Giallo per il Cosenza. Ammmonito Bright Gyamfi, reo di un'ostruzione ai danni di Salcedo.14:42

36' Crociata tenta dalla sinistra il traversone, che bloccato senza problemi da Micai.14:40

30' Cross di destra di Lepore, ma Frigerio di tuffo di testa da pochi passi non riesce a impattare il pallone.14:34

28' Cross di Guglielmotti da destra, che attraversa tutta l'area di porta, e Ionita a porta vuota cicca il pallone e non riesce clamorosamente a buttarla dentro.14:32

27' Giallo per il Lecco. Ammonito Giovanni Crociata per una trattenuta ai danni di Zuccon.14:31

24' Conclusione di controbalzo di Lepore dal limite che termina alta.14:27

22' Giallo per il Lecco. Ammonito Elio Capradossi per uno sgambetto ai danni di Zuccon.14:31

20' Tentativo di Frabotta, respinta da Saracco, poi tentativo di Tutino respinto dalla difesa, e infine di Mazzocchi, ma il pallone termina alto.14:25

19' Giallo per il Lecco. Ammonito Marco Frigerio per un intevento in ritardo ai danni di Frabotta.14:31

18' Su azione si corner Zuccon si aggiusta la palla e da fuori area fa partire un gran destro che termina alto.14:22

16' Conclusione di Mazzocchi dal limite ribattuta dalla difesa.14:19

13' Cross da destra di Novakovich, che attraversa tutta l'area, ma Salcedo e Ionita si ostacolano a vicenda e Micai blocca con tranquillità.14:17

12' Novakovich controlla e tenta una difficile girata. Pallone che termina alto.14:15

7' Salcedo lavora una palla sulla sinistra e porge il pallone a Crociata, il cui rasoterra sfiora il palo.14:12

5' GOL! Lecco-CESENA 0-1. Rete di Gennaro Tutino che, lanciato in profondità, entra in area e trafigge Saracco con un gran destro in controbalzo.Dopo una lunga revisione l'arbitro giudica regolare la posizione dell'attaccante.



5' Lunga revisione per verificare la posizione di partenza di Tutino.14:08

4' Tutino, lanciato in profondità, entra in area e trafigge Saracco con un gran destro in controbalzo. Ma per l'arbitro è fuorigioco.14:10

3' Sul ribaltamento di fronte colpo di testa di Forte centrale.14:07

2' Sul calcio d'angolo del Lecco prima Frigerio di testa, poi Ionita di testa sulla ribattuta calciano, ma i palloni vengono respinti dalla difesa e l'arbitro segnala un fuorigioco.14:07

2' Avvio aggressivo del Lecco che conquista il primo corner.14:05

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Lecco.14:04

Le squadre osservano il minuto di raccogliemento in onore delle vitttime dell'incidente sul lavoro di Firenze.14:02

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Daniele Perenzoni di Rovereto.13:59

COSENZA(4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta; Zuccon, Praszelik; Canotto, Forte, Mazzocchi; Tutino Allenatore: Fabio Caserta13:57

LECCO(4-3-1-2): Saracco; Guglielmotti, Ierardi, Capradossi, Lepore; Ionita, Galli, Frigerio; Crociata; Salcedo, Novakovich Allenatore: Alfredo Aglietti13:58

Lo scontro diretto della scorsa stagiona giocato in terra calabrese è terminato 3-0 per i padroni di casa.13:33

Gli ospiti invece sono tredicesimi con 29 punti e sono in serie positiva da 4 giornate, grazie a 2 vittorie e 2 pareggi.13:32

I padroni di casa sono ultimi in classifica con soli 20 punti, a causa di una crisi di risultati che ha portato a 5 sconfitte consecutive.13:31

Benvenuti allo Stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi di Lecco per la sfida tra Lecco e Cosenza, gara valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie B.13:30