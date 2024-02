Da Palermo - Como é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!18:21

Poco Como che ha subito per tutta la partita gli avversari, provando a fare gioco ma rendendosi poche volte pericolosi.18:20

Palermo che domina questo scontro diretto per i play off, rosanero che chiudono sul 3-0 grazie alle reti di Brunori, Ranocchia e Di Francesco.18:20

90'+3' FINISCE PALERMO - COMO! 3-0 il finale!18:19

90'+1' Sostituzione PALERMO: esce Jacopo Segre, entra Chaka Traorè.18:16

90'+1' Tre i minuti di recupero.18:15

88' AMMONITO Samuel Leo Beat Ballet. Giallo alla punta che ferma una avanzata di Segre. 18:13

87' Sostituzione PALERMO: esce Federico Di Francesco, entra Roberto Insigne.18:12

87' Sostituzione PALERMO: esce Matteo Luigi Brunori, entra Edoardo Soleri.18:12

84' Locali che chiudono virtualmente la partita, delizioso il tocco di Brunori per liberare Di Francesco al tiro.18:09

83' GOL! PALERMO - Como 3-0! Rete di Federico Di Francesco. Schema su punizione per i rosanero: palla dentro per l'esterno che, da posizione defilata, insacca Semper di potenza.



82' Fallo subito dal Palermo al limite dell'area: punizione pericolosa per i rosanero.18:07

80' Como che non riesce a spingere, imbastire una reazione: Palermo in controllo.18:05

77' Contropiede Palermo, spreca Coulibaly che crossa male.18:02

76' Proteste del Como per un contatto in area su un colpo di testa di Strefezza, si continua a giocare.18:02

74' Cambi in campo, Como con l'ultimo slot per le aumentare il peso offensivo, Palermo per bilanciare il centrocampo.17:58

72' Sostituzione PALERMO: esce Filippo Ranocchia, entra Mamadou Coulibaly.17:58

72' Sostituzione PALERMO: esce Francesco Di Mariano, entra Aljoša Vasić.17:57

69' Sostituzione COMO: esce Simone Verdi, entra Moutir Chajia.17:55

69' Sostituzione COMO: esce Alessandro Gabrielloni, entra Samuel Leo Beat Ballet.17:55

69' Sostituzione COMO: esce Marco Curto, entra Jean-Pierre Junior Nsame.17:54

68' Como che prova la reazione, Palermo che si chiude nella sua trequarti forte del 2-0.17:53

67' AMMONITO Francesco Di Mariano. Giallo all'esterno per un fallo tattico a centrocampo, punizione per il Como. 17:52

64' GOL! PALERMO - Como 2-0! Rete di Filippo Ranocchia. Il centrocampista insacca in rete una respinta corta della difesa ospite sul cross di Di Mariano. Palermo che raddoppia.



63' Grande sicurezza del Palermo ne lesione del pallone, Semper deve fare gli straordinari per bloccare un cross per Brunori.17:48

60' Altra uscita di Pigliacelli, sicuro il portiere nei palloni alti.17:45

58' Cresce la pressione del Como, angolo per gli ospiti, con Pigliacelli che allontana di pugni.17:45

57' OCCASIONE COMO! Conclusione dalla distanza di Abildgaard, palla di poco a lato.17:41

55' AMMONITO Marco Curto. Il difensore stende Di Francesco lanciato in profondità: giallo per lui. 17:40

55' Como che prova ad alzare il baricentro, senza peró creare occasioni.17:40

52' COSA SPRECA IL PALERMO! Palla dentro per Gomes, il centrocampista supera il portiere in uscita ma non calcia, cercando Brunori e sprecando la ghiottissima occasione.17:37

49' Buon contropiede speerecato dal Palermo, Brunori pescato in fuorigioco. Azione comunque ripresa dalla rimessa dal fondo per i rosanero.17:35

47' Nessun cambio nel secondo tempo, tornano gli stessi 11 che hanno terminato la prima frazione.17:33

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!17:31

Ospiti pericolosi prima del gol, ma decisamente in difficoltá dopo il vantaggio dei rosanero.17:16

Palermo che va negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Brunori, dopo aver sofferto l'ottimo inizio del Como.17:14

45'+7' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI PALERMO - COMO! 1-0 il parziale, in gol Brunori.17:14

45'+5' Partita non cattiva ma dura, ancora gioco fermo per un infortunio.m17:10

45'+4' STREFEZZA! Punizione del Como battuta di prima intenzione, palla alta.17:08

45'+3' Sostituzione COMO: esce Benjamin Lhassine Kone, entra Oliver Abildgaard. 17:08

45'+3' Kone esce in barella, probabile altro cambio obbligato per il Como.17:07

45'+1' Sei i minuti di recupero.17:05

45' Ancora problemi per Kone, sfortunato il subentrato del Como.17:05

44' SEMPER SALVA IL COMO! Conclusione di Segre, il portiere con un miracolo respinge, Brunori da posizione defilata calcia a lato!17:02

42' ANNULLATO IL GOL A BRUNORI! Conclusione dal limite di Strefezza che Semper respinte, tap in vincente della punta che era in fuorigioco.17:01

41' Kone esce dal campo, fasciatura al ginocchio per lui: il centrocampista vuole provare a rientrare.16:59

39' Problemi a Kone, che si tocca il ginocchio: possibile nuovo cambio per il Como.16:58

38' RISPONDE IL COMO! Conclusione di Kone, deviazione di Pigliacelli in angolo!16:57

35' GOL! PALERMO - Como 1-0! Rete di Matteo Luigi Brunori. Cross dalla sinistra di Di Mariano, la punta é attenta nel tagliare nel primo palo e mettete la palla sotto il sette.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Brunori16:55

34' Conferma del VAR, il gol era in fuorigioco.16:53

33' ANNULLATO IL GOL A GABRIELLONI! La punta, lanciato in profondità, insacca di prima intenzione: rete annullata per fuorigioco.16:52

31' Punizione per il Como dalla trequarti: ci prova Verdi, palla ampiamente a lato.16:50

30' Cross di prima intenzione di Strefezza per Gabrielloni, la punta, pressata dalla difesa, manda ampiamente a lato.16:48

28' Fuorigioco di Brunori, Palermo che prova ma fatica in avanti.16:46

26' Angolo per il Como: Kone prova dalla distanza, palla respinta.16:45

25' Conclusione dal limite di Strefezza, palla ampiamente a lato.16:45

23' Como che costruisce a tre, con una mezzala che scende e i due terzini sempre alti, non permettendo al Palermo di pressare con Brunori.16:42

21' Pressing sempre altissimo del Como, Palermo che fatica nell'uscire palla al piede.16:41

19' Sostituzione COMO: esce Daniele Baselli, entra Benjamin Lhassine Kone.16:39

17' Problema muscolare per Baselli, che esce dal campo aiutato dallo staff medico. Cambio obbligato per il Como.16:38

16' A terra Baselli dopo uno scontro con Segre: gioco fermo.16:36

14' Conclusione dal limite debole di Bellemo, facile la presa per Pigliacelli.16:34

14' Como con il possesso palla, Palermo che aspetta.16:33

12' AMMONITO Alessandro Bellemo. Giallo al mediano per un intervento in ritardo a centrocampo. 16:32

9' GABRIELLONI! Conclusione a giro della punta, palla di poco a lato.16:29

8' Como decisamente propositivo, Palermo che aspetta: fuorigioco di Strefezza.16:28

5' Como partito forte, Palermo che per ora aspetta per ripartire.16:25

3' Como subito forte, Diakité respinge il cross di Barba.16:22

2' Palermo in rosanero, Como in completo bianco.16:20

1' INIZIA PALERMO - COMO!16:20

Dirige il match l'arbitro Aureliano (Bologna), assistenti Pagliardini (Arezzo) e Ricciardi (Ancona), quarto arbitro Vogliacco (Bari)16:09

Como con Gabrielloni da prima punta, Strefezza, verdi e Da Cunha alle sue spalle. L'ex Goldaniga in coppia con Barba in difesa.16:08

Corini con Di Mariano e Di Francesco di spalla a Brunori, Ranocchia mezzala, Ceccaroni in coppia con Nedelcearu in difesa.16:07

La formazione del COMO: (4-2-3-1), Semper - Curto, Goldaniga, Barba, Ioannou - Bellemo, Baselli - Strefezza, Verdi, Da Cunha - Gabrielloni.16:06

La formazione del PALERMO: PALERMO (4-3-3), Pigliacelli - Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Aurelio - Ranocchia, Gomes, Segre - Di Mariano, Brunori, Di Francesco.16:04

Big match di Serie B al Barbera, con il Palermo che ospita il Como: le due squadre, in piena lotta play off, vogliono provare l'allungo per avvicinare la promozione diretta.11:32