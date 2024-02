Grazie per aver seguito con noi la diretta di Parma-Pisa, arrivederci al prossimo turno di Serie B.16:00

Nella prossima giornata di campionato il Parma affronterà il Como, mentre il Pisa dovrà vedersela con il Venezia.15:59

Match incredibile a Parma con i crociati che vincono con il gol decisivo di Delprato al 95' in un carambolesco 3-2. Nella prima frazione alla rete di Benedyczak aveva risposto il gol di Valoti, ma nella seconda frazione accade tutto dal minuto 80 in poi. Prima la rete del momentaneo 2-1 di Man, poi il pareggio al 92' di Canestrelli. Il match sembrava finito, ma al 95' arriva il gol del capitano del Parma Delprato a conclusione di una partita davvero pazzesca.15:58

90'+7' Fine partita: PARMA-PISA (25' Benedyczak, 34' Valoti, 81' Man, 92' Canestrelli, 95' Delprato).15:57

90'+6' Cartellino giallo per Nícolas.15:56

90'+5' GOL! PARMA-Pisa 3-2! Rete di Enrico DELPRATO! I crociati la ribaltano nuovamente: cross di Partipilo, uscita di Nicolas che però perde il pallone in maniera goffa favorendo il tapin di Delprato.



90'+2' Cartellino giallo per Alessandro Circati.15:53

90'+2' GOL! Parma-PISA 2-2! Rete di Simone CANESTRELLI! Cross preciso di Marin per Canestrelli che, tutto solo sul secondo palo, conclude di prima intenzione e batte Chichizola.



90' Sono stati concessi 4 minuti di recupero.15:50

89' Splendida azione personale di Charpentier che si presenta in area dinanzi a Nicolas, bravo però ad uscire tempestivamente e a chiudere lo specchio della porta evitando ulteriori pericoli.15:48

88' Cartellino giallo per Lisandru Tramoni.15:46

86' Sostituzione Parma: esce Adrián Bernabé, entra Anthony Partipilo.15:45

83' Sostituzione Pisa: esce Tomás Esteves, entra Lisandru Tramoni.15:43

81' GOL! PARMA-Pisa 2-1! Rete di Dennis MAN! Splendida azione personale di Hernani che trova Charpentier in area: il centravanti del Parma devia quasi fortuitamente la palla, ma favorisce Man che conclude di prima intenzione e sigla il vantaggio.



77' Sostituzione Pisa: esce Mattia Valoti, entra Stefano Moreo.15:42

73' Cartellino giallo per Gabriel Charpentier.15:42

69' Sostituzione Pisa: esce Tommaso Barbieri, entra Pietro Beruatto.15:29

69' Sostituzione Pisa: esce Miguel Veloso, entra Gabriele Piccinini.15:28

66' Sostituzione Parma: esce Adrian Benedyczak, entra Drissa Camara.15:24

64' Cartellino giallo per Simone Canestrelli.15:24

61' Grande occasione per il Parma con Charpentier che conclude con un tiro incrociato di destro: seppur da posizione defilata, l'attaccante dei crociati costringe Nicolas ad un ottimo intervento.15:20

59' Sostituzione Parma: esce Valentin Mihăilă, entra Gabriel Charpentier.15:18

55' Problemi fisici per Valentin Mihaila: l'attaccante del Parma ha accusato un problema fisico di natura muscolare.15:15

51' Man prova ad irrompere nell'area avversaria, ma si comporta bene la difesa del Pisa che riesce ad evitare pericoli. Appare però più attivo il Parma in questi primi minuti.15:11

47' Inizia il secondo tempo di PARMA-PISA!15:07

46' Sostituzione Parma: esce Solomon Sohm, entra Hernani.15:06

46' Sostituzione Parma: esce Ange Bonny, entra Nahuel Estévez.15:06

46' Sostituzione Pisa: esce Ernesto Torregrossa, entra Nicholas Bonfanti.15:05

Potrebbe cambiare qualcosa nell'intervallo per le due squadre: in particolare scalpitano Hernani e Partipilo da una parte e Masucci e Moreo dall'altra.14:51

Prima frazione molto divertente al Tardini. L'occasione più grande prima delle due reti arriva sui piedi di Torregrossa, che però sbaglia clamorosamente a pochi metri dalla porta, a portiere ormai battuto. Pochi minuti dopo arriva il vantaggio del Parma con Benedyczak, bravo nella girata repentina su assist di Delprato. Appena 9 minuti più tardi arriva però il pareggio, targato Valoti, senza dubbio il migliore in campo per gli ospiti. I ritmi calano dopo il pareggio e il risultato resta invariato fino all'intervallo.14:50

45'+1' Termina il primo tempo di PARMA-PISA: in rete Benedyczak prima e Valoti poi.14:48

43' Ritmi calati drasticamente dopo la rete di Valoti. Mancano pochi minuti alla fine del primo tempo ed entrambe le squadre sembrano intenzionate soprattutto a difendere il risultato attuale.14:46

38' Contropiede del Pisa con Tourè che invece di tirare opta per un traversone che viene però ribattuto dal Parma. I crociati si salvano, il risultato resta sull'1-1.14:40

34' GOL! Parma-PISA 1-1! Rete di Mattia VALOTI! Corner battuto in maniera precisa per Tourè che di testa pesca Valoti: il centrocampista del Pisa in maniera lesta anticipa i difensori avversari e deposita in rete il pareggio.



29' Timida reazione del Pisa che prova a scardinare la difesa del Parma, che appare però molto compatta e ben organizzata.14:32

25' GOL! PARMA-Pisa 1-0! Rete di Adrian Benedyczak! Cross dalla destra di Delprato e splendida girata dell'attaccante polacco che fulmina Nicolas e porta in vantaggio i padroni di casa.



21' Clamorosa occasione per il Pisa: assist di Valoti e Torregrossa a porta vuota che sbaglia in maniera clamorosa da posizione a dir poco ravvicinata. 14:28

16' Dopo poco più di 15 minuti di gioco la statistica del possesso palla vede il Pisa nettamente avanti con il 55%.14:25

11' Reazione del Pisa con Valoti: conclusione dalla distanza del centrocampista dei nerazzurri che termina di poco fuori alla destra del palo difeso dalla porta di Chichizola.14:15

9' Il primo tiro in porta è del Parma ed è targato Mihaila: Nicolas riesce però senza problemi a bloccare in presa bassa.14:14

5' Il Pisa appare aggressivo fin dai primi minuti: gli uomini di Aquilani conquistano anche un corner, ma la difesa del Parma riesce a liberare l'area evitando ulteriori pericoli.14:08

1' Inizia il primo tempo di PARMA-PISA!14:02

Parma e Pisa nelle ultime otto partite giocate al Tardini, non hanno mai ripetuto per due volte consecutive lo stesso risultato con un perfetto equilibrio: tre vittorie per parte e due pareggi; inoltre, i toscani dopo aver vinto l’ultima sfida in casa dei ducali (0-1 lo scorso 28 febbraio) potrebbero vincere due gare di fila in casa degli emiliani per la prima volta in cadetteria.13:33

Dopo la vittoria dell’andata (2-0), il Parma potrebbe vincere entrambe le gare di un singolo campionato contro il Pisa per la prima volta in Serie B; più in generale i ducali potrebbero vincere due gare di fila contro i toscani nella serie cadetta per la prima volta dal periodo compreso tra il 1947 e il 1948.13:33

Le scelte di Aquilani: difesa a tre con Marin invece che guiderà la regia in mediana. In attacco Valoti agirà alle spalle di Torregrossa, solo panchina invece per Barberis.13:33

Le scelte di Pecchia: in panchina Di Chiara, giocano Delprato e Coulibaly sulle fasce. In avanti c'è Mihaila dal primo, spazio a Bonny per il ruolo di centravanti.13:31

Panchina Pisa: Loria, Leverbe, Hermannsson, Tramoni, Bonfanti, Mlakar, Beruatto, Masucci, Arena, Moreo, Piccinini, Barberis. 13:30

Panchina Parma: Turk, Corvi, Osorio, Estevez, Charpentier, Colak, Hainaut, Partipilo, Camara, Hernani, Cyprien, Di Chiara. 13:30

Formazione PISA (3-5-1-1): Nicolas - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli - Barbieri, Tourè, Marin, Veloso, Esteves - Valoti - Torregrossa.13:30

Formazione PARMA (4-2-3-1): Chichizola - Delprato, Balogh, Circati, Coullibaly - Bernabè, Sohm - Man, Mihaila, Benedyczak - Bonny. 13:29

Il Parma è reduce dalla vittoria esterna sul Cittadella maturata per 1-2, mentre il Pisa arriva dal trionfo interno con la Sampdoria per 2-0.13:27

Benvenuti alla diretta della partita della 25^ giornata di Serie B, si affrontano Parma e Pisa.13:26