La Ternana invece raggiunge il quintultimo posto a 25 punti, a soli due punti dalla Sampdoria e dalla zona "sicura". Ottavo gol in campionato per Raimondo.16:05

Reazione d’orgoglio della Reggiana nel secondo tempo, ma l’impegno non basta. Dopo il vantaggio di Sgarbi al 9’ del primo tempo, gli ospiti raddoppiano al 75’ con Raimondo, bravo a insaccare sul fantastico assist di Faticanti. Per la squadra di Nesta prima sconfitta dopo sette risultati utili consecutivi.15:57

I padroni di casa provano in tutti i modi a rimettere il risultato in discussione.15:55

GOL! Reggiana-TERNANA 0-2! RAIMONDO! Bello spunto di Faticanti sulla destra che mette in mezzo un pallone che Raimondo deve solo spingere in rete! Guarda la scheda del giocatore Antonio Raimondo 15:37

Contropiede sprecato dalla Reggiana: Blanco per Portanova che mette in mezzo, palla intercettata da Iannarilli.15:28

Occasione per Gondo, che lanciato da Antiste si trova a tu per tu con Iannarilli: il portiere devia il tiro, ma l'attaccante della Reggiana era in fuorigioco.16:03

Cartellino giallo per Edoardo Pieragnolo che ferma Pereiro lanciato in contropiede.14:38

Favilli allarga per Carboni che crossa in mezzo: presa sicura di Bardi.14:28

La Reggiana deve rinunciare agli indisponibili Vido, Vergara, Romagna, Crnigoj. Antiste per Portanova in attacco.13:49

FORMAZIONI UFFICIALI: La Reggiana scende in campo con il 3-4-2-1: Bardi – Sampirisi, Rozzio, Marcandalli – Fiammozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo – Antiste, Melegoni – Gondo. A. disposizione: Sposito, Varela, Cigarini, Satalino, Reinhart, Libutti, Bianco, Pettinari, Szyminski, Pajac, Girma, Portanova. All. Nesta.13:52

La Reggiana è in serie positiva da sette partite (non perde dal 16 dicembre scorso, 1-2 in casa contro la Sampdoria). Occupa l’undicesimo posto in classifica a 30 punti, a soli tre punti dalla zona playoff.13:36