Nel prossimo turno la squadra di Pirlo sarà di scena venerdì sera a Cosenza, impegno interno invece per quella di Maran che ospiterà la Reggiana sabato alle 14.18:33

Brescia momentaneamente ottavo a quota 33 punti, come Bari e Modena, con gli emiliani che hanno però una gara in meno. La Samp riaggancia il Sudtirol a 28 con tre punti di vantaggio sulla zona playout.18:32

Sembrava tutto facile per la Samp dopo il primo tempo quasi a senso unico e la rete di Kasami al 62' ma il Brescia riesce, al 94', a concretizzare l'unica occasione creata in tutto il match. Adorni, in proiezione offensiva, sovrasta Leoni di testa e infila Stankovic gelando il Ferraris. Qualche rammarico per gli uomini di Pirlo che non sono riusciti a chiudere il match e devono rimandare ancora una volta l'appuntamento col successo davanti ai propri tifosi. Il Brescia torna invece a fare punti lontano dal Rigamonti dopo due trasferte negative.18:17

90'+8' Triplice fischio di Volpi. Sampdoria-Brescia termina 1-1.18:12

90'+7' Si allunga il recupero mentre Volpi espelle un altro componente della panchina ospite.18:10

90'+4' GOL! Sampdoria-BRESCIA 1-1! Rete di Adorni. Lancio lungo in area da parte di Paghera, Adorni sovrasta Leoni di testa e infila un incolpevole Stankovic grazie anche alla deviazione del difensore blucerchiato. Il Brescia la pareggia con l'unica occasione da gol nitida di tutta la partita.



90'+4' OCCASIONE SAMP! Stojanovic, libero in area di rigore, sbaglia il controllo e conclude in scivolata da pochi passi ma Andrenacci dice di no!18:26

90'+3' Dickmann viene pescato in area con un lancio lungo ma non riesce a indirizzare la palla verso l'area piccola dove era appostato Moncini.18:07

90'+3' Ntanda-Lukisa penetra in area dalla sinistra ma non riesce a trovare il tempo per la battuta a rete. Si chiude la difesa ospite.18:06

90'+2' Bisoli va al cross morbido ma colpisce male e non riesce a servire alcun compagno in area. Poi ci prova Besaggio ma trova solo la presa di Stankovic.18:06

90' Sei minuti di recupero.18:04

89' Brescia che prova ad attaccare dopo il triplo cambio della Samp. Stankovic guadagna altro tempo prezioso per i suoi su una rimessa dal fondo e le speranze ospiti si fanno sempre più fievoli.18:03

88' Sostituzione Sampdoria: Pirlo cambia anche De Luca, dentro il belga Samuel Ntanda-Lukisa.18:01

87' Sostituzione Sampdoria: esce Alvarez, entra Stojanovic.18:00

86' Sostituzione Sampdoria: fuori uno stanchissimo Yepes, al suo posto entra Askildsen.18:00

85' Fallo in attacco di Ferro su Yepes che rimane a terra nei 16 metri doriani. Sanitari in campo per soccorrere il giocatore spagnolo.17:59

84' Kasami lancia De Luca in contropiede ma viene fuori tutta la stanchezza del numero nove doriano, rimontato da Papetti al momento dell'ingresso in area di rigore.17:58

83' Brescia che preme a caccia del pari e Samp rintanata a difesa della propria area.17:56

82' De Luca serve Kasami al limite dell'area bresciana, l'autore del gol ci prova ancora col sinistro ma non riesce ad angolare la conclusione. Andrenacci blocca centralmente.17:55

80' Sostituzione Sampdoria: fuori l'infortunato Piccini, dentro Giovanni Leoni.17:58

79' Problema fisico per Piccini che si siede in mezzo al campo. Volpi ferma il gioco ed espelle Rolando Maran, reo di aver detto qualche parola di troppo al direttore di gara.17:53

79' Bisoli crossa sul dischetto dalla destra, Moncini si avvita di testa ma non inquadra lo specchio della porta.17:52

77' Cambi finiti per Rolando Maran che sta provando in ogni modo a scuotere i suoi per arrivare al pareggio.17:51

77' Sostituzione Brescia: Bertagnoli lascia il campo a Michele Besaggio.17:50

76' Alvarez recupera palla in area di rigore avversaria e serve Kasami a rimorchio ma l'ex Palermo tocca male col sinistro e non riesce a concludere a rete.17:50

76' Barreca prova a saltare Papetti per l'ingresso in area dalla sinistra, il centrale ospite tiene nel confronto diretto e tocca la palla in fallo laterale.17:49

74' Stankovic prova a guadagnare qualche secondo di troppo in occasione di una rimessa dal fondo, Volpi lo richiama verbalmente.17:48

73' Fase molto confusa del match con continue interruzioni, prima per i cambi, poi per falli di gioco da ambo le parti.17:46

71' Sostituzione Brescia: se ne va Van de Looi, al suo posto dentro Fabrizio Paghera.17:44

69' Sostituzione Sampdoria: fuori un positivo Darboe, dentro Leonardo Benedetti.17:43

66' Possesso palla sempre della Samp che cerca di rallentare il ritmo per gestire il vantaggio. Il Brescia sembra invece aver accusato il colpo.17:42

64' Tutto buono, il VAR conferma la rete blucerchiata dopo aver valutato come corretto il contrasto aereo tra Alvarez e Van de Looi che aveva aperto il campo a Darboe prima dell'assist decisivo per Kasami.17:38

62' GOL! SAMPDORIA-Brescia 1-0! Rete di Kasami. Darboe si invola centralmente verso l'area bresciana e premia l'inserimento di Kasami che non sbaglia col sinistro a tu per tu con Andrenacci. Samp in vantaggio e Brescia che protesta per un fallo non fischiato a inizio azione.



59' Ancora Depaoli a terra in area bresciana, stavolta dopo una presunta spinta di Jallow. Proteste dei giocatori blucerchiati e del pubblico di casa ma Volpi è irremovibile.17:36

58' Sostituzione Brescia: esce anche Fares, lo rimpiazza Massimiliano Mangraviti.17:31

58' Sostituzione Brescia: fuori Bjarnason, dentro Matteo Ferro.17:31

57' Bjarnason frana addosso a Kasami interrompendo la ripartenza doriana. Volpi ferma il gioco e Maran ne approfitta per effettuare altri due cambi.17:30

55' Bisoli svetta di testa in area ma non riesce a imprimere forza alla conclusione, Stankovic la blocca a due mani sulla linea di porta.17:29

54' Calcio d'angolo per il Brescia, lo guadagna Dickmann.17:28

53' Si gioca, anche il VAR conferma la decisione di Volpi.17:27

52' Fares viene ammonito per gioco scorretto dal direttore di gara.17:31

52' Depaoli a terra in area di rigore bresciana, Volpi lascia correre tra le proteste doriane. Lavoro per il VAR mentre l'azione prosegue.17:26

50' Alvarez colpisce di testa in area di rigore ma non riesce a dare forza alla conclusione. Andrenacci blocca la palla a terra senza problemi.17:24

47' Bjarnason colpisce di testa sul secondo palo centrando Depaoli, poi la palla gli carambola addosso finendo oltre la linea di fondo. Qualche protesta bresciana per un tocco di braccio del capitano della Samp che è però sembrato del tutto aderente al corpo, oltre che involontario.17:22

47' Jallow subito al cross dalla sinistra, chiuso in corner da Piccini.17:20

46' Si ricomincia!17:19

45' Sostituzione Brescia: fuori Bianchi, dentro Jallow.17:19

La Samp ha decisamente tenuto le redini del gioco in questa prima frazione, il Brescia ha pensato soprattutto a difendersi, non riuscendo quasi mai a ripartire in contropiede. Si attendono dunque le mosse di Pirlo e Maran per sbloccare il risultato.17:07

Primo tempo senza reti e con poche emozioni a Marassi, le uniche arrivano dalla sponda blucerchiata con la rete annullata ad Alvarez per fallo in attacco e la traversa dello stesso attaccante uruguaiano, servito alla perfezione da Depaoli in area di rigore. De Luca poi si mangia un gol già fatto al 36' calciando alto da ottima posizione. Un solo tiro in porta invece per il Brescia con un destro a spiovere di Bertagnoli dalla distanza, alzato in corner da un attento Stankovic.17:06

45' Volpi manda tutti negli spogliatoi. Samp-Brescia 0-0 dopo 45 minuti.17:04

45' De Luca spreca ancora una buona opportunità sbagliando uno stop in area di rigore. L'attaccante doriano era totalmente smarcato e avrebbe potuto rendersi molto pericoloso.17:04

44' Angolo troppo basso di Van de Looi, la difesa doriana respinge in fallo laterale.17:02

44' Corner per gli ospiti che ci provano ancora da palla inattiva.17:01

43' Calcio piazzato per il Brescia che porta molti uomini in area avversaria. 17:01

39' Brescia che fatica molto in questa fase ma per ora è riuscito a non subire reti.17:01

38' Buon momento per la Samp che sta premendo a caccia del vantaggio.16:56

37' Darboe ha spazio sulla trequarti avversaria, alza la testa e calcia ampiamente fuori dallo specchio col destro.16:55

36' OCCASIONE SAMP! Barreca assiste perfettamente De Luca in area col rasoterra dalla sinistra ma il numero nove blucerchiato si divora l'1-0 col piatto destro dal limite dell'area piccola. Palla sopra la traversa e Brescia che si salva per miracolo.16:54

35' Altra azione pericolosa della Samp con Darboe che scodella in area per Ghilardi ma il difensore doriano non riesce a essere efficace di testa da pochi passi. Palla fuori sotto lo sguardo attento di Andrenacci.16:53

34' TRAVERSA DI ALVAREZ! Depaoli pennella dalla destra, l'uruguaiano stacca perfettamente di testa ma centra la traversa. Samp vicinissima al vantaggio.16:52

32' Fallo in attacco di Moncini su Ghilardi. L'attaccante ospite ha rischiato il secondo giallo andando a trattenere vistosamente il difensore blucerchiato.16:51

32' Partita sempre molto chiusa col possesso palla che però è nettamente a favore della Sampdoria.16:49

29' Kasami prova il sinistro dal limite, palla respinta in fallo laterale dalla difesa bresciana.16:46

26' Darboe ferma fallosamente una ripartenza bresciana andando direttamente ad atterrare Van de Looi. Cartellino giallo per il giocatore in prestito dalla Roma.16:45

24' Intervento energico di Moncini su Gonzalez. Per Volpi è intenzionale e assegna il giallo all'attaccante ospite.16:42

22' GOL ANNULLATO! Alvarez batte Andrenacci insaccando di testa un cross morbido di De Luca. Volpi annulla per fallo in attacco dell'attaccante ex Sassuolo. Arriva poi anche la conferma dalla sala VAR.16:40

21' Fares al cross dalla corsia mancina, Moncini la tocca di testa ma Stankovic la blocca senza problemi.16:39

19' OCCASIONE SAMP! Yepes pesca Depaoli in area di rigore, il capitano doriano calcia col destro dal limite dell'area piccola ma trova l'opposizione decisiva di Adorni a negargli il gol.16:37

18' Stankovic blocca in presa alta un tentativo di sponda aerea da parte di Bisoli.16:38

18' Palla respinta dalla difesa doriana, Bertagnoli si coordina per il drop dalla distanza, Stankovic lo alza sopra la traversa. Altro calcio d'angolo per gli ospiti.16:35

17' Corner per il Brescia, lo ottiene Bjarnason dopo un cross deviato da Darboe.16:34

14' Grande equilibrio in questa prima parte di gara durante la quale nessuna delle due squadre è riuscita a tentare un tiro verso la porta avversaria.16:33

10' Cross di Barreca dalla sinistra, Andrenacci abbranca la sfera in presa alta e viene travolto da Depaoli. Punizione per gli ospiti col capitano della Samp che si scusa subito col portiere avversario.16:28

8' Bertagnoli intercetta un pallone vagante sulla trequarti offensiva ma viene fermato al momento dell'ingresso in area. Rischio per la Samp che si salva grazie al recupero di Piccini.16:26

6' Ancora nessuna azione pericolosa ma il ritmo di questi primi minuti è molto alto.16:24

4' Monicini prova a sfondare sulla sinistra, Ghilardi lo rimonta e gli strappa la palla nei pressi della bandierina del corner. Intervento perfetto del difensore doriano.16:22

2' Scontro tra Fares e Depaoli, il capitano blucerchiato rimane a terra dopo un colpo alla schiena ma Volpi lascia correre.16:20

Samp subito molto aggressiva e in gestione del possesso palla.16:19

Si comincia!16:18

Le due squadre osservano un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'incidente sul lavoro accaduto a Firenze nella giornata di ieri.16:18

Squadre in campo mentre al Ferraris risuona "Lettera da Amsterdam".16:14

Senza lo squalificato Olzer e con Borrelli infortunato, Maran schiera la coppia Bianchi-Moncini dal primo minuto in attacco, supportati da Bjarnason. Rispetto alla sconfitta di Como c'è Van de Looi in mezzo al campo con Bisoli e Bertagnoli, Paghera va in panchina. Due cambi anche in difesa con Papetti e Fares dal 1' al posto di Mangraviti e Jallow.16:11

Pirlo cambia tanto dalla cintola in su rispetto alla sconfitta di Pisa. Tornano titolari De Luca e Alvarez a comporre il trio offensivo con Depaoli, a centrocampo l'unico confermato è Darboe ma ci sono i rientri di Kasami, Yepes e Barreca. Davanti a Stankovic invece non cambia nulla nel trio formato da Piccini, Ghilardi e Gonzalez.16:02

FORMAZIONE UFFICIALE BRESCIA: 4-3-1-2 per la squadra di Maran. Andrenacci - Dickmann, Papetti, Adorni, Fares - Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli - Bjarnason - Bianchi, Moncini. A disposizione: Avella, Huard, Paghera, Mangraviti, Cartano, Jallow, Ferro, Besaggio.15:59

FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA: 3-4-3 per gli uomini di Pirlo. Stankovic - Piccini, Ghilardi, Gonzalez - Kasami, Yepes, Darboe, Barreca - Depaoli, De Luca, Alvarez. A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Askildsen, Girelli, Langella, Stojanovic, Ntanda-Lukisa, Alesi, Leoni, Pozzato, Uberti, Benedetti.15:57

Dirige il match Volpi con Tegoni e Cipressa ad assisterlo, quarto uomo Iacobellis. In sala VAR ci sono Abisso e Longo.15:50

A Marassi scendono in campo due squadre reduci da una sconfitta nell'ultimo turno, i liguri hanno perso infatti 2-0 a Pisa mentre i lombardi sono stati sconfitti dal Como di misura. C'è quindi desiderio di pronto riscatto da ambo le parti per proseguire la risalita della classifica e, perché no, pensare di puntare anche ai playoff. Fischio d'inizio alle 16.15.15:49

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria-Brescia, gara valida per la 25esima giornata di Serie B.15:46