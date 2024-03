Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!18:13

Nel prossimo turno l’Ascoli andrà in scena sul campo dello Spezia, mentre il Lecco ospiterà sul proprio terreno di gioco il Cittadella.18:13

Quarta sconfitta consecutiva per il Lecco, sempre ultimo con soli 21 punti all’attivo, uno solo nelle ultime 11 giornate.18:13

Torna al successo l’Ascoli dopo due punti nelle ultime 3 partite e sale in classifica a quota 31, agganciando così in classifica lo Spezia, in attesa dello scontro diretto del prossimo turno.18:12

Importantissimo e netto successo per 4-1 dell’Ascoli ai danni del Lecco. Il primo tempo è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio da parte di entrambe le squadre e ben tre calci di rigore assegnati. Passano in vantaggio gli ospiti con un tiro dagli 11 metri assegnato dopo una lunghissima revisione e trasformato da Lepore. Successivamente l’Ascoli ribalta il risultato con una doppia trasformazione, sempre dal dischetto, di Caligari. A inizio ripresa Viviano salva il risultato con un grande doppio intervento. Successivamente i bianconeri vanno a segno ancora due volte con due grandi conclusioni dal limite dell’area di sinistro da parte di Bellusci e Duris.18:12

90'+4' Fischio finale dell'incontro. Ascoli-Lecco 4-118:11

90'+2' Tentativo di esterno di Listowski da fuori area, ma il pallone termina a lato.18:09

90'+1' Quattro minuti di recupero.18:07

89' Punizione di Lepore da posizione defilata che colpisce Nestorowski.18:07

86' GOL! ASCOLI-Lecco 4-1. Rete di David Duris. Lungo rinvio di Viviano e Duris sfrutta a suo favore un rimpallo al limite dell’area avversaria e fa partire un gran sinistro che fulmina Melgrati.18:05

86' Imbucata di Crociata per Buso, che di sinistro impegna Viviano in una parata a terra.18:03

84' Cambio di esterni per l'Ascoli. Esce Karim Zedadka ed entra Raffaele Celia.18:02

84' Cambio in attacco per l'Ascoli. Esce Pablo Rodriguez ed entra Ilija Nestorowski.18:02

83' Controllo e tentativo dal limite di Masini, che termina abbondantemente a lato.18:00

82' Rodriguez vanifica con un controllo maldestro una promettente azione di ripartenza dell'Ascoli.17:59

80' Su corner colpo di testa di Vaisanen centrale.17:57

78' Tiro dalla distanza di Lunetta, che termina abbondantemente a lato.17:55

76' Cambio di esterni per il Lecco. Esce Vittorio Parigini ed entra Gabriel Lunetta.17:54

75' Zedadka mette un invitante pallone, ma nè Vaisanen nè Rodriguez riescono nella deviazione vincente.17:52

73' Cambio a centrocampo per l'Ascoli. Esce Fabrizio Caligara ed entra Samuel Giovane.17:51

72' Cambio in attacco per l'Ascoli. Esce Jeremiah Streng ed entra David Duris.17:51

71' GOL! ASCOLI-Lecco 3-1. Rete di Giuseppe Bellusci, che sfrutta una respinta della difesa e al volo di sinistro manda il pallone all’incrocio dei pali.



69' Cambio a centrocampo per il Lecco. Esce Giorgio Galli ed entra Marcin Listkowski.17:46

68' Cambio in difesa per il Lecco. Esce Mario Ierardi ed entra Alessandro Bianconi.17:46

67' Corner di Lepore, testa di Ierardi e Guglielmotti, sempre di testa, mette a lato da pochi passi.17:45

64' Degli Innocenti calcia dal limite dell'area, ma la conclusione è centrale ed è facile per Viviano.17:41

60' Vaisanen e Degli Innocenti sono a terra a seguito di un duro contrasto.17:37

58' Viviano intercetta un cross fuori misura di Crociata.17:35

57' Degli Innocenti libera l'area dopo un cross pericoloso da sinistra di Caligari.17:34

51' Guglielmotti mette dentro un pallone per Buso, la cui conclusione viene respinta da Viviano, che compie un altro grande intervento sulla ribattuta di Crociata. Pallone che viene successivamente deviato in angolo.17:29

50' Melgrati in uscita interrompe una promettente azione offensiva dell'Ascoli.17:27

46' Giallo per il Lecco. Ammonito Davide Guglielmotti per una sbracciata ai danni di Caligara.17:24

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dall'Ascoli.17:22

45' Cambio di esterni per il Lecco. Esce Mats Lemmens ed entra Davide Guglielmotti.17:23

45' Cambio in attacco per il Lecco. Esce Andrija Novakovich ed entra Nicolò Buso.17:23

Termina 2-1 per i padroni di casa un primo tempo piuttosto avvincente, caratterizzato da ben 3 calci di rigori assegnati. Passano in vantaggio gli ospiti con un penalty trasformato da Lepore dopo una lunghissima revisione. Successivamente l'Ascoli rimonta con una doppia trasformazione dagli undici metri di Caligara. Prima parte di gara equilibrata nel gioco e nelle occasioni.17:07

45'+3' Fischio finale del primo tempo. Ascoli-Lecco 2-117:05

45'+2' Giallo per l'Ascoli. Ammonito Marcello Falzerano per un intervento da dietro ai danni di Lepore.17:04

45'+1' Cross di Zedadka per Falzerano, che attraversa tutta l'area ma non trova la deviazione di nessuno.17:03

45'+1' Tre minuti di recupero.17:02

45' Tiro di Zedadka dalla sinsitra, che viene parato da Melgrati senza difficoltà.17:02

42' GOL! ASCOLI-Lecco 2-1. Rete di Fabrizio Caligara, che realizza dal dischetto con un sinistro di potenza alla sinistra di Melgrati, che stavolta viene spiazzato.



39' Calcio di rigore per l'Ascoli. Capradossi, in ritardo, prende sulla caviglia Masini, che finisce giù. Il giocatore si trovava sulla linea di fondo.16:57

36' Cross di Galli da destra e Viviano interviene in uscita alta e respinge di pugno.16:53

34' Giallo per il Lecco. Ammonito Mats Lemmens per un intervento in ritardo ai danni di Zedadka.16:52

30' Zedadka prova da lontano la conclusione, che termina abbondantemente a lato.16:47

27' Azione di forza di Inglese, che entra in area, ma l'arbitro segnala un fallo dell'attaccante.16:45

26' Sul corner Capradossi da pochi passi colpisce col ginocchio, ma mette alto di pochissimo.16:44

25' Sponda di Inglese di testa, su passaggio di Lepore, per Novakovich, che viene anticipato da Bellusci.16:43

20' Lungo lancio di Bellusci che viene bloccato direttamente da Melgrati.16:37

19' GOL! ASCOLI-Lecco 1-1. Rete di Fabrizio Caligara, che trasforma il penalty con una botta di sinistro a mezza altezza alla sinistra di Melgrati.



16' Rodriguez entra in area e viene sgambettato da Ierardi. L'arbitro assegna subito il calcio di rigore.16:33

13' GOL! Ascoli-LECCO 0-1. Rete di Franco Lepore, che trasforma il calcio di rigore con un destro rasoterra alla destra di Viviano.



12' Giallo per l'Ascoli. Ammonito Karim Zedadka per il fallo di mano in anticipo su Capradossi.16:30

12' Dopo una lunghissima revisione, l'arbitro segnala il fallo e assegna il calcio di rigore.16:29

10' L'arbitro viene richiamato dal Var per un sospetto fallo di mano di Zedadka.16:28

8' Angolo di Lepore e uscita di Viviano, che non prende il pallone e Capradossi devia fuori.16:26

6' Azione arrembante dell'Ascoli. Grande parata di Melgrati e sulla ribattuta l'arbitro fischia un fallo in attacco.16:24

5' Ierardi blocca Rodriguez lanciato in profondità. L'arbitro non segnala irregolarità.16:23

4' Tiro cross di Falzerano, su quale si avventano Streng e Masini, entrambi in fuorigioco. L'arbitro annulla la rete.16:22

2' Cross rasoterra di Parigini per Novakovich che, disturbato da Bellusci, non riesce a controllare.16:20

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Lecco.16:17

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Daniele Rutella di Enna.16:14

LECCO(4-4-2): Melgrati; Lemmens, Ierardi, Capradossi, Lepore; Parigini, Degli Innocenti, Galli, Crociata; Novakovich, Inglese Allenatore: Alfredo Aglietti16:01

ASCOLI(3-5-2): Viviano; Vaisanen, Bellusci, Mantovani; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Caligara, Zedadka; Streng, Rodriguez Allenatore: Massimo Carrera16:00

Lo scontro diretto della scorsa stagiona giocato in terra marchigiana è terminato 0-0.15:48

Gli ospiti invece occupano l’ultimo posto con 21 punti, uno solo ottenuto nelle ultime 10 partite.15:46

I padroni di casa sono terz’ultimi in classifica con 28 punti all’attivo e nelle ultime 3 giornate hanno ottenuto solamente due pareggi.15:46

Benvenuti allo Stadio Cino e Lillo Del Duca per la sfida tra Ascoli e Lecco, gara valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie B.15:45