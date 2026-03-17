Torna al successo il Mantova, che sale a quota 34, uscendo momentaneamente dalla zona play out.
Cade il Cesena dopo due pareggi consecutivi. Gli emiliani restano all’ottavo posto a quota 40 punti.
Nel prossimo turno il Mantova andrà in scena sul campo del Modena, mentre il Cesena ospiterà sul proprio terreno di gioco contro il Catanzaro.
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Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!22:00
Il match termina col successo del Mantova per 3-0. I padroni di casa vanno in vantaggio dopo pochi minuti con un’autorete di Zaro, che devia nella propria porta un cross rasoterra dalla destra di Trimboli. I lombardi mancano un paio di ghiotte occasioni per raddoppiare, mentre intorno a metà frazione Shpendi impegna severamente Bardi al termine di una buona azione personale. Successivamente Marras, con una conclusione a giro dal limite manca la porta di poco. Dopo un inizio di ripresa abbastanza vivace per entrambe le squadre gli uomini di Modesto raddoppiano poco prima dell’ora di gioco con una punizione di Castellini deviata in rete dal suo compagno Meroni. I lombardi mancano il terzo gol e nei minuti finali restano in inferiorità numerica a causa dell’infortunio occorso a Meroni a cambi già tutti effettuati. Nei minuti finali gli emiliani cercano di sfruttare l’uomo in più per riaprire la gara in extremis, ma in pieno recupero Mancuso finalizza splendidamente un contropiede, siglando il gol del definitivo 3-0.21:57
90'+6'
Fischio finale dell'incontro. Mantova-Cesena 3-021:55
90'+5'
Berti mette in mezzo un pallone, ma Bardi anticipa tutti in uscita.21:53
90'+3'
GOL! MANTOVA-Cesena 3-0. Rete di Leonardo Mancuso. Grande contropiede del Mantova, guidato da Falletti, che serve Mancuso, che controlla, supera Guidi e mette nell’angolino dove Klinsmann non può arrivare.
Meroni non riesce a rientrare e il Cesena cerca di sfruttare gli ultimi minuti in superiorità numerica.21:50
90'+1'
Punizione di Bastoni e Shpendi di testa mette alto.21:49
90'+1'
Sei minuti di recupero.21:49
90'
Bisoli serve Olivieri, che da dentro l'area calcia di prima intenzione. Bardi para di istinto miracolosamente.21:49
89'
Al termine di un'azione insistita del Cesena Guidi ha un'occasione, ma il suo destro termina a lato di poco.21:48
88'
Meroni è a terra dolorante a seguito di uno scontro con Klinsmann.21:46
86'
Falletti per Mancuso, che appoggia per Paoletti, che dal limite dell'area fa partire un sinistro che termina a lato.21:44
83'
Cerri conclude una lunga azione del Cesena con un tiro dal limite dell'area debole, bloccato senza problemi da Bardi.21:41
82'
Cambio sulla trequarti per il Mantova. Esce Tommaso Marras ed entra Cèsar Falletti.21:40
82'
Cambio a centrocampo per il Mantova. Esce Simone Trimboli ed entra Flavio Paoletti.21:40
80'
Grande azione del Mantova, con Mancuso che riceve sulla sinistra e mette in mezzo per Caprini, che insacca. Ma l'arbitro segnala un fuorigioco di partenza di Mancuso.21:39
80'
Gran giocata di Marras, che si libera con un colpo di tacco e conclude di destro, beffando Guidi. Pallone che termina a lato di poco.21:38
75'
Cambio in difesa per il Cesena. Esce Matteo Piacentini ed entra Peter Amoran.21:34
75'
Cambio a centrocampo per il Cesena. Esce Matteo Francesconi ed entra Dimitri Bisoli.21:33
73'
Corner di Marras e Kouda batte al volo di destro, col pallone che termina a lato, creando un brivido nella difesa cesenate.21:32
73'
Palla in profondità per Mancuso, che si fa chiudere lo specchio della porta da Klinsmann. Pallone che termina in corner.21:31
71'
Punizione di Marras dalla stessa posizione del gol del 2-0. Pallone che termina a lato non di molto.21:29
69'
Cambio sulla trequarti per il Mantova. Esce Nicolò Buso ed entra Maat Caprini.21:28
69'
Cambio in attacco per il Mantova. Esce Davis Mensah ed entra Leonardo Mancuso.21:27
68'
Zaro mette in corner in scivolata su cross di Benaissa da sinistra.21:26
66'
Cross di Berti per Cerri, che serve Shpendi al centro dell'area, che conclude al volo alto.21:24
63'
Cambio a centrocampo per il Cesena. Esce Riccardo Ciervo ed entra Simone Bastoni.21:22
63'
Cambio a centrocampo per il Cesena. Esce Tommaso Corazza ed entra Marco Olivieri.21:22
63'
Cambio di esterni per il Mantova. Esce Ali Dembelè ed entra Tommaso Maggioni.21:21
62'
Giallo per il Mantova. Ammonito Simone Trimboli per proteste.21:20
60'
Cambio in attacco per il Cesena. Esce Giacomo Vrioni ed entra Alberto Cerri.21:19
60'
Marras riceve sulla destra, rientra e di sinistro prova una conclusione a giro che sfiora il secondo palo.21:18
57'
GOL! MANTOVA-Cesena 2-0. Rete di Andrea Meroni che, appostato in barriera, devia la punizione battuta da Castellini.21:17
55'
Giallo per il Cesena. Ammonito Matteo Piacentini per un intervento da dietro ai danni di Mensah. Punizione pericolosa per il Mantova.21:14
53'
Giallo per il Cesena. Ammonito Andrea Ciofi per una trattenuta ai danni di Kouda.21:11
52'
Cross di Coda da sinistra, ma Klinsmann si accartoccia e para.21:10
51'
Iniziativa personale di Trimboli, che si guadagna un corner.21:09
51'
Percussione di Francesconi, che entra in area e serve Berti con un rimpallo, il sui sinistro termina di poco a lato.21:09
50'
Punizione di Trimboli bloccata in presa alta da Klinsmann.21:08
49'
Giallo per il Cesena. Ammonito Matteo Guidi per aver steso Marras.21:07
46'
Kouda prova la conclusione da fuori area, ma il pallone termina alto.21:04
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Mantova.21:03
Il primo tempo termina col Mantova in vantaggio per 1-0. I padroni di casa vanno in vantaggio dopo pochi minuti con un’autorete di Zaro, che devia nella propria porta un cross rasoterra dalla destra di Trimboli. I lombardi mancano un paio di ghiotte occasioni per raddoppiare, mentre intorno a metà frazione Shpendi impegna severamente Bardi al termine di una buona azione personale. Successivamente Marras, con una conclusione a giro dal limite manca la porta di poco.20:49
45'+2'
Fischio finale del primo tempo. Mantova-Cesena 1-0.20:48
45'+1'
Un minuto di recupero.20:48
42'
Trimboli prova la conclusione dalla distanza, ma il pallone sbatte su Corazza e finisce in fallo laterale.20:48
38'
L'arbitro ammonisce il ds del Mantova Rinaudo per proteste.20:40
34'
Trimboli prima prova un cross dalla destra e poi sulla ribattuta prova a mettere in mezzo di testa. Pallone che termina tra le braccia di Klinsmann.20:36
32'
Conclusione a giro di Marras che termina a lato di poco, al termine di un lungo fraseggio del Mantova.20:35
30'
Cross di Ciofi dalla destra, la difesa libera e Francesconi commette fallo in attacco.20:32
23'
Shpendi si libera con una finta di colpo al limite dell'area avversaria e calcia di sinistro, ma Bardi è attento a respingere.20:25
22'
Cross di Castellini e deviazione di Marras, che colpisce male il pallone. Sul proseguimento dell'azione pallone in mezzo per Mensah, che prova l'acrobazia, ma non colpisce il pallone.20:24
20'
Trimboli calcia verso la porta dal limite dell'area, su azione di corner, ma il pallone, colpito male, diventa un assist per Meroni, che tira addosso a Klinsmann da ottima posizione.20:23
20'
Mensah viene anticipato a pochi passi dalla porta da Piacentini in corner.20:22
19'
Kouda recupera un pallone, perso malamente da Zaro, in area avversaria, e di sinistro calcia alto da ottima posizione.20:21
15'
Marras prova la conclusione da lontano, che viene deviata e bloccata senza problemi da Klinsmann.20:18
14'
Marras mette un pallone in area per Mensah, che non riesce a colpire di testa.20:16
13'
Kouda prova a servire Mensah, ma il pallone viene intercettato da un difensore.20:16
11'
Conclusione al volo di Guidi che termina alto.20:13
10'
Ciervo si conquista il primo corner a favore del Cesena.20:12
6'
GOL! MANTOVA-Cesena 1-0. Autorete di Giovanni Zaro, che devia nella propria porta un cross rasoterra dalla destra di Trimboli.20:11
2'
Guida prova la conclusione da fuori area. Pallone deviato in calcio d'angolo.20:04
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Cesena.20:02
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Andrea Zanotti di Rimini.20:00
Lo scontro diretto della gara di andata, giocato a Cesena, è terminato 3-2 a favore dei padroni di casa.19:33
Gli ospiti, ottavi in classifica con 40 punti, sono reduci da due pareggi consecutivi, ma non vincono da 7 turni, nei quali hanno ottenuto solo tre punti. Sulla panchina dei bianconeri esordisce Ashley Cole.19:36
I padroni di casa, reduci da un pareggio per 2-2, dopo essere stati in vantaggio di due gol, sul campo dell’Empoli, sono a 37 punti in compagnia di Sampdoria, Virtus Entella e Bari, in piena zona play out.19:31
Benvenuti allo Stadio Danilo Martella di Mantova per la sfida tra Mantova e Cesena, gara valida per la 31esima giornata del campionato di Serie B.19:30
Mantova - Cesena è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 20:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Arbitro di Mantova - Cesena sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Andrea Zanotti
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie B: 13 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cremonese-Palermo 0-0
31-08-2025
Serie B
Carrarese-Calcio Padova 0-0
19-09-2025
Serie B
Frosinone-Südtirol 2-2
23-09-2025
Coppa Italia
Udinese-Palermo 2-1
30-09-2025
Serie B
Reggiana-Spezia 1-1
25-10-2025
Serie B
Südtirol-Cesena 0-1
01-11-2025
Serie B
Palermo-Pescara 5-0
23-11-2025
Serie B
Modena-Südtirol 0-0
08-12-2025
Serie B
Calcio Padova-Cesena 1-1
27-12-2025
Serie B
Spezia-Pescara 2-1
17-01-2026
Serie B
Avellino-Carrarese 1-2
07-02-2026
Serie B
Juve Stabia-Calcio Padova 3-3
14-02-2026
Serie B
Catanzaro-Mantova 2-0
03-03-2026
Serie B
Reggiana-Südtirol 0-4
17-03-2026
Serie B
Mantova-Cesena 3-0
Attualmente Mantova si trova 12° in classifica con 34 punti (frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte); invece il Cesena si trova 8° in classifica con 40 punti (frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte). Mantova ha segnato 35 gol e ne ha subiti 46; il Cesena ha segnato 38 gol e ne ha subiti 46. La partita di andata Cesena - Mantova si è giocata il 13 dicembre 2025 e si è conclusa 3-2.
In casa Mantova ha fatto 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, l'Empoli e il Cesena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Modena e il Frosinon ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Mantova ha incontrato nell'ultima partita il Cesena vincendo 3-0 mentre Il Cesena ha incontrato il Frosinone pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 10 gol.
Mantova e Cesena si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 8 volte, il Cesena ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Mantova-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Cesena ha vinto quattro delle ultime cinque sfide contro il Mantova in Serie BKT (1P), dopo che aveva ottenuto solo tre successi nelle prime 16 gare contro i lombardi nel campionato cadetto (6N, 7P).
Il Mantova è rimasto imbattuto in nove delle 10 partite casalinghe contro il Cesena in Serie BKT (7V, 2N), l'unico successo dei romagnoli risale al 15 novembre 2009 (1-0 con gol di Cristian Bucchi).
Il Mantova ha guadagnato 10 punti nelle ultime quattro gare casalinghe in campionato, dopo che nelle precedenti quattro aveva ottenuto solo un punto. I lombardi potrebbero registrare due clean sheet casalinghi di fila in Serie BKT per la prima volta dall'ottobre-novembre 2024 (tre in quel caso).
Il Cesena ha pareggiato le ultime due trasferte di campionato (contro Empoli e Modena); i romagnoli non registrano almeno tre pareggi fuori casa di fila in Serie BKT dall'aprile-maggio 2018 (quattro in quel caso).
Il Cesena ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di Serie BKT (incluse le ultime due), dopo che nelle precedenti nove i romagnoli non avevano collezionato nemmeno un pareggio (2V, 7P).
Il Cesena è una delle due squadre, insieme al Pescara, contro cui Francesco Ruocco ha realizzato più di un gol in Serie BKT (due reti a entrambe - tra cui la sua prima marcatura nel torneo il 29 settembre 2024 al Manuzzi); nonostante ciò, il classe 2001 ha perso entrambi i match contro i romagnoli nel campionato cadetto.
Cristian Shpendi ha segnato due reti contro il Mantova in campionato e solo contro Carrarese e Reggiana ha realizzato più gol in Serie BKT (tre a entrambe) - a quota due anche Brescia e Südtirol.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: