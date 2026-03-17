PREPARTITA

Mantova - Cesena è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 20:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Cesena sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Andrea Zanotti Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie B: 13 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cremonese-Palermo 0-0 31-08-2025 Serie B Carrarese-Calcio Padova 0-0 19-09-2025 Serie B Frosinone-Südtirol 2-2 23-09-2025 Coppa Italia Udinese-Palermo 2-1 30-09-2025 Serie B Reggiana-Spezia 1-1 25-10-2025 Serie B Südtirol-Cesena 0-1 01-11-2025 Serie B Palermo-Pescara 5-0 23-11-2025 Serie B Modena-Südtirol 0-0 08-12-2025 Serie B Calcio Padova-Cesena 1-1 27-12-2025 Serie B Spezia-Pescara 2-1 17-01-2026 Serie B Avellino-Carrarese 1-2 07-02-2026 Serie B Juve Stabia-Calcio Padova 3-3 14-02-2026 Serie B Catanzaro-Mantova 2-0 03-03-2026 Serie B Reggiana-Südtirol 0-4 17-03-2026 Serie B Mantova-Cesena 3-0

Attualmente Mantova si trova 12° in classifica con 34 punti (frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte); invece il Cesena si trova 8° in classifica con 40 punti (frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte).

Mantova ha segnato 35 gol e ne ha subiti 46; il Cesena ha segnato 38 gol e ne ha subiti 46.

La partita di andata Cesena - Mantova si è giocata il 13 dicembre 2025 e si è conclusa 3-2.

In casa Mantova ha fatto 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte).

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, l'Empoli e il Cesena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Modena e il Frosinon ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Mantova ha incontrato nell'ultima partita il Cesena vincendo 3-0 mentre Il Cesena ha incontrato il Frosinone pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 10 gol.

Mantova e Cesena si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 8 volte, il Cesena ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Mantova-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cesena ha vinto quattro delle ultime cinque sfide contro il Mantova in Serie BKT (1P), dopo che aveva ottenuto solo tre successi nelle prime 16 gare contro i lombardi nel campionato cadetto (6N, 7P).

Il Mantova è rimasto imbattuto in nove delle 10 partite casalinghe contro il Cesena in Serie BKT (7V, 2N), l'unico successo dei romagnoli risale al 15 novembre 2009 (1-0 con gol di Cristian Bucchi).

Il Mantova ha guadagnato 10 punti nelle ultime quattro gare casalinghe in campionato, dopo che nelle precedenti quattro aveva ottenuto solo un punto. I lombardi potrebbero registrare due clean sheet casalinghi di fila in Serie BKT per la prima volta dall'ottobre-novembre 2024 (tre in quel caso).

Il Cesena ha pareggiato le ultime due trasferte di campionato (contro Empoli e Modena); i romagnoli non registrano almeno tre pareggi fuori casa di fila in Serie BKT dall'aprile-maggio 2018 (quattro in quel caso).

Il Cesena ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di Serie BKT (incluse le ultime due), dopo che nelle precedenti nove i romagnoli non avevano collezionato nemmeno un pareggio (2V, 7P).

Il Cesena è una delle due squadre, insieme al Pescara, contro cui Francesco Ruocco ha realizzato più di un gol in Serie BKT (due reti a entrambe - tra cui la sua prima marcatura nel torneo il 29 settembre 2024 al Manuzzi); nonostante ciò, il classe 2001 ha perso entrambi i match contro i romagnoli nel campionato cadetto.

Cristian Shpendi ha segnato due reti contro il Mantova in campionato e solo contro Carrarese e Reggiana ha realizzato più gol in Serie BKT (tre a entrambe) - a quota due anche Brescia e Südtirol.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: