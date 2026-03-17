Dopo un primo tempo anonimo dove è la Juve Stabia a passare in vantaggio con il rigore di Leone, nella ripresa il Palermo parte forte e prima pareggia con Pohjanpalo, anche lui dagli undici metri, e in seguito completa la rimonta con Bani sugli sviluppi di calcio d'angolo. La Juve Stabia ha un guizzo in ripartenza e trova il 2-2 con il solito Mosti, che sfrutta al meglio l'ottima iniziativa di Cacciamani, il Palermo spinge fino alla fine per cercare il colpo da tre punti ma deve accontentarsi di un pari
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Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!21:02
OCCASIONE PALERMO PROPRIO ALLO SCADERE! Cross dalla sinistra, Le Douaron riceve alle porte dell'area piccola e conclude trovando Bellich, la palla resta pericolosamente in zona e Giorgini salva tutto allontanando in rovesciata!21:01
90'+6'
Ammonito Kassama, fallo su Johnsen20:58
90'+5'
Le Douaron! Colpo di testa su un cross sugli sviluppi un corner, palla alta!20:57
90'+3'
Ultimi assalti del Palermo, resiste la Juve Stabia20:56
90'
Sei minuti di recupero20:53
88'
Quinto cambio nella Juve Stabia: esce Pierobon, entra Kassama20:50
87'
Ammonito Magnani20:50
87'
OCCASIONE JUVE STABIA! Sgroppata di Cacciamani in contropiede, l'esterno arriva dentro l'area e calcia trovando la respinta di piede di Joronen!20:50
85'
Quinto cambio nel Palermo: esce Ceccaroni, entra Magnani20:47
84'
Quarto cambio nel Palermo: esce Pierozzi, entra Vasic20:47
84'
Terzo cambio nel Palermo: esce Segre, entra Claudio Gomes20:46
84'
Colpo di testa di Segre su cross di Ceccaroni, palla alta20:46
83'
Manovra da dietro il Palermo20:45
81'
Quarto cambio nella Juve Stabia: esce Dalle Mura, entra Bellich20:43
78'
Riprende ad attaccare con intensità il Palermo che vuole i tre punti20:41
76'
Ammonito Rui Modesto, trattenuta plateale su Cacciamani20:38
73'
GOL! Palermo-JUVE STABIA 2-2! Rete di Mosti! Cross di Cacciamani dalla sinistra, Ceccaroni di testa non allontana bene e Mosti al volo batte Joronen sul primo palo!
Rischia la Juve Stabia! Varnier perde ingenuamente palla sulla trequarti, Le Douaron cerca la conclusione immediata ma Confente si fa trovare pronto20:34
71'
Ammonito Bani, intervento in ritardo a centrocampo20:34
70'
Cross velenoso di Pierozzi, la difesa della Juve Stabia allontana con qualche affanno20:32
66'
Secondo gol stagionale per Mattia Bani dopo quello realizzato a settembre contro il Cesena20:29
65'
GOL! PALERMO-Juve Stabia 2-1! Rete di Bani! Angolo battuto veloce dai rosanero, Ceccaroni riceve in area, si gira e conclude. La sfera, deviata da un difensore, impatta sulla traversa e Bani, appostato sulla linea di porta, appoggia di petto in fondo al sacco!
RIGORE! Dopo aver visto le immagini, Dionisi valuta falloso l'intervento di Confente!20:21
58'
DIONISI AL VAR! Il direttore di gara viene richiamato al monitor! Possibile rigore per il Palermo!20:21
57'
PROTESTA IL PALERMO! Bani va a staccare e viene colpito da Confente in uscita, Dionisi non ha fischiato, Var al lavoro20:20
57'
Era diffidato Giorgini, salterà la sfida interna contro lo Spezia20:18
56'
Ammonito Giorgini per perdita di tempo20:17
54'
Secondo cambio nel Palermo: esce Blin, entra Rui Modesto20:15
52'
Contropiede Juve Stabia, Okoro punta in solitaria guadagnando un calcio d'angolo20:14
50'
Atteggiamento molto più aggressivo del Palermo, resiste al momento la Juve Stabia20:13
47'
Botta di Segre dalla distanza, Confente non si fida della presa e con i pugni manda in corner20:09
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di PALERMO-JUVE STABIA!20:07
46'
Primo cambio nel Palermo: esce Bereszynski, entra Le Douaron20:07
Mugugni al Barbera al duplice fischio di Dionisi. La squadra di Inzaghi non ha brillato e la Juve Stabia ne ha approfittato per chiudere in vantaggio i primi 45 minuti. Decide, per il momento, il calcio di rigore guadagnato da Okoro e trasformato da Leone all'11. L'unico vero guizzo del Palermo è la traversa colpita da Segre con un colpo di testa da centro area.19:53
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO! Juve Stabia avanti al Barbera!19:50
45'+3'
Pierozzi svetta sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, palla alta19:50
45'+2'
Palumbo carica il mancino dalla distanza, mura la difesa della Juve Stabia19:49
45'
Tre minuti di recupero19:48
44'
Ammonito Torrasi, fallo su Pierozzi19:46
40'
TRAVERSA PALERMO! Cross di Palumbo a centro area, inserimento di Segre che di testa coglie proprio l'incrocio dei pali!19:42
39'
Bereszyinski cerca l'imbucata centrale sbagliando però la misura del passaggio, interviene in sicurezza Confente19:41
37'
Prova a fare densità nella metà campo avversaria il Palermo, la squadra di Inzaghi pecca però di precisione19:40
35'
Cross dalla sinistra di Augello, respinge con i pugni Confente19:37
32'
Non riesce a dare ritmo alla manovra il Palermo, al momento è la Juve Stabia a farsi preferire19:34
29'
Leone carica il destro dal limite, blocca Joronen19:31
25'
Primo squillo del Palermo: Augello scappa a sinistra e crossa rasoterra al centro, Pohjanpalo mastica la conclusione ma chiama comunque Confente alla respinta in corner19:28
22'
A terra Okoro, gioco fermo e staff medico della Juve Stabia in campo19:25
19'
Punizione di Blin a cercare Bani a centro area, il colpo di testa del centrale rosanero non centra lo specchio19:22
16'
Okoro si posiziona il pallone sul sinistro, conclusione centrale bloccata da Joronen19:19
15'
Rumoreggia il Barbera, troppi errori tecnici del Palermo fin qui19:18
13'
Colpito a freddo il Palermo, la squadra di Inzaghi cerca subito la reazione19:17
11'
GOL! Palermo-JUVE STABIA 0-1! Rete di Leone! Piattone destro ad aprire, Joronen spiazzato e Juve Stabia in vantaggio al Barbera!19:14
10'
Rigore confermato! Pronto Leone dal dischetto19:13
10'
Check del Var per valutare sia l'entità del contatto, sia l'iniziale posizione di Okoro al momento del suggerimento di Mosti19:12
9'
Ammonito Joronen per il fallo su Okoro19:18
9'
RIGORE PER LA JUVE STABIA! Ripartenza letale delle Vespe, Mosti imbuca per Okoro che viene atterrato da Joronen in uscita!19:11
5'
Ritmi bassi in questo avvio, adesso è la Juve Stabia che prova a fraseggiare19:08
2'
Palumbo cerca in profondità Pohjanpalo, suggerimento troppo profondo19:05
SI PARTE! È iniziata JUVE STABIA-PALERMO!19:03
Le scelte di Abate: il tecnico giallonero ritrova Pierobon e Cacciamani dopo la squalifica. L'ex Verona completa la mediana con Mosti e Leone, mentre l'esterno si posiziona nella consueta corsia mancina con Ricciardi confermato sul versante opposto. Rispetto alla gara con la Carrarese, qualche modifica nel reparto arretrato, dove c'è Dalle Mura al posto di Bellich con Diakite e Giorgini. Tandem d'attacco inedito, a causa della squalifica di Gabrielloni e l'assenza di Burnede: c'è Torrasi a supporto di Okoro19:00
Le scelte di Inzaghi: Bereszyinski completa con Bani e Ceccaroni la difesa a tre davanti a Joronen con Pierozzi e Augello sulla fasce. In mediana ci sono Segre e Blin, mentre davanti Palumbo e Johnsen agiranno alle spalle di Pohjanpalo18:31
FORMAZIONE UFFICIALE JUVE STABIA: gli ospiti rispondono con un 3-5-1-1: Confente - Diakite, Giorgini, Dalle Mura - Ricciardi, Mosti, Leone, Pierobon, Cacciamani - Torrasi - Okoro18:59
FORMAZIONE UFFICIALE PALERMO: i rosanero si schierano con un 3-4-2-1: Joronen - Bereszyinski, Bani, Ceccaroni - Pierozzi, Segre, Blin, Augello - Palumbo, Johnsen - Pohjanpalo 18:26
Direzione di gara affidata a Federico Dionisi de L'Aquila, i suoi due assistenti saranno Rossi e Barone. Il quarto ufficiale è Rispoli, mentre Serra e Gualtieri sono gli addetti al Var18:22
Non vince dall'11 febbraio la Juve Stabia, reduce dal pareggio interno contro la Carrarese. I gialloneri sono al momento al settimo posto dentro alla zona play off, con un vantaggio minimo di un punto sul Cesena, di scena alle 20.00 al Martelli contro il Mantova, e tre sul SudTirol, impegnato domani ad Avellino.18:20
Sfida ad alta quota in questo anticipo, al Barbera il Palermo intende riscattare la rovinosa caduta nello scontro diretto con il Monza di tre giorni fa per riservarsi una chance di promozione diretta. I rosanero nelle ultime cinque uscite hanno ottenuto due sconfitte e tre vittorie18:17
Benvenuti alla diretta di Palermo-Juve Stabia, gara valida per la 31° giornata del campionato di Serie B!18:15
Palermo - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 19:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Arbitro di Palermo - Juve Stabia sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Federico Dionisi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
28
Fuorigioco
4
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
7
Espulsioni
0
Cartellini per partita
7.0
Falli per cartellino
4.0
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 11 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie B
Frosinone-Avellino 2-0
13-09-2025
Serie B
Pescara-Venezia 2-2
25-09-2025
Coppa Italia
Genoa-Empoli 3-1
01-10-2025
Serie B
Sampdoria-Catanzaro 0-0
26-10-2025
Serie A
Verona-Cagliari 2-2
02-11-2025
Serie B
Modena-Juve Stabia 3-0
23-11-2025
Serie B
Mantova-Spezia 4-1
07-12-2025
Serie B
Empoli-Palermo 1-3
10-01-2026
Serie B
Frosinone-Catanzaro 2-0
24-01-2026
Serie B
Modena-Palermo 0-0
07-02-2026
Serie B
Mantova-Bari 2-1
15-02-2026
Serie B
Spezia-Frosinone 0-2
04-03-2026
Serie B
Carrarese-Catanzaro 3-3
Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 58 punti (frutto di 16 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 42 punti (frutto di 9 vittorie, 15 pareggi e 7 sconfitte). Il Palermo ha segnato 51 gol e ne ha subiti 27; Juve Stabia ha segnato 35 gol e ne ha subiti 37. La partita di andata Juve Stabia - Palermo si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa il Palermo ha fatto 36 punti (11 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, Carrarese e il Monza ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Mantova e Carrares ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 3-0 mentre Juve Stabia ha incontrato Carrarese pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 21 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol.
Palermo e Juve Stabia si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 4 volte, Juve Stabia ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Palermo-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo aver vinto tutte le prime quattro sfide contro la Juve Stabia in Serie BKT, realizzando 10 gol e subendone solo uno, il Palermo ha perso il confronto più recente contro i campani (0-1 lo scorso 8 novembre).
Il Palermo ha vinto entrambe le gare casalinghe contro la Juve Stabia in Serie BKT senza subire gol: 3-0 il 28 settembre 2013 e 1-0 il 19 gennaio 2025.
Il Palermo, sconfitto a Monza, non colleziona due ko consecutivi in Serie BKT da fine ottobre: in quel caso furono due sconfitte senza segnare alcuna rete, contro il Catanzaro e proprio contro il Monza (ultima occasione in cui i rosanero rimasero due match di fila in cadetteria senza trovare la via del gol).
Il Palermo ha vinto le ultime nove gare al Barbera in campionato e potrebbe ottenere 10 successi casalinghi di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra l'ottobre 1947 e l'aprile 1948.
Il Palermo ha guadagnato 36 punti in 15 gare casalinghe in questo campionato, record per i rosanero dopo altrettanti match interni nell'era dei tre punti a vittoria in Serie BKT (superati i 34 del 2003/04).
Dopo una serie di nove partite in cui ha ottenuto cinque vittorie e quattro pareggi, la Juve Stabia non ha conquistato nemmeno una vittoria nelle ultime sei gare in Serie BKT (3N, 3P).
La Juve Stabia ha vinto solo tre delle 15 trasferte di questo campionato (6N, 6P), rimanendo a secco di gol nelle due più recenti; nella Serie BKT 2025/26 i campani hanno già infilato una striscia di tre gare fuori casa di fila senza reti all'attivo (tra lo scorso novembre e dicembre).
Anche contro il Monza, il Palermo ha subito un gol nel finale: sono sei le reti incassate dai rosanero dall'86' minuto in avanti in questa Serie BKT, su 25 totali (il 24%, un dato record in percentuale nel torneo in corso).
La Juve Stabia è una delle sei formazioni contro cui Antonio Palumbo vanta almeno due gol in Serie BKT (entrambe le reti su rigore, con la maglia del Modena). Qualora il centrocampista trovasse la rete, la formazione campana diventerebbe solo la seconda in cadetteria contro cui vanta almeno tre gol (l'altra è il Bari).
Nicola Mosti, a segno nell'ultimo turno di Serie BKT, è arrivato a quota cinque reti in questo campionato, due in più di quelle realizzate nelle precedenti tre stagioni di Serie BKT (una nel 2020/21 con l'Ascoli, due nel 2024/25 con la Juve Stabia).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: