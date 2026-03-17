Dopo un primo tempo anonimo dove è la Juve Stabia a passare in vantaggio con il rigore di Leone, nella ripresa il Palermo parte forte e prima pareggia con Pohjanpalo, anche lui dagli undici metri, e in seguito completa la rimonta con Bani sugli sviluppi di calcio d'angolo. La Juve Stabia ha un guizzo in ripartenza e trova il 2-2 con il solito Mosti, che sfrutta al meglio l'ottima iniziativa di Cacciamani, il Palermo spinge fino alla fine per cercare il colpo da tre punti ma deve accontentarsi di un pari

Direzione di gara affidata a Federico Dionisi de L'Aquila, i suoi due assistenti saranno Rossi e Barone. Il quarto ufficiale è Rispoli, mentre Serra e Gualtieri sono gli addetti al Var18:22

Le scelte di Inzaghi: Bereszyinski completa con Bani e Ceccaroni la difesa a tre davanti a Joronen con Pierozzi e Augello sulla fasce. In mediana ci sono Segre e Blin, mentre davanti Palumbo e Johnsen agiranno alle spalle di Pohjanpalo18:31

Le scelte di Abate: il tecnico giallonero ritrova Pierobon e Cacciamani dopo la squalifica. L'ex Verona completa la mediana con Mosti e Leone, mentre l'esterno si posiziona nella consueta corsia mancina con Ricciardi confermato sul versante opposto. Rispetto alla gara con la Carrarese, qualche modifica nel reparto arretrato, dove c'è Dalle Mura al posto di Bellich con Diakite e Giorgini. Tandem d'attacco inedito, a causa della squalifica di Gabrielloni e l'assenza di Burnede: c'è Torrasi a supporto di Okoro19:00

Mugugni al Barbera al duplice fischio di Dionisi. La squadra di Inzaghi non ha brillato e la Juve Stabia ne ha approfittato per chiudere in vantaggio i primi 45 minuti. Decide, per il momento, il calcio di rigore guadagnato da Okoro e trasformato da Leone all'11. L'unico vero guizzo del Palermo è la traversa colpita da Segre con un colpo di testa da centro area.19:53

PREPARTITA

Palermo - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 19:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro di Palermo - Juve Stabia sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Federico Dionisi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 4 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 4.0 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 11 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Frosinone-Avellino 2-0 13-09-2025 Serie B Pescara-Venezia 2-2 25-09-2025 Coppa Italia Genoa-Empoli 3-1 01-10-2025 Serie B Sampdoria-Catanzaro 0-0 26-10-2025 Serie A Verona-Cagliari 2-2 02-11-2025 Serie B Modena-Juve Stabia 3-0 23-11-2025 Serie B Mantova-Spezia 4-1 07-12-2025 Serie B Empoli-Palermo 1-3 10-01-2026 Serie B Frosinone-Catanzaro 2-0 24-01-2026 Serie B Modena-Palermo 0-0 07-02-2026 Serie B Mantova-Bari 2-1 15-02-2026 Serie B Spezia-Frosinone 0-2 04-03-2026 Serie B Carrarese-Catanzaro 3-3

Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 58 punti (frutto di 16 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 42 punti (frutto di 9 vittorie, 15 pareggi e 7 sconfitte).

Il Palermo ha segnato 51 gol e ne ha subiti 27; Juve Stabia ha segnato 35 gol e ne ha subiti 37.

La partita di andata Juve Stabia - Palermo si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa il Palermo ha fatto 36 punti (11 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte).

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, Carrarese e il Monza ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Mantova e Carrares ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 3-0 mentre Juve Stabia ha incontrato Carrarese pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 21 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol.

Palermo e Juve Stabia si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 4 volte, Juve Stabia ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Palermo-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver vinto tutte le prime quattro sfide contro la Juve Stabia in Serie BKT, realizzando 10 gol e subendone solo uno, il Palermo ha perso il confronto più recente contro i campani (0-1 lo scorso 8 novembre).

Il Palermo ha vinto entrambe le gare casalinghe contro la Juve Stabia in Serie BKT senza subire gol: 3-0 il 28 settembre 2013 e 1-0 il 19 gennaio 2025.

Il Palermo, sconfitto a Monza, non colleziona due ko consecutivi in Serie BKT da fine ottobre: in quel caso furono due sconfitte senza segnare alcuna rete, contro il Catanzaro e proprio contro il Monza (ultima occasione in cui i rosanero rimasero due match di fila in cadetteria senza trovare la via del gol).

Il Palermo ha vinto le ultime nove gare al Barbera in campionato e potrebbe ottenere 10 successi casalinghi di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra l'ottobre 1947 e l'aprile 1948.

Il Palermo ha guadagnato 36 punti in 15 gare casalinghe in questo campionato, record per i rosanero dopo altrettanti match interni nell'era dei tre punti a vittoria in Serie BKT (superati i 34 del 2003/04).

Dopo una serie di nove partite in cui ha ottenuto cinque vittorie e quattro pareggi, la Juve Stabia non ha conquistato nemmeno una vittoria nelle ultime sei gare in Serie BKT (3N, 3P).

La Juve Stabia ha vinto solo tre delle 15 trasferte di questo campionato (6N, 6P), rimanendo a secco di gol nelle due più recenti; nella Serie BKT 2025/26 i campani hanno già infilato una striscia di tre gare fuori casa di fila senza reti all'attivo (tra lo scorso novembre e dicembre).

Anche contro il Monza, il Palermo ha subito un gol nel finale: sono sei le reti incassate dai rosanero dall'86' minuto in avanti in questa Serie BKT, su 25 totali (il 24%, un dato record in percentuale nel torneo in corso).

La Juve Stabia è una delle sei formazioni contro cui Antonio Palumbo vanta almeno due gol in Serie BKT (entrambe le reti su rigore, con la maglia del Modena). Qualora il centrocampista trovasse la rete, la formazione campana diventerebbe solo la seconda in cadetteria contro cui vanta almeno tre gol (l'altra è il Bari).

Nicola Mosti, a segno nell'ultimo turno di Serie BKT, è arrivato a quota cinque reti in questo campionato, due in più di quelle realizzate nelle precedenti tre stagioni di Serie BKT (una nel 2020/21 con l'Ascoli, due nel 2024/25 con la Juve Stabia).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: