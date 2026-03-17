Finisce senza reti la sfida tra Reggiana e Monza. I brianzoli sfiorano spesso il vantaggio, soprattutto con Colombo, protagonista anche nel secondo tempo con una traversa colpita. Un attento Micai e una linea difensiva sempre molto compatta salvano i padroni di casi. Finisce in pareggio con il Monza che frena nuovamente.
La Reggiana affronterà l'Entella nel prossimo turno di campionato, mentre il Monza se la vedrà con il Venezia!
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di Reggiana-Monza, arrivederci al prossimo turno di Serie B!21:59
90'+5'
Fine partita: REGGIANA-MONZA 0-021:55
90'+3'
Cross teso di Colombo, bravo Micai in uscita.21:54
90'
Sono stati concessi 5 minuti di recupero!21:50
89'
Ci prova ancora Bozhanaj, il suo destro termina però abbondantemente alto sopra la traversa.21:49
86'
Possesso prolungato della Reggiana, fase di stallo della partita!21:46
Combinazione veloce tra Petagna e Caso, riesce a liberare ancora una volta Quaranta.21:32
67'
Ancora una volta pericolosissimo Colombo che si mette in proprio e conclude con un gran mancino a giro: perfetto Micai che devia sulla traversa!21:26
65'
Sostituzione Monza: esce Hernani, entra Giuseppe Caso.21:25
65'
Sostituzione Monza: esce Patrick Cutrone, entra Agustín Álvarez.21:25
65'
Sostituzione Monza: esce Dany Mota, entra Andrea Petagna.21:24
61'
Ci prova Mota con il mancino, palla di poco fuori a lato!21:20
58'
Cartellino giallo per Tobías Reinhart.21:19
54'
Tentativo del solito Colombo, la palla termina però alta sopra la traversa.21:19
50'
Il Monza fa la partita, ma non riesce a sbloccarla. La Reggiana si difende!21:07
46'
Inizia il secondo tempo di REGGIANA-MONZA!21:06
In casa Reggiana occhio ovviamente a Bozhanaj per il secondo tempo, nel Monza scalpitano Colpani e Petagna.20:50
La prima frazione di Reggiana-Monza termina a reti bianche. I brianzoli sfiorano il vantaggio specialmente in un paio di occasioni, soprattutto grazie a Colombo, decisamente il più pimpante. Micai il migliore tra le fila dei padroni di casa, decisivo per chiudere la prima frazione con zero reti subite.20:49
45'+1'
Finisce il primo tempo di REGGIANA-MONZA!20:47
45'
Ci prova Mota di sinistro, molto attento Micai, bravo a bloccare in presa bassa.20:47
42'
Super occasione per il Monza, ancora una volta con Colombo: il suo mancino termina di pochissimo fuori a lato.20:43
38'
Hernani prova ad imbucare per Colombo, Quaranta chiude con una buona diagonale difensiva!20:40
34'
Ci prova Cutrone con un mancino a giro, respinge Quaranta!20:36
30'
Tiro al volo di Ravanelli, blocca Micai senza troppi problemi.20:32
27'
Grandissima conclusione incrociata di Colombo, Micai si supera con una super parata!20:28
23'
Ci prova Hernani su punizione, palla alta sopra la traversa.20:24
19'
Spunto interessante di Rover sulla destra, perfetto Thiam in uscita.20:20
15'
Calcio d'angolo insidioso battuto da Pessina, respinge Micai.20:18
11'
Il Monza prova a sfondare sulla sinistra con Azzi, molto bravo Portanova a chiudere.20:13
7'
Problemi fisici per Reinhart, gioco momentaneamente fermo!20:08
4'
Il copione della partita appare chiaro fin da subito: il Monza gestisce il possesso, la Reggiana si difende e prova a colpire in contropiede.20:06
1'
Inizia il primo tempo di REGGIANA-MONZA!20:03
Il Monza è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto sfide contro la Reggiana in Serie BKT (4V, 3N), registrando ben cinque clean sheet - l'unico successo degli emiliani contro i brianzoli nel periodo risale al 6 dicembre 2020 (3-0 in casa).19:32
Il Monza ha vinto le ultime due sfide contro la Reggiana in Serie BKT e non ha mai ottenuto tre successi di fila contro i granata nel campionato cadetto.19:32
Le scelte di Bianco: coppia d'attacco formata da Cutrone e Mota, inamovibile Hernani a centrocampo. Titolare Pessina, gioca Carboni in difesa.19:32
Le scelte di Rubinacci: gioca Girma in avanti, spazio a Portanova in mediana. Ci sono Papetti e Lusuardi con Quaranta in difesa.19:31
Reggiana - Monza è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 20:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Reggiana - Monza sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Giuseppe Mucera
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
52
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
8.6
Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 14 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Lecce-Juve Stabia 2-0
30-08-2025
Serie B
Mantova-Pescara 2-1
21-09-2025
Serie B
Carrarese-Avellino 3-4
24-09-2025
Coppa Italia
Parma-Spezia 2-2
01-10-2025
Serie B
Empoli-Monza 1-1
18-10-2025
Serie B
Juve Stabia-Avellino 2-0
25-10-2025
Serie B
Virtus Entella-Pescara 1-1
02-11-2025
Serie B
Sampdoria-Mantova 0-1
23-11-2025
Serie B
Monza-Cesena 1-0
07-12-2025
Serie A
Cremonese-Lecce 2-0
20-12-2025
Serie B
Modena-Venezia 1-2
24-01-2026
Serie B
Juve Stabia-Virtus Entella 1-0
31-01-2026
Serie B
Empoli-Modena 0-0
11-02-2026
Serie B
Südtirol-Monza 0-0
20-02-2026
Serie B
Frosinone-Empoli 2-2
03-03-2026
Serie B
Venezia-Avellino 4-0
08-03-2026
Serie A
Bologna-Verona 1-2
17-03-2026
Serie B
Reggiana-Monza 0-0
Attualmente la Reggiana si trova 19° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte); invece il Monza si trova 2° in classifica con 64 punti (frutto di 19 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte). La Reggiana ha segnato 30 gol e ne ha subiti 46; il Monza ha segnato 49 gol e ne ha subiti 25. La partita di andata Monza - Reggiana si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 3-1.
In casa la Reggiana ha fatto 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Bari e il Monza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, lo Spezia e il Palermo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita il Monza pareggiando 0-0 mentre Il Monza ha incontrato il Palermo vincendo 3-0.
Reggiana e Monza si sono affrontate 37 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 13 volte, il Monza ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 11.
Reggiana-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Monza ha vinto le ultime due sfide contro la Reggiana in Serie BKT e non ha mai ottenuto tre successi di fila contro i granata nel campionato cadetto.
Il Monza è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto sfide contro la Reggiana in Serie BKT (4V, 3N), registrando ben cinque clean sheet - l'unico successo degli emiliani contro i brianzoli nel periodo risale al 6 dicembre 2020 (3-0 in casa).
La Reggiana ha vinto 11 delle 18 gare casalinghe contro il Monza in Serie BKT (4N, 3P) e contro nessuna formazione ha ottenuto più successi interni nel campionato cadetto (a quota 11 anche Hellas Verona, Modena e Venezia).
Dopo una serie di due vittorie e due pareggi la Reggiana ha perso tutte le ultime tre gare di Serie BKT, subendo 10 reti, solo una in meno di quelle concesse nelle precedenti nove.
La Reggiana ha vinto solo una delle ultime nove partite casalinghe di campionato (3N, 5P): 1-0 contro il Mantova lo scorso 10 febbraio - dopo che aveva ottenuto cinque successi nelle precedenti sette gare interne in Serie BKT (2N).
Da inizio febbraio, il Monza è la squadra che ha raccolto più punti in Serie BKT: sono ben 22, frutto di sette vittorie, un pareggio e una sola sconfitta in nove gare giocate; almeno due punti più di qualsiasi altra formazione considerando interamente le ultime nove giornate di campionato cadetto.
Il Monza ha perso l'ultima trasferta di campionato contro lo Spezia e potrebbe registrare due sconfitte fuori casa di fila per la prima volta in questa stagione di Serie BKT; l'ultima volta infatti che ha perso due gare esterne di fila nel torneo cadetto risale all'aprile-maggio 2022 (contro Frosinone e Perugia).
Grazie alle reti di Leonardo Colombo e Patrick Ciurria contro il Palermo, il Monza è la squadra che conta più marcatori differenti in questa Serie BKT: 18.
Andrija Novakovich ha segnato quattro reti in questo campionato, ma tutte in trasferta; l'attaccante della Reggiana non realizza una rete in casa in Serie BKT da novembre 2024 (19 partite interne a secco da allora).
L'ultima delle quattro doppiette di Dany Mota in Serie BKT è arrivata proprio contro la Reggiana lo scorso 25 ottobre; quello è stato anche l'unico match in cui il classe '98 ha preso parte a tre reti nel campionato cadetto (due reti impreziosite da un assist).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: