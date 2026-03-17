Il Monza ha vinto le ultime due sfide contro la Reggiana in Serie BKT e non ha mai ottenuto tre successi di fila contro i granata nel campionato cadetto.19:32

PREPARTITA

Reggiana - Monza è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 20:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Reggiana - Monza sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Giuseppe Mucera Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 52 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.6 Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 14 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Lecce-Juve Stabia 2-0 30-08-2025 Serie B Mantova-Pescara 2-1 21-09-2025 Serie B Carrarese-Avellino 3-4 24-09-2025 Coppa Italia Parma-Spezia 2-2 01-10-2025 Serie B Empoli-Monza 1-1 18-10-2025 Serie B Juve Stabia-Avellino 2-0 25-10-2025 Serie B Virtus Entella-Pescara 1-1 02-11-2025 Serie B Sampdoria-Mantova 0-1 23-11-2025 Serie B Monza-Cesena 1-0 07-12-2025 Serie A Cremonese-Lecce 2-0 20-12-2025 Serie B Modena-Venezia 1-2 24-01-2026 Serie B Juve Stabia-Virtus Entella 1-0 31-01-2026 Serie B Empoli-Modena 0-0 11-02-2026 Serie B Südtirol-Monza 0-0 20-02-2026 Serie B Frosinone-Empoli 2-2 03-03-2026 Serie B Venezia-Avellino 4-0 08-03-2026 Serie A Bologna-Verona 1-2 17-03-2026 Serie B Reggiana-Monza 0-0

Attualmente la Reggiana si trova 19° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte); invece il Monza si trova 2° in classifica con 64 punti (frutto di 19 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte).

La Reggiana ha segnato 30 gol e ne ha subiti 46; il Monza ha segnato 49 gol e ne ha subiti 25.

La partita di andata Monza - Reggiana si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa la Reggiana ha fatto 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Bari e il Monza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, lo Spezia e il Palermo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita il Monza pareggiando 0-0 mentre Il Monza ha incontrato il Palermo vincendo 3-0.

Reggiana e Monza si sono affrontate 37 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 13 volte, il Monza ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Reggiana-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Monza ha vinto le ultime due sfide contro la Reggiana in Serie BKT e non ha mai ottenuto tre successi di fila contro i granata nel campionato cadetto.

Il Monza è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto sfide contro la Reggiana in Serie BKT (4V, 3N), registrando ben cinque clean sheet - l'unico successo degli emiliani contro i brianzoli nel periodo risale al 6 dicembre 2020 (3-0 in casa).

La Reggiana ha vinto 11 delle 18 gare casalinghe contro il Monza in Serie BKT (4N, 3P) e contro nessuna formazione ha ottenuto più successi interni nel campionato cadetto (a quota 11 anche Hellas Verona, Modena e Venezia).

Dopo una serie di due vittorie e due pareggi la Reggiana ha perso tutte le ultime tre gare di Serie BKT, subendo 10 reti, solo una in meno di quelle concesse nelle precedenti nove.

La Reggiana ha vinto solo una delle ultime nove partite casalinghe di campionato (3N, 5P): 1-0 contro il Mantova lo scorso 10 febbraio - dopo che aveva ottenuto cinque successi nelle precedenti sette gare interne in Serie BKT (2N).

Da inizio febbraio, il Monza è la squadra che ha raccolto più punti in Serie BKT: sono ben 22, frutto di sette vittorie, un pareggio e una sola sconfitta in nove gare giocate; almeno due punti più di qualsiasi altra formazione considerando interamente le ultime nove giornate di campionato cadetto.

Il Monza ha perso l'ultima trasferta di campionato contro lo Spezia e potrebbe registrare due sconfitte fuori casa di fila per la prima volta in questa stagione di Serie BKT; l'ultima volta infatti che ha perso due gare esterne di fila nel torneo cadetto risale all'aprile-maggio 2022 (contro Frosinone e Perugia).

Grazie alle reti di Leonardo Colombo e Patrick Ciurria contro il Palermo, il Monza è la squadra che conta più marcatori differenti in questa Serie BKT: 18.

Andrija Novakovich ha segnato quattro reti in questo campionato, ma tutte in trasferta; l'attaccante della Reggiana non realizza una rete in casa in Serie BKT da novembre 2024 (19 partite interne a secco da allora).

L'ultima delle quattro doppiette di Dany Mota in Serie BKT è arrivata proprio contro la Reggiana lo scorso 25 ottobre; quello è stato anche l'unico match in cui il classe '98 ha preso parte a tre reti nel campionato cadetto (due reti impreziosite da un assist).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: