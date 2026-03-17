Spezia - Empoli è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 20:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro di Spezia - Empoli sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Luca Massimi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
22
Fuorigioco
2
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
6.0
Falli per cartellino
3.6
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 14 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Cerignola-Verona 1-1
31-08-2025
Serie B
Modena-Avellino 1-1
20-09-2025
Serie B
Spezia-Juve Stabia 1-3
01-10-2025
Serie B
Pescara-Südtirol 1-1
26-10-2025
Serie B
Bari-Mantova 1-0
01-11-2025
Serie B
Avellino-Reggiana 4-3
21-11-2025
Serie B
Catanzaro-Pescara 3-3
08-12-2025
Serie B
Mantova-Reggiana 0-1
21-12-2025
Serie B
Virtus Entella-Südtirol 1-1
18-01-2026
Serie B
Palermo-Spezia 1-0
01-02-2026
Serie B
Calcio Padova-Monza 1-2
10-02-2026
Serie B
Virtus Entella-Cesena 3-1
15-02-2026
Serie B
Bari-Südtirol 1-2
27-02-2026
Serie A
Parma-Cagliari 1-1
14-03-2026
Serie B
Cesena-Frosinone 2-2
17-03-2026
Serie B
Spezia-Empoli 1-1
Attualmente lo Spezia si trova 18° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte); invece l'Empoli si trova 14° in classifica con 33 punti (frutto di 7 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte). Lo Spezia ha segnato 30 gol e ne ha subiti 43; l'Empoli ha segnato 39 gol e ne ha subiti 45. La partita di andata Empoli - Spezia si è giocata il 14 settembre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa lo Spezia ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 9 sconfitte). Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Modena e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Catanzaro e Mantova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli pareggiando 1-1 mentre L'Empoli ha incontrato Mantova pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 11 gol.
Spezia e Empoli si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 4 volte, l'Empoli ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Spezia-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Grande equilibrio nelle 13 sfide tra Spezia ed Empoli in Serie BKT: quattro vittorie per parte e cinque pareggi, con 15 gol per i liguri e 14 reti per i toscani.
Lo Spezia è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide casalinghe contro l'Empoli in Serie BKT (4V, 1N), l'unico successo dei toscani risale al 23 novembre 2013 (3-1 con Maurizio Sarri allenatore).
Dopo il successo casalingo per 4-2 contro il Monza, lo Spezia potrebbe vincere due gare interne di fila per la seconda volta in questa stagione di Serie BKT, dopo il periodo tra dicembre-gennaio scorsi (contro Pescara e Avellino).
L'Empoli ha perso quattro delle ultime cinque trasferte di campionato (1N), subendo 13 reti nel periodo (2.6 di media); i toscani non registrano almeno tre sconfitte di fila fuori casa in una singola stagione di Serie BKT dal periodo tra novembre 2019 e gennaio 2020 (cinque in quel caso).
L'Empoli non ha vinto nelle ultime 11 partite di Serie BKT (5N, 6P) ed è dal 1985 che i toscani non rimangono per più gare senza successi nella competizione (13 in quel caso).
Gabriele Artistico ha segnato sette degli ultimi 11 gol dello Spezia in Serie BKT; in 25 presenze ha realizzato tre reti in più di quanto fatto nello scorso campionato in 33 gare disputate (10 vs sette).
Tra i calciatori dell'Empoli, Stiven Shpendi è quello che ha segnato di più in questo campionato (11, almeno sei più di ogni altro compagno di squadra); l'attaccante dei toscani ha realizzato cinque reti nelle ultime cinque presenze di Serie BKT.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: