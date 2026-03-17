L'Empoli ha perso quattro delle ultime cinque sfide lontano dal Castellani e non vince da undici partite: è un periodo buio. 19:46

PREPARTITA

Spezia - Empoli è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 20:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Arbitro di Spezia - Empoli sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Luca Massimi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 22 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 3.6 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 14 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Cerignola-Verona 1-1 31-08-2025 Serie B Modena-Avellino 1-1 20-09-2025 Serie B Spezia-Juve Stabia 1-3 01-10-2025 Serie B Pescara-Südtirol 1-1 26-10-2025 Serie B Bari-Mantova 1-0 01-11-2025 Serie B Avellino-Reggiana 4-3 21-11-2025 Serie B Catanzaro-Pescara 3-3 08-12-2025 Serie B Mantova-Reggiana 0-1 21-12-2025 Serie B Virtus Entella-Südtirol 1-1 18-01-2026 Serie B Palermo-Spezia 1-0 01-02-2026 Serie B Calcio Padova-Monza 1-2 10-02-2026 Serie B Virtus Entella-Cesena 3-1 15-02-2026 Serie B Bari-Südtirol 1-2 27-02-2026 Serie A Parma-Cagliari 1-1 14-03-2026 Serie B Cesena-Frosinone 2-2 17-03-2026 Serie B Spezia-Empoli 1-1

Attualmente lo Spezia si trova 18° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte); invece l'Empoli si trova 14° in classifica con 33 punti (frutto di 7 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte).

Lo Spezia ha segnato 30 gol e ne ha subiti 43; l'Empoli ha segnato 39 gol e ne ha subiti 45.

La partita di andata Empoli - Spezia si è giocata il 14 settembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa lo Spezia ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 9 sconfitte).

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Modena e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Catanzaro e Mantova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli pareggiando 1-1 mentre L'Empoli ha incontrato Mantova pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 11 gol.

Spezia e Empoli si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 4 volte, l'Empoli ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Spezia-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Grande equilibrio nelle 13 sfide tra Spezia ed Empoli in Serie BKT: quattro vittorie per parte e cinque pareggi, con 15 gol per i liguri e 14 reti per i toscani.

Lo Spezia è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide casalinghe contro l'Empoli in Serie BKT (4V, 1N), l'unico successo dei toscani risale al 23 novembre 2013 (3-1 con Maurizio Sarri allenatore).

Dopo il successo casalingo per 4-2 contro il Monza, lo Spezia potrebbe vincere due gare interne di fila per la seconda volta in questa stagione di Serie BKT, dopo il periodo tra dicembre-gennaio scorsi (contro Pescara e Avellino).

L'Empoli ha perso quattro delle ultime cinque trasferte di campionato (1N), subendo 13 reti nel periodo (2.6 di media); i toscani non registrano almeno tre sconfitte di fila fuori casa in una singola stagione di Serie BKT dal periodo tra novembre 2019 e gennaio 2020 (cinque in quel caso).

L'Empoli non ha vinto nelle ultime 11 partite di Serie BKT (5N, 6P) ed è dal 1985 che i toscani non rimangono per più gare senza successi nella competizione (13 in quel caso).

Gabriele Artistico ha segnato sette degli ultimi 11 gol dello Spezia in Serie BKT; in 25 presenze ha realizzato tre reti in più di quanto fatto nello scorso campionato in 33 gare disputate (10 vs sette).

Tra i calciatori dell'Empoli, Stiven Shpendi è quello che ha segnato di più in questo campionato (11, almeno sei più di ogni altro compagno di squadra); l'attaccante dei toscani ha realizzato cinque reti nelle ultime cinque presenze di Serie BKT.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: