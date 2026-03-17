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Spezia-Empoli: 1-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Alberto Picco di La Spezia
17 Marzo 2026 ore 20:00
Spezia
1
Empoli
1
Partita finita
Arbitro: Luca Massimi
  1. 69' 1-0 Gabriele Artistico
  2. 90+6' 1-1 Edoardo Saporiti (R)
0'
45'
90'
90'
98'

Saporiti dal dischetto, allo scadere, acciuffa lo Spezia passato in vantaggio con Artistico. Secondo pareggio consecutivo per il neo-allenatore Caserta, lo Spezia esce dal campo con l'amaro in bocca.

Prossima giornata: Juve Stabia-Spezia ed Empoli-Pescara.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 21:58

  2. 90'+9'

    FINE PARTITA: SPEZIA-EMPOLI 1-1. In gol Artistico e, allo scadere, Saporiti su rigore. 21:55

  3. 90'+7'

    Calcio d'angolo per lo Spezia, che non molla. 21:54

  4. 90'+6'

    GOL! Spezia-EMPOLI 1-1. Rete di Saporiti. Rigore perfetto di Saporiti, con un destro secco all'angolino basso. 21:52

  5. 90'+4'

    RIGORE PER L'EMPOLI! Punito il braccio largo di Aurelio sul colpo di testa di Guarino. 21:51

  7. 90'+1'

    Cross di Vignali per Comotto, che si inserisce bene ma al volo non inquadra la porta. 21:48

  8. 90'

    Comotto, trovato da Adamo, cerca il piazzato sul secondo palo: palla sul fondo. 21:47

  9. 89'

    SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Bandinelli, dentro Bellemo.21:46

  10. 88'

    Ci si avvia verso la conclusione del match, l'Empoli ha fretta alla ricerca del pareggio. 21:45

  11. 83'

    Adamo punta l'area e conclude, ma il suo mancino non gira abbastanza. 21:39

  13. 81'

    Destro a giro dal limite di Ceesay, palla alta. 21:38

  14. 80'

    SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Shpendi, dentro Saporiti. 21:37

  15. 80'

    SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori l'appena ammonito Degli Innocenti, dentro Fila. 21:37

  16. 79'

    CARTELLINO GIALLO PER L'EMPOLI. Ammonito Degli Innocenti per un fallo su Romano. 21:36

  17. 78'

    SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Hristov, dentro Vignali. 21:35

  19. 78'

    SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Valoti, dentro Sernicola. 21:34

  20. 75'

    CARTELLINO GIALLO PER L'EMPOLI. Ammonito Haas. 21:32

  21. 73'

    Cross di Shpendi, Popov di testa non angola abbastanza. 21:31

  22. 69'

    GOL! SPEZIA-Empoli 1-0. Rete di Artistico. Cross di Aurelio per la testa vincente, a due passi dalla linea di porta, di Artistico.

    Guarda la scheda del giocatore Gabriele Artistico21:27

  23. 67'

    Staff medico in campo per Degli Innocenti. 21:24

  25. 66'

    Candela si invola sulla destra e crossa al centro per Degli Innocenti che di testa va centralmente. 21:24

  26. 65'

    CARTELLINO GIALLO PER L'EMPOLI. Ammonito Candela per un fallo su Artistico. 21:22

  27. 63'

    SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Nagy, dentro Comotto. 21:19

  28. 62'

    Bandinelli, al volo sugli sviluppi dell'angolo, spara altissimo. 21:19

  29. 62'

    Calcio d'angolo per lo Spezia. 21:19

  31. 59'

    Tentativo acrobatico di Popov, palla alta sopra la traversa. 21:16

  32. 57'

    Shpendi, su sponda di Popov, stoppa e conclude fuori di un metro. 21:14

  33. 56'

    SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Yepes, dentro Haas. 21:15

  34. 55'

    SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Nasti, dentro Popov. 21:15

  35. 52'

    Valoti su punizione trova il muro, poi Artistico: la palla arriva stancamente tra le braccia di Fulignati. 21:09

  37. 51'

    CARTELLINO GIALLO PER L'EMPOLI. Ammonito Lovato. 21:09

  38. 50'

    Hristov messo giù al limite dell'area, punizione da ottima posizione per lo Spezia. 21:07

  39. 48'

    Cross di Candela per il destro al volo di Shpendi, Radunovic si rifugia in corner. 21:05

  40. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI SPEZIA-EMPOLI. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. 21:04

  41. 46'

    SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Elia, dentro Ceesay. 21:04

  43. Un solo tiro in porta in tutta la frazione, quello di Artistico. Per il resto il match scorre senza particolari sussulti, con due squadre attente a non scoprirsi eccessivamente. 20:58

  44. 45'+2'

    FINE PRIMO TEMPO: SPEZIA-EMPOLI 0-0. Le due squadre non si fanno male. 20:48

  45. 45'

    Cross completamente fuori misura di Shpendi.20:46

  46. 40'

    CARTELLINO GIALLO PER L'EMPOLI. Ammonito Nasti per un fallo su Bandinelli. 20:42

  47. 38'

    CARTELLINO GIALLO PER LO SPEZIA. Ammonito Bandinelli per un fallo su Candela. 20:40

  49. 32'

    Ritmi bassi fino a questo momento. 20:39

  50. 28'

    Cross di Artistico deviato, altro corner per i padroni di casa.20:29

  51. 27'

    Altro calcio d'angolo per lo Spezia, che insiste in questa fase.20:29

  52. 25'

    Ennesimo duello tra Nasti e Hristov, questa volta ha la meglio il secondo. 20:26

  53. 24'

    Cross di Bandinelli, Artistico non trova l'impatto con la palla in area. 20:25

  55. 19'

    Bandinelli con il mancino dal limite, Fulignati la battezza fuori e non si tuffa. 20:20

  56. 18'

    Rinvio rischioso di Lovato su Bonfanti, brividi per l'Empoli. 20:20

  57. 15'

    Aurelio dentro per Artistico, che da ottima posizione non trova l'angolo: blocca a terra Fulignati. 20:16

  58. 13'

    Candela al cross da destra, Nasti al volo spedisce sul fondo. 20:14

  59. 8'

    Adamo sugli sviluppi dell'angolo va al tiro, ma c'è il muro della difesa dell'Empoli. 20:09

  61. 7'

    Il primo calcio d'angolo della partita è per lo Spezia. 20:08

  62. 3'

    Elia si accartoccia sul pallone dal limite, riparte lo Spezia. 20:04

  63. INIZIA SPEZIA-EMPOLI. Prima palla per i padroni di casa. 20:03

  64. La risposta dell'Empoli: Fulignati - Candela, Lovato, Guarino - Moruzzi, Yepes, Magnino, Degli Innocenti, Elia - Nasti, Shpendi. 20:04

  65. La formazione dello Spezia: Radunovic - Ruggero, Hristov, Bonfanti - Adamo, Nagy, Romano, Bandinelli, Aurelio - Valoti - Artistico. 20:03

  67. Questa sfida potrebbe essere decisiva per la permanenza di Donadoni sulla panchina dei padroni di casa. 19:52

  68. L'Empoli ha perso quattro delle ultime cinque sfide lontano dal Castellani e non vince da undici partite: è un periodo buio. 19:46

  69. Il ruolino di marcia casalingo dello Spezia è il peggiore della Serie B. 19:45

  70. Delicata sfida salvezza: sole tre lunghezze di distanza tra le due squadre. 19:44

  71. Al Picco è atteso l'Empoli del neo-allenatore Caserta, reduce dal 2-2 in rimonta contro il Mantova. 19:43

  73. Archiviato il ko contro il Modena, per lo Spezia è già tempo di tornare in campo. 19:43

  74. Benvenuti alla diretta del match tra Spezia ed Empoli, valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. 19:41

  76. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Alberto Picco
    Città: La Spezia
    Capienza: 12273 spettatori19:41

    Alberto Picco Fonte: Gettyimages

Formazioni Spezia - Empoli

Spezia
Empoli
TITOLARI SPEZIA
PANCHINA SPEZIA
ALLENATORE SPEZIA
  • Roberto Donadoni
TITOLARI EMPOLI
PANCHINA EMPOLI
ALLENATORE EMPOLI
  • Fabio Caserta
PREPARTITA

Spezia - Empoli è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 20:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.
Arbitro di Spezia - Empoli sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Luca Massimi

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati22
Fuorigioco2
Rigori assegnati0
Ammonizioni6
Espulsioni0
Cartellini per partita6.0
Falli per cartellino3.6

Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 14 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
18-08-2025 Coppa Italia Cerignola-Verona 1-1
31-08-2025 Serie B Modena-Avellino 1-1
20-09-2025 Serie B Spezia-Juve Stabia 1-3
01-10-2025 Serie B Pescara-Südtirol 1-1
26-10-2025 Serie B Bari-Mantova 1-0
01-11-2025 Serie B Avellino-Reggiana 4-3
21-11-2025 Serie B Catanzaro-Pescara 3-3
08-12-2025 Serie B Mantova-Reggiana 0-1
21-12-2025 Serie B Virtus Entella-Südtirol 1-1
18-01-2026 Serie B Palermo-Spezia 1-0
01-02-2026 Serie B Calcio Padova-Monza 1-2
10-02-2026 Serie B Virtus Entella-Cesena 3-1
15-02-2026 Serie B Bari-Südtirol 1-2
27-02-2026 Serie A Parma-Cagliari 1-1
14-03-2026 Serie B Cesena-Frosinone 2-2
17-03-2026 Serie B Spezia-Empoli 1-1

Attualmente lo Spezia si trova 18° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte); invece l'Empoli si trova 14° in classifica con 33 punti (frutto di 7 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte).
Lo Spezia ha segnato 30 gol e ne ha subiti 43; l'Empoli ha segnato 39 gol e ne ha subiti 45.
La partita di andata Empoli - Spezia si è giocata il 14 settembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa lo Spezia ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 9 sconfitte).
Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Modena e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Catanzaro e Mantova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli pareggiando 1-1 mentre L'Empoli ha incontrato Mantova pareggiando 2-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 11 gol.

Spezia e Empoli si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 4 volte, l'Empoli ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Spezia-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Grande equilibrio nelle 13 sfide tra Spezia ed Empoli in Serie BKT: quattro vittorie per parte e cinque pareggi, con 15 gol per i liguri e 14 reti per i toscani.
  • Lo Spezia è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide casalinghe contro l'Empoli in Serie BKT (4V, 1N), l'unico successo dei toscani risale al 23 novembre 2013 (3-1 con Maurizio Sarri allenatore).
  • Dopo il successo casalingo per 4-2 contro il Monza, lo Spezia potrebbe vincere due gare interne di fila per la seconda volta in questa stagione di Serie BKT, dopo il periodo tra dicembre-gennaio scorsi (contro Pescara e Avellino).
  • L'Empoli ha perso quattro delle ultime cinque trasferte di campionato (1N), subendo 13 reti nel periodo (2.6 di media); i toscani non registrano almeno tre sconfitte di fila fuori casa in una singola stagione di Serie BKT dal periodo tra novembre 2019 e gennaio 2020 (cinque in quel caso).
  • L'Empoli non ha vinto nelle ultime 11 partite di Serie BKT (5N, 6P) ed è dal 1985 che i toscani non rimangono per più gare senza successi nella competizione (13 in quel caso).
  • Gabriele Artistico ha segnato sette degli ultimi 11 gol dello Spezia in Serie BKT; in 25 presenze ha realizzato tre reti in più di quanto fatto nello scorso campionato in 33 gare disputate (10 vs sette).
  • Tra i calciatori dell'Empoli, Stiven Shpendi è quello che ha segnato di più in questo campionato (11, almeno sei più di ogni altro compagno di squadra); l'attaccante dei toscani ha realizzato cinque reti nelle ultime cinque presenze di Serie BKT.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SpeziaEmpoli
Partite giocate3030
Numero di partite vinte77
Numero di partite perse1512
Numero di partite pareggiate811
Gol totali segnati2938
Gol totali subiti4244
Media gol subiti per partita1.41.5
Percentuale possesso palla48.647.8
Numero totale di passaggi1107410835
Numero totale di passaggi riusciti85748515
Tiri nello specchio della porta120122
Percentuale di tiri in porta50.646.4
Numero totale di cross640662
Numero medio di cross riusciti160159
Duelli per partita vinti15401546
Duelli per partita persi15491592
Corner subiti172146
Corner guadagnati149149
Numero di punizioni a favore446413
Numero di punizioni concesse467464
Tackle totali396447
Percentuale di successo nei tackle56.359.7
Fuorigiochi totali4234
Numero totale di cartellini gialli6762
Numero totale di cartellini rossi75

Spezia - Empoli Live

ENEL

Classifica SERIE B

  1. Venezia67
  2. Monza64
  3. Frosinone59
  4. Palermo58
  5. Catanzaro52
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo21
  2. Andrea Adorante13
  3. Gabriele Artistico11
  4. Tommaso Biasci11
  5. Antonio Di Nardo11
MOSTRA COMPLETA

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