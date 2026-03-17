Il Venezia si aggiudica il derby e allunga in classifica. Dopo il primo tempo chiuso in vantaggio, il team arancioneroverde riparte a mille e segna subito dopo il calcio d’inizio con Doumbia, bravo ad approfittare di un pasticcio della difesa ospite. Il Padova sembra tramortito e fatica a reggere l’onda d’urto degli avversari, che inanellano un serie di occasioni da rete sulle quali è determinante il solito Sorrentino. Al 74’ arriva il tris firmato Kike Perez, che su appoggio di Hainaut calcia un tiro cross che non viene toccato da nessuno e si insacca alle spalle del numero uno padovano. Il Venezia abbassa il ritmo e all’82’ arriva il gol della bandiera del Padova con Capelli, che trafigge Stankovic su suggerimento illuminante di Lasagna. C’è spazio anche per un palo del Venezia ma il risultato non cambia più.
Il Venezia allunga sugli avversari e sale a 67 punti, portandosi a tre punti sul Monza (pari a Reggio Emilia): nel prossimo turno è in programma proprio il big match Monza-Venezia.
Il Padova perde la terza gara consecutiva ma conserva il dodicesimo posto, in attesa delle altre gare che completeranno la 31esima giornata. Nel prossimo turno i biancoscudati affronteranno il Palermo all’Euganeo.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Venezia-Padova 3-1 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!22:09
COMPAGNON! Mancino da fuori area del giocatore arancioneroverde, Sorrentino alza sopra la traversa!21:35
68'
DOPPIO CAMBIO VENEZIA Escono Doumbia e Yeboah per Lella e Compagnon.21:30
68'
FAVALE! Diagonale che esce sul fondo, ma era fuorigioco.21:29
67'
Intervento difensivo prezioso di Svoboda su Lasagna.21:29
66'
SOSTITUZIONE PADOVA Fuori Carlo Faedo e dentro Giulio Favale.21:27
66'
DOUMBIA! Sorrentino respinge il destro ad aprire del centrocampista veneziano!21:28
63'
AMMONITO Marco Perrotta che interviene fallosamente su Hainaut.21:25
62'
Ora il Padova fatica ad uscire dalla propria metà campo.21:23
60'
OCCASIONE VENEZIA! Lauberbach a tu per tu con Sorrentino calcia sul portiere, poi sulla ribattuta Busio viene murato da Perrotta!21:22
59'
TRAVERSA! Yeboah calcia dal limite e colpisce il legno, ma l'arbitro aveva fermato l'azione per fuorigioco.21:21
57'
YEBOAH! Diagonale del numero dieci ecuadoriano del Venezia, Sorrentino devia sopra la traversa!21:20
56'
SOSTITUZIONE PADOVA Andreoletti toglie Cristian Buonaiuto e schiera Paolo Ghiglione.21:18
56'
Sfortunato Capelli, che tenta il tiro ma il rimpallo lo colpisce e non riesce a guadagnare il calcio d'angolo.21:17
51'
Lancio lungo per Busio, esce di testa Sorrentino.21:12
50'
Sesto centro in campionato per Issa Doumbia, azzurro under 21 classe 2003.21:13
49'
Ritmi molto alti in questo avvio di secondo tempo.21:10
46'
GOL! VENEZIA-Padova 2-0! DOUMBIA! Avvio fulminante dei padroni di casa: lancio di Stankovic, Lauberbach allunga di testa, pasticcio della difesa padovana e palla che finisce sui piedi di Doumbia che firma il raddoppio!
Inizia il secondo tempo! VENEZIA-PADOVA 1-0 (41’ Svoboda)!21:06
Vedremo se Andreoletti cambierà qualcosa: nel primo tempo i suoi hanno recitato il copione quasi alla perfezione, ma lo svantaggio suggerisce una maggiore incisività offensiva.21:00
Prova a partire subito forte il Venezia che dopo neanche un minuto ha l’occasione di portarsi avanti con Haps che però davanti a Sorrentino calcia a lato. Il Padova è ben disposto in campo e prende presto le contromisure agli avversari, che dominano con il possesso palla ma faticano a creare chiare occasioni da gol. Il Venezia va ancora vicino al vantaggio con Kike Perez che però calcia alto, e con Lauberbach che viene fermato da un super Sorrentino, ma dal corner che ne consegue arriva la rete di capitan Svoboda che al 41’ insacca su assist di Busio dalla bandierina. Nel finale di tempo il Padova si rende pericoloso con Lasagna e soprattutto con Fusi, sul quale è strepitoso il riflesso di Stankovic.20:56
45'+4'
Finisce la prima frazione di gioco. VENEZIA-PADOVA 1-0 (41’ Svoboda)!20:51
45'+4'
Nulla di fatto, Crezzini fa riprendere il gioco.20:50
45'+3'
Check del Var su un intervento di Doumbia.20:50
45'+2'
MIRACOLO STANKOVIC! Riflesso strepitoso del portiere sul tocco ravvicinato di Fusi!20:49
45'+2'
LASAGNA! L'attaccante del Padova arriva al tiro ma viene fermato in corner da Schingtienne!20:49
45'+1'
Incursione di Haps a sinistra, libera la difesa ospite.20:48
45'
Due minuti di recupero.20:47
43'
Terzo gol in campionato per Micheal Svoboda.20:45
41'
GOL! VENEZIA-Padova 1-0! SVOBODA! Stacco del capitano su cross di Busio dalla bandierina e lagunari in vantaggio!
SORRENTINO! Altro miracolo dell'estremo difensore patavino: azione di prima del Venezia con Yeboah che imbuca per Lauberbach, sinistro respinto dal portiere e poi deviato in corner!20:46
39'
AMMONITO Pietro Fusi che sgambetta Busio.20:41
37'
OCCASIONE VENEZIA! Lauberbach da sinistra apre per Hainaut, libero dalla parte opposta, che appoggia per Kike Perez: il suo destro però finisce sopra la traversa!20:40
34'
Curiosamente sono intervenuti i soccorsi su Pastina, steso da Doumbia che è franato sull'avversario dopo il fallo di Faedo.20:38
33'
CARTELLINO GIALLO per Carlo Faedo, falloso su Doumbia. Diffidato, salterà la gara contro il Palermo.20:35
32'
Kike Perez calcia da fuori area: palla altissima.20:34
30'
Retropassaggio rischioso di Schingtienne, Stankovic spara in tribuna.20:32
29'
Problemi ad un occhio per l'attaccante, che ora sembra essersi ripreso.20:31
28'
Yeboah è rimasto a terra in area del Padova, Haps butta fuori la palla per consentire i soccorsi.20:30
27'
Insiste adesso il Veneziama il Padova chiude bene gli spazi.20:29
23'
Conclusione di Yeboah, ancora murato.20:27
21'
Sono passati venti minuti, i tifosi locali iniziano a farsi sentire.20:23
20'
Kike Perez calcia verso il secondo palo, non ci arriva Doumbia.20:22
19'
Yeboah salta netto Perrotta e viene steso: punizione per il Venezia dal vertice destro dell'area di rigore.20:21
18'
Yeboah prova a calciare dall'area piccola su suggerimento di Haps: murato da due avversari.20:20
15'
Ora il Padova cerca di guadagnare campo.20:17
14'
Bellissima apertura di Lasagna per Buonaiuto con l'esterno sinistro, ma intercetta bene Hainaut.20:16
11'
Di Maggio recupera palla al limite e va giù dopo un contatto con un avversario: tutto regolare per Crezzini che fa proseguire.20:17
10'
Fatica molto il Padova in questi primi minuti, cercando di contenere un Venezia subito aggressivo.20:12
9'
Busio si libera bene al limite dell'area e calcia con il destro: tiro deviato in angolo.20:11
7'
Busio cerca Haps con il lancio lungo, esce bene Sorrentino.20:09
4'
PARATA DI SORRENTINO! Miracolo del portiere sul tocco ravvicinato di Lauberbach, ma l'azione viene interrotta per il precedente fuorigioco di Doumbia.20:06
OCCASIONE VENEZIA! Haps scatta bene in profondità ma a tu per tu con Sorrentino calcia a lato!20:04
Ci prova subito Di Maggio con un diagonale, ma c'è fallo di Buonaiuto su Stankovic.20:03
Allo stadio Penzo di Venezia è tutto pronto. Comincia la sfida VENEZIA-PADOVA!20:02
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.19:59
Derby vietato ai residenti a Padova e provincia (come accadde all'andata per i veneziani): per questo motivo, per solidarietà, i sostenitori del Venezia sciopereranno per i primi venti minuti di gioco.19:59
Arbitra la sfida Valerio Crezzini di Siena, coadiuvato dagli assistenti Giuggioli e Grasso e dal quarto uomo De Angeli. Marini e Baroni rispettivamente al Var e Avar.19:51
Il Padova deve fare a meno dello squalificato Di Mariano (ex Venezia) e degli infortunati Gomez, Barreca, Harder, Sgarbi e Silva. Prima da titolare per Giovanni Giunti, classe 2005, a far coppia con Fusi in mezzo al campo. In attacco spazio a Lasagna e Buonaiuto.19:39
Il Venezia deve rinunciare agli indisponibili Bjarkason e Duncan. Rientrano Yeboah e Haps dopo la squalifica. A sorpresa titolare Lauberbach, panchina per Adorante.19:38
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Padova si schiera con il 3-5-2: Sorrentino – Villa, Pastina, Perrotta – Faedo, Di Maggio, Fusi, Giunti, Capelli – Buonaiuto, Lasagna. A disposizione: Fortin, Mouquet, Ghiglione, Favale, Belli, Boi, Crisetig, Tumiatti, Varas, Bortolussi, Caprari, Seghetti. All. Andreoletti.20:07
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia scende in campo con il 3-5-2: Stankovic – Schingtienne, Svoboda, Sverko – Hainaut, Doumbia, Busio, Kike Perez, Haps – Yeboah, Lauberbach. A disposizione: Plizzarri, Venturi, Sagrado, Korac, Franjic, Pietrelli, Lella, Bohinen, Compagnon, Dagasso, Casas, Adorante. All. Stroppa.19:33
Il Padova invece è reduce da due sconfitte consecutive (quattro punti nelle ultime cinque gare per la squadra di Andreoletti) e la classifica si fa ora preoccupante: con 34 punti i biancoscudati sono a sei lunghezze dalla zona playoff ma a soli tre punti da quella playout. Nell’ultimo turno il Padova ha perso in casa contro il Catanzaro (1-3).19:11
Il Venezia comanda la classifica con 64 punti, uno più del Monza e cinque più del Frosinone. La squadra di Stroppa viene da sei risultati utili consecutivi (quattro vittorie e due pari) e nell’ultimo turno ha pareggiato a Genova contro la Sampdoria (0-0).19:07
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Venezia e Padova, derby veneto e gara valida per la trentunesima giornata del campionato di serie B.19:07
Dove si gioca la partita:
Stadio: Pier Luigi Penzo Città: Venezia Capienza: 11150 spettatori19:07
Venezia - Padova è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 20:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro di Venezia - Padova sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Valerio Crezzini
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
175
Fuorigioco
18
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
23
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.2
Falli per cartellino
7.6
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 8 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Parma-Pescara 2-0
31-08-2025
Serie A
Lazio-Verona 4-0
22-09-2025
Serie A
Napoli-Pisa 3-2
05-10-2025
Serie B
Südtirol-Empoli 1-2
18-10-2025
Serie A
Lecce-Sassuolo 0-0
29-10-2025
Serie A
Roma-Parma 2-1
09-11-2025
Serie A
Atalanta-Sassuolo 0-3
29-11-2025
Serie A
Juventus-Cagliari 2-1
14-12-2025
Serie A
Milan-Sassuolo 2-2
27-12-2025
Serie B
Catanzaro-Cesena 2-0
10-01-2026
Serie B
Avellino-Sampdoria 2-1
06-02-2026
Serie B
Cesena-Pescara 2-0
11-02-2026
Serie B
Empoli-Juve Stabia 1-2
21-02-2026
Serie B
Palermo-Südtirol 3-0
08-03-2026
Serie B
Catanzaro-Empoli 3-2
17-03-2026
Serie B
Venezia-Calcio Padova 3-1
Attualmente il Venezia si trova 1° in classifica con 67 punti (frutto di 20 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte); invece Padova si trova 11° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte). Il Venezia ha segnato 63 gol e ne ha subiti 26; Padova ha segnato 32 gol e ne ha subiti 42. La partita di andata Padova - Venezia si è giocata il 22 novembre 2025 e si è conclusa 0-2.
In casa il Venezia ha fatto 42 punti (14 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte). Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Sampdoria e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, l'Avellino e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 3-1 mentre Padova ha incontrato il Catanzaro perdendo 1-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.
Venezia e Padova si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 12 volte, Padova ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Venezia-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Venezia ha vinto gli ultimi due incroci di Serie BKT contro il Padova, ovvero tanti successi quanti quelli collezionati dai lagunari nelle precedenti 13 sfide (7N, 4P) nel torneo; gli arancioneroverdi non hanno mai infilato tre vittorie consecutive contro i biancoscudati nella competizione.
Il Padova tornerà a giocare una trasferta contro il Venezia in Serie BKT dopo oltre sette anni dall'ultima, datata 27 gennaio 2019 (2-1 per i lagunari); i biancoscudati hanno subito ben 33 gol nelle 16 gare disputate sul campo degli arancioneroverdi; soltanto contro Brescia (36) e Hellas Verona (38) i patavini hanno incassato più reti lontano da casa nella competizione.
Il Venezia è imbattuto da 11 derby veneti (5V, 6N) in Serie BKT - ultima sconfitta il 27 luglio 2020 contro il Cittadella (1-0 in trasferta) - tenendo la porta inviolata negli ultimi tre; di contro, il Padova ha perso due delle ultime tre sfide (1N) contro avversarie della stessa regione: l'ultimo successo dei biancoscudati nel torneo risale al 20 gennaio 2019, contro l'Hellas Verona (3-0 in casa).
Il Venezia non pareggia da 21 partite casalinghe di Serie BKT (18V, 3N) - l'ultima gara chiusa in parità dai lagunari nel torneo risale al 18 febbraio 2024, contro il Modena (2-2) - si tratta della striscia aperta più lunga di match interni consecutivi senza pareggi nel torneo cadetto (segue a 16 la Pro Sesto nel 1950).
Il Padova non ha trovato il gol in quattro delle ultime sei trasferte di Serie BKT (tutte sconfitte): tante quante le gare esterne senza reti all'attivo collezionate dai biancoscudati nelle precedenti 25 della competizione.
Filip Stankovic è il portiere che vanta la miglior percentuale di parate su tiri da dentro l'area di rigore in questa Serie BKT (76.14%); in generale l'estremo difensore del Venezia, è terzo in questo campionato per numero di clean sheets (13, dietro solo a Joronen e Chichizola entrambi a quota 14).
Gianluca Caprari non segna da ben 15 gare di fila tra Serie A e Serie BKT (vs Udinese nel massimo torneo, l'11 maggio scorso) e non fa peggio in campionato dal periodo tra maggio 2023 e novembre 2024 (23 in quel caso); in aggiunta, il neo giocatore del Padova ha già realizzato una rete contro il Venezia: su rigore, il 5 dicembre 2021 con la maglia dell'Hellas Verona in Serie A.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: