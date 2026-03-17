Il Venezia si aggiudica il derby e allunga in classifica. Dopo il primo tempo chiuso in vantaggio, il team arancioneroverde riparte a mille e segna subito dopo il calcio d’inizio con Doumbia, bravo ad approfittare di un pasticcio della difesa ospite. Il Padova sembra tramortito e fatica a reggere l’onda d’urto degli avversari, che inanellano un serie di occasioni da rete sulle quali è determinante il solito Sorrentino. Al 74’ arriva il tris firmato Kike Perez, che su appoggio di Hainaut calcia un tiro cross che non viene toccato da nessuno e si insacca alle spalle del numero uno padovano. Il Venezia abbassa il ritmo e all’82’ arriva il gol della bandiera del Padova con Capelli, che trafigge Stankovic su suggerimento illuminante di Lasagna. C’è spazio anche per un palo del Venezia ma il risultato non cambia più.

Il Venezia comanda la classifica con 64 punti, uno più del Monza e cinque più del Frosinone. La squadra di Stroppa viene da sei risultati utili consecutivi (quattro vittorie e due pari) e nell’ultimo turno ha pareggiato a Genova contro la Sampdoria (0-0).19:07

Il Padova invece è reduce da due sconfitte consecutive (quattro punti nelle ultime cinque gare per la squadra di Andreoletti) e la classifica si fa ora preoccupante: con 34 punti i biancoscudati sono a sei lunghezze dalla zona playoff ma a soli tre punti da quella playout. Nell’ultimo turno il Padova ha perso in casa contro il Catanzaro (1-3).19:11

Il Padova deve fare a meno dello squalificato Di Mariano (ex Venezia) e degli infortunati Gomez, Barreca, Harder, Sgarbi e Silva. Prima da titolare per Giovanni Giunti, classe 2005, a far coppia con Fusi in mezzo al campo. In attacco spazio a Lasagna e Buonaiuto.19:39

Arbitra la sfida Valerio Crezzini di Siena, coadiuvato dagli assistenti Giuggioli e Grasso e dal quarto uomo De Angeli. Marini e Baroni rispettivamente al Var e Avar.19:51

Prova a partire subito forte il Venezia che dopo neanche un minuto ha l’occasione di portarsi avanti con Haps che però davanti a Sorrentino calcia a lato. Il Padova è ben disposto in campo e prende presto le contromisure agli avversari, che dominano con il possesso palla ma faticano a creare chiare occasioni da gol. Il Venezia va ancora vicino al vantaggio con Kike Perez che però calcia alto, e con Lauberbach che viene fermato da un super Sorrentino, ma dal corner che ne consegue arriva la rete di capitan Svoboda che al 41’ insacca su assist di Busio dalla bandierina. Nel finale di tempo il Padova si rende pericoloso con Lasagna e soprattutto con Fusi, sul quale è strepitoso il riflesso di Stankovic.20:56

TRIPLO CAMBIO PADOVA Fuori Fusi, Perrotta e Giunti e dentro Belli, Varas e Crisetig.21:38

PREPARTITA

Venezia - Padova è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 20:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Arbitro di Venezia - Padova sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Valerio Crezzini Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 175 Fuorigioco 18 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 23 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.2 Falli per cartellino 7.6 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Parma-Pescara 2-0 31-08-2025 Serie A Lazio-Verona 4-0 22-09-2025 Serie A Napoli-Pisa 3-2 05-10-2025 Serie B Südtirol-Empoli 1-2 18-10-2025 Serie A Lecce-Sassuolo 0-0 29-10-2025 Serie A Roma-Parma 2-1 09-11-2025 Serie A Atalanta-Sassuolo 0-3 29-11-2025 Serie A Juventus-Cagliari 2-1 14-12-2025 Serie A Milan-Sassuolo 2-2 27-12-2025 Serie B Catanzaro-Cesena 2-0 10-01-2026 Serie B Avellino-Sampdoria 2-1 06-02-2026 Serie B Cesena-Pescara 2-0 11-02-2026 Serie B Empoli-Juve Stabia 1-2 21-02-2026 Serie B Palermo-Südtirol 3-0 08-03-2026 Serie B Catanzaro-Empoli 3-2 17-03-2026 Serie B Venezia-Calcio Padova 3-1

Attualmente il Venezia si trova 1° in classifica con 67 punti (frutto di 20 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte); invece Padova si trova 11° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte).

Il Venezia ha segnato 63 gol e ne ha subiti 26; Padova ha segnato 32 gol e ne ha subiti 42.

La partita di andata Padova - Venezia si è giocata il 22 novembre 2025 e si è conclusa 0-2.

In casa il Venezia ha fatto 42 punti (14 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Sampdoria e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, l'Avellino e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 3-1 mentre Padova ha incontrato il Catanzaro perdendo 1-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.

Venezia e Padova si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 12 volte, Padova ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Venezia-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Venezia ha vinto gli ultimi due incroci di Serie BKT contro il Padova, ovvero tanti successi quanti quelli collezionati dai lagunari nelle precedenti 13 sfide (7N, 4P) nel torneo; gli arancioneroverdi non hanno mai infilato tre vittorie consecutive contro i biancoscudati nella competizione.

Il Padova tornerà a giocare una trasferta contro il Venezia in Serie BKT dopo oltre sette anni dall'ultima, datata 27 gennaio 2019 (2-1 per i lagunari); i biancoscudati hanno subito ben 33 gol nelle 16 gare disputate sul campo degli arancioneroverdi; soltanto contro Brescia (36) e Hellas Verona (38) i patavini hanno incassato più reti lontano da casa nella competizione.

Il Venezia è imbattuto da 11 derby veneti (5V, 6N) in Serie BKT - ultima sconfitta il 27 luglio 2020 contro il Cittadella (1-0 in trasferta) - tenendo la porta inviolata negli ultimi tre; di contro, il Padova ha perso due delle ultime tre sfide (1N) contro avversarie della stessa regione: l'ultimo successo dei biancoscudati nel torneo risale al 20 gennaio 2019, contro l'Hellas Verona (3-0 in casa).

Il Venezia non pareggia da 21 partite casalinghe di Serie BKT (18V, 3N) - l'ultima gara chiusa in parità dai lagunari nel torneo risale al 18 febbraio 2024, contro il Modena (2-2) - si tratta della striscia aperta più lunga di match interni consecutivi senza pareggi nel torneo cadetto (segue a 16 la Pro Sesto nel 1950).

Il Padova non ha trovato il gol in quattro delle ultime sei trasferte di Serie BKT (tutte sconfitte): tante quante le gare esterne senza reti all'attivo collezionate dai biancoscudati nelle precedenti 25 della competizione.

Filip Stankovic è il portiere che vanta la miglior percentuale di parate su tiri da dentro l'area di rigore in questa Serie BKT (76.14%); in generale l'estremo difensore del Venezia, è terzo in questo campionato per numero di clean sheets (13, dietro solo a Joronen e Chichizola entrambi a quota 14).

Gianluca Caprari non segna da ben 15 gare di fila tra Serie A e Serie BKT (vs Udinese nel massimo torneo, l'11 maggio scorso) e non fa peggio in campionato dal periodo tra maggio 2023 e novembre 2024 (23 in quel caso); in aggiunta, il neo giocatore del Padova ha già realizzato una rete contro il Venezia: su rigore, il 5 dicembre 2021 con la maglia dell'Hellas Verona in Serie A.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: