Il Monza domina a Marassi: parte subito aggressiva la squadra biancorossa sbloccando il match dopo appena 5 minuti con Cutrone. Al 13' è protagonista ancora l'ex Milan e Como che con un guizzo da contropiede serve Caso che davanti alla porta non sbaglia. Nella ripresa cresce la Sampdoria, ma Demba Thiam non concede nulla agli avversari e para gli 8 tiri diretti in porta. Chiude i conti Petagna a 5 minuti dalla fine con uno gran gol al volo dal limite.
Il Monza si gode per una notte la vetta della classifica e stacca il Frosinone, ora terzo, di 3 punti. I giallazzurri saranno impegnati domani contro il Modena ma l'obiettivo dei brianzoli è proteggere il secondo posto per le prossime e ultime 3 partite della stagione regolare. La Samp si ferma invece a 40 punti e dopo 3 vittorie consecutive.
Nel prossimo turno la Sampdoria sfiderà il Cesena. Per il Monza invece ci sarà il Modena.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dal Ferraris è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Sampdoria-Monza! Arrivederci e alla prossima di Serie B! Buona serata!22:30
90'+4'
Fine partita! Sampdoria-Monza 0-3! Decisivi i gol di Cutrone, Caso e Petagna.22:24
90'+3'
Punizione battuta da Hernani, ci mette il piede Conti deviando in corner.22:23
90'+2'
Il Monza conquista un calcio di punizione dal limite dell'area. Continuano ad attaccare i biancorossi.22:23
90'
Segnalati quattro minuti di recupero.22:20
86'
Andrea Petagna si procura anche l'ammonizione per aver tolto la maglia durante l'esultanza.22:16
85'
Assist di Adam Bakoune che dal lato destro dell'area serve il compagno al limite.22:16
85'
GOOOOOOOLLL! Sampdoria-MONZA 0-3! Che gol di Andrea Petagna! Stop di petto e sinistro al volo dal limite dell'area, la palla arriva sul palo interno dove Martinelli non può arrivare!
Finisce la partita di Nicholas Pierini, dentro Edoardo Soleri.22:17
80'
Ancora Begic, ma la porta di Thiam è completamente serrata! Ci pensa ancora il portiere a dire di no alla Sampdoria.22:10
79'
Ci prova ancora Brunori il cui tiro viene respinto in area. 22:09
77'
Insiste la Samp, ora tutta in avanti con il Monza schiacciato nella propria area. Sempre molto attenti però i biancorossi.22:07
77'
Lascia il campo Alessandro Di Pardo per Fabio Depaoli.22:06
75'
Begic ci riprova con un altro tiro a giro, la conclusione viene parata da Thiam.22:05
72'
Dopo aver fatto un tunnel, Brunori avanza in area con un doppio dribbling. L'attaccante però poi si fa rubare palla dagli avversari. 22:05
69'
Sta crescendo la Sampdoria in fase offensiva. Aumenta anche il possesso dei blucerchiati.21:59
68'
Brunori a un passo dal gol! L'attacante colpisce con l'esterno di prima di potenza, la palla prende il palo! 21:58
67'
Esce anche Liam Henderson per Matteo Ricci.21:56
67'
Nella Sampdoria esce Simone Giordano per Manuel Cicconi.21:56
66'
Nel Monza esce Patrick Cutrone per Hernani Azevedo Júnior.21:56
58'
Doppia occasione per Colpani! Calcia forte l'ex Fiorentina che sulla prima conclusione colpisce il palo, sulla ribattuta para Martinelli!21:56
57'
Pierini vicino al gol! Calcio di punizione battuto dal giocatore della Sampdoria, la palla viene salvata e deviata da Cutrone!21:49
56'
Fuori anche Pedro Obiang per Leonardo Colombo.21:50
56'
Finisce la partita di Giuseppe Caso per Andrea Petagna.21:50
56'
Slalom di Conti in mezzo a due, Obiang commette fallo consentendo calcio di punizione dal limite per la Sampdoria.21:45
54'
Prova a costruire la Sampdoria, la palla di Abildgaard però è troppo lunga e termina sul fondo.21:44
52'
Ammonito Nicholas Pierini.21:41
49'
Begic prova la conclusione dal limite, tiro troppo debole e facile per Thiam.21:40
46'
Nella Sampdoria finisce la partita di Salvatore Esposito per Luigi Cherubini.21:39
46'
Cambi nel Monza: esce Filippo Delli Carri per Patrick Ciurria.21:38
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Sampdoria-Monza!21:36
Il Monza decide il primo tempo a Marassi: parte benissimo la squadra ospite subito pericolosa dai primi minuti. Sblocca il match Cutrone da torre di Delli Carri, poco dopo arriva il raddoppio grazie a un guizzo sempre di Cutrone per Caso che davanti a Martinelli non sbaglia. Monza che in più occasioni è andato vicino anche al terzo gol.21:38
45'+2'
Fine primo tempo! Sampdoria-Monza 0-2! Gol di Cutrone e Caso.21:38
45'+1'
Ancora Giuseppe Caso! Stop in area e conclusione con il destro che non trova lo specchio della porta di pochissimo!21:21
45'
Segnalati due minuti di recupero!21:18
45'
Ci prova con il destro a giro di Henderson, largo! La palla esce di poco! 21:17
42'
Conclusione forte ma non troppo angolata di Salvatore Esposito, non si fa sorprendere Thiam che blocca facilmente.21:14
40'
Begic con un dribbling in mezzo a due, conquista un calcio di punizione dal limite dell'area.21:13
39'
Parte in contropiede il Monza con Colpani, ottima chiusura di Viti che evita l'arrivo dell'ex Fiorentina verso l'area.21:12
38'
Occasione sprecata dalla Sampdoria! Imbucata di Henderson per Brunori, l'attaccante arriva in corsa sul pallone e manca nel controllo giusto per la conclusione!21:11
36'
Troppo poco convinto Henderson, la cui conclusione è debole e viene parata facilmente da Thiam.21:09
32'
Occasione per la Sampdoria! Brunori arriva sotto la porta ma spara alto! La sensazione è che l'attaccante fosse comunque in posizione di fuorigioco.21:08
28'
Attacca la Sampdoria per Brunori, Delli Carri manda in corner.21:01
26'
Finisce subito la partita di Lorenzo Lucchesi che dopo aver preso giallo ha rischiato qualcosa anche sulla seconda ammonizione. Non vuole rischiare Paolo Bianco, al suo posto Andrea Carboni.20:59
25'
Costruisce la Sampdoria che riesce ad arrivare al cross dalla destra con Pierini: esce in presa sicura Thiam. 20:57
23'
Sinistro pericoloso di Birindelli sul primo palo, la palla termina fuori.20:55
22'
Si fa vedere anche la Sampdoria, cross basso di Henderson per Brunori, la palla finisce sul fondo. 20:56
20'
Cross di Ravanelli per Birindelli, la palla termina alta.20:52
18'
Proteste della Sampdoria per uno scontro tra Lucchesi e Conti, tutto regolare secondo l'arbitro.20:51
17'
Determinante Pessina su Giordano, pronto alla conclusione in area. 20:50
15'
Trattenuta di Lucchesi su Esposito, giallo per lui.20:48
15'
Check over, nessun fallo di Delli Carri, gol valido!20:47
14'
Check del VAR per un presunto fallo di Delli Carri su Brunori a inizio azione.20:49
13'
Assist di Patrick Cutrone.20:49
13'
GOOOOOLLL! Sampdoria-MONZA 0-2! Gol di Giuseppe Caso! Sta dominando il Monza in questo avvio di partita! Contropiede dei biancorossi che si conclude con un taglio perfetto di Caso su palla di Cutrone, Caso non sbaglia con il destro davanti alla porta!
Che parata di Martinelli! Sinistro perfetto di Colpani che da calcio di punizione conclude all'incrocio dei pali. Il portiere della Sampdoria ci mette la mano ed evita il raddoppio del Monza!20:43
5'
Torre di Filippo Delli Carri che serve così l'assist per il compagno.20:39
5'
GOOOOOLLL! Sampdoria-MONZA 0-1! Gol di Patrick Cutrone! Dalla bandierina batte Andrea Colpani, sponda di Delli Carri di testa con l'attaccante ex Milan che di prima conclude al volo sorprendendo Martinelli!
FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA (4-3-3): Martinelli - Di Pardo, Abildgaard, Viti, Giordano - Henderson, Esposito, Conti - Begic, Brunori, Pierini. All.: Lombardo.19:48
Il Monza non può permettersi passi falsi, lo ha detto l'allenatore Paolo Bianco alla vigilia: "Non dobbiamo sbagliare nulla indipendentemente dall'avversario". Sarà fondamentale difendere il secondo posto fino alla fine del campionato ma il Frosinone ha gli stessi punti e non ha intenzione di mollare. 19:47
Obiettivi opposti ma solo sulla carta: 29 punti separano in classifica la Sampdoria dal Monza, con il club brianzolo che vuole difendere il secondo posto da qui alla fine della regular season. La squadra di casa si presenta al match dopo aver vinto 3 partite consecutive ed essersi lontanata dalla zona playout di 5 punti. Attenzione però al sogno playoff: l'ottavo posto, l'ultimo a disposizione, è lontano solo di 4 punti.19:45
Buonasera e benvenuti al Ferraris: è tutto pronto per Sampdoria-Monza, match valido per la 35ª giornata di Serie B!19:41
Dove si gioca la partita:
Stadio: Luigi Ferraris Città: Genova Capienza: 36685 spettatori19:41
Sampdoria - Monza è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 aprile alle ore 20:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Sampdoria - Monza sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Federico La Penna.
Gianluca Manganiello
Statistiche Stagionali
Partite dirette
9
Falli fischiati
224
Fuorigioco
30
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
27
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
8.2
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Como-Lazio 2-0
14-09-2025
Serie A
Atalanta-Lecce 4-1
28-09-2025
Serie A
Pisa-Fiorentina 0-0
04-10-2025
Serie B
Bari-Calcio Padova 2-1
26-10-2025
Serie A
Sassuolo-Roma 0-1
09-11-2025
Serie A
Inter-Lazio 2-0
10-01-2026
Serie B
Südtirol-Spezia 2-1
18-01-2026
Serie B
Pescara-Modena 0-2
26-01-2026
Serie A
Verona-Udinese 1-3
03-02-2026
Serie A
Bologna-Milan 0-3
10-02-2026
Coppa Italia
Napoli-Como 1-1
21-02-2026
Serie A
Lecce-Inter 0-2
04-03-2026
Coppa Italia
Lazio-Atalanta 2-2
14-03-2026
Serie A
Inter-Atalanta 1-1
06-04-2026
Serie B
Carrarese-Spezia 3-1
17-04-2026
Serie B
Sampdoria-Monza 0-3
Attualmente la Sampdoria si trova 13° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte); invece il Monza si trova 2° in classifica con 72 punti (frutto di 21 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte). La Sampdoria ha segnato 34 gol e ne ha subiti 47; il Monza ha segnato 56 gol e ne ha subiti 27. La partita di andata Monza - Sampdoria si è giocata il 20 settembre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa la Sampdoria ha fatto 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Pescara e il Monza ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Catanzaro e il Bari ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 0-3 mentre Il Monza ha incontrato il Bari vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Petagna con 8 gol.
Sampdoria e Monza si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 4 volte, il Monza ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Sampdoria-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Sampdoria ha perso l'ultima sfida contro il Monza in campionato (0-1 fuori casa nel match di andata, lo scorso 20 settembre) e non ha mai rimediato due ko di fila contro i brianzoli in Serie BKT.
Il Monza non ha mai vinto in sei trasferte disputate contro la Sampdoria in Serie BKT: tre pareggi e altrettante sconfitte fuori casa, comprese le due più recenti in cadetteria; più in generale, i biancorossi hanno subito sempre almeno una rete in ciascuna di queste gare (10 - 1.6 di media).
La Sampdoria ha vinto otto delle prime 17 gare casalinghe in questo campionato (5N, 4P) e l'ultima volta che ha fatto meglio dopo lo stesso numero di gare interne in una singola stagione di Serie BKT risale al 2002/03 (12 in quel caso - 4N, 1P).
La Sampdoria ha vinto tutte le ultime tre gare di Serie BKT, tanti successi quanti quelli raccolti nelle 13 precedenti, e potrebbe registrarne quattro di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2024 (quattro con Andrea Pirlo in panchina).
Il Monza ha perso solo una delle ultime 15 partite di Serie BKT (9V, 5N) dopo che aveva rimediato due sconfitte nelle quattro precedenti (2V). Dopo il 2-0 sul Bari nella più recente, inoltre, i brianzoli potrebbero conquistare due successi di fila con annesso clean sheet per la seconda volta nel 2026 - la prima a febbraio.
Il Monza, quattro ko in 17 gare fuori casa in questo campionato (7V, 6N), potrebbe evitare di perdere più di quattro match nelle prime 18 trasferte solo per la terza volta nella sua storia in Serie BKT - dopo il 1978/79 e 2020/21.
Da una parte, soltanto Frosinone e Venezia (33), hanno segnato più gol del Monza nei secondi tempi di questa Serie BKT (32 come il Palermo); dall'altra, la formazione brianzola è quella che nella seconda frazione ne ha concessi meno nel torneo: appena 14.
Nella Serie BKT in corso, solo il Modena (otto) ha perso meno punti della Sampdoria da situazione di vantaggio (11 come il Venezia); dalla parte opposta, solo il Monza (18) e il Catanzaro (17) ne hanno recuperati più dei blucerchiati nel torneo una volta sotto nel punteggio: 16, tre dei quali nell'ultimo turno di campionato contro il Pescara.
La Sampdoria potrebbe diventare la sesta squadra con cui Massimo Coda va in doppia cifra di gol in una singola stagione regolare di Serie BKT (nove marcature al momento nel torneo attuale), dopo Salernitana (2015/16 e 2016/17), Benevento (2018/19), Lecce (2020/21 e 2021/22), Genoa (2022/23) e Cremonese (2023/24). Due reti contro il Monza finora in cadetteria, con il Lecce tra il 2021 e il 2022.
Matteo Pessina ha segnato tre gol nelle ultime tre presenze in Serie BKT, tanti quanti nelle precedenti 39 nella competizione. Inoltre, il classe '97 ha contribuito a tre marcature contro la Sampdoria in campionato, segnando due reti - con il Monza - e fornendo un assist - con l'Atalanta - in Serie A, tra il 2022 e il 2023.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: