Il Monza si gode per una notte la vetta della classifica e stacca il Frosinone, ora terzo, di 3 punti. I giallazzurri saranno impegnati domani contro il Modena ma l'obiettivo dei brianzoli è proteggere il secondo posto per le prossime e ultime 3 partite della stagione regolare. La Samp si ferma invece a 40 punti e dopo 3 vittorie consecutive.

Il Monza domina a Marassi: parte subito aggressiva la squadra biancorossa sbloccando il match dopo appena 5 minuti con Cutrone. Al 13' è protagonista ancora l'ex Milan e Como che con un guizzo da contropiede serve Caso che davanti alla porta non sbaglia. Nella ripresa cresce la Sampdoria, ma Demba Thiam non concede nulla agli avversari e para gli 8 tiri diretti in porta. Chiude i conti Petagna a 5 minuti dalla fine con uno gran gol al volo dal limite.

Il Monza non può permettersi passi falsi, lo ha detto l'allenatore Paolo Bianco alla vigilia: "Non dobbiamo sbagliare nulla indipendentemente dall'avversario". Sarà fondamentale difendere il secondo posto fino alla fine del campionato ma il Frosinone ha gli stessi punti e non ha intenzione di mollare. 19:47

PREPARTITA

Sampdoria - Monza è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 aprile alle ore 20:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Sampdoria - Monza sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Federico La Penna.

Gianluca Manganiello Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 224 Fuorigioco 30 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 27 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.2 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Como-Lazio 2-0 14-09-2025 Serie A Atalanta-Lecce 4-1 28-09-2025 Serie A Pisa-Fiorentina 0-0 04-10-2025 Serie B Bari-Calcio Padova 2-1 26-10-2025 Serie A Sassuolo-Roma 0-1 09-11-2025 Serie A Inter-Lazio 2-0 10-01-2026 Serie B Südtirol-Spezia 2-1 18-01-2026 Serie B Pescara-Modena 0-2 26-01-2026 Serie A Verona-Udinese 1-3 03-02-2026 Serie A Bologna-Milan 0-3 10-02-2026 Coppa Italia Napoli-Como 1-1 21-02-2026 Serie A Lecce-Inter 0-2 04-03-2026 Coppa Italia Lazio-Atalanta 2-2 14-03-2026 Serie A Inter-Atalanta 1-1 06-04-2026 Serie B Carrarese-Spezia 3-1 17-04-2026 Serie B Sampdoria-Monza 0-3

Attualmente la Sampdoria si trova 13° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte); invece il Monza si trova 2° in classifica con 72 punti (frutto di 21 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte).

La Sampdoria ha segnato 34 gol e ne ha subiti 47; il Monza ha segnato 56 gol e ne ha subiti 27.

La partita di andata Monza - Sampdoria si è giocata il 20 settembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa la Sampdoria ha fatto 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Pescara e il Monza ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Catanzaro e il Bari ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 0-3 mentre Il Monza ha incontrato il Bari vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Petagna con 8 gol.

Sampdoria e Monza si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 4 volte, il Monza ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Sampdoria-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Sampdoria ha perso l'ultima sfida contro il Monza in campionato (0-1 fuori casa nel match di andata, lo scorso 20 settembre) e non ha mai rimediato due ko di fila contro i brianzoli in Serie BKT.

Il Monza non ha mai vinto in sei trasferte disputate contro la Sampdoria in Serie BKT: tre pareggi e altrettante sconfitte fuori casa, comprese le due più recenti in cadetteria; più in generale, i biancorossi hanno subito sempre almeno una rete in ciascuna di queste gare (10 - 1.6 di media).

La Sampdoria ha vinto otto delle prime 17 gare casalinghe in questo campionato (5N, 4P) e l'ultima volta che ha fatto meglio dopo lo stesso numero di gare interne in una singola stagione di Serie BKT risale al 2002/03 (12 in quel caso - 4N, 1P).

La Sampdoria ha vinto tutte le ultime tre gare di Serie BKT, tanti successi quanti quelli raccolti nelle 13 precedenti, e potrebbe registrarne quattro di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2024 (quattro con Andrea Pirlo in panchina).

Il Monza ha perso solo una delle ultime 15 partite di Serie BKT (9V, 5N) dopo che aveva rimediato due sconfitte nelle quattro precedenti (2V). Dopo il 2-0 sul Bari nella più recente, inoltre, i brianzoli potrebbero conquistare due successi di fila con annesso clean sheet per la seconda volta nel 2026 - la prima a febbraio.

Il Monza, quattro ko in 17 gare fuori casa in questo campionato (7V, 6N), potrebbe evitare di perdere più di quattro match nelle prime 18 trasferte solo per la terza volta nella sua storia in Serie BKT - dopo il 1978/79 e 2020/21.

Da una parte, soltanto Frosinone e Venezia (33), hanno segnato più gol del Monza nei secondi tempi di questa Serie BKT (32 come il Palermo); dall'altra, la formazione brianzola è quella che nella seconda frazione ne ha concessi meno nel torneo: appena 14.

Nella Serie BKT in corso, solo il Modena (otto) ha perso meno punti della Sampdoria da situazione di vantaggio (11 come il Venezia); dalla parte opposta, solo il Monza (18) e il Catanzaro (17) ne hanno recuperati più dei blucerchiati nel torneo una volta sotto nel punteggio: 16, tre dei quali nell'ultimo turno di campionato contro il Pescara.

La Sampdoria potrebbe diventare la sesta squadra con cui Massimo Coda va in doppia cifra di gol in una singola stagione regolare di Serie BKT (nove marcature al momento nel torneo attuale), dopo Salernitana (2015/16 e 2016/17), Benevento (2018/19), Lecce (2020/21 e 2021/22), Genoa (2022/23) e Cremonese (2023/24). Due reti contro il Monza finora in cadetteria, con il Lecce tra il 2021 e il 2022.

Matteo Pessina ha segnato tre gol nelle ultime tre presenze in Serie BKT, tanti quanti nelle precedenti 39 nella competizione. Inoltre, il classe '97 ha contribuito a tre marcature contro la Sampdoria in campionato, segnando due reti - con il Monza - e fornendo un assist - con l'Atalanta - in Serie A, tra il 2022 e il 2023.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: