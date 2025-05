Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!19:15

Il quarto di finale termina con la vittoria per 1-0 del Catanzaro. Il primo tempo è equilibrato, caratterizzato da poche occasioni da gol. A farsi più pericoloso è sicuramente il Cesena, che nella fase iniziale colpisce un palo con una conclusione di esterno di Adamo e impegna, con lo stesso esterno di destra, Pigliacelli con un tiro in diagonale. A inizio ripresa il numero uno del Catanzaro para un calcio di rigore a Shpendi e pochi minuti dopo i giallorossi passano in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Iemmello. Gli emiliani provano a riequilibrare il risultato. L’azione più pericolosa è una conclusione dal limite di Tavsan, seguito da un colpo di testa di Calò da buona posizione, a pochi minuti dal termine.19:14

90'+6' Fischio finale dell'incontro. Catanzaro-Cesena 1-019:10

90'+5' Giallo per il Cesena. Ammonito Flavio Russo per una sbracciata ai danni di Scognamillo.19:09

90'+3' Mischia in area del Catanzaro, ma l'arbitro fischia un fallo in attacco.19:08

90'+3' Pigliacelli intercetta in presa alta un cross di Mangraviti.19:07

90'+1' Giallo per il Catanzaro. Ammonito Rares Ilie per un diverbio con Calò.19:06

90'+1' Giallo per il Cesena. Ammonito Giacomo Calò per un diverbio con Ilie.19:05

90'+1' Cinque minuti di recupero.19:05

89' La Gumina, su azione di corner, riceve e la sua girata di destro termina alta.19:03

88' Corner di Calò direttamente in porta e Pigliacelli riesce a smanacciare in corner.19:03

86' Sinistro dal limite di Tavsan respinto di pugno da Pigliacelli. Sul prosieguo dell'azione Ceesay crossa e Calò di testa manda alto.19:01

85' Cambio sulla trequarti per il Cesena. Esce Dario Saric ed entra Tommaso Berti.18:59

82' Su corner di Pompetti colpo di testa di Bonini fuori misura.18:56

80' Giallo per il Cesena. Ammonito Emanuele Adamo per una trattenuta ai danni di Ilie, che si stava involando in contropiede.18:55

79' Saric serve Tavsan, che di sinistro dal limite manda alto non di molto.18:53

74' Cambio a centrocampo per il Catanzaro. Esce Simone Pontisso ed entra Mamadou Coulibaly.18:48

71' Destro da fuori area di Calò, che viene deviato. Pigliacelli para.18:45

69' Pittarello conquista un pallone di forza, ma al momento di concludere viene contrastato in corner.18:43

66' Cambio in attacco per il Cesena. Esce Mirko Antonucci ed entra Elayis Tavsan.18:43

66' Cambio di esterni per il Cesena. Esce Raffaele Celia ed entra Joseph Ceesay.18:42

66' Cambio in attacco per il Catanzaro. Esce Tommaso Biasci ed entra Filippo Maria Pittarello.18:40

65' Cambio a centrocampo per il Catanzaro. Esce Jacopo Petriccione ed entra Rares Ilie.18:41

64' Cross di Adamo per La Gumina, che viene anticipato da un difensore.18:39

59' Cambio per il Cesena. Esce il centrocampista Simone Bastoni ed entra l'attaccante Antonino La Gumina.18:34

59' Cambio in attacco per il Cesena. Esce Cristian Shpendi ed entra Flavio Russo.18:33

57' Il cross dalla destra di Cioffi viene intercettato in presa alta da Pigliacelli.18:32

56' Rimpallo in area del Catanzaro, con Pigliacelli che anticipa Bastoni.18:30

55' Giallo per il Catanzaro. Ammonito Pietro Iemmello per essersi tolto la maglietta in occasione del gol realizzato.18:30

54' GOL! CATANZARO-Cesena 1-0. Rete di Pietro Iemmello, che insacca in rete di testa su cross da sinistra di Pontisso.



Guarda la scheda del giocatore Pietro Iemmello18:29

52' Gran destro a giro di Pontisso che termina di poco alta.18:26

50' Pigliacelli respinge il calcio di rigore di Shpendi e successivamente anche la ribattuta di Saric.18:25

49' Dopo la revisione al Var l'arbitro decreta il calcio di rigore a favore del Cesena.18:24

48' L'arbitro viene richiamato dal Var per valutare un intervento di Pompetti ai danni di Bastoni.18:24

46' Shpendi, lanciato in profondità, entra in area ma commette fallo su Scognamillo.18:21

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Cesena.18:20

Termina a reti inviolate un primo tempo equilibrato, caratterizzato da poche occasioni da gol. A farsi più pericoloso è sicuramente il Cesena, che nella fase iniziale colpisce un palo con una conclusione di esterno di Adamo e impegna, con lo stesso esterno di destra, Pigliacelli con un tiro in diagonale.18:09

45'+2' Fischio finale del primo tempo. Catanzaro-Cesena 0-018:04

45'+1' Pompetti per Quagliata, che entra in area ma non riesce a calciare perchè chiuso dalla difesa.18:03

45'+1' Un minuto di recupero.18:02

44' Giallo per il Catanzaro. Ammonito Federico Bonini per una trattenuta ai danni di Saric.18:00

43' Iemmello è a terra dolorante a seguito di un duro contrasto con Piacentini.17:59

40' Scognamillo prova una conclusione di sinsitro che termina a lato.17:57

36' Petriccione batte una punizione a sorpresa per Iemmello, che entra in area e conclude di forza sotto la traversa, ma l'arbitro segnala fuorigioco dell'attaccante.17:53

31' Azione insistita del Catanzaro, conclusa con un tiro di Iemmello ribattuto dalla difesa.17:48

26' Tentativo di Bastoni dai 20 metri che termina alto.17:43

24' Contropiede del Cesena, con Antonucci che serve Shpendi, che si fa deviare la conclusione in angolo da Brighenti.17:41

23' Saric, servito da Shpendi, conclude di sinsitro dal limite dell'area, ma il pallone termina a lato.17:41

21' Gran lancio di Petriccione per Quagliata, che viene colpito in area da Adamo, ma l'arbitro segnala un fuorigioco di partenza di Quagliata.17:38

17' Shpendi fugge in contropiede, si libera di Scognamillo, entra in area e calcia da pochi passi. Pigliacello respinge ma l'arbitro segnala il fallo in attacco.17:34

13' Adamo, servito da Saric, entra in area e prova una conclusione in diagonale che viene respinta da Pigliacelli.17:30

12' Cross di Bonini per la testa di Cassandro, il cui colpo di testa termina fuori.17:29

10' Adamo entra in area e di esterno destro colpisce il palo.17:27

10' Scognamillo rischia di perdere un pallone pericoloso a vantaggio di Shpendi, ma poi riesce a recuperare, commettendo fallo.17:27

7' Avvio prudente delle squadre, che temono di scoprirsi.17:24

5' Iemmello tenta il lungo lancio per l'inserimento di Quagliata, ma il pallone è troppo lungo.17:22

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Catanzaro.17:17

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Luca Sacchi di Macerata.17:13

CESENA(3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Piacentini, Mangraviti; Adamo, Calò, Bastoni, Saric, Celia; Antonucci, Shpendi Allenatore: Michele Mignani17:01

CATANZARO(3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pontisso, Petriccione, Pompetti, Quagliata; Iemmello, Biasci Allenatore: Fabio Caserta17:00

L’ultimo confronto diretto giocato in Calabria, lo scorso 1 febbraio, è terminato 4-2 per i padroni di casa.16:48

Gli ospiti hanno chiuso il torneo con gli stessi punti in classifica dei calabresi, ma si ritrovano al settimo posto, data la peggiore differenza reti.16:47

I padroni di casa hanno terminato il campionato cadetto al sesto posto in classifica.16:46

Benvenuti allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro per la sfida tra Catanzaro e Cesena, gara valevole per i quarti di finale dei play off di Serie B.16:45

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp