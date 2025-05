Grazie per avere seguito con noi la diretta di Juve Stabia-Palermo, arrivederci alla prossima partita!21:36

Il Palermo chiude in attacco, ma Ranocchia dal limite calcia in curva. 21:32

OCCASIONE PALERMO! Colpo di testa di Ceccaroni, Thiam si oppone in tuffo. 21:31

Punizione da posizione decentrata per il Palermo, c'è un fallo su Di Mariano. 21:30

Varnier stacca di testa sugli sviluppi di un corner, ma non trova la porta.21:26

Ammonito GOMES per gioco scorretto su Piscopo. 21:21

Problema alla caviglia per Pierozzi, ma il giocatore del Palermo appare in grado di continuare. 21:16

Cross dalla destra di Pierozzi troppo sul portiere, Thiam raccoglie la sfera. Crampi per Floriani. 21:12

Problema al cancello risolto, il gioco riprende. Corner per il Palermo. 21:07

Il gioco ancora non è ripreso dopo il gol di Adorante, si è aperto un cancello in curva. 21:07

Ammonito ADORANTE per comportamento non regolamentare.21:03

GOL! JUVE STABIA-Palermo 1-0! Rete di Adorante. Lancio di Pierobon, Adorante scatta alle spalle di Baniya e in area batte Audero con un tiro sporcato da Ceccaroni. Guarda la scheda del giocatore Andrea Adorante 21:02

Fallo in attacco di Gomes, nulla di fatto per il Palermo. 20:56

La Juve Stabia si riporta in avanti, ma la difesa rosanero non concede varchi. 20:53

Ammonito RUGGERO per gioco scorretto su Pohjanpalo. 20:49

Adorante pescato in posizione irregolare, interrotta l'azione della Juve Stabia. 20:45

Termina 0-0 il primo tempo tra Juve Stabia e Palermo. Palo colpito da Floriani al 30', un'altra occasione non concretizzata per i campani al 35' con Piscopo e Candellone. 20:22

Chiude in avanti il primo tempo la Juve Stabia: lancio di Bellich, Baniya anticipa Candellone.20:22

Fiammata del Palermo: Brunori lotta in area, Pohjanpalo calcia sull'esterno della rete. 20:12

OCCASIONE JUVE STABIA! Corner di Pierobon, Audero in tuffo si oppone al colpo di testa di Piscopo, poi Candellone da posizione favorevole alza la mira. 20:09

Brunori converge e tira di destro, nessun problema per Thiam. 20:04

PALO JUVE STABIA! Floriani, servito da Mosti, in area conclude di destro: il palo salva Audero. 20:04

Problema di natura muscolare per Fortini, sanitari in campo.20:01

Blin dolorante dopo un contrasto con Ruggero, staff medico del Palermo in campo per le cure del caso. 19:55

17'

Palermo in avanti, Ruggero in scivolata in area strappa il pallone a Pohjanpalo.19:50