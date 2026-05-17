Il primo round va al Catanzaro. I padroni di casa superano il Palermo con un netto 3-0, frutto di un dominio durato praticamente 90 minuti. Le reti potevano senza dubbio essere anche 4 o 5, ma nel secondo tempo Joronen è riuscio ad opporsi Pontissio e Pompetti evitando un passivo superiore. Nonostante ciò, il Catanzaro porta comunque a casa il primo round con un risultato abbastnaza rassicurante grazie alle reti nel primo tempo di Iemmello (x2) e Liberali.

Pittarello stava per segnare un gol clamoroso: il numero 8 si era coordinato benissimo, ma la sua conclusione è terminata di poco alta sopra la traversa.21:43

PREPARTITA

Catanzaro - Palermo è valevole per la giornata numero Semifinali del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 20:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Palermo sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.

Ermanno Feliciani Statistiche Stagionali Partite dirette 13 Falli fischiati 314 Fuorigioco 52 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 33 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.5 Falli per cartellino 9.5 Ha arbitrato un totale di 21 partite nella stagione in corso: Serie A: 13 partite

partite Serie B: 7 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-09-2025 Serie B Empoli-Spezia 1-1 23-09-2025 Coppa Italia Cagliari-Frosinone 4-1 28-09-2025 Serie A Roma-Verona 2-0 04-10-2025 Serie A Inter-Cremonese 4-1 25-10-2025 Serie A Udinese-Lecce 3-2 29-10-2025 Serie B Venezia-Südtirol 3-0 03-11-2025 Serie A Sassuolo-Genoa 1-2 01-12-2025 Serie A Bologna-Cremonese 1-3 15-12-2025 Serie A Roma-Como 1-0 20-12-2025 Serie B Pescara-Reggiana 2-1 03-01-2026 Serie A Sassuolo-Parma 1-1 12-01-2026 Serie A Juventus-Cremonese 5-0 24-01-2026 Serie A Como-Torino 6-0 01-02-2026 Serie B Reggiana-Juve Stabia 1-1 16-02-2026 Serie A Cagliari-Lecce 0-2 02-03-2026 Serie A Pisa-Bologna 0-1 14-03-2026 Serie B Sampdoria-Venezia 0-0 22-03-2026 Serie A Bologna-Lazio 0-2 10-04-2026 Serie A Roma-Pisa 3-0 25-04-2026 Serie B Reggiana-Palermo 1-1 17-05-2026 Serie B Catanzaro-Palermo 3-0

Attualmente il Catanzaro si trova 5° in classifica con 59 punti (frutto di 15 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 72 punti (frutto di 20 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 62 gol e ne ha subiti 51; il Palermo ha segnato 61 gol e ne ha subiti 33.

In casa l'Atalanta ha fatto 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Milan e il Bologna ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Cagliari e il Napoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Bologna perdendo 0-1 mentre Il Bologna ha incontrato il Napoli vincendo 2-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 10 gol.

Catanzaro e Palermo si sono affrontate 36 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 11 volte, il Palermo ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Catanzaro-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la 37ª sfida tra Catanzaro e Palermo in Serie BKT (la prima in un turno al di fuori della regular season): bilancio leggermente a favore dei rosanero con 12 vittorie a 11, completano ben 13 pareggi.

Dopo il successo per 3-2 dello scorso 1° maggio al Barbera, il Palermo potrebbe vincere due sfide di fila contro il Catanzaro in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra maggio e settembre 1966.

Nelle precedenti quattro stagioni in cui il Catanzaro ha disputato i playoff/spareggi promozione in Serie BKT solo una volta è stato poi promosso in Serie A: nel 1970/71 (vittoria 1-0 in gara secca contro il Bari).

Il Catanzaro disputerà le semifinali playoff in Serie BKT per la terza stagione di fila, anche se non ha mai raggiunto la finale nel periodo (eliminato contro lo Spezia nel 2024/25 e contro la Cremonese nel 2023/24).

Il Catanzaro è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 partite casalinghe in Serie BKT, inclusi playoff (10V, 5N), segnando 33 reti (2.1 di media): l'unica sconfitta interna nel periodo è arrivata contro il Bari lo scorso 8 maggio (2-3).

Il Palermo disputerà i playoff in Serie BKT per la quarta stagione, anche se non ha mai ottenuto la promozione in Serie A in questo modo: nel 2024/25 eliminato al primo turno dalla Juve Stabia, nel 2023/24 sconfitto in semifinale dal Venezia e nel 2017/18 in finale contro il Frosinone.

Il Palermo ha perso le ultime tre gare ai playoff in Serie BKT, considerando anche gli spareggi promozione, solo una squadra ha registrato più sconfitte di fila: lo Spezia (cinque tra maggio 2016 e agosto 2020).

Il Palermo ha perso l'ultimo match della regular season di Serie BKT contro il Venezia e in questo campionato solo una volta ha registrato due sconfitte di fila: lo scorso ottobre (contro Monza e proprio Catanzaro).

Pietro Iemmello è il giocatore che ha realizzato più gol nelle ultime tre edizioni dei playoff di Serie BKT: quattro reti (tutte in gare casalinghe con il Catanzaro), almeno il doppio di qualsiasi altro nel periodo (inclusa una doppietta contro il Brescia il 18 maggio 2024).

Con 24 gol Joel Pohjanpalo è il capocannoniere della Serie BKT 2025/26; nelle ultime 10 stagioni nel campionato cadetto (inclusi playoff/out - dal 2016/17) solo tre giocatori hanno raggiunto quota 25 reti: Gianluca Lapadula (25 nel 2022/23), Alfredo Donnarumma (25 nel 2018/19) e Francesco Caputo (26 nel 2017/18).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: