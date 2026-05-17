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Catanzaro-Palermo: 3-0 - Playoff Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro
17 Maggio 2026 ore 20:00
Catanzaro
3
Palermo
0
Partita finita
Arbitro: Ermanno Feliciani
  1. 1' 1-0 Pietro Iemmello
  2. 15' 2-0 Pietro Iemmello
  3. 41' 3-0 Mattia Liberali
0'
45'
90'
90'
96'

Il primo round va al Catanzaro. I padroni di casa superano il Palermo con un netto 3-0, frutto di un dominio durato praticamente 90 minuti. Le reti potevano senza dubbio essere anche 4 o 5, ma nel secondo tempo Joronen è riuscio ad opporsi Pontissio e Pompetti evitando un passivo superiore. Nonostante ciò, il Catanzaro porta comunque a casa il primo round con un risultato abbastnaza rassicurante grazie alle reti nel primo tempo di Iemmello (x2) e Liberali.

Mercoledì 20 maggio alle 20.00 ci sarà il ritorno tra Palermo e Catanzaro.

Le Pagelle

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Palermo-Catanzaro e arrivederci al prossimo turno di Serie B!21:59

  2. 90'+6'

    Fine partita: CATANZARO-PALERMO 3-0 (1', 15' Iemmello, 42' Liberali).21:59

  3. 90'+2'

    Cartellino giallo per Ruggero Frosinini.21:57

  4. 90'

    Sono stati concessi 6 minuti di recupero!21:54

  5. 89'

    Sostituzione Palermo: esce Jacopo Segre, entra Samuel Giovane.21:53

  7. 88'

    A un passo dal poker il Catanzaro con Pompetti, bravissimo Joronen in uscita a respingere.21:50

  8. 85'

    Sostituzione Catanzaro: esce Gabriele Alesi, entra Fabio Rispoli.21:53

  9. 85'

    Sostituzione Catanzaro: esce Pietro Iemmello, entra Federico Di Francesco.21:53

  10. 84'

    Ci prova Johnsen che lascia partire un cross con il mancino, si salva il Catanzaro21:47

  11. 80'

    Pittarello stava per segnare un gol clamoroso: il numero 8 si era coordinato benissimo, ma la sua conclusione è terminata di poco alta sopra la traversa.21:43

  13. 76'

    Sostituzione Catanzaro: esce Simone Pontisso, entra Marco Pompetti.21:40

  14. 76'

    Sostituzione Catanzaro: esce Mattia Liberali, entra Ruggero Frosinini.21:39

  15. 73'

    Ancora una volta tentativo di Palumbo dalla lunga distanza, palla di poco fuori a lato.21:39

  16. 69'

    Prova il cross Gyasi per Pohjanpalo che non riesce però ad arrivare sul pallone. Si salva il Catanzaro.21:33

  17. 65'

    Ci prova ancora Palumbo con il mancino, riesce a liberare però Pontisso!21:28

  19. 61'

    Sostituzione Palermo: esce Tommaso Augello, entra Rui Modesto.21:24

  20. 61'

    Sostituzione Palermo: esce Filippo Ranocchia, entra Alexis Blin.21:24

  21. 59'

    Cartellino giallo per Tommaso Augello.21:23

  22. 57'

    Ci prova Pontisso dalla lunga distanza, prolunga sopra la traversa Joronen!21:21

  23. 53'

    Sostituzione Palermo: esce Jérémy Le Douaron, entra Dennis Johnsen.21:17

  25. 50'

    Ci prova con il mancino al volo Palumbo, palla di poco fuori a lato!21:14

  26. 47'

    Inizia il secondo tempo di PALERMO-CATANZARO!21:13

  27. 46'

    Sostituzione Palermo: esce Niccolò Pierozzi, entra Emmanuel Gyasi.21:12

  28. Ovviamente potrebbe cambiare qualcosa in casa Palermo dove scalpitano Gyasi e Rui Modesto, nel Catanzaro occhio a D'Alessandro.20:53

  29. Prima frazione a dir poco perfetta per il Catanzaro. I padroni di casa iniziano come meglio non potrebbero, ossia con la rete di Iemmello arrivata dopo appena 50 secondi. Al 15' però arriva anche il raddoppio personale di Iemmello e al 42', sempre su assist dell'ispiratissimo centravanti del Catanzaro, arriva anche la rete del 3-0 con una perla di Liberali. Il Palermo, totalmente in balia dell'avversario, chiude il primo tempo come peggio non potrebbe.20:52

  31. 45'+5'

    Finisce il primo tempo di CATANZARO-PALERMO, i padroni di casa sono avanti per 3-0!20:51

  32. 45'+4'

    Cartellino giallo per Niccolò Pierozzi.20:50

  33. 45'

    Sono stati concessi 5 minuti di recupero!20:48

  34. 42'

    GOL! CATANZARO-Palermo 3-0! Rete di Mattia LIBERALI! Da impazzire il Catanzaro che trova anche la rete del 3-0 con una splendida giocata di Liberali, assistito alla grande dal solito Iemmello.

    Guarda la scheda del giocatore Mattia Liberali20:44

  35. 40'

    Grandissima occasione con Ceccaroni che gira di testa, palla di poco fuori a lato. Primo squillo del Palermo.20:43

  37. 36'

    Prova addirittura la rovesciata Pittarello, ma la sua conclusione termina di poco fuori a lato.20:39

  38. 32'

    Cartellino giallo per Filippo Ranocchia.20:36

  39. 30'

    Clima teso, gioco spezzettato, ne beneficia il Catanzaro in totale controllo.20:36

  40. 26'

    Il Catanzaro insiste contro un Palermo non ancora sceso in campo. Ci prova Pittarello, palla di poco fuori a lato.20:30

  41. 22'

    Ancora Catanzaro pericolosissimo, questa volta con Pontisso che supera un paio di avversari e conclude con il destro a giro. Palla di poco fuori a lato.20:26

  43. 19'

    Momento fantastico del Catanzaro che sfiora addirittura il terzo gol con Pittarello. Si salva il Palermo con la palla che termina di poco fuori.20:23

  44. 15'

    GOL! CATANZARO-Palermo 2-0! Rete di Pietro IEMMELLO! Cross preciso per Brighenti che di testa innesca Iemmello, bravo a colpire al volo e a battere ancora una volta Joronen. Il Catanzaro raddoppia.

    Guarda la scheda del giocatore Pietro Iemmello20:19

  45. 11'

    Ci prova Augello con il mancino, libera Pontisso in spaccata.20:14

  46. 7'

    Gestisce il possesso il Palermo che non riesce a trovare spazi, si difende con ordine il Catanzaro.20:11

  47. 3'

    Gioco momentaneamente sospeso per fumogeni. 20:05

  49. 1'

    GOL! CATANZARO-Palermo 1-0! Reti di Pietro IEMMELLO! Stacco imperioso del centravanti del Catanzaro che batte Joronen e porta subito in vantaggio i suoi.

    Guarda la scheda del giocatore Pietro Iemmello20:04

  50. 1'

    Inizia il primo tempo CATANZARO-PALERMO!20:02

  51. Dopo il successo per 3-2 dello scorso 1° maggio al Barbera, il Palermo potrebbe vincere due sfide di fila contro il Catanzaro in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra maggio e settembre 1966.19:01

  52. Questa sarà la 37ª sfida tra Catanzaro e Palermo in Serie BKT (la prima in un turno al di fuori della regular season): bilancio leggermente a favore dei rosanero con 12 vittorie a 11, completano ben 13 pareggi.19:00

  53. Le scelte di Inzaghi: ovviamente confermatissimo Pohjanpalo in avanti con Le Douaron e Palumbo a supporto. A centrocampo gioca Ranocchia.19:00

  55. Le scelte di Aquilani: confermato Iemmello in avanti con Liberali. Giocano Petriccione e Pontisso in mediana.18:59

  56. Panchina Palermo: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 13 Bani, 72 Veroli, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Rui Modesto, 7 Johnsen, 8 Blin, 11 Gyasi, 31 Corona.18:58

  57. Panchina Catanzaro:1 Marietta, 6 Fellipe Jack, 26 Verrengia, 62 Frosinini, 21 Pompetti, 28 Oudin, 30 Alesi, 32 Rispoli, 98 Buglio, 19 Nuamah, 39 Koffi, 77 D’Alessandro.18:57

  58. Formazione PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.18:57

  59. Formazione CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello.19:24

  61. Il Catanzaro ha superato per 3-0 l'Avellino nel primo turno dei Playoff. Il Palermo ci arriva invece dopo essersi classificato al quarto posto nella regular season.18:55

  62. Benvenuti alla diretta di Catanzaro-Palermo, match valevole per l'andata delle semifinali dei Playoff di Serie B!18:54

  64. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Nicola Ceravolo
    Città: Catanzaro
    Capienza: 13619 spettatori18:54

    Nicola Ceravolo Fonte: Gettyimages

Formazioni Catanzaro - Palermo

Catanzaro
Palermo
TITOLARI CATANZARO
PANCHINA CATANZARO
ALLENATORE CATANZARO
  • Alberto Aquilani
TITOLARI PALERMO
PANCHINA PALERMO
ALLENATORE PALERMO
  • Filippo Inzaghi
PREPARTITA

Catanzaro - Palermo è valevole per la giornata numero Semifinali del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 20:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.
Arbitro di Catanzaro - Palermo sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.

Ermanno Feliciani

Statistiche Stagionali
Partite dirette13
Falli fischiati314
Fuorigioco52
Rigori assegnati4
Ammonizioni33
Espulsioni0
Cartellini per partita2.5
Falli per cartellino9.5

Ha arbitrato un totale di 21 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 13 partite
  • Serie B: 7 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
14-09-2025 Serie B Empoli-Spezia 1-1
23-09-2025 Coppa Italia Cagliari-Frosinone 4-1
28-09-2025 Serie A Roma-Verona 2-0
04-10-2025 Serie A Inter-Cremonese 4-1
25-10-2025 Serie A Udinese-Lecce 3-2
29-10-2025 Serie B Venezia-Südtirol 3-0
03-11-2025 Serie A Sassuolo-Genoa 1-2
01-12-2025 Serie A Bologna-Cremonese 1-3
15-12-2025 Serie A Roma-Como 1-0
20-12-2025 Serie B Pescara-Reggiana 2-1
03-01-2026 Serie A Sassuolo-Parma 1-1
12-01-2026 Serie A Juventus-Cremonese 5-0
24-01-2026 Serie A Como-Torino 6-0
01-02-2026 Serie B Reggiana-Juve Stabia 1-1
16-02-2026 Serie A Cagliari-Lecce 0-2
02-03-2026 Serie A Pisa-Bologna 0-1
14-03-2026 Serie B Sampdoria-Venezia 0-0
22-03-2026 Serie A Bologna-Lazio 0-2
10-04-2026 Serie A Roma-Pisa 3-0
25-04-2026 Serie B Reggiana-Palermo 1-1
17-05-2026 Serie B Catanzaro-Palermo 3-0

Attualmente il Catanzaro si trova 5° in classifica con 59 punti (frutto di 15 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 72 punti (frutto di 20 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte).
Il Catanzaro ha segnato 62 gol e ne ha subiti 51; il Palermo ha segnato 61 gol e ne ha subiti 33.

In casa l'Atalanta ha fatto 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).
L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Milan e il Bologna ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Cagliari e il Napoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Bologna perdendo 0-1 mentre Il Bologna ha incontrato il Napoli vincendo 2-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 10 gol.

Catanzaro e Palermo si sono affrontate 36 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 11 volte, il Palermo ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Catanzaro-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa sarà la 37ª sfida tra Catanzaro e Palermo in Serie BKT (la prima in un turno al di fuori della regular season): bilancio leggermente a favore dei rosanero con 12 vittorie a 11, completano ben 13 pareggi.
  • Dopo il successo per 3-2 dello scorso 1° maggio al Barbera, il Palermo potrebbe vincere due sfide di fila contro il Catanzaro in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra maggio e settembre 1966.
  • Nelle precedenti quattro stagioni in cui il Catanzaro ha disputato i playoff/spareggi promozione in Serie BKT solo una volta è stato poi promosso in Serie A: nel 1970/71 (vittoria 1-0 in gara secca contro il Bari).
  • Il Catanzaro disputerà le semifinali playoff in Serie BKT per la terza stagione di fila, anche se non ha mai raggiunto la finale nel periodo (eliminato contro lo Spezia nel 2024/25 e contro la Cremonese nel 2023/24).
  • Il Catanzaro è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 partite casalinghe in Serie BKT, inclusi playoff (10V, 5N), segnando 33 reti (2.1 di media): l'unica sconfitta interna nel periodo è arrivata contro il Bari lo scorso 8 maggio (2-3).
  • Il Palermo disputerà i playoff in Serie BKT per la quarta stagione, anche se non ha mai ottenuto la promozione in Serie A in questo modo: nel 2024/25 eliminato al primo turno dalla Juve Stabia, nel 2023/24 sconfitto in semifinale dal Venezia e nel 2017/18 in finale contro il Frosinone.
  • Il Palermo ha perso le ultime tre gare ai playoff in Serie BKT, considerando anche gli spareggi promozione, solo una squadra ha registrato più sconfitte di fila: lo Spezia (cinque tra maggio 2016 e agosto 2020).
  • Il Palermo ha perso l'ultimo match della regular season di Serie BKT contro il Venezia e in questo campionato solo una volta ha registrato due sconfitte di fila: lo scorso ottobre (contro Monza e proprio Catanzaro).
  • Pietro Iemmello è il giocatore che ha realizzato più gol nelle ultime tre edizioni dei playoff di Serie BKT: quattro reti (tutte in gare casalinghe con il Catanzaro), almeno il doppio di qualsiasi altro nel periodo (inclusa una doppietta contro il Brescia il 18 maggio 2024).
  • Con 24 gol Joel Pohjanpalo è il capocannoniere della Serie BKT 2025/26; nelle ultime 10 stagioni nel campionato cadetto (inclusi playoff/out - dal 2016/17) solo tre giocatori hanno raggiunto quota 25 reti: Gianluca Lapadula (25 nel 2022/23), Alfredo Donnarumma (25 nel 2018/19) e Francesco Caputo (26 nel 2017/18).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CatanzaroPalermo
Partite giocate3938
Numero di partite vinte1620
Numero di partite perse96
Numero di partite pareggiate1412
Gol totali segnati6561
Gol totali subiti5133
Media gol subiti per partita1.30.9
Percentuale possesso palla54.048.5
Numero totale di passaggi1681613864
Numero totale di passaggi riusciti1422010820
Tiri nello specchio della porta180171
Percentuale di tiri in porta47.943.1
Numero totale di cross644827
Numero medio di cross riusciti171242
Duelli per partita vinti19361947
Duelli per partita persi17162004
Corner subiti179173
Corner guadagnati165195
Numero di punizioni a favore664461
Numero di punizioni concesse491575
Tackle totali552517
Percentuale di successo nei tackle61.660.0
Fuorigiochi totali5749
Numero totale di cartellini gialli8075
Numero totale di cartellini rossi55

Catanzaro - Palermo Live

Enel

Classifica SERIE B

  1. Venezia82
  2. Frosinone81
  3. Monza76
  4. Palermo72
  5. Catanzaro59
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo24
  2. Andrea Adorante17
  3. Farès Ghedjemis15
  4. Stiven Shpendi15
  5. Antonio Di Nardo14
MOSTRA COMPLETA

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