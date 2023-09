Grazie per aver seguito con noi la diretta di Catanzaro-Parma, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:18

Nel prossimo turno di Serie B per il Catanzaro impegno in trasferta sul campo del Bari, il Parma affronterà in casa la Sampdoria.18:17

Il Parma supera 5-0 il Catanzaro e vola al primo posto in classifica. Il risultato si sblocca al 18', in gol Man su assist di Bonny. Benedyczak al 25' trasforma un rigore e poi al 40' sigla il tris (assist di Coulibaly). Nella ripresa subito in rete Partipilo (servito da Sohm), chiude i conti Colak all'84'.18:17

90'+2' Fine partita! CATANZARO-PARMA 0-5 (18' Man, 25' rig. e 40' Benedyczak, 47' Partipilo, 84' Colak).18:13

90'+2' Lancio di Bernabé, Fulignati con una efficace uscita bassa anticipa Sohm.18:13

90' L'arbitro Aureliano concede due minuti di recupero.18:10

87' Vandeputte dalla bandierina, Chichizola in uscita alta raccoglie la sfera.18:07

84' GOL! Catanzaro-PARMA 0-5! Rete di Colak. Assist di Di Chiara, Colak in area di destro supera Fulignati.



82' Sostituzione PARMA: entra Di Chiara esce Zagaritis.18:02

81' Situm esce dal campo infortunato, il Catanzaro chiude la gara in dieci uomini.18:01

79' Situm contuso al ginocchio dopo il contrasto con Zagaritis, cartellino giallo per il terzino del Parma.17:59

78' Ammonito ZAGARITIS per gioco scorretto su Situm.17:58

76' Sostituzione CATANZARO: entra D'Andrea esce Iemmello.17:56

75' Traversone dalla trequarti di Vandeputte, Zagaritis allontana di testa.17:55

72' Cooling break in corso, gioco fermo per circa due minuti.17:51

70' Tentativo di Pompetti da fuori area, pallone largo.17:50

67' Ammonito CIRCATI per gioco scorretto su Brignola.17:47

66' Sostituzione PARMA: entra Colak esce Bonny.17:46

64' Crampi per Chichizola, gioco fermo e sanitari in campo.17:44

61' Sostituzione CATANZARO: entra Veroli esce Krajnc.17:41

61' Sostituzione CATANZARO: entra Pompetti esce Pontisso.17:41

60' Sostituzione PARMA: entra Ansaldi esce Coulibaly.17:40

57' Scognamillo resta a terra, il difensore colpito dalla palla dopo un tiro di Hernani.17:37

55' Cross di Situm, Donnarumma gira veso la porta, la deviazione di Circati facilita la parata di Chichizola.17:36

53' OCCASIONE CATANZARO! Chance in area per Brignola, conclusione deviata, pallone di poco a lato.17:34

52' Tiro centrale di Pontisso, semplice la presa di Chichizola.17:32

50' Punizione dalla trequarti per il Catanzaro, fallo su Vandeputte.17:30

47' GOL! Catanzaro-PARMA 0-4! Rete di Partipilo. Sohm arriva sul fondo e mette al centro, Partipilo insacca da dentro l'area piccola.



46' Inizio secondo tempo di CATANZARO-PARMA. Si riparte dal risultato di 3-0 per gli ospiti.17:26

46' Sostituzione CATANZARO: entra Brignola esce Biasci.17:26

46' Sostituzione CATANZARO: entra Donnarumma esce Sounas.17:25

46' Sostituzione PARMA: entra Partipilo esce Man.17:25

46' Sostituzione PARMA: entra Hernani esce Benedyczak.17:25

Possesso palla decisamente favorevole al Catanzaro nel corso del primo tempo: 69,2%.17:12

Il Parma chiude la prima frazione di gara in vantaggio di tre reti. Man al 18' sblocca il risultato. Al 25' Benedyczak trasforma un calcio di rigore. L'attaccante polacco al 40' realizza la sua doppietta personale. Assist per Bonny (si procura anche il penalty) e Coulibaly.17:11

45'+6' Fine primo tempo: CATANZARO-PARMA 0-3! Doppietta di Benedyczak e gol di Man.17:09

45'+6' OCCASIONE CATANZARO! Opportunità dal limite per Vandeputte, tiro alto.17:08

45'+5' Ammonito ESTEVEZ per gioco scorretto su Pontisso.17:08

45'+4' Ci prova Iemmello in area con il mancino, Delprato devia in corner.17:06

45'+1' OCCASIONE CATANZARO! Traversone di Situm, Biasci di testa da pochi passa dalla porta non riesce a dare forza e angolazione al pallone, Chichizola blocca agevolmente.17:05

45' L'arbitro Aureliano assegna cinque minuti di recupero.17:02

43' Prolungato possesso da parte del Catanzaro, il Parma non concede varchi.17:00

40' GOL! Catanzaro-PARMA 0-3! Rete di Benedyczak. Cross rasoterra di Coulibaly, Benedyczak da centro area gira in rete con una conclusione non potente ma angolata.



39' Malinteso tra Bernabé e Bonny, il contropiede del Parma sfuma.16:56

36' Man in evidenza con un altro guizzo, corner per il Parma.16:53

34' Catanzaro in avanti: Ghion calcia da fuori area, tiro murato dalla difesa del Parma.16:52

31' OCCASIONE PARMA! Strepitosa azione personale di Man, Fulignati in uscita bassa gli chiude lo specchio della porta.16:51

29' Situm mette al centro, Chichizola in uscita fa sua la sfera.16:46

26' Cooling break in corso, il gioco si ferma per un paio di minuti.16:47

25' GOL! Catanzaro-PARMA 0-2! Rete di Benedyczak. Calcio di rigore trasformato con freddezza da Benedyczak, Fulignati spiazzato.



24' Ammonito SCOGNAMILLO per gioco scorretto su Bonny.16:42

24' RIGORE PER IL PARMA! Scognamillo in area interviene in ritardo su Bonny, l'arbitro indica il dischetto.16:41

23' Ammonito COULIBALY per gioco scorretto su Vandeputte.16:40

22' Problema al piede destro per Benedyczak, staff medico del Parma in campo.16:38

21' Reazione immediata del Catanzaro, tiro di Biasci respinto da Delprato.16:38

18' GOL! Catanzaro-PARMA 0-1! Rete di Man. Combinazione vincente tra Bonny e Man, il numero 98 da centro area batte Fulignati (palo-rete).



16' Bernabé, al limite dell'area, non aggancia la sfera e perde l'attimo per la conclusione.16:33

14' Vandeputte pescato in posizione di fuorigioco, nulla di fatto per i padroni di casa.16:32

11' Azione prolungata del Catanzaro, ma il cross dalla destra di Sounas è impreciso.16:28

8' OCCASIONE CATANZARO! Cross rasoterra di Vandeputte, Biasci da posizione favorele non inquadra il bersaglio.16:25

7' L'arbitro Aureliano, involontariamente, tocca il pallone e ferma un contropiede pericoloso del Catanzaro.16:24

4' Proteste del Catanzaro per un presunto tocco di mano di Zagaritis, l'arbitro non interviene.16:21

2' Situm guadagna una punizione da posizione interessante, fallo di Sohm.16:19

1' Inizio primo tempo di CATANZARO-PARMA. Dirige la partita l'arbitro Aureliano.16:16

Il Catanzaro è reduce da tre vittorie consecutive, non ha mai ottenunto quattro successi di fila in Serie B.15:53

Le scelte di Pecchia: Bonny guida l'attacco, Man e Benedyczak a supporto. Estevez e Bernabé in mediana. Hernani in panchina.15:51

Le scelte di Vivarini: in avanti il tandem Iemmello-Biasci. Sounas e Vandeputte gli esterni. Ghion e Pontisso a metà campo.15:50

Panchina PARMA: Corvi, Turk, Osorio, Balogh, Di Chiara, Ansaldi, Hernani, Haianut, Begic, Mihaila, Partipilo, Colak.15:50

Panchina CATANZARO: Sala, Borrelli, Krastev, Miranda, Veroli, Verna, Pompetti, Katseris, D'Andrea, Brignola, Stoppa, Donnarumma.15:49

Formazione PARMA (4-2-3-1): Chichizola - Coulibaly, Delprato, Circati, Zagaritis - Estevez, Bernabé - Man, Sohm, Benedyczak - Bonny.15:48

Formazione CATANZARO (4-4-2): Fulignati - Situm, Scognamillo, Brighenti, Kranjnc - Sounas, Ghion, Pontisso, Vandeputte - Iemmello, Biasci.15:47

Manca poco all'inizio di Catanzaro-Parma. Squadre a pari punti in classifica, a quota 10.15:46

Benvenuti alla diretta della partita della 5^ giornata di Serie B, si affrontano Catanzaro e Parma.15:45