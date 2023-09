Grazie per aver seguito costantemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!18:24

Nel prossimo turno il Como andrà in scena sul campo del Cittadella, mentre il Ternana ospiterà sul proprio terreno di gioco il Sudtirol.18:24

Prosegue l’inizio di stagione difficile per la Ternana, che resta ferma a un solo punto ottenuto dopo 5 giornate di campionato.18:24

Sale a 7 punti il Como, che dà continuità al pesante successo ottenuto sul campo dello Spezia, portando così a casa la seconda vittoria consecutiva.18:23

Prezioso successo in rimonta del Como. Dopo un primo tempo abbastanza avaro di emozioni, per quanto riguarda le occasioni da gol, la ripresa è sicuramente più avvincente. A circa un quarto d'ora dal novantesimo gli ospiti passano in vantaggio con Raimondo, che sfutta un passaggio filtrante di Pyythia. A questo punto sale in cattedra Odenthal che, prima di testa, e successivamente con una pregevole girata nei secondi finali, ribalta il risultato a favore dei lariani.18:20

90'+7' Fischio finale dell'incontro. Como-Ternana 2-118:15

90'+5' GOL! COMO-Ternana 2-1. Rete di Cas Odenthal, che stoppa e conclude con una mezza girata a rete dopo un geniale assist di Kone.



90'+5' Giallo per la Ternana. Ammonito Filippo Distefano per una plateale trattenuta ai danni di da Cunha.18:14

90'+4' Conclusione di Barba da una trentina di metri e Cutrone manca la deviazione sotto porta. Pallone tra le braccia di Iannarilli.18:13

90'+2' Tentativo dal limite Chajia che è però centrale e viene respinto da Iannarilli.18:11

90'+2' Iannarilli compie un'uscita coraggiosa al limite dell'area per anticipare Cutrone.18:11

90'+1' Cinque minuti di recupero.18:09

88' Punizione di da Cunha che termina direttamente sul fondo.18:07

86' Tentativo sottoporta di Bellemo, la cui conclusione viene stoppata.18:07

84' Giallo per la Ternana. Ammonito Jakub Labojko, per aver falciato Mustapha.18:06

83' GOL! COMO-Ternana 1-1. Rete di Cas Odenthal, che insacca di testa su cross morbido di Chajia dalla destra.



81' Ripartenza della Ternana, con Raimondo che prova un diagonale di sinistro, che termina a lato.18:00

80' Cambio per la Ternana. Esce l'esterno Niccolò Corrado ed entra il difensore Alessandro Celli.18:02

80' Cambio per la Ternana. Esce il trequartista Cèsar Falletti ed entra il centrocampista Iulius Marginean.18:01

78' Cambio di esterni di centrocampo per il Como. Esce Marco Sala ed entra Tommaso Cassandro.17:58

78' Cambio per il Como. Esce il difensore Marco Curto ed entra l'esterno Nicholas Curto.17:58

76' Giallo per il Como. Ammonito Benjamin Kone per una sbracciata ai danni di Raimondo.17:56

74' GOL! Como-TERNANA 0-1. Rete di Antonio Raimondo, che insacca da pochi passi, sfruttando al meglio un passaggio filtrante rasoterra di Pyythia, che lo mette davanti alla porta.



73' Cambio a centrocampo per la Ternana. Esce Gregorio Luperini ed entra Filippo Distefano.17:53

73' Pyythia, servito da Luperini al limite, prova di sinsitro, ma il tentativo viene deviato in angolo da Semprer con una bella parata.17:52

70' Cambio in attacco per il Como. Esce Alessandro Gabrielloni ed entra Suliman-Marlon Mustapha.17:50

69' Da Cunha da destra mette un pallone insidioso per Gabrielloni. che viene stoppato da Mantovani e resta a terra dolorante.17:48

68' Curto prova la conclusione dalla distanza, ma il pallone termina alto.17:47

65' Cambio a centrocampo per la Ternana. Esce Costantino Favasuli ed entra Niklas Pyythia.18:38

65' Cambio in attacco per la Ternana. Esce Andrea Favilli ed entra Antonio Raimondo.18:37

64' Punizione di Falletti dalla destra e colpo di testa di Favilli che viene deviato in angolo.17:43

61' Favilli, imbeccato in profondità, impegna Semper di sinistro, ma si trovava in posizione irregolare.17:41

59' Chajia prova la conclusione dal limite, che termina a lato.17:38

55' Cambio di esterni per il Como. Esce Alessio Iovine ed entra Moutir Chajia.17:35

55' Cambio sulla trequarti per il Como. Esce Simone Verdi ed entra Lucas da Cunha.17:34

54' Grande azione della Ternana, con doppio scambio tra Falletti e Luperini, con quest'ultimo, che conclude alto di sinistro.17:34

50' Cross di Corrado dalla sinistra, che attraversa tutta l'area, e arriva a Casasola, che di piatto manda il pallone sul palo.17:30

50' Cross pericoloso di Curto per Cutrone, che viene contrastato secondo l'arbitro regolamente.17:30

49' Favilli rientra e prova la conclusione di sinistro, che è però centrale.17:27

47' Cross di Iovine da destra e stacco di testa di Cutrone con pallone che termina alto.17:26

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Como.17:24

Termina a reti inviolate una prima parte di gara non molto ricca di occasioni da rete. Il gol del vantaggio segnato dagli ospiti da Luperini stato annullato dopo un lunghissimo controllo Var a causa di un fallo di mano di Favilli nell'azione del gol. I padroni di casa si fanno vedere in attacco col tandem Cutrone- Gabrielloni, senza creare però particolari pericoli in zona gol.17:11

45'+6' Fischio finale del primo tempo. Como-Ternana 0-017:07

45'+4' Diakitè ruba il pallone a Barba poco dopo centrocampo, si invola e, giunto al limite dell'area, fa esplodere un destro che termina alto.17:06

45'+4' Punizione dalla trequarti di Falletti, bloccata da Semper senza problemi.17:06

45'+2' Giallo per il Como. Ammonito Patrick Cutrone per proteste.17:04

45'+1' Cinque minuti di recupero.17:03

45' Sala la mette in mezzo, dopo un lungo fraseggio del Como, e Cutrone in scivolata da pochi passi non trova la deviazione vincente.17:04

40' Falletti serve Corrado, che tenta un tiro da posizione molto angolata. La palla termina addirittura in fallo laterale.16:57

37' Azione insistita del Como. Gabrielloni, prima tenta la conclusione due volte, che viene rimpallata, e poi serve Verde, che a sua volta si ribattere la conclusione dal portiere.16:55

34' Dopo una lunghissima revisione l'arbitro segnala il controllo col braccio di Favilli e annulla la rete degli umbri. Si resta sullo 0-0.16:52

32' L'arbitro viene richiamato dal Var per un possibile tocco di braccio di Favilli.16:49

32' Lungo check in corso per valutare l'azione dal gol.16:49

29' GOL! Como-TERNANA 0-1. Rete di Gregorio Luperini, che sfrutta un cross da sinistra di Corrado, che scavalca Semper in uscita e insacca di piatto a porta vuota.16:55

29' Corrado riceve da Casasola e prova la conclusione di sinistro, che viene però respinta.16:46

24' Gran lancio di Bellemo che pesca in profondità Gabrielloni, che viene però rimontato da Diakitè.16:41

22' Iovine a terra a seguito di uno scontro con Corrado.16:39

19' Bellomo per Gabrielloni , che in area non riesce a girarsi per calciare.16:36

17' Azione personale di Cutrone, che salta Capuano e giunto al limite dell'area fa partire un destro incrociato che termina di poco a lato.16:34

11' Cross di Cutrone per Gabrielloni, che tenta una difficile girata, ma il pallone si spegne sul fondo.16:28

9' Dopo un inizio promettente le azioni di gioco sono concentrale prevalentemente a centrocampo, senza che vengano fuori situazioni pericolose.16:27

3' Iniziativa di Gabrielloni, che serve Cutrone, il cui tiro dal limite dell'area viene ribattuto dalla difesa.16:20

2' Lunga rimessa laterale di Mantovani, che arriva fino al centro dell'area piccola, come Favilli viene anticipato dal portiere in uscita bassa e commette fallo in attacco.16:20

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dalla Ternana.16:17

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Giuseppe Collu di Cagliari.16:14

TERNANA(3-5-2): Iannarilli; Diakitè, Capuano, Mantovani; Casasola, Luperini, Labojko, Favasuli, Corrado; Falletti, Favilli Allenatore: Cristiano Lucarelli16:04

COMO(3-4-1-2): Semper; Odenthal, Barba, Curto; Iovine, Bellemo, Kone, Sala; Verdi; Gabrielloni, Cutrone Allenatore: Moreno Longo16:11

Gli scontri diretti della scorsa stagione sono terminati con due netti successi della formazione lariana.15:47

Maggiormente critica è la situazione della Ternana, che ottenuto solamente un punto dall’inizio del campionato.15:46

I padroni di casa si presentano con 4 punti all’attivo, ma sono reduci dal prezioso successo sul campo dello Spezia.15:46

Benvenuti allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como per la sfida tra Como e Ternana, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B.15:45