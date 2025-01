Ultimi attimi di attesa allo Stadio San Nicola di Bari, poi sarà Bari-Brescia! In questo ricco pomeriggio di B, il calendario chiama al confronto Galletti e Leonessa dopo quasi due mesi dall'ultima volta, datata 30 novembre, nel match in cui le due compagini lottarono per 90' ottenendo un equo pareggio per 1-1 al fischio finale. Attualmente, il Bari ricopre l'8^ posto della classifica generale con 28 punti, 14^ posizione invece per gli azzurri che hanno sinora collezionato 24 punti.16:49