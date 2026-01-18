Nel Palermo dietro a Pohjanpalo sulla trequarti ci sono Palumbo e Gyasi. Dfesa a tre formata da Bereszynski, Bani e Veroli. Nello Spezia la coppia d'attacco è formata da Soleri e Di Serio, in mezzo al campo subito titolare il neo arrivato Valoti affiancato da Cassata e Comotto.16:24

Primo tempo vivace e con un buon ritmo, il Palermo trova il gol dopo pochi secondi con una conclusione sotto la traversa di Segre. Gli ospiti provano a reagire, con Di Serio e Soleri, ma Joronen è sempre attento.18:07

PREPARTITA

Palermo - Spezia è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 gennaio alle ore 17:15 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro di Palermo - Spezia sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.

Luca Massimi Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie B: 9 partite

Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 37 punti (frutto di 10 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte); invece lo Spezia si trova 18° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte).

Il Palermo ha segnato 30 gol e ne ha subiti 14; lo Spezia ha segnato 18 gol e ne ha subiti 28.

La partita di andata Spezia - Palermo si è giocata il 4 ottobre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa il Palermo ha fatto 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte).

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Mantova e lo Spezia ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Pescara e il Sudtirol ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia vincendo 1-0 mentre Lo Spezia ha incontrato il Sudtirol perdendo 2-1.

Palermo e Spezia si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 7 volte, lo Spezia ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Palermo-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Palermo ha vinto 2-1 la gara di andata contro lo Spezia in questa Serie BKT e per la prima volta potrebbe vincere sia all'andata che al ritorno in un singolo campionato cadetto contro questo avversario al 22° incrocio nella competizione.

Il Palermo è imbattuto nei 10 precedenti casalinghi contro lo Spezia in Serie BKT (5V, 5N) e tra le squadre attualmente nella competizione solo contro il Pescara (20) conta più gare senza sconfitte tra le mura amiche che contro i liguri (10 appunto come contro l'Avellino).

Sei delle ultime 10 sfide tra Palermo e Spezia in Serie BKT sono terminate in parità (tre successi rosanero e uno bianconero completano il parziale); inoltre, tutti gli ultimi sette incroci tra queste due formazioni hanno sempre visto segnare nel corso del 1° tempo - ciascuno degli ultimi tre si è chiuso nei primi 45' col Palermo avanti di un gol.

Il Palermo arriva da quattro vittorie casalinghe di fila con annesso clean sheet e non vince cinque partite in casa consecutive senza subire gol in Serie BKT dal periodo novembre 1974-gennaio 1975 (serie arrivata a sei).

Il Palermo ha esattamente il doppio dei punti in classifica rispetto allo Spezia (34 vs 17); nelle ultime tre stagioni (dal 2023/24), i rosanero hanno vinto solo tre delle 15 sfide contro squadre con cui vantavano un gap a favore superiore ai 10 punti in Serie BKT (5N, 7P), pareggiando la più recente, nella scorsa giornata (1-1 vs Mantova).

Lo Spezia ha perso quattro delle ultime cinque trasferte in Serie BKT (1V), gli stessi ko esterni rimediati nelle precedenti 25 gare fuori casa; inoltre, sotto la guida dello stesso allenatore, i liguri non perdono tre match esterni di fila nella competizione da agosto-settembre 2018, sotto la guida di Pasquale Marino.

Lo Spezia ha subito ben 10 gol su sviluppo di corner - incluso il più recente, con Kofler del Südtirol - ed è un record negativo di questo campionato, mentre il Palermo ha incassato solo una rete da questa situazione di gioco, nessuna squadra ha fatto meglio - al pari di Frosinone e Venezia.

Antonio Palumbo ha preso parte ad una rete in ciascuna delle ultime tre presenze casalinghe in Serie BKT (una rete, due assist) e nella sua carriera nella competizione non ha mai registrato una serie del genere di quattro gare di fila; il classe 1996 è inoltre il giocatore che ha creato più chiare occasioni da gol in questo torneo (13).

Joel Pohjanpalo ha preso parte a ben sette reti nelle ultime quattro presenze casalinghe in Serie BKT, grazie a quattro reti e tre assist; inoltre, dopo il gol al Padova nell'ultima gara al Barbera potrebbe andare a segno per due gare interne di fila in campionato solo per la seconda volta con il Palermo, dopo febbraio-marzo dell'anno scorso.

Pietro Beruatto ha creato 21 occasioni in questo campionato e tra i difensori della competizione solo Francesco Zampano (29) e l'avversario di giornata Tommaso Augello (32) hanno mandato più volte al tiro un compagno di squadra; nello specifico, l'esterno dello Spezia ha creato 13 occasioni da palla inattiva, almeno sei in più rispetto a qualsiasi altro pari ruolo.

