Partita che si sblocca per i padroni di casa dopo pochi secondi grazie al gol di Segre, lo Spezia prova a reagire ma si trova davanti uno Joronen reattivo. Nella ripresa è il Palermo a sfiorare il raddoppio colpendo due pali in pochi secondi con Le Duaron e Bani. Proprio nel recupero anche i liguri colpiscono il legno con Artistico.
Il Palermo si riavvicina alla vetta della classifica portandosi a 37 lunghezze a -5 dal Frosinone capolista e a -4 dal Venezia, ora secondo. Lo Spezia rimane in zona retrocessione con 17 punti, appaiato al Bari.
90'+8'
Fine partita: PALERMO - SPEZIA 1-0.19:15
90'+3'
PALO DELLO SPEZIA! Artistico lavora un pallone in area e prova poi la conclusione con il destro, la sfera colpisce il palo alla destra di Joronen.19:13
90'+2'
Il Palermo tiene il possesso del pallone e cerca di rimanere lontano dalla propria area guadagnando secondi preziosi.19:09
90'
Ci saranno 5 minuti di recupero.19:08
86'
Colpo di testa sul primo palo di Ceccaroni, Radunovic non si fa sorprendere.19:04
85'
Finisce la partite di Pohjanpalo, al suo posto entra Corona.19:02
84'
Nello Spezia centra Candela per Adamo.19:02
82'
Palermo che tiene palla e prova a portarsi avanti alla ricerca del secondo gol.19:01
77'
Nel Palermo entra Gomes per Palumbo.18:55
76'
Corner per lo Spezia, palla in area, Verde ci prova con l'esterno dal limite, conclusione di poco a lato.18:55
73'
ALTRO PALO DEL PALERMO! Bani a seguito del calcio d'angolo colpisce a sua volta di testa e trova il palo alla destra di Radunovic.18:51
72'
TRAVERSA DEL PALERMO! Cross di Augello dalla sinistra, colpo di testa di Le Douaron che impatta sulla traversa.18:50
70'
Doppia occasione per lo Spezia che in entrambi i casi si trova a tu per tu con Joronen. Massimi ferma tutto per fuorigioco.18:49
68'
Sostituzione nello Spezia, centra Aurelio per Sernicola.18:46
66'
Prova ad impostare lo Spezia ma sembra fare fatica negli ultimi venti metri.18:44
62'
Artistico prende il posto di Di Serio.18:40
62'
Dentro anche Verde per Valoti.18:40
61'
Nello Spezia, entra Romano per Comotto.18:41
60'
Punizione al limite per il Palermo, ci prova Ranocchia ma trova il muro di Mateju che devia in angolo.18:38
59'
Cartellino giallo per Soleri, fallow al limite dell'area di rigore.18:37
58'
Nel Palermo finisce la partita di Bereszynski, al suo posto entra Peda.18:35
54'
Cartellino giallo per Bereszynski che impedisce una ripartenza di Adamo.18:32
52'
Colpo di testa a seguito di un calcio d'angolo di Wisniewski, palla alta sopra la traversa.18:30
49'
Cartellino giallo per Sernicola, entrata in ritardo su Joronen.18:27
46'
Inizia il secondo tempo di PALERMO - SPEZIA.18:23
46'
Le Douaron prende il posto di Gyasi.18:23
46'
Doppio cambio nel Palermo, entra Ceccaroni per Veroli.18:23
Primo tempo vivace e con un buon ritmo, il Palermo trova il gol dopo pochi secondi con una conclusione sotto la traversa di Segre. Gli ospiti provano a reagire, con Di Serio e Soleri, ma Joronen è sempre attento.18:07
45'+1'
Fine primo tempo: PALERMO - SPEZIA 1-0.18:07
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.18:06
42'
Ci prova Soleri di testa, Joronen in tuffo gli nega la gioia del gol.18:04
40'
Cartellino giallo per Gyasi, strattonata irregolare ai danni di Adamo.18:01
38'
Lungo possesso palla della squadra di casa che cerca varchi per vie centrali.17:59
33'
PALERMO VICINO AL GOL! Palumbo dal fondo crossa in area, Pierozzi colpisce di testa sotto porta ma manda alto sopra la traversa.17:55
30'
Mezz'ora di gioco, lungo gira palla dello Spezia che cerca di avvicinarsi all'area di rigore del Palermo.17:52
26'
Punizione dal limite per lo Spezia, ci prova Sernicola ma prende in pieno la barriera.17:47
21'
DI SERIO! Lancio in profondità per Di Serio che arriva a tu per tu con Joronen, il portiere del Palermo rimame in piedi e salva con un braccio.17:43
19'
Continua a spingere il Palermo, Pierozzi crossa teso sul secondo palo, spazza in angolo la difesa dello Spezia.17:40
17'
Cartellino giallo per Mateju, fallow su Gyasi.17:37
13'
Sponda di Pohjanpalo, Segre a tu per tu con Radunovic prova la conclusione ma vine murato.17:37
8'
Partita vivace e piena di cambi di fronte sin dal primo minuto.17:30
3'
Risponde lo Spezia, pallone crossato in area, smanaccia Joronen, Di Serio prova a schiacciarla ma manda alto sopra la traversa.17:43
1'
GOL! PALERMO - Spezia 1-0! Rete di Segre. Palermo in gol al primo affondo, palla lunga in area, sponda di testa di Pohjanpalo, Segre calcia dal limite e la piazza sotto la traversa.17:22
1'
FISCHIO D’INIZIO DI PALERMO - SPEZIA. Arbitra Massimi.17:20
Nel Palermo dietro a Pohjanpalo sulla trequarti ci sono Palumbo e Gyasi. Dfesa a tre formata da Bereszynski, Bani e Veroli. Nello Spezia la coppia d'attacco è formata da Soleri e Di Serio, in mezzo al campo subito titolare il neo arrivato Valoti affiancato da Cassata e Comotto.16:24
Formazione SPEZIA (3-5-2): Radunovic - Mateju, Wisniewski, Beruatto - Sernicola, Comotto, Valoti, Cassata, Adamo - Soleri, Di Serio. A disposizione: Mascardi, Loria, Fellipe Jack, Verde, Nagy, Artistico, Candela, Aurelio, Vignali, Romano, Kouda, Vlahovic.16:21
Formazione PALERMO (3-4-2-1): Joronen - Bereszynski, Bani, Veroli - Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello - Palumbo, Gyasi - Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Vasic, Giovane, Le Douaron, Blin, Peda, Corona, Ceccaroni.16:20
I più recenti precedenti sono favorevoli al Palermo, l'ultima vittoria dei liguri risale al 2024 con un successo di misura.14:24
Il Palermo cerca punti per riavvicinare la vetta della classifica dopo il pareggio del Frosinone contro il Monza. Lo Spezia ha bisogno di una vittoria per scappare dalla zona calda della classifica.14:21
Palermo - Spezia è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 gennaio alle ore 17:15 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Arbitro di Palermo - Spezia sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.
Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 37 punti (frutto di 10 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte); invece lo Spezia si trova 18° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte). Il Palermo ha segnato 30 gol e ne ha subiti 14; lo Spezia ha segnato 18 gol e ne ha subiti 28. La partita di andata Spezia - Palermo si è giocata il 4 ottobre 2025 e si è conclusa 1-2.
In casa il Palermo ha fatto 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Mantova e lo Spezia ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Pescara e il Sudtirol ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia vincendo 1-0 mentre Lo Spezia ha incontrato il Sudtirol perdendo 2-1.
Palermo e Spezia si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 7 volte, lo Spezia ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Palermo-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Palermo ha vinto 2-1 la gara di andata contro lo Spezia in questa Serie BKT e per la prima volta potrebbe vincere sia all'andata che al ritorno in un singolo campionato cadetto contro questo avversario al 22° incrocio nella competizione.
Il Palermo è imbattuto nei 10 precedenti casalinghi contro lo Spezia in Serie BKT (5V, 5N) e tra le squadre attualmente nella competizione solo contro il Pescara (20) conta più gare senza sconfitte tra le mura amiche che contro i liguri (10 appunto come contro l'Avellino).
Sei delle ultime 10 sfide tra Palermo e Spezia in Serie BKT sono terminate in parità (tre successi rosanero e uno bianconero completano il parziale); inoltre, tutti gli ultimi sette incroci tra queste due formazioni hanno sempre visto segnare nel corso del 1° tempo - ciascuno degli ultimi tre si è chiuso nei primi 45' col Palermo avanti di un gol.
Il Palermo arriva da quattro vittorie casalinghe di fila con annesso clean sheet e non vince cinque partite in casa consecutive senza subire gol in Serie BKT dal periodo novembre 1974-gennaio 1975 (serie arrivata a sei).
Il Palermo ha esattamente il doppio dei punti in classifica rispetto allo Spezia (34 vs 17); nelle ultime tre stagioni (dal 2023/24), i rosanero hanno vinto solo tre delle 15 sfide contro squadre con cui vantavano un gap a favore superiore ai 10 punti in Serie BKT (5N, 7P), pareggiando la più recente, nella scorsa giornata (1-1 vs Mantova).
Lo Spezia ha perso quattro delle ultime cinque trasferte in Serie BKT (1V), gli stessi ko esterni rimediati nelle precedenti 25 gare fuori casa; inoltre, sotto la guida dello stesso allenatore, i liguri non perdono tre match esterni di fila nella competizione da agosto-settembre 2018, sotto la guida di Pasquale Marino.
Lo Spezia ha subito ben 10 gol su sviluppo di corner - incluso il più recente, con Kofler del Südtirol - ed è un record negativo di questo campionato, mentre il Palermo ha incassato solo una rete da questa situazione di gioco, nessuna squadra ha fatto meglio - al pari di Frosinone e Venezia.
Antonio Palumbo ha preso parte ad una rete in ciascuna delle ultime tre presenze casalinghe in Serie BKT (una rete, due assist) e nella sua carriera nella competizione non ha mai registrato una serie del genere di quattro gare di fila; il classe 1996 è inoltre il giocatore che ha creato più chiare occasioni da gol in questo torneo (13).
Joel Pohjanpalo ha preso parte a ben sette reti nelle ultime quattro presenze casalinghe in Serie BKT, grazie a quattro reti e tre assist; inoltre, dopo il gol al Padova nell'ultima gara al Barbera potrebbe andare a segno per due gare interne di fila in campionato solo per la seconda volta con il Palermo, dopo febbraio-marzo dell'anno scorso.
Pietro Beruatto ha creato 21 occasioni in questo campionato e tra i difensori della competizione solo Francesco Zampano (29) e l'avversario di giornata Tommaso Augello (32) hanno mandato più volte al tiro un compagno di squadra; nello specifico, l'esterno dello Spezia ha creato 13 occasioni da palla inattiva, almeno sei in più rispetto a qualsiasi altro pari ruolo.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: