Resta all’ultimo posto, a quota 14, il Pescara, che nelle ultime tre giornate ha ottenuto solamente un punto. Gli abruzzesi sono a -4 dal quart'ultimo posto, occupato dalla Sampdoria.
Sale al sesto posto il Modena, che torna al successo dopo tre sconfitte consecutive e supera in un colpo solo Juve Stabia e Catanzaro.
Nel prossimo turno il Pescara andrà in scena sul campo del Monza, mentre il Modena ospiterà sul proprio terreno di gioco il Palermo.
Il match termina con la vittoria del Modena per 2-0. Nella prima metà del primo tempo le due squadre si alternano nel creare pericolose occasioni da gol, chiamando in causa i rispettivi numeri uno. Poco prima della mezz’ora gli emiliani sbloccano il risultato con una rete di Zampano, abile a sfruttare con un tocco un malinteso tra difensore e portiere avversari. Un minuto prima del riposo una deviazione sotto misura di De Luca sancisce la rete del raddoppio. Nella ripresa i gialloblu conducono la gara in totale controllo, andando vicini con Pedro Mendes al terzo gol.16:56
90'+6'
Fischio finale dell'incontro. Pescara-Modena 0-216:55
90'+4'
Tentativo dal limite dell'area di Gravillon, che termina a lato.16:54
90'+1'
Giallo per il Modena. Ammonito Fabio Gerli per una trattenuta ai danni di Olzer.16:51
90'+1'
Desplanches esce sui piedi di Defrel.16:51
90'+1'
Cinque minuti di recupero.16:50
90'
Chichizola intercetta in presa alta un calcio di punizione di Caligara.16:50
87'
Sgarbi in area prova la conclusione, ma il pallone viene ribattuto dalla difesa.16:47
85'
Giallo per il Modena. Ammonito Matteo Cotali per un intervento in ritardo ai danni di Oliveri.16:45
82'
Gravillon prova la conclusione di sinistro dal limite. Pallone che termina alto.16:42
81'
Cotali per poco non segna alla prima occasione. Il giocatore calcia debolmente e Desplanches para senza difficoltà16:41
80'
Cambio in attacco per il Modena. Esce Pedro Mendes ed entra Grègoire Defrel.16:42
80'
Cambio di esterni per il Modena. Esce Francesco Zampano ed entra Matteo Cotali.16:40
79'
Cambio di esterni per il Pescara. Esce Davide Faraoni ed entra Gianmarco Cangiano.16:39
79'
Mendes non sembra in grado di terminare l'incontro a causa di un dolore alla caviglia.16:40
78'
Tonoli viene smarcato, entra in area e calcia sull'esterno della rete, ma il giocatore è in fuorigioco.16:38
73'
Sul corner il pallone, respinto dalla difesa, giunge a Magnino, il cui rasoterra termina di poco a lato.16:33
72'
Pedro Mendes riceve da Santoro, si libera in area e di sinistro impegna Desplanches, che devia in angolo.16:32
71'
Cambio in attacco per il Pescara. Esce Antonio Di Nardo ed entra Lorenzo Sgarbi.16:34
71'
Cambio di esterni per il Pescara. Esce Gaetano Letizia ed entra Andrea Oliveri.16:31
68'
Cambio a centrocampo per il Modena. Esce Yanis Massolin ed entra Luca Magnino.16:28
66'
Contropiede sprecato dal Modena. Gliozzi sbaglia il primo controllo, che gli avrebbe consentito di involarsi verso la porta.16:26
62'
Cambio in attacco per il Modena. Esce Manuel De Luca ed entra Ettore Gliozzi.16:23
62'
Cambio per il Modena. Esce il centrocampista Luca Zanimacchia ed entra il difensore Gady Beyuku.16:22
57'
Cross di Letizia dalla sinistra intercettato in presa alta da Chichizola.16:16
56'
Cambio per il Pescara. Esce il centrocampista Julian Brandes ed entra l'attaccante Riccardo Tonin.16:17
55'
Corner di Letizia, il pallone giunge a Faraone, che colpisce verso la porta, ma il pallone viene deviato fuori da un suo compagno.16:15
55'
Caligara calcia dal limite, la palla colpisce Nieling e finisce in angolo.16:15
52'
Gerli per Zanimacchia, che entra in area e mette in mezzo un pallone, che viene liberato dalla difesa del Pescara.16:12
49'
Nieling sbroglia una situazione complicata in area del Modena con un intervento in scivolata.16:09
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Modena.16:05
Il primo tempo termina col Modena avanti per 2-0. Nella prima metà di frazione le due squadre si alternano nel creare pericolose occasioni da gol, chiamando in causa i rispettivi numeri uno. Poco prima della mezz’ora gli emiliani sbloccano il risultato con una rete di Zampano, abile a sfruttare con un tocco un malinteso tra difensore e portiere avversari. Un minuto prima del riposo una deviazione sotto misura di De Luca sancisce la rete del raddoppio.15:54
45'+2'
Fischio finale del primo tempo. Pescara-Modena 0-215:50
45'+1'
Fallo di Brosco, che carica Chichizola, su corner battuto da Caligara.15:49
45'+1'
Due minuti di recupero.15:48
44'
GOL! Pescara-MODENA 0-2. Rete di Manuel De Luca. Corner dalla sinistra di Zanimacchia, colpo di testa di Nieling verso la porta, che viene deviato in rete sottomisura da De Luca.
Pescara - Modena è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara. Arbitro di Pescara - Modena sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Gianluca Manganiello
Statistiche Stagionali
Partite dirette
5
Falli fischiati
147
Fuorigioco
15
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
15
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
9.8
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie A: 5 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Como-Lazio 2-0
14-09-2025
Serie A
Atalanta-Lecce 4-1
28-09-2025
Serie A
Pisa-Fiorentina 0-0
04-10-2025
Serie B
Bari-Calcio Padova 2-1
26-10-2025
Serie A
Sassuolo-Roma 0-1
09-11-2025
Serie A
Inter-Lazio 2-0
10-01-2026
Serie B
Südtirol-Spezia 2-1
18-01-2026
Serie B
Pescara-Modena 0-2
Attualmente il Pescara si trova 20° in classifica con 14 punti (frutto di 2 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte); invece Modena si trova 6° in classifica con 32 punti (frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Il Pescara ha segnato 25 gol e ne ha subiti 39; Modena ha segnato 28 gol e ne ha subiti 17. La partita di andata Modena - Pescara si è giocata il 28 settembre 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa il Pescara ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Modena ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Juve Stabia e Modena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Monza e Padova ottenendo 0 punti. Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita Modena perdendo 0-2 mentre Modena ha incontrato Padova perdendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 9 gol.
Pescara e Modena si sono affrontate 31 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 11 volte, Modena ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Pescara-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Modena ha vinto 15 delle 31 sfide contro il Pescara in Serie BKT, incluso il 2-1 nella gara di andata e solo contro la Cremonese (53%) vanta una percentuale di successi più alta che contro i biancazzurri (48%) tra le squadre affrontate più di 30 volte nella competizione.
Tra le squadre affrontate almeno 15 volte in casa in Serie BKT, solo contro Cesena (65%) e Genoa (62.5%) il Pescara vanta una percentuale di successi più alta che contro il Modena (60% frutto di nove vittorie in 15 precedenti) nella competizione. In particolare i biancazzurri hanno vinto le ultime due sfide casalinghe contro i canarini in cadetteria nel 2015 e solo tra il 1991 e il 2006 hanno registrato una striscia di successi in casa contro questo avversario più lunga (quattro in quel caso) nella competizione.
Il Pescara ha subito gol in tutte le ultime 15 gare di campionato e nella sua storia in Serie BKT non ha mai incassato almeno una rete per 16 match di fila in una singola stagione.
Il Modena arriva da tre sconfitte consecutive e in una singola stagione in Serie BKT non arriva a quattro ko di fila da dicembre 2013, sotto la guida di Walter Novellino.
Da un lato nessuna squadra ha segnato più gol su rigore rispetto al Modena (sette, al pari del Venezia), dall'altro il Pescara è la formazione che ha incassato più reti dagli 11 metri in questo campionato: cinque, inclusa la più recente, con Candellone della Juve Stabia.
Giacomo Olzer - cinque reti in questo campionato e miglior marcatore del Pescara assieme a Antonio Di Nardo - ha realizzato tre reti in sei presenze casalinghe in questo torneo, inclusa la più recente (gol decisivo nella vittoria per 2-1 vs Reggiana); inoltre, il classe 2001 è andato a segno nella gara di andata, persa per 2-1 il 28 settembre scorso.
Con una rete Ettore Gliozzi raggiungerebbe la doppia cifra di gol in una stagione di Serie BKT per la seconda volta, eguagliando il suo miglior score nella competizione (10 reti nel 2022/23 con il Pisa); solo due delle nove reti del classe '95 sono arrivate fuori casa, che corrispondono anche gli unici due gol che non ha segnato dal dischetto in questo torneo.
