Pescara-Modena: 0-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara
18 Gennaio 2026 ore 15:00
Pescara
0
Modena
2
Partita finita
Arbitro: Gianluca Manganiello
  1. 27' 0-1 Francesco Zampano
  2. 44' 0-2 Manuel De Luca
0'
45'
90'
90'
95'

Resta all’ultimo posto, a quota 14, il Pescara, che nelle ultime tre giornate ha ottenuto solamente un punto. Gli abruzzesi sono a -4 dal quart'ultimo posto, occupato dalla Sampdoria.

Sale al sesto posto il Modena, che torna al successo dopo tre sconfitte consecutive e supera in un colpo solo Juve Stabia e Catanzaro.

Nel prossimo turno il Pescara andrà in scena sul campo del Monza, mentre il Modena ospiterà sul proprio terreno di gioco il Palermo.

  1. Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!16:59

  2. Il match termina con la vittoria del Modena per 2-0. Nella prima metà del primo tempo le due squadre si alternano nel creare pericolose occasioni da gol, chiamando in causa i rispettivi numeri uno. Poco prima della mezz’ora gli emiliani sbloccano il risultato con una rete di Zampano, abile a sfruttare con un tocco un malinteso tra difensore e portiere avversari. Un minuto prima del riposo una deviazione sotto misura di De Luca sancisce la rete del raddoppio. Nella ripresa i gialloblu conducono la gara in totale controllo, andando vicini con Pedro Mendes al terzo gol.16:56

  3. 90'+6'

    Fischio finale dell'incontro. Pescara-Modena 0-216:55

  4. 90'+4'

    Tentativo dal limite dell'area di Gravillon, che termina a lato.16:54

  6. 90'+1'

    Giallo per il Modena. Ammonito Fabio Gerli per una trattenuta ai danni di Olzer.16:51

  7. 90'+1'

    Desplanches esce sui piedi di Defrel.16:51

  8. 90'+1'

    Cinque minuti di recupero.16:50

  9. 90'

    Chichizola intercetta in presa alta un calcio di punizione di Caligara.16:50

  10. 87'

    Sgarbi in area prova la conclusione, ma il pallone viene ribattuto dalla difesa.16:47

  12. 85'

    Giallo per il Modena. Ammonito Matteo Cotali per un intervento in ritardo ai danni di Oliveri.16:45

  13. 82'

    Gravillon prova la conclusione di sinistro dal limite. Pallone che termina alto.16:42

  14. 81'

    Cotali per poco non segna alla prima occasione. Il giocatore calcia debolmente e Desplanches para senza difficoltà16:41

  15. 80'

    Cambio in attacco per il Modena. Esce Pedro Mendes ed entra Grègoire Defrel.16:42

  16. 80'

    Cambio di esterni per il Modena. Esce Francesco Zampano ed entra Matteo Cotali.16:40

  18. 79'

    Cambio di esterni per il Pescara. Esce Davide Faraoni ed entra Gianmarco Cangiano.16:39

  19. 79'

    Mendes non sembra in grado di terminare l'incontro a causa di un dolore alla caviglia.16:40

  20. 78'

    Tonoli viene smarcato, entra in area e calcia sull'esterno della rete, ma il giocatore è in fuorigioco.16:38

  21. 73'

    Sul corner il pallone, respinto dalla difesa, giunge a Magnino, il cui rasoterra termina di poco a lato.16:33

  22. 72'

    Pedro Mendes riceve da Santoro, si libera in area e di sinistro impegna Desplanches, che devia in angolo.16:32

  24. 71'

    Cambio in attacco per il Pescara. Esce Antonio Di Nardo ed entra Lorenzo Sgarbi.16:34

  25. 71'

    Cambio di esterni per il Pescara. Esce Gaetano Letizia ed entra Andrea Oliveri.16:31

  26. 68'

    Cambio a centrocampo per il Modena. Esce Yanis Massolin ed entra Luca Magnino.16:28

  27. 66'

    Contropiede sprecato dal Modena. Gliozzi sbaglia il primo controllo, che gli avrebbe consentito di involarsi verso la porta.16:26

  28. 62'

    Cambio in attacco per il Modena. Esce Manuel De Luca ed entra Ettore Gliozzi.16:23

  30. 62'

    Cambio per il Modena. Esce il centrocampista Luca Zanimacchia ed entra il difensore Gady Beyuku.16:22

  31. 57'

    Cross di Letizia dalla sinistra intercettato in presa alta da Chichizola.16:16

  32. 56'

    Cambio per il Pescara. Esce il centrocampista Julian Brandes ed entra l'attaccante Riccardo Tonin.16:17

  33. 55'

    Corner di Letizia, il pallone giunge a Faraone, che colpisce verso la porta, ma il pallone viene deviato fuori da un suo compagno.16:15

  34. 55'

    Caligara calcia dal limite, la palla colpisce Nieling e finisce in angolo.16:15

  36. 52'

    Gerli per Zanimacchia, che entra in area e mette in mezzo un pallone, che viene liberato dalla difesa del Pescara.16:12

  37. 49'

    Nieling sbroglia una situazione complicata in area del Modena con un intervento in scivolata.16:09

  38. 46'

    Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Modena.16:05

  39. Il primo tempo termina col Modena avanti per 2-0. Nella prima metà di frazione le due squadre si alternano nel creare pericolose occasioni da gol, chiamando in causa i rispettivi numeri uno. Poco prima della mezz’ora gli emiliani sbloccano il risultato con una rete di Zampano, abile a sfruttare con un tocco un malinteso tra difensore e portiere avversari. Un minuto prima del riposo una deviazione sotto misura di De Luca sancisce la rete del raddoppio.15:54

  40. 45'+2'

    Fischio finale del primo tempo. Pescara-Modena 0-215:50

  42. 45'+1'

    Fallo di Brosco, che carica Chichizola, su corner battuto da Caligara.15:49

  43. 45'+1'

    Due minuti di recupero.15:48

  44. 44'

    GOL! Pescara-MODENA 0-2. Rete di Manuel De Luca. Corner dalla sinistra di Zanimacchia, colpo di testa di Nieling verso la porta, che viene deviato in rete sottomisura da De Luca.

    Guarda la scheda del giocatore Manuel De Luca15:48

  45. 43'

    Inziziativa di Massolin, che prova la conclusione da fuori area, che viene deviata da un difensore in corner.15:46

  46. 40'

    Intervento decisivo in scivolata di Zampano, che intercetta un colpo di tacco di Di Nardo destinato a Faraoni.15:43

  48. 38'

    Pedro Mendes, servito da Zampanoi, prova un'acrobazia, ma non colpisce il pallone, che giunge a Zampano la cui nuova conclusione termina alta.15:41

  49. 35'

    Contropiede del Modena con Santoro che si invola sulla fascia, entra in area e viene fermato in corner da Brosco.15:38

  50. 31'

    L'arbitro ammonisce l'allenatore del Pescara Gorgone per proteste.15:34

  51. 27'

    GOL! Pescara-MODENA 0-1. Rete di Francesco Zampano, che sfrutta un lancio di Massolin, supera Desplanches, che si scontra con Faraoni, con un tocco, per poi insaccare a porta spalancata.

    Guarda la scheda del giocatore Francesco Zampano15:31

  52. 26'

    Santoro smarca De Luca, che mette una palla forte al centro dell'area, ma Tonoli in scivolata non arriva in tempo.15:28

  54. 21'

    Brandes, pescato all'interno dell'area, calcia addosso a Chichizola da buona posizione.15:42

  55. 20'

    Mischia in area del Modena, caratterizzata da una serie di batti e ribatti. L'ultimo tentativo di Di Nardo si perde sul fondo e l'arbitro fischia subito dopo un fallo in attacco.15:23

  56. 16'

    Cross di Tonoli, che conclude una lunga azione del Modena, che si perde sopra la traversa.15:19

  57. 15'

    Cross di Letizia dalla sinistra bloccato in presa alta da Chichizola.15:18

  58. 10'

    Sul proseguimento dell'azione Santoro rientra e calcia alto da dentro l'area.15:13

  60. 10'

    Caligara trova Pedro Mendes, che solo davanti al portiere si fa ribattere la conclusione da Desplanches in uscita.15:14

  61. 7'

    Di Nardo, servito in profondità, viene fermato da un intervento a terra di Nador, quando era a tu per tu con Chichizola, a seguito di un rimpallo favorevole.15:10

  62. 6'

    Olzer per Dagasso, che entra in area con un controllo a seguire, ma tira centrale da ottima posizione e Chichizola interviene.15:09

  63. 4'

    Bello scambio tra Di Nardo e Brandes, con quest'ultimo che viene fermato da Gerli, che libera.15:07

  64. 3'

    Letizia è a terra a seguito di un duro intervento da dietro di Zanimacchia.15:06

  66. Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Pescara.15:03

  67. Le squadre osservano il minuto di raccoglimento in memoria dell'ex Presidente della Fiorentina Rocco Commisso.15:01

  68. Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gara. Arbitra l’incontro Carlo Gianluca Manganiello di Pinerolo.14:59

  69. MODENA(3-5-2): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia; Mendes, De Luca Allenatore: Andrea Sottil14:46

  70. PESCARA(3-5-2): Desplanches; Capellini, Brosco, Gravillon; Faraoni, Caligara, Brandes, Dagasso, Letizia; Olzer, Di Nardo Allenatore: Giorgio Gorgone15:00

  72. L’ultimo scontro diretto della gara di andata, giocato a Modena, è terminato 2-1 per i padroni di casa.14:33

  73. Gli ospiti invece, ottavi con 29 punti, sono reduci da 3 sconfitte consecutive che hanno fatto perdere agli emiliani contatto con le prime posizioni.14:32

  74. I padroni di casa sono all’ultimo posto con 14 punti, e nel turno precedente hanno raggiunto in pieno recupero un prezioso 2-2 sul campo della Juve Stabia.14:31

  75. Benvenuti allo Stadio Adriatico- Giovanni Cornacchia di Pescara per la sfida tra Pescara e Modena, gara valida per la 19esima giornata del campionato di Serie B.14:30

  77. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
    Città: Pescara
    Capienza: 24400 spettatori14:30

    Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia Fonte: Gettyimages

Formazioni Pescara - Modena

Pescara
Modena
TITOLARI PESCARA
PANCHINA PESCARA
ALLENATORE PESCARA
  • Giorgio Gorgone
TITOLARI MODENA
PANCHINA MODENA
ALLENATORE MODENA
  • Andrea Sottil
PREPARTITA

Pescara - Modena è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.
Arbitro di Pescara - Modena sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Gianluca Manganiello

Statistiche Stagionali
Partite dirette5
Falli fischiati147
Fuorigioco15
Rigori assegnati0
Ammonizioni15
Espulsioni0
Cartellini per partita3.0
Falli per cartellino9.8

Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 5 partite
  • Serie B: 3 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2025 Serie A Como-Lazio 2-0
14-09-2025 Serie A Atalanta-Lecce 4-1
28-09-2025 Serie A Pisa-Fiorentina 0-0
04-10-2025 Serie B Bari-Calcio Padova 2-1
26-10-2025 Serie A Sassuolo-Roma 0-1
09-11-2025 Serie A Inter-Lazio 2-0
10-01-2026 Serie B Südtirol-Spezia 2-1
18-01-2026 Serie B Pescara-Modena 0-2

Attualmente il Pescara si trova 20° in classifica con 14 punti (frutto di 2 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte); invece Modena si trova 6° in classifica con 32 punti (frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).
Il Pescara ha segnato 25 gol e ne ha subiti 39; Modena ha segnato 28 gol e ne ha subiti 17.
La partita di andata Modena - Pescara si è giocata il 28 settembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Pescara ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Modena ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Juve Stabia e Modena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Monza e Padova ottenendo 0 punti.
Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita Modena perdendo 0-2 mentre Modena ha incontrato Padova perdendo 2-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 9 gol.

Pescara e Modena si sono affrontate 31 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 11 volte, Modena ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Pescara-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Modena ha vinto 15 delle 31 sfide contro il Pescara in Serie BKT, incluso il 2-1 nella gara di andata e solo contro la Cremonese (53%) vanta una percentuale di successi più alta che contro i biancazzurri (48%) tra le squadre affrontate più di 30 volte nella competizione.
  • Tra le squadre affrontate almeno 15 volte in casa in Serie BKT, solo contro Cesena (65%) e Genoa (62.5%) il Pescara vanta una percentuale di successi più alta che contro il Modena (60% frutto di nove vittorie in 15 precedenti) nella competizione. In particolare i biancazzurri hanno vinto le ultime due sfide casalinghe contro i canarini in cadetteria nel 2015 e solo tra il 1991 e il 2006 hanno registrato una striscia di successi in casa contro questo avversario più lunga (quattro in quel caso) nella competizione.
  • Il Pescara ha subito gol in tutte le ultime 15 gare di campionato e nella sua storia in Serie BKT non ha mai incassato almeno una rete per 16 match di fila in una singola stagione.
  • Il Modena arriva da tre sconfitte consecutive e in una singola stagione in Serie BKT non arriva a quattro ko di fila da dicembre 2013, sotto la guida di Walter Novellino.
  • Da un lato nessuna squadra ha segnato più gol su rigore rispetto al Modena (sette, al pari del Venezia), dall'altro il Pescara è la formazione che ha incassato più reti dagli 11 metri in questo campionato: cinque, inclusa la più recente, con Candellone della Juve Stabia.
  • Giacomo Olzer - cinque reti in questo campionato e miglior marcatore del Pescara assieme a Antonio Di Nardo - ha realizzato tre reti in sei presenze casalinghe in questo torneo, inclusa la più recente (gol decisivo nella vittoria per 2-1 vs Reggiana); inoltre, il classe 2001 è andato a segno nella gara di andata, persa per 2-1 il 28 settembre scorso.
  • Con una rete Ettore Gliozzi raggiungerebbe la doppia cifra di gol in una stagione di Serie BKT per la seconda volta, eguagliando il suo miglior score nella competizione (10 reti nel 2022/23 con il Pisa); solo due delle nove reti del classe '95 sono arrivate fuori casa, che corrispondono anche gli unici due gol che non ha segnato dal dischetto in questo torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PescaraModena
Partite giocate1919
Numero di partite vinte28
Numero di partite perse96
Numero di partite pareggiate85
Gol totali segnati2526
Gol totali subiti3717
Media gol subiti per partita1.90.9
Percentuale possesso palla48.052.7
Numero totale di passaggi68857522
Numero totale di passaggi riusciti54986156
Tiri nello specchio della porta9297
Percentuale di tiri in porta45.541.1
Numero totale di cross344521
Numero medio di cross riusciti81133
Duelli per partita vinti9741057
Duelli per partita persi924984
Corner subiti11468
Corner guadagnati102117
Numero di punizioni a favore277260
Numero di punizioni concesse267282
Tackle totali287299
Percentuale di successo nei tackle63.158.5
Fuorigiochi totali3337
Numero totale di cartellini gialli3639
Numero totale di cartellini rossi20

Pescara - Modena Live

Classifica SERIE B

  1. Frosinone42
  2. Venezia41
  3. Monza38
  4. Palermo37
  5. Cesena34
Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo12
  2. Andrea Adorante9
  3. Massimo Coda9
  4. Ettore Gliozzi9
  5. Farès Ghedjemis8
Virgilio Sport
