I padroni di casa sono all’ultimo posto con 14 punti, e nel turno precedente hanno raggiunto in pieno recupero un prezioso 2-2 sul campo della Juve Stabia.14:31

PREPARTITA

Pescara - Modena è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.

Arbitro di Pescara - Modena sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Gianluca Manganiello Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 147 Fuorigioco 15 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 15 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.8 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Como-Lazio 2-0 14-09-2025 Serie A Atalanta-Lecce 4-1 28-09-2025 Serie A Pisa-Fiorentina 0-0 04-10-2025 Serie B Bari-Calcio Padova 2-1 26-10-2025 Serie A Sassuolo-Roma 0-1 09-11-2025 Serie A Inter-Lazio 2-0 10-01-2026 Serie B Südtirol-Spezia 2-1 18-01-2026 Serie B Pescara-Modena 0-2

Attualmente il Pescara si trova 20° in classifica con 14 punti (frutto di 2 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte); invece Modena si trova 6° in classifica con 32 punti (frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Il Pescara ha segnato 25 gol e ne ha subiti 39; Modena ha segnato 28 gol e ne ha subiti 17.

La partita di andata Modena - Pescara si è giocata il 28 settembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Pescara ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Modena ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Juve Stabia e Modena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Monza e Padova ottenendo 0 punti.

Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita Modena perdendo 0-2 mentre Modena ha incontrato Padova perdendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 9 gol.

Pescara e Modena si sono affrontate 31 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 11 volte, Modena ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Pescara-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Modena ha vinto 15 delle 31 sfide contro il Pescara in Serie BKT, incluso il 2-1 nella gara di andata e solo contro la Cremonese (53%) vanta una percentuale di successi più alta che contro i biancazzurri (48%) tra le squadre affrontate più di 30 volte nella competizione.

Tra le squadre affrontate almeno 15 volte in casa in Serie BKT, solo contro Cesena (65%) e Genoa (62.5%) il Pescara vanta una percentuale di successi più alta che contro il Modena (60% frutto di nove vittorie in 15 precedenti) nella competizione. In particolare i biancazzurri hanno vinto le ultime due sfide casalinghe contro i canarini in cadetteria nel 2015 e solo tra il 1991 e il 2006 hanno registrato una striscia di successi in casa contro questo avversario più lunga (quattro in quel caso) nella competizione.

Il Pescara ha subito gol in tutte le ultime 15 gare di campionato e nella sua storia in Serie BKT non ha mai incassato almeno una rete per 16 match di fila in una singola stagione.

Il Modena arriva da tre sconfitte consecutive e in una singola stagione in Serie BKT non arriva a quattro ko di fila da dicembre 2013, sotto la guida di Walter Novellino.

Da un lato nessuna squadra ha segnato più gol su rigore rispetto al Modena (sette, al pari del Venezia), dall'altro il Pescara è la formazione che ha incassato più reti dagli 11 metri in questo campionato: cinque, inclusa la più recente, con Candellone della Juve Stabia.

Giacomo Olzer - cinque reti in questo campionato e miglior marcatore del Pescara assieme a Antonio Di Nardo - ha realizzato tre reti in sei presenze casalinghe in questo torneo, inclusa la più recente (gol decisivo nella vittoria per 2-1 vs Reggiana); inoltre, il classe 2001 è andato a segno nella gara di andata, persa per 2-1 il 28 settembre scorso.

Con una rete Ettore Gliozzi raggiungerebbe la doppia cifra di gol in una stagione di Serie BKT per la seconda volta, eguagliando il suo miglior score nella competizione (10 reti nel 2022/23 con il Pisa); solo due delle nove reti del classe '95 sono arrivate fuori casa, che corrispondono anche gli unici due gol che non ha segnato dal dischetto in questo torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: