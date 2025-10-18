Secondo stop consecutivo per il Frosinone: la squadra di Alvini ci ha provato fino alla fine ma ha faticato ad esprimere il proprio gioco, esponendosi al contropiede ospite e rischiando anche un passivo maggiore.

Arbitra la sfida Antonio Rapuano di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Grasso e dal quarto uomo Di Reda. Nasca e Di Vuolo rispettivamente al Var e Avar.14:47

Primi quarantacinque minuti non bellissimi dal punto di vista stilistico, con un gioco molto frammentato e due squadre molto rocciose, ma di certo avvincenti per le occasioni create dalle due formazioni. Keita Baldé sembra in giornata, e dopo aver avuto un paio di occasioni trova la rete del vantaggio ospite al 38’: azione personale di Azzi sulla sinistra, si accentra e dal limite calcia con il destro, la palla colpisce il palo ed è lesto Keita ad avventarsi sul pallone ed insaccare (prima rete in serie B per l’attaccante ex Lazio). Il Frosinone non ha demeritato, ma ha subito in parte la maggiore incisività degli ospiti.15:57

Partita molto spigolosa anche nel secondo tempo, con parecchi contrasti al limite. Il Frosinone parte forte alla ricerca del pari ma viene chiuso bene da un Monza compatto ed ordinato, e pericoloso in ripartenza. I brianzoli fanno valer la maggiore esperienza e portano a casa tre punti importanti per agganciare i padroni di casa. Nel finale palo clamoroso colpito da Zilli.17:02

PREPARTITA

Frosinone - Monza è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Monza sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Attualmente il Frosinone si trova 3° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Monza si trova 4° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Frosinone ha segnato 13 gol e ne ha subiti 8; il Monza ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Frosinone ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Monza ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Venezia e il Monza ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, l'Empoli e il Catanzaro ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 0-1 mentre Il Monza ha incontrato il Catanzaro vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Agustín Álvarez con 3 gol.

Frosinone e Monza si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 1 volta, il Monza ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Frosinone-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Frosinone e Monza si sono affrontati finora quattro volte in Serie BKT, l'ultima nell'aprile 2022 (successo per 4-1 dei giallazzurri), per un bilancio di una vittoria per i ciociari, due per i brianzoli e un pareggio; ben 16 le reti segnate in totale, per una media di quattro gol a match.

Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime sei partite (4V, 2N) di questo campionato, il Frosinone ha perso l'ultima sfida contro il Venezia (3-0) e potrebbe subire due sconfitte consecutive in Serie BKT per la prima volta da gennaio-febbraio scorsi (contro Südtirol e Bari).

Il Frosinone non perde da 10 partite casalinghe (4V, 6N) di campionato; nel periodo (dallo scorso febbraio), tra le squadre presenti sia in questo che nello scorso torneo nei cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni, quella ciociara è soltanto una delle quattro compagini a non avere mai perso nelle gare interne, assieme a Monaco, Napoli e Liverpool.

Il Frosinone ha raccolto 14 punti nelle prime sette sfide di questo campionato, frutto di quattro vittorie e due pareggi (1P); soltanto una volta nella sua storia in Serie BKT, la squadra ciociara ha messo assieme 17 punti nelle prime otto gare giocate di un torneo cadetto: nel 2009/10; tuttavia, al termine di quella stagione, chiuse soltanto al 16˚ posto in classifica.

Il Frosinone è terzo con 14 punti nel tabellone di questa Serie BKT, il Monza, invece, settimo con 11; tuttavia, se considerassimo soltanto la classifica dei secondi tempi di gioco del torneo in corso, i brianzoli salirebbero in terza posizione con 12, alle spalle di Palermo e Modena, mentre i ciociari scivolerebbero al 14˚ posto con un bottino soltanto di sette punti.

Il Monza non ha mai ripetuto per due gare di fila lo stesso risultato nelle prime sette sfide (3V, 2N, 2P) di questo torneo, vincendo l'ultima contro il Catanzaro; i brianzoli potrebbero infilare due successi consecutivi in Serie BKT per la prima volta dall'aprile 2022, contro Ascoli e Cosenza.

Nelle prime tre trasferte di questo campionato, il Monza conta lo stesso ruolino di marcia registrato a questo punto della stagione nell'ultima partecipazione alla Serie BKT: nessuna vittoria, due pareggi, una sconfitta e due punti in classifica come nel 2021/22. Inoltre, quella brianzola è la squadra con la differenza negativa più alta tra punti conquistati in trasferta e punti raccolti in casa nel torneo in corso: -7 (2 in gare esterne e 9 all'U-Power Stadium).

Si affrontano la squadra che ha effettuato finora meno conclusioni nello specchio in questo campionato (il Monza con 18) e quella che, dopo il Mantova (44), ne conta di più (il Frosinone con 38).

Farès Ghedjemis è il giocatore che ha portato a buon fine più dribbling finora in questo campionato (14 sui 22 totali tentati) nonché lo straniero che conta più movimenti palla al piede di almeno 5 metri: 111, dei quali nove terminati con un’occasione creata e 13 con un tiro: record in entrambi i casi.

Agustín Álvarez ha segnato tre gol nelle sei gare di questo campionato con il Monza: già uno in più di quelli realizzati in tutte le 36 partite precedenti disputate tra Serie A e Serie BKT (regular season) con le maglie di Sassuolo e Sampdoria. Inoltre, l'uruguaiano ha portato quattro punti ai brianzoli con i propri gol: soltanto Joel Pohjanpalo ha fatto meglio (sei al Palermo) nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: