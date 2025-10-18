Secondo stop consecutivo per il Frosinone: la squadra di Alvini ci ha provato fino alla fine ma ha faticato ad esprimere il proprio gioco, esponendosi al contropiede ospite e rischiando anche un passivo maggiore.
Il Monza conquista la seconda vittoria di fila e raggiunge il Frosinone al terzo posto a quattordici punti.
Nel prossimo turno il Frosinone sarà impegnato contro la Sampdoria a Genova, mentre il Monza affronterà la Reggiana tra le mura amiche dello U-Power Stadium.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Frosinone-Monza 0-1 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!17:05
Partita molto spigolosa anche nel secondo tempo, con parecchi contrasti al limite. Il Frosinone parte forte alla ricerca del pari ma viene chiuso bene da un Monza compatto ed ordinato, e pericoloso in ripartenza. I brianzoli fanno valer la maggiore esperienza e portano a casa tre punti importanti per agganciare i padroni di casa. Nel finale palo clamoroso colpito da Zilli.17:02
90'+8'
Finisce la partita! FROSINONE-MONZA 0-1 (38’ Keita Baldé)!17:00
90'+6'
PALO FROSINONE! Zilli, servito da Grosso, colpisce un palo clamoroso, poi il tiro di Ghedjemis viene ribattuto in corner!17:01
90'+6'
Caprari controlla il pallone in area del Frosinone ma resta a terra nel contatto con un difensore: Rapuano fa proseguire.16:58
90'+5'
Assedio finale del Frosinone, alla ricerca disperata del pari.16:57
90'+2'
CAPRARI! Altra ripartenza, altro diagonale: blocca Palmisani.16:54
90'+1'
Calò calcia dal limite e reclama un fallo di Petagna.16:53
90'
Sei minuti di recupero.16:52
89'
CONTROPIEDE MONZA! Brorsson serve Ciurria al tiro: para Palmisani!16:51
86'
Calcia Ciurria, ma il tiro è ribattuto da un difensore.16:48
84'
Cartellino giallo per Kevin Zeroli, in pressione fallosa su Palmisani.16:46
83'
Sostituzione Monza: esce Samuele Birindelli ed entra Arvid Brorsson.16:45
81'
Ripartenza del Monza: cross di Azzi leggermente lungo per Petagna.16:43
80'
Kvernadze imbuca per Cichella, poi para Thiam.16:42
79'
Caprari, solo in area, prova a calciare ma viene anticipato da Grosso.16:41
78'
Ultimo cambio per Alvini: fuori Anthony Oyono e dentro Matteo Cichella.16:40
75'
PETAGNA! Contropiede Monza, Ciurria serve Petagna a destra: diagonale dell'attaccante, Palmisani devia in corner!16:38
75'
Quindici minuti più recupero al termine della gara.16:37
73'
Cartellino giallo per Luca Ravanelli per un intervento pericoloso su Calò.16:35
72'
Risponde il Frosinone: esce Ilias Koutsoupias ed entra Edoardo Vergani.16:34
71'
Doppia sostituzione Monza: fuori Pedro Obiang, acciacato, e Keita Baldé per Kevin Zeroli e Gianluca Caprari.16:33
67'
Discesa di Kvernadze sulla sinistra: il georgiano guadagna un corner.16:29
66'
Ci prova ancora Azzi con il solito metodo, accentrandosi dalla sinistra e calciando con il destro: palla alta.16:28
63'
Keita ruba palla e si trova in una situazione di gioco interessante, ma non riesce a servire Azzi sulla sinistra.16:25
61'
Contrasto duro con Grosso per Ravanelli, che prende un colpo sulla coscia.16:24
58'
Doppio cambio anche per il Monza: escono Colpani e Dany Mota per Petagna e Ciurria.16:20
57'
Doppia sostituzione Frosinone: fuori Raimondo e Masciangelo per Zilli e Kvernadze.16:19
56'
COLPANI! Ripartenza Monza con Pessina che apre per Colpani sulla destra: il diagonale del trequartista esce di poco a lato!16:18
53'
Cross rasoterra di Azzi da sinistra: palla sul portiere avversario.16:15
52'
Calcia Calò, respinge la barriera.16:14
52'
Punizione interessante per il Frosinone da poco fuori area.16:14
51'
CALO'! Il tiro del centrocampista è angolato ma Thiam riesce a distendersi e a deviare in calcio d'angolo.16:13
50'
Colpani ruba un pallone interessante a Calò, ma commette fallo.16:12
48'
Bellissima discesa con slalom di Masciangelo sulla sinistra: palla in mezzo, ma i compagni non riescono a trovare lo spazio per calciare in porta.16:10
46'
Batte Colpani, colpo di testa di Pessina: palla alta.16:08
46'
Ci prova subito Keita: tiro deviato in corner.16:08
45'
Inizia il secondo tempo! FROSINONE-MONZA 0-1 (38’ Keita Baldé)!16:08
45'
Sostituzione Frosinone: esce Ilario Monterisi ed entra Jacopo Gelli.16:08
Pronto un cambio per il Frosinone.16:07
Primi quarantacinque minuti non bellissimi dal punto di vista stilistico, con un gioco molto frammentato e due squadre molto rocciose, ma di certo avvincenti per le occasioni create dalle due formazioni. Keita Baldé sembra in giornata, e dopo aver avuto un paio di occasioni trova la rete del vantaggio ospite al 38’: azione personale di Azzi sulla sinistra, si accentra e dal limite calcia con il destro, la palla colpisce il palo ed è lesto Keita ad avventarsi sul pallone ed insaccare (prima rete in serie B per l’attaccante ex Lazio). Il Frosinone non ha demeritato, ma ha subito in parte la maggiore incisività degli ospiti.15:57
45'+5'
Finisce la prima frazione di gioco. FROSINONE-MONZA 0-1 (38’ Keita Baldé)!15:51
45'+3'
Discesa di Birindelli sulla destra, palla in mezzo: Keita controlla ma non riesce a servire Colpani, anticipato dai difensori del Frosinone.15:50
45'+1'
Intervento duro su Ghedjemis: il francese resta a terra.15:47
45'
Quattro minuti di recupero.15:47
43'
FROSINONE! Corner di Masciangelo, colpo di testa di Bracaglia: palla fuori di poco!15:57
41'
ANCORA MONZA! Altro cross di Azzi dalla sinistra, Colpani prova la rovesciata ma il tentativo non riesce e la palla viene riconquistata dal Frosinone.15:44
38'
GOL! Frosinone-MONZA 0-1! KEITA BALDE'! Primo gol in serie B per il giocatore del Monza: Azzi si accentra e calcia con il destro, la palla finisce sul palo e viene ribattuto in rete dall'attaccante!
CALO'! Il centrocampista ci prova da fuori area: palla che esce sul fondo!15:39
36'
Cross di Masciangelo dalla sinistra, esce bene Thiam.15:38
34'
Cartellino giallo per Ilias Koutsoupias: intervento pericoloso su Birindelli.15:36
33'
Faticano a trovare spazi le squadre: partita molto combattuta a centrocampo.15:35
31'
Prova la giocata Dany Mota su Monterisi: fallo dell'attaccante del Monza.15:33
30'
Punizione di Calò in area del Monza: la difesa libera in calcio d'angolo.15:31
28'
DOPPIA OCCASIONE MONZA! Doppio intervento di Palmisani su Birindelli, liberato da Obiang a tu per tu con il portiere del Frosinone!15:30
27'
Spunto di Dany Mota, fermato dalla difesa ciociara.15:28
24'
Ammonito Keita Baldé che stende Filippo Grosso con un intervento irregolare.15:26
20'
COLPANI! Cross di Azzi dalla sinistra, incursione di testa del fantasista: palla colpita male che esce a lato!15:22
20'
Riprende il gioco, dopo alcuni minuti di sospensione a causa di problemi tecnici dei dispositivi audio del direttore di gara.15:23
15'
Incursione di Anthony Oyono che serve Raimondo: il centravanti si defila e calcia con il destro, palla sul fondo.15:17
14'
Possesso palla leggermente in favore della squadra ospite in questa prima parte di gara.15:15
13'
Keita dai venti metri: para Palmisani.15:14
12'
Prova il cross Izzo, respinge la difesa del Frosinone.15:13
10'
Scontro di gioco tra Masciangelo e Birindelli: entrambi rimangono a terra.15:12
9'
GHEDJEMIS! Risponde il Frosinone con l'esterno francese, che si accentra e calcia con il sinistro da fuori area: trattiene Thiam.15:19
9'
Riprende il gioco.15:10
7'
Koutsoupias colpito duro da Pedro Obiang: il greco rimane a terra.15:08
5'
KEITA! Il fantasista del Monza si accentra da sinistra, salta l'avversario e calcia con il destro: respinge bene Palmisani!15:06
Padroni di casa in completo giallo, maglia e pantaloncini blu per gli ospiti.15:03
Allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone è tutto pronto. Comincia la sfida FROSINONE-MONZA!15:02
Arbitra la sfida Antonio Rapuano di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Grasso e dal quarto uomo Di Reda. Nasca e Di Vuolo rispettivamente al Var e Avar.14:47
Il Monza deve fare a meno di Antov, Forson, Galazzi e Alvarez. Al posto di quest’ultimo, Bianco schiera Dany Mota centravanti, mentre Pessina affianca Obiang in mediana.14:29
Il Frosinone deve rinunciare agli indisponibili Gori, Selvini, Corrado, Biraschi, Barcella, Marchizza, F. Gelli, Cittadini e Kone. Titolare Grosso al posto proprio di Kone: il diciannovenne giostrerà tra mediana e trequarti..14:30
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza si schiera con il 3-4-2-1: Thiam – Izzo, Ravanelli, A. Carboni – Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi – Colpani, Keita – Dany Mota. A disposizione: Pizzignacco – Brorsson, Lucchesi, Maric, Caprari, Delli Carri, Zeroli, Colombo, Bakoune, Ciurria, Capolupo, Petagna. All. Bianco.14:16
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone scende in campo con il 4-3-3: Palmisani – A. Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia – Koutsoupias, Calò, Grosso – Ghedjemis, Raimondo, Masciangelo. A disposizione: Sherri, J. Gelli, Cichella, Kvernadze, J. Oyono, Ndow, Raychev, Zilli, Hegelund, Pisseri, Dixon, Vergani. All. Alvini.14:13
Il Monza invece, dopo un avvio sottotono sembra aver trovato il ritmo giusto per risalire la classifica. La squadra di Bianco si trova al settimo posto con undici punti (meno tre rispetto al Frosinone) e nell’ultimo turno ha battuto il Catanzaro in rimonta (2-1).13:24
Il Frosinone si trova al terzo posto in classifica con quattordici punti, a meno tre dal Modena capolista. Ottimo avvio della squadra di Alvini, che ha fin qui conquistato quattro vittorie, due pari ed una sola sconfitta (nell’ultimo turno prima della sosta) contro il Venezia (3-0 per i lagunari al Penzo).13:24
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Frosinone e Monza, gara valida per l’ottava giornata del campionato di serie B.13:23
Frosinone - Monza è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Arbitro di Frosinone - Monza sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Attualmente il Frosinone si trova 3° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Monza si trova 4° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Il Frosinone ha segnato 13 gol e ne ha subiti 8; il Monza ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6.
In casa il Frosinone ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Monza ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Venezia e il Monza ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, l'Empoli e il Catanzaro ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 0-1 mentre Il Monza ha incontrato il Catanzaro vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Agustín Álvarez con 3 gol.
Frosinone e Monza si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 1 volta, il Monza ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Frosinone-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Frosinone e Monza si sono affrontati finora quattro volte in Serie BKT, l'ultima nell'aprile 2022 (successo per 4-1 dei giallazzurri), per un bilancio di una vittoria per i ciociari, due per i brianzoli e un pareggio; ben 16 le reti segnate in totale, per una media di quattro gol a match.
Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime sei partite (4V, 2N) di questo campionato, il Frosinone ha perso l'ultima sfida contro il Venezia (3-0) e potrebbe subire due sconfitte consecutive in Serie BKT per la prima volta da gennaio-febbraio scorsi (contro Südtirol e Bari).
Il Frosinone non perde da 10 partite casalinghe (4V, 6N) di campionato; nel periodo (dallo scorso febbraio), tra le squadre presenti sia in questo che nello scorso torneo nei cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni, quella ciociara è soltanto una delle quattro compagini a non avere mai perso nelle gare interne, assieme a Monaco, Napoli e Liverpool.
Il Frosinone ha raccolto 14 punti nelle prime sette sfide di questo campionato, frutto di quattro vittorie e due pareggi (1P); soltanto una volta nella sua storia in Serie BKT, la squadra ciociara ha messo assieme 17 punti nelle prime otto gare giocate di un torneo cadetto: nel 2009/10; tuttavia, al termine di quella stagione, chiuse soltanto al 16˚ posto in classifica.
Il Frosinone è terzo con 14 punti nel tabellone di questa Serie BKT, il Monza, invece, settimo con 11; tuttavia, se considerassimo soltanto la classifica dei secondi tempi di gioco del torneo in corso, i brianzoli salirebbero in terza posizione con 12, alle spalle di Palermo e Modena, mentre i ciociari scivolerebbero al 14˚ posto con un bottino soltanto di sette punti.
Il Monza non ha mai ripetuto per due gare di fila lo stesso risultato nelle prime sette sfide (3V, 2N, 2P) di questo torneo, vincendo l'ultima contro il Catanzaro; i brianzoli potrebbero infilare due successi consecutivi in Serie BKT per la prima volta dall'aprile 2022, contro Ascoli e Cosenza.
Nelle prime tre trasferte di questo campionato, il Monza conta lo stesso ruolino di marcia registrato a questo punto della stagione nell'ultima partecipazione alla Serie BKT: nessuna vittoria, due pareggi, una sconfitta e due punti in classifica come nel 2021/22. Inoltre, quella brianzola è la squadra con la differenza negativa più alta tra punti conquistati in trasferta e punti raccolti in casa nel torneo in corso: -7 (2 in gare esterne e 9 all'U-Power Stadium).
Si affrontano la squadra che ha effettuato finora meno conclusioni nello specchio in questo campionato (il Monza con 18) e quella che, dopo il Mantova (44), ne conta di più (il Frosinone con 38).
Farès Ghedjemis è il giocatore che ha portato a buon fine più dribbling finora in questo campionato (14 sui 22 totali tentati) nonché lo straniero che conta più movimenti palla al piede di almeno 5 metri: 111, dei quali nove terminati con un’occasione creata e 13 con un tiro: record in entrambi i casi.
Agustín Álvarez ha segnato tre gol nelle sei gare di questo campionato con il Monza: già uno in più di quelli realizzati in tutte le 36 partite precedenti disputate tra Serie A e Serie BKT (regular season) con le maglie di Sassuolo e Sampdoria. Inoltre, l'uruguaiano ha portato quattro punti ai brianzoli con i propri gol: soltanto Joel Pohjanpalo ha fatto meglio (sei al Palermo) nel torneo in corso.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: