Buonissima la partenza dell'Avellino che nella stagione di rientro in Serie B, a cui non partecipava dalla stagione 17-18, ha già trovato ben 12 punti e si trova al 5° posto a pari del Venezia. Solamente una sconfitta subita, nell'esordio stagionale contro il Frosinone, dai ragazzi allenati da Biancolino; da quel momento 6 risultati utili consecutivi per i biancoverdi con 2 pareggi, contro Padova e Mantova, arrivati nelle ultime 2 giornate di campionato.15:38

La direzione di gara è affidata al signor Giuseppe Mucera della Sezione di Palermo. Gli assistenti saranno Granelli e Colaianni, quarto uomo Colombo. Al Var ci sarà Prontera, l'Avar sarà Gariglio. Secondo incrocio stagionale tra Mucera e Avellino nella sfida di Carrara in cui i lupi hanno espugnato lo Stadio dei Marmi con un rocambolesco 4-3 giocando più di 50 minuti con in inferiorità numerica.16:37

Le squadre sono schierate al centro del campo. Al Menti va in scena una delle rivalità più sentite del calcio italiano. E' tutto pronto per il derby campano tra Juve Stabia e Avellino!17:16

Azione dirompente di Correia che da sinistra parte e supera tutti i difensori sulla sua strada fino ad arrivare sul fondo e a mettere palla al centro. Iannarini compie un intervento fondamentale capendo le intenzioni dell'avversario e catturando il pallone appena partito verso il centro dell'area.17:44

Si accende Russo che riceve il lancio di Giorgini e parte da sinistra verso l'area avversaria. Si accentra Russo e trova lo spazio perfetto per liberare il destro ma al momento della conclusione calcia il campo del Menti e spedisce il pallone fuori.17:48

OCCASIONE AVELLINO! Si è accesa improvvisamente la partita! Russo riceve benissimo un altro lancio dalle retrovie eludendo il pressing della difesa e trovandosi a tu per tu con Confente che lo ipnotizza e respinge da 2 passi.17:50

PREPARTITA

La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Avellino sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Attualmente Juve Stabia si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Avellino si trova 9° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Juve Stabia ha segnato 10 gol e ne ha subiti 8; l'Avellino ha segnato 11 gol e ne ha subiti 11.

In casa Juve Stabia ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, Mantova e Carrares ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, Padova e Mantova ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita Carrarese perdendo 3-0 mentre L'Avellino ha incontrato Mantova pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 2 gol.

Juve Stabia e Avellino si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia non ha mai vinto, l'Avellino ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Juve Stabia-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Juve Stabia e Avellino si sono incontrate due sole volte in Serie BKT: nel 2013/14, l'Avellino ha vinto per 2-1 il match di andata, prima che la sfida di ritorno terminasse sul 2-2.

Le ultime otto sfide di campionato tra Juve Stabia e Avellino, tutte in Serie C, hanno visto un bilancio perfettamente equilibrato, con due vittorie per squadra e ben quattro pareggi.

Dalla stagione 1993/94 (era dei tre punti a vittoria in Serie C), la Juve Stabia ha perso solo una delle 12 gare casalinghe di campionato, tra Serie BKT e Serie C, contro l'Avellino (4V, 7N).

La Juve Stabia ha perso solo due delle ultime 16 partite casalinghe in Serie B (nove vittorie, cinque pareggi), dopo aver perso quattro delle sette precedenti (due vittorie, un pareggio).

L'Avellino è imbattuto da sei partite in Serie BKT (3V, 3N), la striscia più lunga per il club dal febbraio 2017 (nove in quel caso).

Con il gol contro il Mantova, Leonardo Candellone (Juve Stabia) ha segnato nelle ultime due gare consecutive di Serie BKT; solo una volta l'attaccante ha trovato la rete in più presenze di fila (tre tra novembre e dicembre 2024) in questa competizione.

Tre giocatori dell'Avellino (Valerio Crespi, Dimitrios Sounas e Facundo Lescano) hanno già realizzato almeno un gol e almeno un assist in questa Serie BKT; solo Carrarese, Frosinone, Palermo e Südtirol contano lo stesso numero di giocatori (tre) con almeno una rete e un passaggio vincente nel campionato in corso.

