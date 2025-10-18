Decidono la gara le reti di Mosti al 39° e di Bellich al 42°. Espulso nel finale Roberto Insigne.
La Juve Stabia vola al 5° posto in classifica, in attesa degli altri risultati dell'8° giornata, a quota 13 punti. Nel prossimo turno di campionato i ragazzi guidati da Ignazio Abate saranno ospitati dal Padova.
Rimane inchiodato a 12 punti l'Avellino che scivola momentaneamente all'8° posto in campionato. Nel corso della prossima giornata gli irpini ospiteranno lo Spezia.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:13
Il match termina come era terminato il primo tempo. La Juve Stabia vince il derby contro l'Avellino per 2-0 e arriva il sorpasso in classifica!19:10
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO COMUNALE ROMEO MENTI! Juve Stabia-Avellino 2-019:09
90'+4'
Cambia il colore del cartellino! Mucera cancella il cartellino giallo ed espelle Roberto Insigne.19:08
90'+4'
Mucera richiamato al monitor per valutare l'intervento di Insigne.19:07
90'+3'
Insigne viene ammonito per un intervento in ritardo su Bellich.19:08
90'
3 minuti di recupero.19:05
90'
Candellone si prodiga nuovamente nel difendere un pallone complicato e far rifiatare la squadra. Preziosissimo il suo lavoro sulla pressione di Simic, premiato da Mucera con un calcio di punizione.19:05
89'
Ancora un tentativo velleitario da parte di Insigne col mancino dalla distanza che si stampa nuovamente sulla difesa avversaria.19:03
88'
Zuccon prova immediatamente il break ma viene fermato al momento del tiro al limite dell'area di rigore.19:02
88'
Sostituzioni esaurite su entrambe le panchine.19:01
Azione insistita dell'Avellino sulla destra con la palla che viene giocata da Insigne, Cancellotti e Sounas. Cancellotti si libera della marcatura fintando il cross e guadagna il fondo dove mette una palla tesa al centro respinta prontamente dalla difesa stabiese.19:00
83'
Insigne prova nuovamente a calciare col mancino dalla distanza ma la palle si infrange sul muro difensivo della Juve Stabia. L'Avellino prova a continuare l'azione offensiva con un cross dalla destra che si impenna dopo una deviazione con la palla che diventa una preda facile per Confente.18:58
80'
Gestione sbaglita del pallone da parte del centrocampo irpino che regala la sfera agli avversari. Successivamente la difesa rientra in possesso ma nuovamente un errore in impostazione consegna la palla all'attacco gialloblè. L'azione si ferma a causa di un fallo in attacco fischiato a Candellone.18:55
79'
4° sostituzione Juve Stabia. Esce Marco Varnier ed entra Matteo Baldi.18:53
78'
Tentativo di Candellone che riceve in posizione regolare da Burnete e con il destro spedisce centralmente sopra la traversa.18:53
77'
5° sostituzione Avellino. Esce Tommaso Biasci ed entra Facundo Lescano.18:51
74'
Besaggio conquista un altro giro dalla bandierina per i lupi. Sugli sviluppi la palla arriva al centro dove Biasci impatta di testa ma non inquadra lo specchio della porta.18:48
72'
Candellone strappa palla a Besaggio sulla trequarti e avanza fino a conquistare rimessa laterale in zona offensiva.18:46
70'
4° sostituzione Avellino. Esce Andrea Cagnano ed entra Alessandro Milani.18:44
70'
3° sostituzione Juve Stabia. Esce Giuseppe Leone ed entra Christian Pierobon.18:44
70'
2° sostituzione Juve Stabia. Esce Kevin Piscopo ed entra Alessio Cacciamani.18:43
Mucera ammonisce ad Omar Correia prima dell'esecuzione di un calcio d'angolo.18:43
68'
Mucera ammonisce ad Andrea Cagnano prima dell'esecuzione di un calcio d'angolo.18:42
66'
Insigne riceve a destra e si accentra per liberare il sinistro dalla grande distanza. Il pallone termina lontano dalla porta difesa da Confente.18:40
64'
TRIPLA OCCASIONE PER L'AVELLINO! Prima Biasci calcia dall'interno dell'area di rigore trovando la deviazione difensiva che manda palla fuori di un soffio. Dal corner Crespi colpisce di testa centralmente trovando la risposta pronta di Confente. La palla rimane a Fontanarosa che ripropone a Besaggio che da sinistra manda di poco a lato col mancino!18:39
63'
Buono l'ingresso in campo di Besaggio che chiede spesso palla tra le linee mostrando grande personalità.18:37
61'
Besaggio allarga a destra per Cancellotti che dalla trequarti prova a mettere palla al centro. Troppo corto il suo suggerimento che viene prontamente allontanato dalla difesa della Juve Stabia.18:36
59'
3° sostituzione Avellino. Esce Luca Palmiero ed entra Michele Besaggio.18:33
56'
PROVA A RIAPRIRE LA PARTITA KUMI! Palla lunga all'interno dell'area della Juve Stabia con la difesa che prova a coprire l'uscita di Confente. Kumi sbucca alle spalle della difesa anticipando anche il portiere e mette palla al centro con la porta vuota trovando la deviazione avversaria in calcio d'angolo.18:31
55'
Lavoro prezioso di Candellone che viene a ricevere a centrocampo e si prende un altro fallo sulla pressione di Cancellotti.18:29
52'
Su 4 corner battuti dalle vespe sono arrivati 2 gol e un'occasione nitida da gol.18:27
51'
ANCORA PERICOLOSA DA CALCIO D'ANGOLO LA JUVE STABIA!! Il solito Maistro disegna una traiettoria perfetta al centro dove Varnier anticipa tutti e da terra colpisce verso la porta avversaria. Iannarilli battuto, arriva il salvataggio sulla linea da parte di Crespi.18:27
50'
Break di Carissoni che fonda per vie centrali ed allarga a destra per Candellone che va al cross. Allontana di testa Cancellotti.18:24
49'
Il primo giallo del match è per Leonardo Candellone, reo di aver commesso fallo allargando il gomito su Fontanarosa.18:23
47'
Crespi va subito a fare sportellare con la difesa avversaria commettendo fallo su Bellich.18:21
46'
2° sostituzione Avellino. Esce Raffaele Russo ed entra Valerio Crespi.18:19
46'
1° sostituzione Avellino. Esce Filippo Missori ed entra Roberto Insigne.18:19
46'
SI RIPARTE! Il pallone rotolo nella metà campo dell'Avellino. Doppio cambio durante l'intervallo per la formazione ospite.18:19
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita!18:06
Sblocca la partita Mosti al 39° con un'autentica perla: un sinistro violentissimo dalla distanza che si infila sotto l'incrocio dei pali. Il raddoppio arriva al 42° con l'incornata vincente di Bellich dall'angolo battuto da Maistro.18:06
2 gol in 3 minuti nel finale della prima frazione mandano la Juve Stabia negli spogliatoi in vantaggio per 2-0 sull'Avellino.18:04
45'+1'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Juve Stabia-Avellino 2-018:04
45'
1 minuto di recupero.18:03
45'
Continua la pressione della Juve Stabia che vuole chiudere il primo tempo in avanti sull'onda dell'entusiasmo.18:03
42'
GOOL!! JUVE STABIA-Avellino 2-0!! Gol di Marco Bellich!! 1-2 devastante delle vespe!! Va ancora Maistro a calciare l'angolo da destra e a disegnare una traiettoria a centro area dove svetta Bellich che di testa batte Iannarilli.
Mosti, completamente in trance agonistica, raggiunge il fondo e conquista il terzo calcio d'angolo per la Juve Stabia nel giro di nemmeno 10 minuti.17:59
39'
GOOL!! JUVE STABIA-Avellino 1-0!! Gol di Nicola Mosti!! Gol clamoroso!! Maistro batte l'angolo da destra che viene messo fuori dalla difesa. La palla arriva sui 25 metri dove si avventa Mosti e fa partire un missile con il sinistro che si infila sotto l'incrocio dei pali!
Ancora una volta Candellone si defila per ricevere palla e va a puntare Fontanarosa sulla fascia destra, andando al cross e trovando la deviazione in calcio d'angolo.17:56
35'
Maistro batte il corner da sinistra sul primo palo a rientrare col destro. Kumi, appostato sul palo, stacca ed evita un brutto guaio alla propria squadra.17:53
34'
Piscopo va in profondità da Candellone che riceve sulla linea di fondo. Simic lo argina nel primo calcio d'angolo della partita della Juve Stabia.17:52
32'
OCCASIONE AVELLINO! Si è accesa improvvisamente la partita! Russo riceve benissimo un altro lancio dalle retrovie eludendo il pressing della difesa e trovandosi a tu per tu con Confente che lo ipnotizza e respinge da 2 passi.17:50
31'
OCCASIONE JUVE STABIA! Candellone lanciato in profondità a destra cerca un pallone basso all'altezza del secondo palo. Il pallone, forse impreciso, gira verso l'interno ed esce di pochissimo a lato!17:49
30'
Si accende Russo che riceve il lancio di Giorgini e parte da sinistra verso l'area avversaria. Si accentra Russo e trova lo spazio perfetto per liberare il destro ma al momento della conclusione calcia il campo del Menti e spedisce il pallone fuori.17:48
28'
Altra punizione per i padroni di casa dalla stessa posizione. Stavolta Maistro trova la testa di Correia che gira verso il secondo palo ma non centra lo specchio.17:46
27'
Punizione per la Juve Stabia dalla trequarti destra. Palla al centro rigettata fuori dalla difesa ma nuovamente arpionata da Giorgini che ricrossa da sinistra. Si salva ancora la difesa biancoverde.17:45
25'
Azione dirompente di Correia che da sinistra parte e supera tutti i difensori sulla sua strada fino ad arrivare sul fondo e a mettere palla al centro. Iannarini compie un intervento fondamentale capendo le intenzioni dell'avversario e catturando il pallone appena partito verso il centro dell'area.17:44
23'
Ancora in avanti la Juve Stabia. Azione veloce sulla sinistra delle vespe con la palla che viene messa al centro dal fondo ma l'azione viene fermata da Mucera per un fallo in attacco.17:41
22'
Avellino troppo morbido in uscita. Mosti recupera palla e la porta verso la porta avversaria lungo la linea di fondo campo. La sfera viene fatta preda da Iannarilli mentre Mosti va a terra, troppo facilmente, su un contatto con un difensore avversario.17:40
18'
Ounas riesce, al limite dell'area di rigore, ad appoggiare all'indietro per Palmiero che dalla distanza calcia verso la porta trovando una deviazione della difesa che fa arrivare la palla comoda tra le mani di Confente.17:37
17'
Dopo i primi minuti, giocati ad altissima intensità da entrambe le parti, ora il ritmo è decisamente calato. Juve Stabia comunque padrona del campo.17:35
14'
Correia ruba palla a Kumi a seguito di un controllo difettoso del centrocampista irpino e si invola verso l'area di rigore avversaria dove raggiunge il fondo e viene fermato dall'intervento difensivo di Cancelotti. La palla termina in rimessa dal fondo.17:33
11'
Prova ad affacciarsi in avanti l'Avellino. Anche in questo caso l'ultimo passaggio è fuori misura e finisce in rinvio dal fondo.17:29
9'
Mosti da palla nel corridoio seguendo l'inserimento centrale di Candellone. La palla è leggermente troppo lunga e si spegne oltre la linea di fondo.17:26
7'
Traversone da sinistra di Piscopo sul secondo palo per Carissoni, che cade in contatto assolutamente legale e non raggiunge il pallone.17:25
5'
Imbucata per Mosti che non arriva sul pallone anticipato sul fondo dal compagno di squadra Candellone, che gira palla al centro di prima intenzione trovando la respinta della difesa irpina.17:24
5'
Bella uscita palla al piede dei padroni di casa che con dei passaggi calibrati e veloci evadono la pressione degli avversari e trovano spazio nella metà campo offensiva.17:22
3'
Fontanarosa anticipa Mosti e porta palla sulla bandierina aspettando la pressione dell'avversario e prendendo fallo con mestiere.17:20
2'
Prova a manovrare la Juve Stabia. Altissima la pressione dell'Avellino che riconquista pallone e prende fallo a centrocampo.17:19
1'
Visibilità momentaneamente ridotta a causa di fumogeni accesi sugli spalti.17:18
INIZIA LA PARTITA!! Fischia Mucera e la Juve Stabia muove il primo pallone della partita.17:17
Le squadre sono schierate al centro del campo. Al Menti va in scena una delle rivalità più sentite del calcio italiano. E' tutto pronto per il derby campano tra Juve Stabia e Avellino!17:16
FORMAZIONE UFFICIALE AVELLINO. 3-5-2. Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Sounas, Cagnano; Russo, Biasci.17:15
A disposizione Juve Stabia. Boer, Reale, Ruggero, Baldi, Stabile, Mannini, Pierobon, Duca, Zuccon, Cacciamani, Burnete, De Pieri.16:46
FORMAZIONE UFFICIALE JUVE STABIA. 3-5-1-1. Confente; Giorgini, Varnier, Bellich; Carissoni, Leone, Correia, Mosti, Piscopo; Maistro; Candellone.17:13
Affollata l'infermeria della Juve Stabia con Ignazio Abate costretto a rinunciare a Ciammaglichella, Battistella, Morachioli e Gabrielloni.Lunga anche la lista infortunati dell'Avellino. Assenza pesante per Biancolino che non potrà schierare Gennaro Tutitno, oltre a Patierno, Favilli e De Cristofaro.16:37
La direzione di gara è affidata al signor Giuseppe Mucera della Sezione di Palermo. Gli assistenti saranno Granelli e Colaianni, quarto uomo Colombo. Al Var ci sarà Prontera, l'Avar sarà Gariglio. Secondo incrocio stagionale tra Mucera e Avellino nella sfida di Carrara in cui i lupi hanno espugnato lo Stadio dei Marmi con un rocambolesco 4-3 giocando più di 50 minuti con in inferiorità numerica.16:37
Buonissima la partenza dell'Avellino che nella stagione di rientro in Serie B, a cui non partecipava dalla stagione 17-18, ha già trovato ben 12 punti e si trova al 5° posto a pari del Venezia. Solamente una sconfitta subita, nell'esordio stagionale contro il Frosinone, dai ragazzi allenati da Biancolino; da quel momento 6 risultati utili consecutivi per i biancoverdi con 2 pareggi, contro Padova e Mantova, arrivati nelle ultime 2 giornate di campionato.15:38
4 pareggi e solamente 2 vittorie per la Juve Stabia in questo avvio di stagione. La squadra di Castellammare di Stabia si trova al 9° posto in classifica in virtù dei 10 punti conquistati finora. Nell'ultimo turno di campionato è arrivata la prima sconfitta per 3-0 nella trasferta contro la Carrarese.15:27
Siamo allo Stadio Comunale Romeo Menti di Castellammare di Stabia! La Juve Stabia di Ignazio Abate ospita l'Avellino di Raffaele Biancolino.15:14
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Juve Stabia e Avellino, gara valida per l'8° giornata di Serie B.15:11
Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Castellammare Città: Castellammare di Stabia Capienza: 7642 spettatori15:11
Juve Stabia - Avellino è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia. Arbitro di Juve Stabia - Avellino sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Attualmente Juve Stabia si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Avellino si trova 9° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Juve Stabia ha segnato 10 gol e ne ha subiti 8; l'Avellino ha segnato 11 gol e ne ha subiti 11.
In casa Juve Stabia ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, Mantova e Carrares ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, Padova e Mantova ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita Carrarese perdendo 3-0 mentre L'Avellino ha incontrato Mantova pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 2 gol.
Juve Stabia e Avellino si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia non ha mai vinto, l'Avellino ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Juve Stabia-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Juve Stabia e Avellino si sono incontrate due sole volte in Serie BKT: nel 2013/14, l'Avellino ha vinto per 2-1 il match di andata, prima che la sfida di ritorno terminasse sul 2-2.
Le ultime otto sfide di campionato tra Juve Stabia e Avellino, tutte in Serie C, hanno visto un bilancio perfettamente equilibrato, con due vittorie per squadra e ben quattro pareggi.
Dalla stagione 1993/94 (era dei tre punti a vittoria in Serie C), la Juve Stabia ha perso solo una delle 12 gare casalinghe di campionato, tra Serie BKT e Serie C, contro l'Avellino (4V, 7N).
La Juve Stabia ha perso solo due delle ultime 16 partite casalinghe in Serie B (nove vittorie, cinque pareggi), dopo aver perso quattro delle sette precedenti (due vittorie, un pareggio).
L'Avellino è imbattuto da sei partite in Serie BKT (3V, 3N), la striscia più lunga per il club dal febbraio 2017 (nove in quel caso).
Con il gol contro il Mantova, Leonardo Candellone (Juve Stabia) ha segnato nelle ultime due gare consecutive di Serie BKT; solo una volta l'attaccante ha trovato la rete in più presenze di fila (tre tra novembre e dicembre 2024) in questa competizione.
Tre giocatori dell'Avellino (Valerio Crespi, Dimitrios Sounas e Facundo Lescano) hanno già realizzato almeno un gol e almeno un assist in questa Serie BKT; solo Carrarese, Frosinone, Palermo e Südtirol contano lo stesso numero di giocatori (tre) con almeno una rete e un passaggio vincente nel campionato in corso.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: