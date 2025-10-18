Grazie per aver seguito la diretta scritta di Mantova-Südtirol e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2025-2026.17:03

90'+6' FINISCE QUI!!! Negli ultimi minuti il Mantova non aveva più energie per ribaltarla e finisce 1-1 contro il Sudtirol. Apre Pecorino nel primo tempo, risponde Ruocco nella ripresa.16:57

90'+3' Palla dentro per Mancuso che però non riesce a controllare la sfera in area. Il tempo scorre e si resta sull'1-1.16:55

90'+1' 6 minuti di recupero...16:51

90' TRIMBOLI VICINO AL GOL!!! Altra chance per il trequartista del Mantova che ci prova col mancino da dentro l'area, salva tutto Masiello che si immola con il corpo. Palla in angolo.16:51

88' Ultimo cambio per il Sudtirol con l'ingresso in campo di Tait che prende il posto di Coulibaly. Fischi per il centrocampista degli ospiti che ci mette tanto ad uscire.16:48

86' Fiori cerca Mensah, che viene però anticipato da Martini. Forcing finale del Mantova16:48

83' POLUZZI SALVA IL SUDTIROL!!! Ci prova Radaelli, tiro rimpallato, c'è poi Trimboli da fuori area, ma vola in tuffo Poluzzi a salvare il risultato.16:44

82' Radaelli prova a sfondare sulla destra, verticalizzazione per Mensah che commette però fallo su Masiello.16:42

81' Ci prova TRONCHIN da fuori area, ma la conclusione del centrocampista del Sudtirol finisce in curva16:41

81' E per non sprecare lo slot, il Mantova fa entrare anche Majer che si piazza davanti alla difesa prendendo il posto di Artioli16:41

80' Cambio forzato quindi per Possanzini che è costretto a far entrare Maggioni che prende il posto dell'infortunato di Castellini16:40

79' Gioco fermo perché è rimasto a terra dolorante Castellini16:40

78' A parte queste conclusioni, la sensazione è che i ritmi si siano abbassati molto dopo la girandola di cambi. Vediamo chi avrà la forza di provare a vincerla questa gara.16:38

77' Zedadka ci prova in rovesciata, ma non trova la porta di Festa. Meno di un quarto d'ora al termine della partita16:38

75' E prima chance dall'altra parte anche per Odogwu, colpo di testa sul fondo16:35

73' Prima chance per Fiori, appena entrato, ma il suo colpo di testa è facile preda di Poluzzi. Bani aveva spinto e crossato da sinistra.16:35

71' Trattenuta di Bragantini ai danni di Zedadka e viene così ammonito16:31

70' Dentro anche un attaccante, con l'ingresso di Odogwu che prende il posto di Pecorino... Autore del momentaneo 0-1.16:30

70' Cambia anche Castori che inserisce Jacopo Martini al posto di Simone Davi già ammonito17:06

70' Ed entra anche Davis Mensah al posto di Bonfanti. 4-2-3-1 adesso per il Mantova16:30

69' DOPPIO CAMBIO POSSANZINI!!! Il Mantova si gioca due carte fresche. Dentro Fiori al posto di Ruocco16:29

68' Ci prova anche ARTIOLI dopo il servizio di Ruocco: destro che non va tanto lontano dalla porta16:29

67' ANCORA MANTOVA!!! Bragantini cerca sul secondo palo Ruocco che viene anticipato proprio al momento del tiro. Mantova a un passo dal vantaggio16:28

65' Conclusione di BONFANTI che non centra la porta, ma arriva comunque il fischio dell'arbitro per un fuorigioco di Ruocco.16:26

64' Bragantini si invola sulla fascia destra, c'è il fallo di Simone Davi che si becca il cartellino giallo16:24

62' Prova a reagire il Sudtirol dopo il gol subito, ma Merkaj commette fallo su Bani16:22

60' ECCO IL CAMBIO!!! Fuori Paoletti infortunato e Possanzini mette un uomo offensivo in più. Dentro Leonardo Mancuso con l'obiettivo di ribaltarla16:20

59' Gioco fermo per un problema per Paoletti che ha i crampi16:19

58' MANTOVA SUBITO A CACCIA DEL VANTAGGIO!!! Trimboli trova Bonfati che carica il destro da fuori, ma la conclusione non è potente e ci arriva Poluzzi con una parata a terra.16:19

56' Primo gol in stagione per Ruocco16:16

55' GOL! MANTOVA-Sudtirol 1-0. Rete di Francesco Ruocco. Pareggio dei padroni di casa col destro da dentro l'area di Ruocco che si inserisce alla perfezione sull'appoggio di Bragantini. Questa volta Poluzzi cade e il Mantova riesce a rientrare in partita.



53' CHE RISCHIO IL MANTOVA!!! Castellini all'indietro per Festa, per poco non fanno la frittata difensore e portiere. Angolo per il Sudtirol.16:14

52' Poluzzi prova a stringere i denti e la partita può ripartire. Sempre 1-0 per il Sudtirol in casa del Mantova.16:13

51' C'è però l'infortunio di Poluzzi. Trimboli ricade infatti su Poluzzi a terra e gli va sopra la gamba. Entra lo staff medico per le cure del caso. Da ricordare che c'è in panchina Adamonis, ma non è al meglio.16:12

50' MIRACOLO DI POLUZZI!!! Bonfanti di testa appoggia per Trimboli che però si fa chiudere lo specchio da Poluzzi che compie un super intervento a salvare il risultato. Il Mantova continua a creare, ma a non segnare.16:11

48' Ci prova Bragantini da fuori, ma centra in pieno il proprio compagno di squadra Bonfanti16:10

47' E dentro Andrea Masiello che tornava proprio oggi dall'infortunio. L'ex Bari prende il posto di Mancini, spesso e volentieri puntato sulla fascia da Ruocco e Trimboli.17:05

47' DOPPIO CAMBIO CASTORI!!! Il Sudtirol inserisce Zedadka al posto di un Mallamo non proprio ispirato in questo pomeriggio.16:06

46' SI RIPARTE AL MARTELLI!!!16:06

Si è segnato su tutti gli altri campi: Frosinone-Monza 0-1, Pescara-Carrarese 0-1 e Reggiana-Bari 1-1. Il programma di questo sabato si completerà con Juve Stabia-Avellino alle 17.15 e Spezia-Cesena alle 19.30.16:03

Il Mantova deve continuare a creare occasioni, ma deve assolutamente cercare di aggiustare la mira. Impressionante la serie di legni colpiti in questo avvio di stagione (3 anche oggi, l'ultimo però in azione di fuorigioco). E occhio soprattutto dietro, con la squadra di Possanzini che rischia tantissimo a causa degli errori nell'impostazione dal basso. Bravi quelli del Sudtirol a sbloccare il risultato, ma serve maggior filtro a centrocampo. Quando prende palla il Mantova, si ritrova sempre nell'area avversaria.15:56

Come detto, partita dominata dal Mantova che ha centrato un palo con Bonfanti, una traversa con Trimboli, oltre a due occasionissime per Paoletti e Trimboli e il gol annullato a Bani. Insomma, la squadra di Possanzini crea, crea e crea, ma fatica a segnare. Un po' la sintesi di questo inizio di stagione per la squadra mantovana. Due chance per il Sudtirol che, alla seconda, trova il gol con Pecorino che si era sbloccato proprio all'ultima con l'Empoli.15:56

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Il Mantova domina, ma in vantaggio c'è il Sudtirol grazie al gol di testa di Pecorino. 0-1 al Martelli.15:51

45'+2' Molina è solo sull'out di desta pronto per crossare in mezzo, ma ferma tutto Di Marco per il fuorigioco dell'esterno del Sudtirol.15:50

45'+2' C'è stato un altro check in questo momento. Su un potenziale tocco di braccio sulla conclusione di Radaelli, ma non c'era nulla. Si riparte.15:49

45'+2' ANCORA MANTOVA!!! Prima Cella sugli sviluppi del corner con un destro rimpallato, ci prova anche Radaelli in due occasioni e para Poluzzi in due tempi. I lombardi provano almeno a pareggiarla15:49

45'+1' Palla dentro per Trimboli, questa volta arriva l'anticipo di Coulibaly che manda comunque in angolo15:48

45' Due minuti di recupero...15:47

42' Tutto confermato. Annullato quindi il gol: Ruocco era effettivamente in posizione di fuorigioco.15:46

42' C'è comunque un check del VAR su questa decisione dell'arbitro. Si valuta ovviamente la posizione di Ruocco e se abbia effettivamente toccato il pallone sul colpo di testa di Bonfanti15:45

41' GOL, ANZI NO!!! Bani segna a due passi dalla porta, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Quello di Bani era il tap-in dopo il palo di Ruocco, che era però in offside sul colpo di testa di Bonfanti. Incredibile quello che sta succedendo al Mantova.15:45

41' E sono due i gol di Pecorino in questo campionato. Il classe 2001 aveva segnato anche contro l'Empoli prima della sosta15:43

40' GOL! Mantova-SUDTIROL 0-1. Rete di Emanuele Pecorino. E dopo 4 occasioni non sfruttate dai lombardi, passa in vantaggio la squadra ospite col colpo di testa perfetto di Pecorino che manda sotto l'incrocio sull'assist di Simone Davi.



38' Contatto Ruocco-Davi in area di rigore, ma anche in questo caso per il sig. Di Marco non c'è nulla. L'arbitro comanda una rimessa dal fondo per il Sudtirol.15:41

35' ALTRA CHANCE!!! Ruocco cerca e trova Trimboli che si insersce alla perfezione in area di rigore, ma il suo sinistro è debole e para Poluzzi.15:37

34' OCCASIONE SUDTIROL!!! E con l'impostazione dal basso il Mantova rischia di fare la frittata. Non ne approfitta Merkaj sulla chiusura di Cella. Che brivido per il Mantova che corre sempre tanti rischi con questo fondamentale.15:36

33' Sono 7 i legni colpiti dal Mantova in questa prima parte di stagione. La squadra lombarda è la compagine con più pali/traverse colpiti dell'intero campionato.15:35

32' TRAVERSA MANTOVA!!! Transizione offensiva del Mantova condotta da Radaelli, palla per Trimboli che cerca la conclusione a giro da dentro l'area ma centra in pieno la traversa. Secondo legno della partita per la squadra di Possanzini.15:34

30' Un impressionanto 85% di possesso palla per il Mantova in questa prima mezz'ora di gioco. Ma il risultato dice ancora 0-015:33

30' Molina ritarda la rimessa laterale del Mantova e si prende un richiamo verbale. Niente giallo per ora... Col Sudtirol che ha già incassato due ammonizioni in questo primo tempo.15:32

29' Trimboli si invola verso al porta di Poluzzi da solo, ma l'arbitro ferma tutto. Fallo commesso su Mancini.15:31

26' Mallamo in chiusura su Radaelli sull'out di destra. Ma si gioca solo nella metà campo del Sudtirol ormai da 5-6 minuti.15:29

25' Niente di fatto col corner, con Pecorino che riesce a salvare tutto in area. Viene fischiato poi un fallo a favore dello stesso attaccante del Sudtirol che era andato a difendere il primo palo15:27

24' Ci prova anche BONFANTI con un sinitro a giro deviato in angolo. Il Mantova prova ad aumentare i giri del motore e vuole trovare presto il vantaggio.15:26

23' BRAGANTINI A TERRA IN AREA!!! Il centrocampista del Mantova va giù dopo un contatto con Davi in area, ma per l'arbitro non c'è nulla. Sarà rimessa dal fondo per Poluzzi.15:59

21' Pressing altissimo di Filipe Bordon che fa fallo a centrocampo e si prende un giallo15:23

20' Colpo di testa di COULIBALY sul calcio di punizione di Mallamo, ma palla che si perde sul fondo. Coulibaly, in realtà, cercava addirittura di tenerla in campo piuttosto che inquadrare lo specchio. Poteva gestirla meglio questa palla il Sudtirol.15:58

19' Cerca il tap-in Ruocco dopo il palo di Bragantini, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. Il Mantova non riesce proprio a segnare nonostante le occasioni create15:20

18' PALO MANTOVA!!! Contropiede dei lombardi con Bonfanti che trova Bragantini, che si accentra sul sinistro e fa partire la conclusione che centra in pieno il palo alla destra di Poluzzi.15:20

14' Ruocco non riesce a tirare e appoggia per Bani, ma il suo sinistro viene respinto da Coulibaly15:17

11' Colpo di testa di Bordon, sugli sviluppi del corner, ma palla che finisce alta sopra la traversa. L'arbitro comanda comunque una punizione per il Mantova per il fallo su Castellini da parte di Merkaj.15:13

10' Sponda di Pecorino per Merkaj che va al tiro che viene rimpallato, poi salva tutto Castellini che spazza via l'area di rigore15:12

9' Arriva il primo giallo del match. Ammonito Federico Davi che interrompe l'inizio dell'azione del Mantova e, col vantaggio non concretizzato, arriva fallo e cartellino per il più giovane dei fratelli Davi.15:57

5' Poluzzi risponde subito presente. Lui che oggi sostituisce il portiere titolare Adamonis, alle prese con un infortunio ad un dito.15:07

4' OCCASIONE MANTOVA!!! Risposta dei padroni di casa col piazzato di Paoletti da fuori area, dopo l'appoggio di Ruocco, ma ci mette una pezza il portiere Poluzzi con un grande intervento.15:06

2' Prima conclusione della partita col destro da fuori di Tronchin che non va tanto lontano al palo alla sinistra di Festa15:05

1' SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...15:02

Il direttore di gara sarà il sig. Davide Di Marco della sezione di Ciampino. Il fischietto classe '91 sarà coadiuvato dagli assistenti Votta e El Filali e dal quarto ufficiale, il sig. Luca Massimi. Nella sala VAR ci sono Niccolò Baroni (VAR) e Daniele Rutella (AVAR).14:03

Sono 13 i precedenti tra Mantova e Südtirol, con bilancio favorevole alla squadra dell'Alto Adige con 6 vittorie oltre a 4 pareggi e 3 successi per i lombardi. L'ultima qui, al Martelli, ha visto però il successo del Mantova per 2-0 grazie ai gol di Mensah e Radaelli.14:05

Südtirol in emergenza in difesa a partire dal portiere. Adamonis parte dalla panchina: c'è Poluzzi titolare. Molina fa l'esterno alto, ma mancano gli infortunati Pietrangeli e Veseli, lo squalificato Kofler e El Kaouakibi è acciaccato. Castori sceglie una linea a tre composta dal rientrato Mancini, Bordon e Federico Davi. C'è anche Masiello pronto ad entrare in caso di necessità. Per il resto, solito schieramento con tandem d'attacco Merkaj-Pecorino.14:26

Possanzini ripropone il centrocampo a rombo che ha funzionato ad Avellino. Unico cambio l'ingresso di Ruocco per Caprini rispetto all'ultima gara. Non convocato Mantovani per un problema muscolare al polpaccio.14:30

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Südtirol si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Poluzzi - D.Mancini, Bordon, F.Davi - Molina, Coulibaly, Tronchin, Mallamo, S.Davi - Merkaj, Pecorino. All. Fabrizio Castori. A disposizione: Adamonis, Theiner - Masiello, Sabatini, El Kaouakibi - Casiraghi, Brik, Tait, Martini, Zedadka - Italeng, Odogwu.14:18

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Mantova scende in campo con un 4-3-1-2 in cui figurano: Festa - Radaelli, Castellini, Cella, Bani - Paoletti, Artioli, Ruocco - Trimboli - Bonfanti, Bragantini. All. Davide Possanzini. A disposizione: Andrenacci - Pittino, Maggioni - Majer, Fedel, Wieser, Falletti - A.Fiori, Galuppini, Marras, Mensah, L.Mancuso.14:21

Meglio il Südtirol che, invece, non è lontano dalla zona playoff (a -1 dall'8° posto). La squadra di Castori, comunque, è molto altalenante con due vittorie in 7 giornate. La squadra dell'Alto Adige arriva infatti dalla sconfitta interna contro l'Empoli per 2-1 e dal pareggio di Pescara: l'ultimo successo risale al 27 settembre scorso.14:00

È un Mantova che non sta vivendo un inizio di stagione tanto felice, con la squadra di Possanzini che ha racimolato solo una vittoria in sette giornate, col successo casalingo sul Pescara alla 2a giornata. Prima della sosta, è arrivato il pareggio per 0-0 contro l'Avellino a stoppare una serie di 4 sconfitte consecutive. Serve una vittoria a tutti i costi per abbandonare il penultimo posto in classifica.13:57

Benvenuti alla diretta scritta di Mantova-Südtirol, gara valida per la Giornata 8 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio Danilo Martelli di Mantova.13:53

