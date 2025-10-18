Carrozzeria e noleggio a lungo termine
Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!17:00
Termina 2-0 il match tra Pescara e Carrarese all'Adriatico. I toscani chiudono il primo tempo in vantaggio con il gol di Abiuso e trovano il raddoppio in avvio di ripresa con Hasa ma si fanno recuperare prima da Meazzi al 74', poi da Di Nardo che all'88' batte Bleve con un gran destro incrociato. Nei minuti di recupero i biancazzurri provano addirittura a vincerla, ma la difesa ospite tiene e la Carrarese conferma la sua imbattibilità in campionato.16:59
Finisce qui: Pescara 2-2 Carrarese.16:57
Cross di Letizia (Pescara) dalla bandierina, Capellini non impatta: respira la Carrarese.16:54
SPINGE IL PESCARA! Mezza rovesciata di Di Nardo, conclusione deviata in corner!16:53
OCCASIONE PESCARA! Colpo di testa di Meazzi sugli sviluppi di un corner, pallone fuori di poco!16:52
Cinque minuti di recupero.16:51
La Carrarese risponde subito con Hasa, tiro impreciso. 16:51
GOL! Il Pescara la pareggia! Rete di Di Nardo che, appostato in area, riceve da Okwonkwo e con il destro incrociato sul palo lontano batte Bleve!
Guarda la scheda del giocatore Antonio Di Nardo16:50
Ancora un doppio cambio per la Carrarese: fuori Abiuso e Ruggeri, entrano Torregrossa e Oliana.16:48
Riprende la gara.16:45
Gioco di nuovo fermo: problemi per Sekulov (Carrarese).16:45
Caligara (Pescara) ci prova da calcio piazzato, para Bleve.16:44
Riprende il match.16:42
Sostituzione Carrarese: esce Zuelli per Melegoni.16:42
A terra Zuelli, staff medico della Carrarese in campo.16:41
Ultimi dieci minuti del match più il recupero. Spinge il Pescara.16:41
OCCASIONE PESCARA! Ripartenza dei padroni di casa con Caligara che libera il mancino dal limite, Bleve manda sul fondo!16:39
La Carrarese conquista un corner, cross dentro di Zuelli: allontana il Pescara.16:38
Sostituzione Pescara: fuori Gravillon, dentro Caligara.16:35
GOL! Pescara 1-2 Carrarese! I biancazzurri accorciano le distanze con Meazzi che, servito da Dagasso, si mette in proprio, entra in area in dribbling e con un destro potentissimo batte Bleve!
Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Meazzi16:35
Imposta il Pescara.16:34
Doppio cambio per Calabro: fuori Finotto e Schiavi, in campo Sekulov e Bozhanaj.16:33
Ci prova Finotto (Carrarese), para Desplanches.16:30
Possesso Carrarese.16:27
Doppio cambio Pescara: fuori Oliveri e Vinciguerra, dentro Cangiano e Okwonkwo.16:24
Tentativo di Abiuso (Carrarese), destro impreciso.16:22
La Carrarese mantiene il pallino del gioco.16:20
Ancora possesso Carrarese.16:15
GOL CARRARESE, 2-0! Rete di Hasa che raccoglie l'appoggio di testa di Abiuso e al volo con il destro insacca in porta dove non può arrivare Desplanches!
Guarda la scheda del giocatore Luis Hasa16:15
Giropalla degli ospiti, il Pescara prova a pressare alto.16:15
Meazzi (Pescara) si mette subito in mostra e tenta l'incursione in area avversaria, il pallone termina tra le braccia di Bleve.16:09
Sostituzione Pescara: fuori Squizzato, dentro Meazzi.16:06
Si ricomincia!16:06
Quattro le ammonizioni fino ad ora: Oliveri e Letizia per il Pescara, Schiavi e Hasa per la Carrarese.15:53
Termina con il vantaggio di misura della Carrarese il primo tempo dell'Adriatico. I toscani partono benissimo, e si portano avanti al 2' con Abiuso su assist di Zanon. Poco dopo è proprio Zanon a sfiorare il raddoppio dalla distanza, ma il suo gran tiro dalla distanza non centra l'incrocio dei pali. Dopo un avvio faticoso il Pescara però si sveglia, e sul finale si accende: pericolosi Valzania, che prende la parte superiore della traversa, e Di Nardo. Nel recupero il diagonale di Oliveri è interessante, ma Bleve controlla.15:55
Fine primo tempo: Pescara 0-1 Carrarese.15:50
Ci riprova il Pescara con il diagonale di Oliveri, tiro interessante ma fuori dallo specchio della porta.15:49
Scatenato Di Nardo (Pescara) che tenta la girata, l'attaccante biancazzurro non è preciso e manda il pallone sul fondo.15:56
Sono due i minuti di recupero.15:48
ANCORA PESCARA! Colpo di testa piazzato di Di Nardo, Bleve si rifugia in corner!15:48
Momento di tensione: giallo a Letizia (Pescara) e Hasa (Carrarese).15:47
OCCASIONE PESCARA! Letizia crossa dentro da corner e trova Valzania che schiaccia di testa e becca la parte superiore della traversa!15:46
Bene il Pescara in difesa, che poi tenta il tiro dalla distanza con Letizia: blocca Bleve.15:42
Torna a impostare in attacco la Carrarese.15:40
Cresce ora il Pescara.15:36
Va via la prima mezz'ora di gioco, Carrarese sempre avanti 1-0.15:32
Giallo a Schiavi (Carrarese).15:31
Destro interessante di Dagasso (Pescara) dal limite sugli sviluppi di un corner, para Bleve.15:31
Break del Pescara e guizzo con Vinciguerra, nessun problema per Bleve.15:30
Giropalla dei toscani.15:27
Fatica il Pescara, torna ad attaccare la Carrarese.15:24
Il Pescara si difende bene, riparte con Oliveri e conquista fallo sulla metà campo. Ora l'undici di Vivarini prova a impostare in attacco.15:21
Possesso Carrarese.15:20
Sostituzione Pescara: esce Merola, dentro Vinciguerra.15:17
Ci prova Finotto (Carrarese), para Desplanches.15:16
Riprende il match.15:15
Problemi per Merola, in campo lo staff medico del Pescara.15:14
OCCASIONE CARRARESE! Il destro da fuori di Schiavi sfiora l'incrocio dei pali!15:53
Cartellino giallo per Oliveri (Pescara).15:07
GOAL CARRARESE! Pescara subito sotto 1-0! La rete è di Abiuso che attacca lo specchio della porta su cross morbido da destra di Zanon, mandato sul fondo da un'ottima verticalizzazione di Schiavi!
Guarda la scheda del giocatore Fabio Abiuso15:05
Si comincia: il primo pallone lo gioca il Pescara!15:02
All'Adriatico l'arbitro di Pescara-Carrarese sarà Kevin Bonacina di Bergamo.14:40
FORMAZIONE CARRARESE (3-5-2): Bleve - Ruggeri, Illanes, Imperiale - Cicconi, Schiavi, Zuelli, Hasa, Zanon - Finotto, Abiuso.14:38
FORMAZIONE PESCARA (3-4-3): Desplanches - Gravillon, Capellini, Corbo - Oliveri, Squizzato, Dagasso, Letizia - Merola, Di Nardo, Valzania.14:37
Al momento le due formazioni distano cinque punti in classifica. La Carrarese è ottava a quota 10 e cerca conferme, il Pescara è diciassettesimo a 5 e ha l'assoluta necessità di allontanarsi dalle zone basse del ranking.14:41
I biancazzurri di Vivarini arrivano al match reduci dal pesante 4-1 incassato in casa della Sampdoria. I toscani, invece, arrivano dal 3-0 rifilato alla Juve Stabia. Il super tris della Carrarese è stato firmato da Schiavi, Hasa e Zanon, tutti in campo dal primo minuto contro gli abruzzesi.14:39
Benvenuti alla diretta scritta di Pescara-Carrarese, gara che vale l'ottava giornata del campionato di Serie B.14:27
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
Città: Pescara
Capienza: 24400 spettatori14:27
Pescara - Carrarese è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.
Arbitro di Pescara - Carrarese sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Attualmente il Pescara si trova 16° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece Carrarese si trova 9° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta).
Il Pescara ha segnato 13 gol e ne ha subiti 16; Carrarese ha segnato 13 gol e ne ha subiti 9.
In casa il Pescara ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, la Sampdoria e Carrares ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Modena e Juve Stabia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita Carrarese pareggiando 2-2 mentre Carrarese ha incontrato Juve Stabia vincendo 3-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Lorenzo Meazzi con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 4 gol.
Pescara e Carrarese è la prima che si affrontano in campionato.
Pescara-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Pescara
|Carrarese
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|4
|1
|Numero di partite pareggiate
|2
|4
|Gol totali segnati
|11
|11
|Gol totali subiti
|14
|7
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|49.8
|47.8
|Numero totale di passaggi
|2687
|2576
|Numero totale di passaggi riusciti
|2180
|2077
|Tiri nello specchio della porta
|25
|30
|Percentuale di tiri in porta
|43.1
|49.2
|Numero totale di cross
|102
|139
|Numero medio di cross riusciti
|24
|31
|Duelli per partita vinti
|364
|398
|Duelli per partita persi
|358
|387
|Corner subiti
|33
|28
|Corner guadagnati
|27
|37
|Numero di punizioni a favore
|111
|114
|Numero di punizioni concesse
|108
|113
|Tackle totali
|95
|97
|Percentuale di successo nei tackle
|63.2
|72.2
|Fuorigiochi totali
|6
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|16
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
SPORT TREND