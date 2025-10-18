Virgilio Sport
Pescara-Carrarese: 2-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara
18 Ottobre 2025 ore 15:00
Pescara
2
Carrarese
2
Partita finita
Arbitro: Kevin Bonacina
  1. 2' 0-1 Fabio Abiuso
  2. 51' 0-2 Luis Hasa
  3. 74' 1-2 Lorenzo Meazzi
  4. 88' 2-2 Antonio Di Nardo
0'
45'
90'
90'
97'
  1. 90'+7'

    Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!17:00

  2. 90'+6'

    Termina 2-0 il match tra Pescara e Carrarese all'Adriatico. I toscani chiudono il primo tempo in vantaggio con il gol di Abiuso e trovano il raddoppio in avvio di ripresa con Hasa ma si fanno recuperare prima da Meazzi al 74', poi da Di Nardo che all'88' batte Bleve con un gran destro incrociato. Nei minuti di recupero i biancazzurri provano addirittura a vincerla, ma la difesa ospite tiene e la Carrarese conferma la sua imbattibilità in campionato.16:59

  4. 90'+5'

    Finisce qui: Pescara 2-2 Carrarese.16:57

  5. 90'+3'

    Cross di Letizia (Pescara) dalla bandierina, Capellini non impatta: respira la Carrarese.16:54

  6. 90'+2'

    SPINGE IL PESCARA! Mezza rovesciata di Di Nardo, conclusione deviata in corner!16:53

  7. 90'+1'

    OCCASIONE PESCARA! Colpo di testa di Meazzi sugli sviluppi di un corner, pallone fuori di poco!16:52

  8. 90'+1'

    Cinque minuti di recupero.16:51

  10. 90'

    La Carrarese risponde subito con Hasa, tiro impreciso. 16:51

  11. 88'

    GOL! Il Pescara la pareggia! Rete di Di Nardo che, appostato in area, riceve da Okwonkwo e con il destro incrociato sul palo lontano batte Bleve!

    Guarda la scheda del giocatore Antonio Di Nardo16:50

  12. 87'

    Ancora un doppio cambio per la Carrarese: fuori Abiuso e Ruggeri, entrano Torregrossa e Oliana.16:48

  13. 85'

    Riprende la gara.16:45

  14. 84'

    Gioco di nuovo fermo: problemi per Sekulov (Carrarese).16:45

  16. 83'

    Caligara (Pescara) ci prova da calcio piazzato, para Bleve.16:44

  17. 82'

    Riprende il match.16:42

  18. 81'

    Sostituzione Carrarese: esce Zuelli per Melegoni.16:42

  19. 81'

    A terra Zuelli, staff medico della Carrarese in campo.16:41

  20. 80'

    Ultimi dieci minuti del match più il recupero. Spinge il Pescara.16:41

  22. 78'

    OCCASIONE PESCARA! Ripartenza dei padroni di casa con Caligara che libera il mancino dal limite, Bleve manda sul fondo!16:39

  23. 77'

    La Carrarese conquista un corner, cross dentro di Zuelli: allontana il Pescara.16:38

  24. 74'

    Sostituzione Pescara: fuori Gravillon, dentro Caligara.16:35

  25. 74'

    GOL! Pescara 1-2 Carrarese! I biancazzurri accorciano le distanze con Meazzi che, servito da Dagasso, si mette in proprio, entra in area in dribbling e con un destro potentissimo batte Bleve!

    Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Meazzi16:35

  26. 73'

    Imposta il Pescara.16:34

  28. 72'

    Doppio cambio per Calabro: fuori Finotto e Schiavi, in campo Sekulov e Bozhanaj.16:33

  29. 69'

    Ci prova Finotto (Carrarese), para Desplanches.16:30

  30. 66'

    Possesso Carrarese.16:27

  31. 63'

    Doppio cambio Pescara: fuori Oliveri e Vinciguerra, dentro Cangiano e Okwonkwo.16:24

  32. 62'

    Tentativo di Abiuso (Carrarese), destro impreciso.16:22

  34. 59'

    La Carrarese mantiene il pallino del gioco.16:20

  35. 55'

    Ancora possesso Carrarese.16:15

  36. 51'

    GOL CARRARESE, 2-0! Rete di Hasa che raccoglie l'appoggio di testa di Abiuso e al volo con il destro insacca in porta dove non può arrivare Desplanches!

    Guarda la scheda del giocatore Luis Hasa16:15

  37. 51'

    Giropalla degli ospiti, il Pescara prova a pressare alto.16:15

  38. 48'

    Meazzi (Pescara) si mette subito in mostra e tenta l'incursione in area avversaria, il pallone termina tra le braccia di Bleve.16:09

  40. 46'

    Sostituzione Pescara: fuori Squizzato, dentro Meazzi.16:06

  41. 46'

    Si ricomincia!16:06

  42. Quattro le ammonizioni fino ad ora: Oliveri e Letizia per il Pescara, Schiavi e Hasa per la Carrarese.15:53

  43. Termina con il vantaggio di misura della Carrarese il primo tempo dell'Adriatico. I toscani partono benissimo, e si portano avanti al 2' con Abiuso su assist di Zanon. Poco dopo è proprio Zanon a sfiorare il raddoppio dalla distanza, ma il suo gran tiro dalla distanza non centra l'incrocio dei pali. Dopo un avvio faticoso il Pescara però si sveglia, e sul finale si accende: pericolosi Valzania, che prende la parte superiore della traversa, e Di Nardo. Nel recupero il diagonale di Oliveri è interessante, ma Bleve controlla.15:55

  44. 45'+3'

    Fine primo tempo: Pescara 0-1 Carrarese.15:50

  46. 45'+2'

    Ci riprova il Pescara con il diagonale di Oliveri, tiro interessante ma fuori dallo specchio della porta.15:49

  47. 45'+1'

    Scatenato Di Nardo (Pescara) che tenta la girata, l'attaccante biancazzurro non è preciso e manda il pallone sul fondo.15:56

  48. 45'+1'

    Sono due i minuti di recupero.15:48

  49. 45'+1'

    ANCORA PESCARA! Colpo di testa piazzato di Di Nardo, Bleve si rifugia in corner!15:48

  50. 45'

    Momento di tensione: giallo a Letizia (Pescara) e Hasa (Carrarese).15:47

  52. 43'

    OCCASIONE PESCARA! Letizia crossa dentro da corner e trova Valzania che schiaccia di testa e becca la parte superiore della traversa!15:46

  53. 40'

    Bene il Pescara in difesa, che poi tenta il tiro dalla distanza con Letizia: blocca Bleve.15:42

  54. 37'

    Torna a impostare in attacco la Carrarese.15:40

  55. 34'

    Cresce ora il Pescara.15:36

  56. 31'

    Va via la prima mezz'ora di gioco, Carrarese sempre avanti 1-0.15:32

  58. 29'

    Giallo a Schiavi (Carrarese).15:31

  59. 29'

    Destro interessante di Dagasso (Pescara) dal limite sugli sviluppi di un corner, para Bleve.15:31

  60. 28'

    Break del Pescara e guizzo con Vinciguerra, nessun problema per Bleve.15:30

  61. 25'

    Giropalla dei toscani.15:27

  62. 22'

    Fatica il Pescara, torna ad attaccare la Carrarese.15:24

  64. 19'

    Il Pescara si difende bene, riparte con Oliveri e conquista fallo sulla metà campo. Ora l'undici di Vivarini prova a impostare in attacco.15:21

  65. 18'

    Possesso Carrarese.15:20

  66. 15'

    Sostituzione Pescara: esce Merola, dentro Vinciguerra.15:17

  67. 14'

    Ci prova Finotto (Carrarese), para Desplanches.15:16

  68. 13'

    Riprende il match.15:15

  70. 12'

    Problemi per Merola, in campo lo staff medico del Pescara.15:14

  71. 8'

    OCCASIONE CARRARESE! Il destro da fuori di Schiavi sfiora l'incrocio dei pali!15:53

  72. 5'

    Cartellino giallo per Oliveri (Pescara).15:07

  73. 2'

    GOAL CARRARESE! Pescara subito sotto 1-0! La rete è di Abiuso che attacca lo specchio della porta su cross morbido da destra di Zanon, mandato sul fondo da un'ottima verticalizzazione di Schiavi!

    Guarda la scheda del giocatore Fabio Abiuso15:05

  74. 1'

    Si comincia: il primo pallone lo gioca il Pescara!15:02

  76. All'Adriatico l'arbitro di Pescara-Carrarese sarà Kevin Bonacina di Bergamo.14:40

  77. FORMAZIONE CARRARESE (3-5-2): Bleve - Ruggeri, Illanes, Imperiale - Cicconi, Schiavi, Zuelli, Hasa, Zanon - Finotto, Abiuso.14:38

  78. FORMAZIONE PESCARA (3-4-3): Desplanches - Gravillon, Capellini, Corbo - Oliveri, Squizzato, Dagasso, Letizia - Merola, Di Nardo, Valzania.14:37

  79. Al momento le due formazioni distano cinque punti in classifica. La Carrarese è ottava a quota 10 e cerca conferme, il Pescara è diciassettesimo a 5 e ha l'assoluta necessità di allontanarsi dalle zone basse del ranking.14:41

  80. I biancazzurri di Vivarini arrivano al match reduci dal pesante 4-1 incassato in casa della Sampdoria. I toscani, invece, arrivano dal 3-0 rifilato alla Juve Stabia. Il super tris della Carrarese è stato firmato da Schiavi, Hasa e Zanon, tutti in campo dal primo minuto contro gli abruzzesi.14:39

  82. Benvenuti alla diretta scritta di Pescara-Carrarese, gara che vale l'ottava giornata del campionato di Serie B.14:27

  84. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
    Città: Pescara
    Capienza: 24400 spettatori14:27

    Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia Fonte: Gettyimages

Formazioni Pescara - Carrarese

PREPARTITA

Pescara - Carrarese è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.
Arbitro di Pescara - Carrarese sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Attualmente il Pescara si trova 16° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece Carrarese si trova 9° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta).
Il Pescara ha segnato 13 gol e ne ha subiti 16; Carrarese ha segnato 13 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Pescara ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, la Sampdoria e Carrares ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Modena e Juve Stabia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita Carrarese pareggiando 2-2 mentre Carrarese ha incontrato Juve Stabia vincendo 3-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Lorenzo Meazzi con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 4 gol.

Pescara e Carrarese è la prima che si affrontano in campionato.

Pescara-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Pescara e Carrarese si affronteranno per la prima volta in Serie BKT; nell'era dei tre punti a vittoria, le due squadre si sono incrociate cinque volte in Serie C, per un bilancio in perfetta parità: un successo per gli abruzzesi, uno per i toscani e tre pareggi.
  • Il Pescara è, con il Mantova, soltanto una delle due squadre di questa Serie BKT ad avere segnato tutti i gol (11 per gli abruzzesi) con giocatori di nazionalità italiana. L'ultimo giocatore straniero ad avere trovato la rete con la maglia degli abruzzesi nella competizione è stato il colombiano Damir Ceter, il 5 aprile 2021, contro il Monza.
  • Dopo cinque match senza vittorie (4N, 1P), la Carrarese ha vinto l'ultima sfida di campionato contro la Juve Stabia (3-0) e potrebbe strappare la posta piena per due partite consecutive in Serie BKT per la prima volta da quando è tornata nel torneo cadetto (2024/25); l'ultima in generale nella competizione risale invece a dicembre 1947-gennaio 1948, contro Centese e Pro Gorizia.
  • La Carrarese è imbattuta da quattro trasferte (1V, 3N) di campionato - già record per i toscani in Serie BKT - tuttavia, la squadra giallazzurra ha pareggiato le ultime due gare esterne e potrebbe chiudere in parità tre match di fila lontano da casa solo per la seconda volta nel torneo cadetto, dopo quella tra febbraio e aprile scorsi.
  • Il Pescara è la squadra che ha subito più gol in questo campionato: 14, di cui nove su azione e quattro su rigore (record negativi in entrambe le graduatorie), il rimanente su sviluppi di calcio d'angolo.
  • Gaetano Letizia ha fornito un assist in ciascuna delle ultime due sfide di campionato (contro Südtirol e Sampdoria); dall'esordio in Serie BKT (nel 2013/14, con la maglia del Carpi), soltanto Carlo Mammarella ha servito più passaggi vincenti (36) rispetto al giocatore degli abruzzesi (34) tra i difensori nella competizione.
  • Dalla scorsa stagione, Marco Imperiale ha giocato 41 partite di Serie BKT per tutti i 90 minuti: nel periodo, soltanto Petko Hristov ne conta di più (42 gare) tra i giocatori di movimento nella competizione (a 41 anche Davide Adorni).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PescaraCarrarese
Partite giocate77
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse41
Numero di partite pareggiate24
Gol totali segnati1111
Gol totali subiti147
Media gol subiti per partita2.01.0
Percentuale possesso palla49.847.8
Numero totale di passaggi26872576
Numero totale di passaggi riusciti21802077
Tiri nello specchio della porta2530
Percentuale di tiri in porta43.149.2
Numero totale di cross102139
Numero medio di cross riusciti2431
Duelli per partita vinti364398
Duelli per partita persi358387
Corner subiti3328
Corner guadagnati2737
Numero di punizioni a favore111114
Numero di punizioni concesse108113
Tackle totali9597
Percentuale di successo nei tackle63.272.2
Fuorigiochi totali63
Numero totale di cartellini gialli1116
Numero totale di cartellini rossi10

Pescara - Carrarese Live

De Clementi Mobility

