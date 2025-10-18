Al momento le due formazioni distano cinque punti in classifica. La Carrarese è ottava a quota 10 e cerca conferme, il Pescara è diciassettesimo a 5 e ha l'assoluta necessità di allontanarsi dalle zone basse del ranking.14:41

Termina con il vantaggio di misura della Carrarese il primo tempo dell'Adriatico. I toscani partono benissimo, e si portano avanti al 2' con Abiuso su assist di Zanon. Poco dopo è proprio Zanon a sfiorare il raddoppio dalla distanza, ma il suo gran tiro dalla distanza non centra l'incrocio dei pali. Dopo un avvio faticoso il Pescara però si sveglia, e sul finale si accende: pericolosi Valzania, che prende la parte superiore della traversa, e Di Nardo. Nel recupero il diagonale di Oliveri è interessante, ma Bleve controlla.15:55

Termina 2-0 il match tra Pescara e Carrarese all'Adriatico. I toscani chiudono il primo tempo in vantaggio con il gol di Abiuso e trovano il raddoppio in avvio di ripresa con Hasa ma si fanno recuperare prima da Meazzi al 74', poi da Di Nardo che all'88' batte Bleve con un gran destro incrociato. Nei minuti di recupero i biancazzurri provano addirittura a vincerla, ma la difesa ospite tiene e la Carrarese conferma la sua imbattibilità in campionato.16:59

PREPARTITA

Pescara - Carrarese è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.

Arbitro di Pescara - Carrarese sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Attualmente il Pescara si trova 16° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece Carrarese si trova 9° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta).

Il Pescara ha segnato 13 gol e ne ha subiti 16; Carrarese ha segnato 13 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Pescara ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, la Sampdoria e Carrares ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Modena e Juve Stabia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita Carrarese pareggiando 2-2 mentre Carrarese ha incontrato Juve Stabia vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Lorenzo Meazzi con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 4 gol.

Pescara e Carrarese è la prima che si affrontano in campionato.

Pescara-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Pescara e Carrarese si affronteranno per la prima volta in Serie BKT; nell'era dei tre punti a vittoria, le due squadre si sono incrociate cinque volte in Serie C, per un bilancio in perfetta parità: un successo per gli abruzzesi, uno per i toscani e tre pareggi.

Il Pescara è, con il Mantova, soltanto una delle due squadre di questa Serie BKT ad avere segnato tutti i gol (11 per gli abruzzesi) con giocatori di nazionalità italiana. L'ultimo giocatore straniero ad avere trovato la rete con la maglia degli abruzzesi nella competizione è stato il colombiano Damir Ceter, il 5 aprile 2021, contro il Monza.

Dopo cinque match senza vittorie (4N, 1P), la Carrarese ha vinto l'ultima sfida di campionato contro la Juve Stabia (3-0) e potrebbe strappare la posta piena per due partite consecutive in Serie BKT per la prima volta da quando è tornata nel torneo cadetto (2024/25); l'ultima in generale nella competizione risale invece a dicembre 1947-gennaio 1948, contro Centese e Pro Gorizia.

La Carrarese è imbattuta da quattro trasferte (1V, 3N) di campionato - già record per i toscani in Serie BKT - tuttavia, la squadra giallazzurra ha pareggiato le ultime due gare esterne e potrebbe chiudere in parità tre match di fila lontano da casa solo per la seconda volta nel torneo cadetto, dopo quella tra febbraio e aprile scorsi.

Il Pescara è la squadra che ha subito più gol in questo campionato: 14, di cui nove su azione e quattro su rigore (record negativi in entrambe le graduatorie), il rimanente su sviluppi di calcio d'angolo.

Gaetano Letizia ha fornito un assist in ciascuna delle ultime due sfide di campionato (contro Südtirol e Sampdoria); dall'esordio in Serie BKT (nel 2013/14, con la maglia del Carpi), soltanto Carlo Mammarella ha servito più passaggi vincenti (36) rispetto al giocatore degli abruzzesi (34) tra i difensori nella competizione.

Dalla scorsa stagione, Marco Imperiale ha giocato 41 partite di Serie BKT per tutti i 90 minuti: nel periodo, soltanto Petko Hristov ne conta di più (42 gare) tra i giocatori di movimento nella competizione (a 41 anche Davide Adorni).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: