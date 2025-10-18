Virgilio Sport
Reggiana-Bari: 3-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia
18 Ottobre 2025 ore 15:00
Reggiana
3
Bari
1
Partita finita
Arbitro: Maria Ferrieri Caputi
  1. 41' 0-1 Gabriele Moncini
  2. 45+2' 1-1 Elayis Tavsan
  3. 70' 2-1 Andrea Bozzolan
  4. 81' 3-1 Mathis Lambourde
0'
45'
90'
90'
95'

Tris in rimonta della Reggiana, Bari ko. Pugliesi in vantaggio al 41' con Moncini, poi Tavsan pareggia al 47' del primo tempo. Al 59' espulso Nikolaou dopo revisione Var per un fallo su Girma. Al 70' segna Bozzolan sugli sviluppi di un corner. Lambourde in contropiede al minuto 81 chiude i conti.

Nel prossimo turno di Serie B per la Reggiana impegno in trasferta sul campo del Monza, il Bari affronterà in casa il Mantova.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Reggiana-Bari, arrivederci al prossimo turno di Serie B!17:02

  2. 90'+5'

    Fine partita! REGGIANA-BARI 3-1 (41' Moncini, 45+2' Tavsan, 70' Bozzolan, 81' Lambourde).16:58

  3. 90'+3'

    OCCASIONE BARI! Maggiore conclude da centro area ma non riesce a dare forza al pallone, Motta blocca la sfera. 16:55

  4. 90'+2'

    Tiro debole e centrale di Marras al culmine di un contropiede, blocca agevolmente Cerofolini.16:55

  5. 90'+1'

    L'arbitro Ferrieri Caputi concede cinque minuti di recupero. 16:52

  7. 90'

    Pagano calcia da fuori area, pallone lontano dallo specchio. 16:51

  8. 87'

    Traversone di Dickmann, Gytkjaer sfiora, allontana la difesa della Reggiana. 16:49

  9. 84'

    Sostituzione BARI: entra Maggiore esce Castrovilli.16:45

  10. 84'

    Sostituzione BARI: entra Gytkjaer esce Moncini.16:45

  11. 82'

    Sostituzione REGGIANA: entra Rover esce Bozzolan.16:45

  13. 82'

    Sostituzione REGGIANA: entra Bertagnoli esce Charlys.16:44

  14. 81'

    GOL! REGGIANA-Bari 3-1! Rete di Lambourde. Ripartenza avviata da Charlys: Lambourde parte da metà campo, avanza e dal limite dell'area di sinistro supera Cerofolini.

    Guarda la scheda del giocatore Mathis Lambourde16:44

  15. 80'

    Ammonito Charlys per gioco scorretto su Castrovilli.16:44

  16. 79'

    OCCASIONE REGGIANA! Marras mette al centro, colpo di testa di Novakovich, parata in tuffo di Cerofolini.16:41

  17. 76'

    Sostituzione REGGIANA: entra Lambourde esce Tavsan.16:37

  19. 74'

    OCCASIONE REGGIANA! Novakovich in area conclude verso la porta, Cerofolini fa buona guardia. 16:36

  20. 73'

    La Reggiana resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio di Bozzolan.16:34

  21. 70'

    GOL! REGGIANA-Bari 2-1! Rete di Bozzolan. Corner battuto corto: cross di Tavsan, Bozzolan controlla e di sinistro trafigge Cerofolini sul primo palo.

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Bozzolan16:33

  22. 69'

    Sostituzione BARI: entra Pagano esce Braunoder.16:29

  23. 67'

    Subito in evidenza Novakovich, l'attaccante ci mette il fisico ma tocca la palla con un braccio. 16:29

  25. 64'

    Bari con un uomo in meno dopo l'espulsione di Nikolaou, Caserta inserisce Dorval e Burgio. 16:25

  26. 62'

    Sostituzione BARI: entra Dorval esce Partipilo.16:24

  27. 61'

    Sostituzione BARI: entra Burgio esce Antonucci.16:23

  28. 60'

    Sostituzione REGGIANA: entra Novakovich esce Girma.16:22

  29. 59'

    Espulso NIKOLAOU per condotta violenta su Girma.16:36

  31. 58'

    Intervento in netto ritardo di Nikolaou su Girma: l'arbitro estrae il cartellno giallo, ma dopo revisione Var espelle il difensore del Bari.16:22

  32. 55'

    Spunto sulla sinistra di Marras, Castrovilli lo ferma in modo irregolare. 16:16

  33. 52'

    Darboe riceve da Castrovilli e conclude di piatto dal limite, tiro murato. 16:14

  34. 51'

    Castrovilli ha spazio sulla trequarti, ma non riesce a servire Moncini. 16:12

  35. 48'

    Ci prova Girma, tiro a incrociare impreciso da dentro l'area di rigore.16:10

  37. 46'

    Inizio secondo tempo di REGGIANA-BARI!16:07

  38. 46'

    Sostituzione REGGIANA: entra Magnani esce Papetti.16:06

  39. Botta e risposta, il primo tempo tra Reggiana e Bari termina 1-1. Moncini al 41' rompe l'equilibrio con una girata da centro area, al 47' la rete del pareggio di Tavsan.16:06

  40. 45'+3'

    Fine primo tempo: REGGIANA-BARI 1-1! In gol Moncini e Tavsan. 15:52

  41. 45'+2'

    GOL! REGGIANA-Bari 1-1! Rete di Tavsan. Imbucata di Marras, Tavsan in area rientra sul mancino e infila Cerofolini. Il portiere tocca il pallone, ma non riesce a respingere.

    Guarda la scheda del giocatore Elayis Tavsan15:52

  43. 45'

    L'arbitro Ferrieri Caputi concede due minuti di recupero.15:48

  44. 43'

    Reazione della Reggiana, ma Girma non trova spazio. 15:46

  45. 41'

    GOL! Reggiana-BARI 0-1! Rete di Moncini. Cross dalla fascia destra di Dickmann, Moncini da centro area al volo di destro batte Motta.

    Guarda la scheda del giocatore Gabriele Moncini15:44

  46. 39'

    Ammonito MARRAS per gioco scorretto su Partipilo.15:43

  47. 38'

    Ammonito MERONI per gioco scorretto su Bozzolan.15:40

  49. 37'

    OCCASIONE BARI! Opportunità per Partipilo: solo davanti al portiere, calcia a lato.15:40

  50. 33'

    Marras e Girma giù in area di rigore, l'arbitro non interviene.15:36

  51. 30'

    Braunoder dolorante dopo un contrasto con Girma, nulla di serio. 15:32

  52. 27'

    Ammonito PAPETTI per gioco scorretto su Moncini.15:29

  53. 25'

    OCCASIONE BARI! Meroni di testa, sugli sviluppi di un corner, non inquadra il bersaglio da posizione favorevole. 15:28

  55. 23'

    Tentativo di Moncini da fuori area, tiro debole, respinto dalla difesa della Reggiana. 15:27

  56. 21'

    Cross rasoterra di Libutti, Girma non riesce a domare la sfera. 15:24

  57. 18'

    Bari in avanti: un altro tiro verso la porta di Partipilo, sinistro a giro alto. 15:21

  58. 16'

    Traversone di Antonucci, Motta fa sua la sfera in presa alta. 15:19

  59. 13'

    Tavsan, circondato da tre avversari, guadagna una punizione a metà campo. 15:16

  61. 10'

    Primo squillo del Bari: Partipilo calcia dal limite dell'area, pallone alto non di molto. 15:13

  62. 9'

    Castrovilli allarga verso destra per Dickmann, spazza Bozzolan. 15:12

  63. 6'

    Possesso gestito dalla Reggiana, il Bari attende nella propria metà campo. 15:09

  64. 3'

    Chance per Portanova, ma il numero 90 scatta in posizione di fuorigioco. 15:06

  65. 1'

    Inizio primo tempo di REGGIANA-BARI! Dirige la gara l'arbitro Ferrieri Caputi. 15:02

  67. Le scelte di Caserta: Moncini al centro dell'attacco, Castrovilli e Partipilo a supporto. Darboe e Braunoder in mediana. Cerri e Gytkjaer in panchina.15:05

  68. Le scelte di Dionigi: in avanti spazio a Tavsan con Girma e Portanova, Gondo parte dalla panchina. Reinhart e Charlys a metà campo.14:24

  69. Panchina BARI: Pissardo, Kassama, Burgio, Mane, Mavraj, Maggiore, Dorval, Pagano, Pereiro, Rao, Cerri, Gytkjaer.14:23

  70. Panchina REGGIANA: Saro, Magnani, Tripaldelli, Stulac, Vallarelli, Mendicino, Bertagnoli, Gondo, Basili, Novakovich, Lambourde, Rover.14:22

  71. Formazione BARI (43-4-2-1): Cerofolini - Pucino, Meroni, Nikolaou, Dickmann - Braunoder, Darboe, Antonucci - Partipilo, Castrovilli - Moncini.15:05

  73. Formazione REGGIANA (3-4-3): Motta - Libutti, Papetti, Bonetti - Marras, Reinhart, Charlys, Bozzolan - Tavsan, Girma, Portanova.15:00

  74. Manca poco all'inizio di Reggiana-Bari. I pugliesi hanno vinto solo una delle ultime 17 trasferte di campionato.14:17

  75. Benvenuti alla diretta della partita della 8^ giornata di Serie B, si affrontano Reggiana e Bari.14:17

  77. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
    Città: Reggio Emilia
    Capienza: 23717 spettatori14:17

    MAPEI Stadium - Città del Tricolore Fonte: Gettyimages

Formazioni Reggiana - Bari

PREPARTITA

Reggiana - Bari è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.
Arbitro di Reggiana - Bari sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Attualmente la Reggiana si trova 7° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece il Bari si trova 17° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte).
La Reggiana ha segnato 13 gol e ne ha subiti 11; il Bari ha segnato 8 gol e ne ha subiti 15.

In casa la Reggiana ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Cesena e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, la Virtus Entella e Padova ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita il Bari vincendo 3-1 mentre Il Bari ha incontrato Padova vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 4 gol.

Reggiana e Bari si sono affrontate 30 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 10 volte, il Bari ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Reggiana-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Da quando sono tornate ad affrontarsi in Serie BKT nel 2023/24, la Reggiana è rimasta imbattuta nelle quattro sfide disputate nel torneo contro il Bari (1V, 3N), anche se ha pareggiato entrambi i match della scorsa stagione contro i galletti.
  • Il Bari non ha mai vinto alcuna delle 15 trasferte giocate contro la Reggiana in Serie BKT (7N, 8P); soltanto contro il Taranto, i pugliesi hanno disputato più gare esterne (16 - 9N, 7P) nel torneo senza mai vincere rispetto a quelle contro gli emiliani.
  • La Reggiana è imbattuta da cinque partite casalinghe (3V, 2N) di Serie BKT, anche se ha pareggiato le due più recenti contro Catanzaro e Spezia; i granata potrebbero chiudere in parità tre gare interne di fila nel torneo cadetto per la prima volta da novembre-dicembre 2023, con Alessandro Nesta come allenatore.
  • Il Bari ha vinto solo una delle ultime 17 trasferte di campionato (7N, 9P): 1-0 contro il Mantova lo scorso 22 febbraio; da allora, i pugliesi hanno disputato 10 gare fuori casa in Serie BKT senza alcun successo (4N, 6P).
  • Reggiana e Bari sono due delle tre squadre che hanno guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato: otto gli emiliani (primi in questa classifica) e sei i pugliesi (a pari merito con l'Empoli).
  • A partire da marzo 2025, Manolo Portanova ha segnato sette gol in 17 match di campionato, compreso l'ultimo contro il Cesena: nel periodo, meno soltanto di Ettore Gliozzi (otto) e Joel Pohjanpalo (11) nella 'regular season' di Serie BKT.
  • Nell'ultimo turno di campionato contro il Padova, Gabriele Moncini ha trasformato l'ottavo rigore sugli otto calciati in carriera in Serie BKT, incluso quello contro la Reggiana il 10 dicembre 2023, con la maglia del Brescia; dall'aprile 2019 (sua prima rete dal dischetto nel torneo), soltanto Mattia Valoti (9/9) e Daniele Casiraghi (16/16) ne contano di più tra i giocatori che vantano il 100% di marcature dagli 11 metri nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ReggianaBari
Partite giocate77
Numero di partite vinte21
Numero di partite perse23
Numero di partite pareggiate33
Gol totali segnati107
Gol totali subiti1012
Media gol subiti per partita1.41.7
Percentuale possesso palla47.651.3
Numero totale di passaggi25732826
Numero totale di passaggi riusciti20782309
Tiri nello specchio della porta2221
Percentuale di tiri in porta51.235.6
Numero totale di cross125121
Numero medio di cross riusciti2826
Duelli per partita vinti333317
Duelli per partita persi365338
Corner subiti4134
Corner guadagnati2421
Numero di punizioni a favore95108
Numero di punizioni concesse9493
Tackle totali11382
Percentuale di successo nei tackle54.965.9
Fuorigiochi totali137
Numero totale di cartellini gialli1013
Numero totale di cartellini rossi00

Reggiana - Bari Live

De Clementi Mobility

