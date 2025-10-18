Le scelte di Caserta: Moncini al centro dell'attacco, Castrovilli e Partipilo a supporto. Darboe e Braunoder in mediana. Cerri e Gytkjaer in panchina.15:05

PREPARTITA

Reggiana - Bari è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Reggiana - Bari sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Attualmente la Reggiana si trova 7° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece il Bari si trova 17° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte).

La Reggiana ha segnato 13 gol e ne ha subiti 11; il Bari ha segnato 8 gol e ne ha subiti 15.

In casa la Reggiana ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Cesena e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, la Virtus Entella e Padova ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita il Bari vincendo 3-1 mentre Il Bari ha incontrato Padova vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 4 gol.

Reggiana e Bari si sono affrontate 30 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 10 volte, il Bari ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Reggiana-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Da quando sono tornate ad affrontarsi in Serie BKT nel 2023/24, la Reggiana è rimasta imbattuta nelle quattro sfide disputate nel torneo contro il Bari (1V, 3N), anche se ha pareggiato entrambi i match della scorsa stagione contro i galletti.

Il Bari non ha mai vinto alcuna delle 15 trasferte giocate contro la Reggiana in Serie BKT (7N, 8P); soltanto contro il Taranto, i pugliesi hanno disputato più gare esterne (16 - 9N, 7P) nel torneo senza mai vincere rispetto a quelle contro gli emiliani.

La Reggiana è imbattuta da cinque partite casalinghe (3V, 2N) di Serie BKT, anche se ha pareggiato le due più recenti contro Catanzaro e Spezia; i granata potrebbero chiudere in parità tre gare interne di fila nel torneo cadetto per la prima volta da novembre-dicembre 2023, con Alessandro Nesta come allenatore.

Il Bari ha vinto solo una delle ultime 17 trasferte di campionato (7N, 9P): 1-0 contro il Mantova lo scorso 22 febbraio; da allora, i pugliesi hanno disputato 10 gare fuori casa in Serie BKT senza alcun successo (4N, 6P).

Reggiana e Bari sono due delle tre squadre che hanno guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato: otto gli emiliani (primi in questa classifica) e sei i pugliesi (a pari merito con l'Empoli).

A partire da marzo 2025, Manolo Portanova ha segnato sette gol in 17 match di campionato, compreso l'ultimo contro il Cesena: nel periodo, meno soltanto di Ettore Gliozzi (otto) e Joel Pohjanpalo (11) nella 'regular season' di Serie BKT.

Nell'ultimo turno di campionato contro il Padova, Gabriele Moncini ha trasformato l'ottavo rigore sugli otto calciati in carriera in Serie BKT, incluso quello contro la Reggiana il 10 dicembre 2023, con la maglia del Brescia; dall'aprile 2019 (sua prima rete dal dischetto nel torneo), soltanto Mattia Valoti (9/9) e Daniele Casiraghi (16/16) ne contano di più tra i giocatori che vantano il 100% di marcature dagli 11 metri nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: