Spezia-Cesena: 1-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Alberto Picco di La Spezia
18 Ottobre 2025 ore 19:30
Spezia
1
Cesena
2
Partita finita
Arbitro: Andrea Calzavara
  1. 4' 1-0 Gianluca Lapadula
  2. 38' 1-1 Gianluca Frabotta
  3. 45+1' 1-2 Gianluca Frabotta
0'
45'
90'
90'
98'

Torna alla vittoria, dopo due sconfitte consecutive, il Cesena. Succede tutto nella prima frazione: sblocca Lapadula, poi la rimonta con la doppietta di Frabotta.

Lo Spezia, con l'ennesima sconfitta in stagione, rimane in fondo alla classifica: D'Angelo rimarrà alla guida della squadra?

Prossima giornata: Avellino-Spezia e Sudtirol-Cesena.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 21:33

  2. 90'+9'

    FINE PARTITA: SPEZIA-CESENA 1-2. Il Cesena torna alla vittoria. 21:30

  3. 90'+9'

    OCCASIONE SPEZIA! Punizione di Esposito, vola ancora una volta Klinsmann. 21:30

  4. 90'+7'

    Calcio di punizione da ottima posizione per lo Spezia.21:28

  6. 90'+7'

    Esposito per Candelari, che conclude da dentro l'area: c'è la deviazione in angolo. 21:28

  7. 90'+5'

    CARTELLINO GIALLO PER LO SPEZIA. Ammonito Esposito.21:27

  8. 90'+2'

    Tocco dentro di Mateju, blocca a terra Klinsmann. 21:25

  9. 90'+1'

    Destro di Esposito da calcio di punizione, vola Klinsmann: angolo Spezia. 21:24

  10. 90'

    Ben sette minuti di recupero.21:23

  12. 89'

    Staff medico in campo anche per Hristov.21:21

  13. 87'

    Staff medico in campo per Mateju e Guidi, rimasti a terra dopo uno scontro di testa. 21:19

  14. 83'

    SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Shpendi, dentro Diao.21:14

  15. 83'

    SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Ciervo, dentro Guidi.21:14

  16. 83'

    SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Nagy, dentro Di Serio. 21:14

  18. 82'

    Vignali la mette in mezzo, Castagnetti allontana.21:13

  19. 79'

    CARTELLINO GIALLO PER IL CESENA. Ammonito Mangraviti.21:10

  20. 77'

    CARTELLINO GIALLO PER IL CESENA. Ammonito Klinsmann per proteste.21:09

  21. 74'

    Staff medico in campo per Castagnetti.21:07

  22. 73'

    SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Francesconi, dentro Adamo. 21:03

  24. 71'

    SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Soleri, dentro Vlahovic.21:02

  25. 68'

    Shpendi è il calciatore che ha tirato di più finora nel campionato di Serie B. 20:59

  26. 67'

    Blesa serve Shpendi, il cui destro è centrale. 20:58

  27. 66'

    Shpendi vince un duello con Hristov, avanza e conclude alto sopra la traversa. 20:57

  28. 65'

    Cross a uscire di Esposito da calcio d'angolo, Hristov di testa sorvola la traversa. 20:56

  30. 64'

    Quarto calcio d'angolo per lo Spezia. 20:55

  31. 63'

    SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Aurelio, dentro Beruatto.20:55

  32. 63'

    SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Cassata, dentro Candelari. 20:54

  33. 63'

    OCCASIONE CESENA! Cross basso di Frabotta, Blesa è in ritardo e non trova la giusta coordinazione a pochi passi dalla porta. 20:54

  34. 58'

    Velo di Esposito a liberare Lapadula, che si gira e conclude: deviazione in angolo. 20:49

  36. 56'

    Destro secco di Esposito da fuori, Klinsmann si distende.20:47

  37. 53'

    Inizio di secondo tempo dai ritmi più blandi rispetto a quanto visto nella prima frazione. 20:44

  38. 51'

    Staff medico in campo per Mangraviti.20:42

  39. 48'

    CARTELLINO GIALLO PER IL CESENA. Ammonito Castagnetti per un fallo su Cassata.20:39

  40. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI SPEZIA-CESENA. Si riparte dall'1-2 della prima frazione. 20:36

  42. 46'

    SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Kouda, dentro Vignali. 20:35

  43. Le due squadre sono pronte a tornare in campo. 20:35

  44. Sblocca all'avvio lo Spezia, poi sale in cattedra il Cesena con il palo di Blesa e la doppietta su sviluppo da calcio piazzato di Frabotta. 20:23

  45. 45'+4'

    FINE PRIMO TEMPO: SPEZIA-CESENA 1-2. Sblocca Lapadula, il Cesena ribalta il risultato. 20:21

  46. 45'+1'

    GOL! Spezia-CESENA 1-2. Rete di Frabotta. Punizione per il Cesena, c'è lo schema: Castagnetti per Frabotta, che ha tutto il tempo per controllare e calciare un sinistro basso su cui Sarr non arriva.

    Guarda la scheda del giocatore Gianluca Frabotta20:19

  48. 45'

    Due minuti di recupero.20:18

  49. 41'

    Kouda la mette in mezzo, ma lo Spezia non segue l'azione con tutti i suoi uomini: spazza via Castagnetti.20:14

  50. 38'

    GOL! Spezia-CESENA 1-1. Rete di Frabotta. Angolo di Ciervo, spizzata di Ciofi e colpo di testa vincente di Frabotta.

    Guarda la scheda del giocatore Gianluca Frabotta20:11

  51. 36'

    Cross basso di Frabotta nel mezzo, Mateju in scivolata rischia l'autogol. 20:09

  52. 31'

    Castagnetti ci prova dalla distanza, nessun problema per Sarr. 20:05

  54. 28'

    Ciervo cerca un compagno nel mezzo, Nagy in anticipo su Shpendi. 20:02

  55. 26'

    Azione insistita dello Spezia, conclusa da Nagy che trova il muro avversario. 20:01

  56. 23'

    Staff medico in campo per Blesa. 19:57

  57. 22'

    OCCASIONE CESENA! Ripartenza clamorosa del Cesena: assist in verticale di Shpendi per Blesa, che anticipa Sarr con il sinistro fermandosi sul palo. 19:56

  58. 21'

    Altra palla dentro di Aurelio, Zaro si rifugia in angolo. 19:54

  60. 21'

    Aurelio prova a calciare ma colpisce Esposito.19:54

  61. 18'

    CARTELLINO GIALLO PER IL CESENA. Ammonito Francesconi per il fallo su Esposito. 19:52

  62. 18'

    Staff medico in campo per Esposito. 19:51

  63. 13'

    Berti trova Castagnetti in area, c'è la conclusione ma anche la deviazione in angolo di Wisniewski.19:45

  64. 9'

    Altro cross di Aurelio da sinistra, questa volta c'è la respinta di Castagnetti.19:41

  66. 5'

    Filtrante di Berti, esce bene Sarr.19:39

  67. 4'

    GOL! SPEZIA-Cesena 1-0. Rete di Lapadula. Cross da sinistra di Aurelio, Lapadula sbuca tra Frabotta e Mangraviti e insacca da distanza ravvicinata.

    Guarda la scheda del giocatore Gianluca Lapadula19:36

  68. INIZIA SPEZIA-CESENA. Prima palla per i padroni di casa. 19:32

  69. Ecco la formazione del Cesena: Klinsmann - Mangraviti, Zaro, Ciofi - Frabotta, Francesconi, Castagnetti, Berti, Ciervo - Shpendi, Blesa.19:29

  70. 3-5-2 per lo Spezia: Sarr - Wisniewski, Hristov, Mateju - Kouda, Cassata, Nagy, Esposito, Aurelio - Soleri, Lapadula.19:30

  72. Il Cesena viene invece da un pareggio e da due sconfitte consecutive: l'obiettivo è risalire la china dopo un primissimo avvio di stagione esaltante. 19:22

  73. I padroni di casa devono assolutamente invertire la rotta e cercare la prima vittoria in stagione. 19:21

  74. Al Picco si affrontano due squadre in cerca di riscatto. 19:20

  75. Si torna in campo dopo la sosta. 19:20

  76. Benvenuti alla diretta del match tra Spezia e Cesena, valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B. 19:19

  78. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Alberto Picco
    Città: La Spezia
    Capienza: 12273 spettatori19:19

    Alberto Picco Fonte: Gettyimages

Formazioni Spezia - Cesena

PREPARTITA

Spezia - Cesena è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.
Arbitro di Spezia - Cesena sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Attualmente lo Spezia si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte); invece il Cesena si trova 4° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Lo Spezia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 13; il Cesena ha segnato 13 gol e ne ha subiti 11.

In casa lo Spezia ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Palermo e il Cesena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Frosinone e la Reggiana ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita il Cesena perdendo 1-2 mentre Il Cesena ha incontrato la Reggiana perdendo 1-2.

Spezia e Cesena si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 7 volte, il Cesena ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Spezia-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Nelle ultime cinque sfide di Serie BKT contro lo Spezia, il Cesena ha vinto tre volte (1N, 1P), dopo aver ottenuto appena due successi nelle precedenti 11 partite (4N, 5P) nella medesima competizione.
  • Lo Spezia ha perso solo una delle otto partite casalinghe di Serie BKT contro il Cesena (5V, 2N); i liguri hanno sempre segnato in casa contro i romagnoli nella competizione.
  • Lo Spezia ha guadagnato solo tre punti nelle prime sette giornate di questa Serie BKT (3N); prima di questa edizione del torneo, i liguri non avevano vinto nelle prime sette gare stagionali soltanto nel 1940/41 e nel 1946/47, in entrambi i casi trovando il successo all'ottava partita.
  • Lo Spezia ha perso le ultime due partite casalinghe di campionato e in Serie BKT non subisce tre sconfitte interne di fila dal 2007, quando arrivò a quota cinque.
  • Dopo aver vinto sei partite e pareggiato due delle precedenti otto giornate di Serie BKT (6V 2N), il Cesena ha perso le due più recenti e non subisce tre sconfitte di fila nella competizione da dicembre 2024.
  • Lo Spezia è l'unica squadra in questa Serie BKT a non avere ancora un calciatore con più di un gol segnato: Gianluca Lapadula, Edoardo Soleri, e Salvatore Esposito sono tutti a quota una rete.
  • Riccardo Ciervo del Cesena ha segnato tre gol in questa Serie BKT, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti due stagioni (2023/24 e 2024/25) e ha segnato almeno un gol in due presenze consecutive in questa competizione per la prima volta in carriera.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SpeziaCesena
Partite giocate77
Numero di partite vinte03
Numero di partite perse42
Numero di partite pareggiate32
Gol totali segnati411
Gol totali subiti1110
Media gol subiti per partita1.61.4
Percentuale possesso palla45.849.0
Numero totale di passaggi25072854
Numero totale di passaggi riusciti19552310
Tiri nello specchio della porta2326
Percentuale di tiri in porta54.837.7
Numero totale di cross155129
Numero medio di cross riusciti3735
Duelli per partita vinti368360
Duelli per partita persi350362
Corner subiti2716
Corner guadagnati3327
Numero di punizioni a favore12196
Numero di punizioni concesse110101
Tackle totali88105
Percentuale di successo nei tackle58.054.3
Fuorigiochi totali910
Numero totale di cartellini gialli1412
Numero totale di cartellini rossi31

