PREPARTITA

Spezia - Cesena è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Arbitro di Spezia - Cesena sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Attualmente lo Spezia si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte); invece il Cesena si trova 4° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Lo Spezia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 13; il Cesena ha segnato 13 gol e ne ha subiti 11.

In casa lo Spezia ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Palermo e il Cesena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Frosinone e la Reggiana ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita il Cesena perdendo 1-2 mentre Il Cesena ha incontrato la Reggiana perdendo 1-2.

Spezia e Cesena si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 7 volte, il Cesena ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Spezia-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nelle ultime cinque sfide di Serie BKT contro lo Spezia, il Cesena ha vinto tre volte (1N, 1P), dopo aver ottenuto appena due successi nelle precedenti 11 partite (4N, 5P) nella medesima competizione.

Lo Spezia ha perso solo una delle otto partite casalinghe di Serie BKT contro il Cesena (5V, 2N); i liguri hanno sempre segnato in casa contro i romagnoli nella competizione.

Lo Spezia ha guadagnato solo tre punti nelle prime sette giornate di questa Serie BKT (3N); prima di questa edizione del torneo, i liguri non avevano vinto nelle prime sette gare stagionali soltanto nel 1940/41 e nel 1946/47, in entrambi i casi trovando il successo all'ottava partita.

Lo Spezia ha perso le ultime due partite casalinghe di campionato e in Serie BKT non subisce tre sconfitte interne di fila dal 2007, quando arrivò a quota cinque.

Dopo aver vinto sei partite e pareggiato due delle precedenti otto giornate di Serie BKT (6V 2N), il Cesena ha perso le due più recenti e non subisce tre sconfitte di fila nella competizione da dicembre 2024.

Lo Spezia è l'unica squadra in questa Serie BKT a non avere ancora un calciatore con più di un gol segnato: Gianluca Lapadula, Edoardo Soleri, e Salvatore Esposito sono tutti a quota una rete.

Riccardo Ciervo del Cesena ha segnato tre gol in questa Serie BKT, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti due stagioni (2023/24 e 2024/25) e ha segnato almeno un gol in due presenze consecutive in questa competizione per la prima volta in carriera.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: